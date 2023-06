Motorola Razr 40 Ultra review: unieke vouwtelefoon met fijne upgrades

De Razr 40 Ultra is de nieuwste vouwtelefoon van Motorola. Hij beschikt over fijne verbeteringen, maar heeft ook een stevig prijskaartje. Is ‘ie dat waard? Tijd voor de uitgebreide review.

Dit is de Motorola Razr 40 Ultra review

Opvouwbare smartphones worden steeds populairder. Samsung heeft inmiddels meerdere generaties aan Galaxy Fold- en Flip-telefoons uitgebracht en ook Motorola verkoopt al een tijdje zijn vouwbare Razr-smartphones. Nu is de nieuwste vouwtelefoonuitgebracht, de Razr 40 Ultra.

De smartphone ziet er op het eerste oog hetzelfde uit als zijn voorganger en is erg duur (1199 euro), maar Motorola heeft wel degelijk zijn best gedaan om zijn vouwtelefoon flink te verbeteren. Waar je dit aan merkt, bespreken we in deze review.

Binnenkort verschijnt overigens ook de ‘normale’ Motorola Razr 40, die honderden euro’s goedkoper is dan de Ultra. Van dit toestel publiceren we zo snel mogelijk een recensie.

Het reviewmodel van de Razr 40 Ultra is ter beschikking gesteld door Motorola.

Veelzijdiger en groter scherm

We hoeven het eigenlijk niet te benoemen, maar doen het toch voor de zekerheid: de Motorola Razr 40 Ultra is een ‘klaptelefoon’. Eentje die verticaal open en dicht vouwt en in dichtgeklapte vorm lekker compact is. Zowel aan de binnen- als buitenkant zit een scherm en het is vooral het externe display dat flink is vernieuwd.

Het schermpje op de achterkant is flink gegroeid: van 2,7 naar 3,6 inch. Daardoor is het display in één keer veel nuttiger en veelzijdiger. Je leest er beter notificaties op af, maar het ook makkelijker om bijvoorbeeld op WhatsApp-berichtjes te reageren. Je moet alsnog een beetje priegelen door het piepkleine toetsenbordje, maar het werkt wel. Ook fijn: de ververssnelheid is verhoogd naar 144Hz, waardoor alles veel soepeler oogt.

Daarnaast kun je in principe al je apps op het kleine scherm gebruiken. Van Gmail tot YouTube en Chrome: met een paar tikjes tover je ze allemaal tevoorschijn. Het is zelfs mogelijk om te Netflixen op het kleinere scherm, al zullen we dit zelf niet zo snel doen. Wel is het zo dat apps soms worden onderbroken door de cameralenzen, die het scherm onderbreken.

Het externe display werkt vooral goed voor simpele taken, zoals het checken van je agenda, het lezen van notificaties, controleren van het weerbericht en – zoals gezegd – reageren op berichtjes. Dat laatste blijft op een ‘normale’ smartphone fijner, zeker met één hand. Op het ‘normale’ 6,9 inch-scherm hebben we weinig aan te merken. Beelden ogen erg vloeiend, kleuren zijn mooi fel en de schermranden zijn dun.

Opengeklapt is de Razr 40 Ultra moeilijk met één hand te bedienen, omdat het toestel vrij groot en lang is. Ook heb je eigenlijk altijd twee handen nodig om de telefoon weer dicht te klappen, wat onhandig is. Desondanks hebben we het externe scherm met plezier gebruikt, met name omdat je er eigenlijk alles mee kan.

Compact design

De Motorola Razr 40 Ultra heeft een glazen behuizing met een aluminium frame. Het toestel voelt daardoor luxe en duur aan. Fijn is dat als je de smartphone dichtklapt, er vrijwel geen kier zit tussen de schermhelften. Het scharnier zelf voelt stevig aan, al is het wel jammer dat je de Razr bijna onmogelijk met één hand kan openen.

De achterkant bestaat uit twee helften en dat komt door het grotere externe scherm. De onderste helft heeft een matte afwerking en dit vinden we er erg strak uit zien. De bovenste helft, het scherm, is logischerwijs glimmend. Het toestel kan tegen een spatje water, maar is niet waterdicht. Dat is iets om rekening mee te houden.

