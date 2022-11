Motorola Razr 2022 review: fijn toestel met logische compromissen

De Motorola Razr 2022 valt niet alleen op door zijn vorm, maar ook de high-end hardware en het tweede scherm springen in het oog. Maar kent de telefoon ook mindere punten? Tijd voor de review.

Lees nu onze Motorola Razr 2022 review

De Motorola Razr 2022 is alweer de derde moderne foldable van de fabrikant. Sinds de Razr van twee jaar geleden is er heel wat veranderd – en gelukkig in positieve zin. Zo is de Razr 2022 uitgerust met nieuwere software, heeft ‘ie high-end hardware en is er goed geluisterd naar eerdere kritieken.

Maar is zo’n smartphone met een vouwbaar scherm nou een gimmick of een goed alternatief voor de ‘normale’ mobiele telefoon? In deze review kijken we soms met een schuin oog naar andere fabrikanten die bezig zijn met opvouwbare telefoons.

Dan hebben we het uiteraard over de Samsung Galaxy Z Flip 4, maar ook Huawei met de P50 Pocket. Beide toestellen hebben we eerder uitgebreid aan de tand gevoeld op Android Planet. Benieuwd naar een specifiek onderdeel van de Razr 2022? Check dan onderstaande inhoudsopgave.

Design: modern, slank en futuristisch

De Razr 2022 ziet er luxe uit en is (helaas) alleen in het zwart verkrijgbaar. De achterkant valt op door zijn fonkelende afwerking met een glimmend Motorola-logo. Dat ziet er chique uit, laat geen vingerafdrukken achter en heeft een matte afwerking.

Aan de voorkant is ook glas gebruikt, maar dan zonder coating, waardoor het geheel (te)veel glimt. Daar is ook de cameramodule geplaatst met twee sensoren, evenals de ledflitser en het tweede scherm met een diagonaal van 2,7 inch. De Motorola Razr 2022 weegt 200 gram en is daardoor iets zwaarder dan reguliere smartphones.



Het geheel voelt robuust aan, maar je kan de smartphone niet echt makkelijk met één hand openen. Fijn is dat de twee schermhelften perfect op elkaar passen, waardoor er geen kier ontstaat. Dat komt door het slimme scharnier van Motorola. Aan de bovenzijde daarvan ontstaat daardoor wel een kleine opening. Let dus op met zand, stof en andere viezigheid.

Klap je de Motorola Razr 2022 open, dan zitten de aan/uit-knop (met vingerafdrukscanner) en volumeknoppen aan de rechterzijde. Die zijn lastig bereikbaar, maar in ingeklapte vorm juist weer heel fijn gepositioneerd. De kin van de vorige Motorola Razr is verdwenen, maar wel zijn de randen rondom het scherm dikker dan we gewend zijn. Het scherm ligt wat verzonken, zodat veegbewegingen vanaf de randen anders aanvoelen.

Aan de onderkant vind je de simkaartslot, speaker en usb-c-poort. Een koptelefoonaansluiting of spoel om het toestel draadloos op te laden zijn niet aanwezig. Motorola heeft deze features weggelaten om de Razr 2022 zo compact mogelijk te houden.

Displays: beide hun eigen pluspunten

De Razr heeft twee schermen, waaronder het ‘normale’ display van 6,7 inch aan de binnenzijde. Het scherm heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en dat is prima. Er zijn smartphones met een hogere pixeldichtheid, maar het is begrijpelijk dat Motorola voor ‘slechts’ full-hd kiest. Een display met een hogere resolutie verbruikt meer stroom en de accu van de Razr 2022 is relatief klein.



Het gaat om een buigbaar amoled-scherm met een maximale ververssnelheid van 144Hz. Daarmee behoort ‘ie tot de top, want veel schermen blijven nog steken op een frequentie van 120Hz. De hoogste ververssnelheid kun je echter alleen gebruiken bij een handjevol games; verder kiest de Razr altijd voor 120Hz.



