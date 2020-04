Reviewscore 8

De Motorola One Vision werd in mei 2019 aangekondigd en kun je nog steeds kopen. Is het toestel een jaar later nog steeds een goede keuze of niet? Dat en meer check je allemaal in deze review-update.

Review-update: Motorola One Vision in 2020

We hebben iets nieuws op Android Planet: review-updates. De komende tijd gaan we verschillende populaire high-end-, midrange- en budgetsmartphones die vorig jaar zijn uitgebracht opnieuw testen. Hierdoor weet je of ze in 2020 nog steeds de moeite waard zijn om te kopen, want iets oudere Android-telefoons zijn vaak flink in prijs gedaald en daardoor best aantrekkelijk.

Deze ronde is het tijd voor de Motorola One Vision, die in mei 2019 werd aangekondigd met een adviesprijs van 299 euro. Hoe dat toestel het nu doet op het gebied van de camera, software-updates en accuduur lees je nu in deze review-update. Alle andere review-updates die tot nu toe gepubliceerd zijn op Android Planet check je hieronder.

Design en scherm

De One Vision kan anno 2020 nog prima mee op het gebied van design. Het toestel is verkrijgbaar in twee kleuren, waarbij de achterkant een mooi kleurenverloop heeft. Wel is het toestel gevoelig voor vingerafdrukken, dankzij de glimmende coating. Door het langwerpige scherm is het toestel relatief smal. Daardoor ligt de smartphone iets beter in de hand dan veel andere toestellen.

Wel is het scherm dus wat langer, waardoor met een hand bedienen lastig is. Het toestel heeft een scherm van 6,3 inch en weegt 180 gram. Het scherm heeft een verhouding van 21 bij 9 en een prima resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Daardoor wordt alles scherp weergegeven en alles wat je op het scherm tovert, ziet er prima uit.

Er is geen amoled-scherm aanwezig en ook van een hoge ververssnelheid is bij de One Vision geen sprake. Toestellen met zo’n amoled-scherm hebben een nog betere kleurweergave en contrast en zijn in deze prijsklasse (inmiddels) wel te vinden.

Schermen met een 90Hz-frequentie of hoger, waardoor alles er nog soepeler uitziet, zijn voor deze prijs nog niet te vinden. Het gaatje in het scherm voor de frontcamera is anno 2020 wel echt aan de grote kant en best storend.

Prima hardware en accu voor alledaags gebruik

Zoek je een smartphone voor wat simpele games en apps zoals social media, Google Maps en Netflix? Dan is de One Vision nog steeds een prima keuze. Naast een Exynos 9609-chip is 4GB werkgeheugen aanwezig, wat genoeg is om verschillende apps naast elkaar te draaien. Standaard is er 128GB interne opslag aanwezig en ook een koptelefoonaansluiting is aan boord. Al met al dus nog steeds een prima keuze als je niet op zoek bent naar een high-end toestel.

In onze Motorola One Vision review schreven we ook al dat de accu goed genoeg is om de dag door te komen bij normaal gebruik, en dat is nog steeds het geval. De batterij is 3500 mAh groot en ook snelladen is mogelijk. Dat kan met de bijgeleverde 15 Watt-lader. Daarmee is het toestel binnen een half uur weer voor 40 procent opgeladen.



Goede camera’s, beperkte mogelijkheden

We waren vorig jaar blij verrast door de camera’s van de One Vision en dat is ook nu nog steeds het geval. Er is een 48 megapixel-camera aanwezig, waar foto’s van 12 megapixel uit rollen. Vier pixels worden namelijk samengesmolten tot een enkele pixel.

Dat zorgt nog steeds voor foto’s met prima kleuren, goed contrast en veel detail. Ook de nachtmodus zorgt ervoor dat plaatjes er net wat beter uitzien in mindere lichtomstandigheden. Ook is er optische beeldstabilisatie aanwezig voor tijdens het filmen en kan het toestel 4K-video’s opnemen.

Inmiddels heeft nagenoeg elke smartphone meerdere camera’s op de achterkant en de One Vision heeft er twee. Naast de hoofdcamera is er nog een sensor aanwezig van 5 megapixel. Daarmee wordt diepte vastgelegd voor een goede portretfoto. Wil je echter foto’s maken in een wijdere hoek, iets zoomen of een macrofoto maken van een insect of bloemknop van dichtbij, dan is dit toestel niet de beste keuze.

Zulke functies ontbreken namelijk op de One Vision, dus als je die echt wil, moet je simpelweg verder kijken. Een directe opvolger van de One Vision is niet uitgebracht. Andere toestellen van Motorola zelf met interessante camerafuncties zijn onder andere de Motorola Zoom of One Action.

Onderdeel van het Android One-programma

Dit toestel van Motorola is onderdeel van het Android One-programma, waardoor je gegarandeerd updates krijgt qua Android-versies en beveiliging. Het toestel werd geleverd met Android 9.0 (Pie), maar de Android 10-update is ook al te downloaden.

De One Vision wordt ook voorzien van Android 11, maar wanneer dat gaat gebeuren is nog de vraag. Bij de Android 10-update moest Motorola de software ook eerst klaarstomen voor de One Vision, waardoor de uitrol niet de snelste was.

De smartphone wordt ook minimaal drie jaar voorzien van beveiligingsupdates. Wie echter verwacht dat je altijd direct de nieuwste beveiligingspatch krijgt, komt van een koude kermis thuis. Zo is de patch van april 2020 allang verkrijgbaar, maar de One Vision moet het nog doen met de update van februari 2020. Voor de updatesnelheid koop je dit toestel dus zeker niet, maar wel voor de garantie op updates.

Conclusie Motorola One Vision review-update

De Motorola One Vision is nog steeds een fraaie en slanke smartphone, die meer dan goed is voor alledaags gebruik. De accu gaat een dag mee, de hardware is snel genoeg voor de meeste apps en snel een kiekje schieten zorgt voor prima resultaten. Ook qua software-ondersteuning heb je geen klagen dankzij Android One, maar de (beveiligings)updates komen niet enorm snel.

Al met al voldoet deze smartphone nog steeds voor veel mensen als je op zoek bent naar een toestel in het middensegment, met wat leuke extra’s zoals optische beeldstabilisatie of een koptelefoonaansluiting. Het aanbod in dit prijssegment is echter zo groot, dat het veelal gaat om merkenvoorkeur of specifieke eisen, waardoor alleen jij bepaalt of de One Vision ook echt de beste keuze is.

Motorola One Vision prijzen

De One Vision werd op de markt gezet voor 299 euro en heeft afgelopen jaar grote prijsschommelingen doorgemaakt. Via Lenovo zelf is het toestel nu te verkrijgen voor 249 euro, bij andere webshops ligt de prijs op dit moment slecht enkele euro’s onder de adviesprijs. Op zoek naar de beste deal? Check dan onderstaande prijsvergelijker.