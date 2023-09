Motorola Razr 40 review: doet weinig onder voor duurdere broer

De Motorola Razr 40 is een flitsende vouwtelefoon, maar kost ‘slechts’ 899 euro. Dan moet er eigenlijk wel een addertje onder het gras zitten. Of toch niet? Dit is de review.

Lees de Motorola Razr 40 review

Opvouwbare smartphones zijn er inmiddels een tijdje en als ze één ding gemeen hebben, dan is het wel dat ze relatief duur zijn. Voor de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Motorola’s eigen Razr 40 Ultra betaal je bijvoorbeeld 1199 euro, terwijl vouwtelefoons die je openklapt tot een tablet nog een stuk duurder zijn.

Daardoor zijn opvouwbare toestellen niet voor iedereen weggelegd. Motorola probeert hier verandering in te brengen met de Razr 40, die met een adviesprijs van 899 euro een stuk goedkoper is. Het bedrijf doet een aantal concessies om de prijs te drukken, maar in de basis doet de Razr 40 weinig voor andere vouwtelefoons onder. Tijd voor de review!

Het reviewmodel van de Razr 40 is ter beschikking gesteld door Motorola.

Opvouwbaar scherm

Het scherm van de Motorola Razr 40 vouwt verticaal open en dicht, net als de klaptelefoons van vroeger. Het scherm is uitgevouwen 6,9 inch groot en dat is een fijn formaat voor als je veel video’s kijkt, door websites scrolt en mobiele games speelt. De Razr 40 ligt lekker in de hand en dat komt vooral door de achterkant van ‘veganistisch leer’. Dit biedt meer grip en houdt fijner vast dan een glazen achterzijde.

Het display is wel langer en groter dan de gemiddelde smartphone. Daardoor is het erg lastig om de telefoon met één hand te bedienen, ook omdat de bovenste helft iets zwaarder is dan de onderkant. Verder heb je twee handen nodig om de Razr 40 open en dicht te klappen; handzaam is het toestel dus alleen als je ‘m dichtvouwt.

Over de schermkwaliteit hebben we niets te klagen. Het beeld ziet er scherp uit, toont mooie en heldere kleuren en kijkt daarom lekker weg. Daarnaast zijn de randen rondom het display erg dun en zien we alleen een klein gat voor de 32 megapixel-frontcamera. Die maakt overigens best aardige selfies.

Het scherm heeft een maximale ververssnelheid van 144Hz. Door de ltpo-technologie wordt de ververssnelheid aangepast op basis van wat er op het scherm gebeurt, en dat is gunstig voor de accuduur. Ook ondersteuning voor hdr10+ is aanwezig en dat zorgt er weer voor dat films en series van bijvoorbeeld Netflix er mooier uitzien.

De vouw in het scherm valt niet heel erg op en is bij bepaalde lichtomstandigheden en hoeken vrijwel onzichtbaar. Maar, in de meeste gevallen zie je ‘m wél duidelijk. Ook als je met je vinger over het scherm veegt, voel je direct waar de vouw zich bevindt. Storend is dit overigens niet.

Extern display is beperkt

Een groot verschil tussen de Motorola Razr 40 en de duurdere Razr 40 Ultra is het externe display aan de buitenkant. De Razr 40 heeft niet het grotere schermpje dat bijna de helft van de achterkant beslaat, maar een piepklein display van 1,5 inch.

Dit schermpje bevindt zich naast de dubbele camera en is ook beduidend kleiner dan het externe display van de Motorola Razr 2022. Dat is jammer, want door het formaat zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Op het schermpje kan gewoonweg niet veel informatie worden getoond.

Het is mogelijk om de tijd en accustatus te checken en je kan een aantal widgets instellen. Veel opties heb je echter niet: in totaal zijn er zes ‘vensters’ om te gebruiken, om bijvoorbeeld het weer te checken, een timer in te stellen, je agenda te bekijken of media te bedienen.

Op het externe display van de Razr 40 Ultra kun je volledige apps gebruiken en het is simpelweg makkelijker om notificaties te lezen en op berichten te reageren. Dat ontbreekt op de Razr 40 en is toch wel een gemis. Het externe display vinden we in deze vorm weinig tot niets toevoegen. Je zou je bijna kunnen afvragen of Motorola het externe display niet gewoon had moeten schrappen.

Minder krachtige hardware

Ook op de interne hardware van de Motorola Razr 40 is bespaard. De smartphone heeft niet – zoals zijn Ultra-broer – een Snapdragon 8 Gen 1-processor, maar moet het doen met een goedkopere Snapdragon 7 Gen 1. Deze chip is ouder en minder krachtig. We vinden ‘m ook in toestellen als de Xiaomi 13 Lite en Honor 90, die allebei honderden euro’s minder kosten dan de Razr.

Op papier is de processor best een stap terug, al valt het in de praktijk gelukkig mee. De Razr 40 voelt snel aan en draait apps probleemloos. Ook multitasken gaat het opvouwbare toestel prima af. De smartphone is voor de meeste gebruikers krachtig genoeg, behalve als je een intensieve gamer bent. Dan ga je wél het verschil in prestaties merken; bij een game als Alto’s Adventure zagen we al kleine haperingen.

Verder is de Razr 40 uitgerust met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Vooral dat laatste is extra fijn, want je kan erg veel media en andere bestanden op de telefoon kwijt. De vingerafdrukscanner zit aan de rechter zijkant van de smartphone en doet zijn werk prima. Hij zit door het scharnier wel wat hoog, maar daar kunnen we mee leven. Het is ook mogelijk om je vingerafdruk alvast te scannen als de Razr 40 is dichtgeklapt, waarna je opengevouwen direct aan de slag kan.