Je kunt spelen met de kleurtemperatuur en ook kiezen voor een 60Hz-stand, waarmee je stroom bespaart. Ook kun je aanpassingen doorvoeren qua grootte van letters, nachtverlichting of de donkere modus van Android 12.

En dan is er natuurlijk nog ‘de vouw’. Maar, net als bij de Huawei P50 Pocket, is ‘ie nagenoeg niet te zien of te voelen. Dat komt door de keuze voor het scharnier, waardoor het schermpaneel een stukje vlakker is dan bij de Galaxy Z-telefoons van Samsung.

Tweede scherm gebruik je voor bijna alles

Een interessante feature is het secundaire scherm op de voorkant. Het kleinere display is 2,7 inch groot en heeft een resolutie van 800 bij 573 pixels. De verversfrequentie is met 60Hz wel een stuk minder, maar hier hebben we ons niet aan gestoord.

In de praktijk is het ‘QuickView’-scherm heel fijn in gebruik, want het is mogelijk om er volledige applicaties op te gebruiken. Zo check je snel je volledige Google-agenda, voer je berekeningen uit met de rekenmachine, kijk je een YouTube-filmpje, speel je een spelletje of surf je over het internet. Voor een snelle check hoef je de Razr dus niet open te klappen en dat is heel anders dan bij de Galaxy Z Flip 4, waar dat een must is.

Opvallend is wel dat niet elke app compatibel is. Onder andere Google Chrome geeft aan niet te werken op het schermpje en start niet eens op. Waar dit precies aan ligt is onbekend, maar het grootste deel van de door onze gebruikte apps is gelukkig bruikbaar.

Hardware is lekker snel

De Motorola Razr 2022 is verkrijgbaar in slechts één variant. Die heeft 8GB RAM aan boord en veel opslagruimte: 256GB. Dat laatste is meer dan genoeg, maar het was – zeker gezien de stevige adviesprijs – netter geweest als Motorola meer werkgeheugen had toegevoegd.

In de dagelijkse praktijk speelt ook de processor een grote rol en daarmee zit het wel goed. Het gaat om de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, die rondjes rent om alles wat je doet. Multitasking werkt zoals je wil, evenals het spelen van zware 3D-spellen.

Er is plek voor een fysieke simkaart, maar ook is er esim-ondersteuning aan boord. Natuurlijk kan ‘ie overweg met 5G en zorgen maken over wat spatwater hoef je niet. Hoewel de Razr 2022 niet volledig stof- en waterdicht is, heeft ‘ie wel een waterafstotende coating.

De speakers klinken redelijk goed voor het formaat en de vingerafdrukscanner werkt snel en goed. Deze is zoals gezegd verwerkt in de fysieke aan-/uitknop aan de rechterkant.

Software: schoon en fijn, maar met een groot minpunt

De Razr 2022 draait op een bijna kale versie van Android 12. We zien een combinatie van elementen van Google en Motorola zelf en dat werkt prima. Ook is het fijn dat er weinig tot geen onnodige apps zijn voorgeïnstalleerd. Wel is Facebook al aanwezig, evenals het spelletje Astro Odyssey. Voor de rest zien we een Dolby Atmos-app en verschillende Motorola-applicaties.

Ook zien we de Ready For-app. Daarmee koppel je de smartphone aan een groter scherm en fysiek toetsenbord en muis, zodat je een stuk productiever kunt werken. Helaas hebben we dit niet kunnen testen.



Over het updatebeleid zijn we minder positief, want Motorola ondersteunt de Razr 2022 simpelweg niet zo lang. Hij wordt geleverd met Android 12L en krijgt twee Android-updates in de toekomst – Android 13 en 14 – en drie jaar aan beveiligingspatches. Dat is voor een telefoon van 1199 euro wel erg karig.