Kijken we naar de software van de Motorola Razr 40, dan is er weinig nieuws onder de zon. De vouwtelefoon draait op een redelijk ‘schone’ versie van Android 13. Oftewel: de aanpassingen die Motorola doorvoert zijn niet zo ingrijpend en in de meeste gevallen best handig. Dit blijft een pluspunt van de smartphones die het bedrijf maakt.

Het uiterlijk ligt dichtbij de standaardversie van Android en de meeste extra opties vind je in de Moto-app. Daar heb je allerlei mogelijkheden om Android aan te passen en te spelen met thema’s, lettertypen, achtergronden en meer. In de app staan ook de opties voor het externe display.

Zo kun je een wijzerplaat kiezen, instellen welke widgets je wil gebruiken en bepalen welke meldingen je te zien krijgt. De opties zijn zoals gezegd behoorlijk beperkt, wat niet zo gek is gezien het kleine formaat van het externe scherm. De mogelijkheden spreken verder voor zich.

Net als de Razr 40 Ultra krijgt de Razr 40 langer updates dan voorgaande Motorola-vouwtelefoons. Het toestel kan rekenen op drie grote versie-upgrades, tot en met Android 16. Beveiligingspatches verschijnen nog een jaartje langer en rolt Motorola tweemaandelijks uit. Dat is voor een vouwtelefoon van 899 euro redelijk, al doet Samsung het op dit gebied beter.

Camera’s voldoen prima

Een opvouwbare smartphone koop je niet voor de camera’s, maar het is natuurlijk wel belangrijke dat ‘ie een mooie foto kan maken. Gelukkig beschikt de Motorola Razr 40 over een aardige set camera’s. Op de achterkant vinden we er twee: een 64 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens.

De primaire camera, die ook optische beeldstabilisatie heeft, maakt prima en scherpe foto’s. Kleuren worden iets aangezet en ogen hierdoor niet altijd realistisch. Dit is vooral het geval bij de hoofdcamera; de groothoeklens kiest voor natuurlijke kleuren. Ook als je inzoomt blijft er nog genoeg detail over om het kiekje op bijvoorbeeld Instagram te zetten, al is er dus geen losse zoomcamera aanwezig.

Hoofdcamera Groothoeklens Portretmodus

Van de groothoeklens moet je geen wonderen verwachten, al maakt ‘ie ook zeker geen verkeerde foto’s. Het is vooral fijn dat de beeldhoek een stuk groter is dan bij de Razr 40 Ultra (120 vs. 108 graden). Dat komt de beeldkwaliteit misschien niet altijd ten goede, maar we vinden het belangrijker dat je extra veel op de gevoelige plaat legt.

Voor zowel de hoofdcamera als groothoeklens geldt dat ze het beste tot hun recht komen bij veel daglicht. Wordt het donker, dan treedt er kwaliteitsverlies op. De nachtmodus, die zowel automatisch als handmatig inschakelt, helpt overigens wel.

Accuduur en opladen

De Motorola Razr 40 heeft opvallend genoeg een grotere accu dan de Razr 40 Ultra. De batterijcapaciteit bedraagt 4200 mAh (in plaats van 3800 mAh) en hoewel dat op papier ondergemiddeld is, valt de accuduur absoluut niet tegen. Tijdens de testperiode haalden we zorgeloos het einde van de dag.

Naast de grotere batterij speelt het externe display ook een rol. Aangezien het schermpje minder nuttig is – en je het daarom minder zal gebruiken – is het accuverbruik beperkt. Snelladen is uiteraard aanwezig en gaat met 30 Watt. Dat is niet heel snel en vergelijkbaar met de Galaxy Z Flip 5 van Samsung.

In de praktijk vul je de accu in een half uur voor iets meer dan de helft en weer 30 minuten later zit de Razr 40 bijna helemaal vol. Wel is het fijn dat Motorola de oplader meelevert in het doosje, iets wat de meeste fabrikanten inmiddels niet meer doen in deze prijsklasse.

Draadloos opladen is ook mogelijk, al gaat dit met maximaal 5 Watt – en dus erg langzaam. De functie is met name handig als je een draadloze lader op je nachtkastje hebt staan en uren de tijd hebt. Moet je bijna de deur uit en wil je nog even wat extra accusap, dan kun je beter de ouderwetse stekker met kabel erbij pakken.

Conclusie Motorola Razr 40 review

Een fijne en betaalbare vouwtelefoon: dat is de Motorola Razr 40 in een notendop. Hoewel 899 euro alsnog een flinke smak geld is, krijg je er genoeg voor terug. De Razr 40 ziet er mooi uit, heeft een uitstekend scherm en goede accuduur. Ook prettig is de software en het prima updatebeleid.

Het grootste minpunt is het externe display, dat te klein is en daarom nauwelijks iets toevoegt. Daarnaast zijn de prestaties niet helemaal wat je bij een smartphone met deze prijs zou verwachten en de camera’s doen het goed, maar blinken ook niet echt uit. Motorola laat zien dat een opvouwbare smartphone niet de hoofdprijs hoeft te kosten, al moet je dan niet te veel poespas verwachten.

Motorola Razr 40 kopen

De Motorola Razr 40 heeft een adviesprijs van 899 euro en is daarmee zoals gezegd een stuk goedkoper dan de Razr 40 Ultra. Inmiddels is de smartphone iets in prijs gedaald, waardoor je al een paar tientjes bespaart.

De actuele prijzen voor een losse Motorola Razr check je in de prijsvergelijker hieronder. Daar kun je ook terecht voor een Razr 40 met een abonnement, waarbij je het toestel maandelijks afbetaalt.