Android 13 is al een tijdje beschikbaar, maar is niet door Motorola op de Razr 2022 gezet. We vinden het vooral jammer dat de opvouwbare smartphone het met minder updates moet doen dan bijvoorbeeld de Edge 30 Ultra, die nu een kwart minder kost.

Camera’s: fijn, maar geen hoogvliegers

De Motorola Razr 2022 heeft in totaal drie camera’s. Gezien de prijs heb je misschien hoge verwachtingen, maar die moet je zeker bijstellen. De Moto-telefoon maakt weliswaar prima foto’s, maar in dit prijssegment zijn er smartphones die veel betere camera’s hebben.

Dat terzijde bevat de primaire camera (voorbeelden hierboven) een 50 megapixel-sensor en bij genoeg licht zien plaatjes er prima uit. We zien veel detail en ook het contrast is in orde. Met de ‘nachtzicht’-modus leg je in mindere lichtomstandigheden net wat extra vast, wat soms fijn is. De nachtmodus verricht echter geen wonderen en wordt weggeblazen door die van bijvoorbeeld de Google Pixel 7 Pro.

Er is een groothoeklens aan boord van 13 megapixel en dat is een fijne toevoeging. Foto’s gemaakt met deze camera zie je hierboven in de galerij. De lens gebruik je ook voor macrofoto’s, maar die zijn helaas niet zo best. Het is vooral moeilijk om de juiste focus te vinden, waardoor je meerdere pogingen moet doen om tot een goede foto te komen.

Leuk is dat je het schermpje aan de buitenkant kunt gebruiken als viewfinder voor de twee camera’s achterop. Daardoor maak je selfies in een maximale resolutie van 50 megapixel en dat is een leuke plus. Aan de binnenkant is nog een derde camera geplaatst, die prima is voor een selfie of videogesprek.

Accuduur: wat je verwacht van een foldable

De batterijcapaciteit is met 3500 mAh kleiner dan gemiddeld en dat komt door de beperkte interne ruimte. De accuduur is dan ook niet geweldig: als je de Razr intensief gebruikt, moet je regelmatig in de avond even bijladen. Motorola levert een oplader mee (van 33 Watt), al is het dan wel weer jammer dat het laden niet zo snel gaat.

Na een half uur aan het stroom staat het accupercentage op zo’n 40 procent. Volledig opladen duurt ruim anderhalf uur. Draadloos opladen zoals gezegd niet mogelijk. Zoek je een opvouwbare smartphone die dit wél kan, dan kom je uit bij de Galaxy Z Flip 4. Belangrijk om te weten is dat deze telefoon dan tot maar 10 Watt kan laden, erg traag.

Conclusie Motorola Razr 2022 review

De Motorola Razr 2022 laat een positieve indruk achter. Zo is het toestel flink geëvolueerd ten opzichte van zijn voorgangers, zien we een fraai en vlak scherm en is de hardware op veel punten het beste wat je kunt krijgen. Wel moet je rekening houden met logische compromissen. Zo is de accuduur niet top en gaat laden relatief traag. Ook heb je niet te maken met de beste camera’s in deze prijsklasse. Het is zeker een alternatief voor een ‘normale’ telefoon, maar wel voor een specifieke groep techliefhebbers of early adaptors. Als je een toestel als deze koopt geloven we niet dat je er jaren mee rondloopt. Daardoor is het magere updatebeleid misschien wat minder van toepassing, maar dat blijft natuurlijk een heikel punt voor deze prijsklasse.

Motorola Razr 2022 kopen

De Razr heeft een adviesprijs van 1199 euro, is hier alleen te koop in het zwart én met 256GB interne opslag. Je kunt terecht bij de webshop van Lenovo zelf, maar ook bij andere winkels, waarbij je ‘m tevens kunt combineren met een abonnement. Check onderstaande prijsvergelijker, daarin vind je namelijk de beste deals op een rij.