Omdat het tweede scherm zo is gegroeid, raak je het ook vaak aan als je de Razr 40 Ultra hebt opengeklapt. En dat zorgt er weer voor dat je altijd vingerafdrukken op het scherm ziet, en dus veel aan het poetsen bent. Daar kunnen we echter mee leven, want het grotere display brengt veel voordelen met zich mee.

Vouw je de Razr 40 Ultra open, dan valt op dat je de vouw in het scherm minder ziet dan bij andere klaptelefoons. Maar, hij zit er wel degelijk en bij genoeg licht zie je ‘m duidelijk. Ook als je er met je vingers overheen veegt, voel je ‘m direct. Verder valt op dat de knopjes behoorlijk hoog in de behuizing zitten.

In de aan/uit-knop zit de vingerafdrukscanner en die doet zijn werk uitstekend. Wel moesten we wennen aan de positie van de knop, omdat ‘ie vrij hoog aan de zijkant zit. Ook opvallend is dat de Motorola Razr 40 Ultra opengeklapt alsnog een klein beetje gebogen blijft. Dat merk je in de praktijk echter nauwelijks en het stoort niet.

Krachtig, maar niet sneller

De Motorola Razr 40 Ultra beschikt over een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Dat is dezelfde chip als bij de Razr 2022 van vorig jaar en dat is toch een beetje jammer. Bij een smartphone van 1199 euro mag je best de nieuwere (en betere) Snapdragon 8 Gen 2 verwachten.

Op de prestaties is gelukkig weinig aan te merken. De Motorola Razr draait als een zonnetje en voelt erg snel aan. Dat komt mede door de hoge 165Hz-ververssnelheid van het scherm, maar ook omdat de Snapdragon 8 Plus Gen 1 een erg rappe chip blijft. We hebben dan ook geen haperingen gezien.

Verder is het netjes dat de Razr 40 Ultra standaard 256GB aan opslag heeft. Daardoor kun je erg veel apps, foto’s, films en andere media op het toestel kwijt. De 8GB aan werkgeheugen is prima, al was 12GB door de hoge adviesprijs ook op zijn plaats geweest. We vinden het echter geen dealbreaker.

De Motorola Razr 40 Ultra draait op een bijna schone versie van Android 13. Helemaal clean is de software niet, want Motorola levert een aantal apps mee. Denk aan de eigen Moto- en Ready For-app, maar ook Facebook en Dolby Atmos. Ook staan er verschillende spelletjes op het toestel, die je op het kleinere scherm kan spelen.

Verder lijkt de software van Motorola behoorlijk op die je op Google Pixel-telefoons vindt. Dat is fijn, want hierdoor blijft alles overzichtelijk en vlot. Met de Moto-app kun je het uiterlijk van de software wel flink aanpassen, door bijvoorbeeld een ander thema in te stellen, de basis- en achtergrondkleuren aan te passen of een ander lettertype te selecteren.

Het updatebeleid voor de Razr 40 Ultra is goed. De smartphone krijgt drie grote Android-versie-upgrades, waardoor ‘ie tot en met Android 16 wordt bijgewerkt. Daarnaast zegt Motorola dat de Razr-telefoon vier jaar lang beveiligingspatches ontvangt. Die verschijnen om de twee maanden en dat is prima.

Vooral fijn is dat de smartphone langer wordt geüpdatet dan zijn voorganger, de Razr 2022. Die werd uitgebracht met Android 12 en wordt na Android 14 niet meer van nieuwe versies voorzien. De beveiligingspatches verschijnen ook minder lang.

Camera’s zijn niet fantastisch

Op cameragebied lopen opvouwbare smartphones vaak een beetje achter. Dat betekent zeker niet dat de telefoons op dit gebied slecht presteren, maar ze kunnen ook niet mee met de echte toptoestellen. Dat geldt ook voor de Motorola Razr 40 Ultra, al vallen de camera’s niet per se uit de toon.

De smartphone heeft in totaal drie camera’s, met op de achterkant een 12 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. Die kun je, als de Razr 40 Ultra is dichtgeklapt, ook gebruiken voor het maken van selfies. Handig, want je schiet dan plaatjes met de beste camera’s.

De hoofdcamera maakt goede foto’s, waarbij kleuren iets worden aangezet – maar ook niet onrealistisch ogen. De foto’s die de groothoeklens maakt wijken weinig af van de hoofdcamera en dat is prettig. Soms ogen kleuren zelfs iets natuurgetrouwer, al verschilt dit per situatie.

Wel valt op dat de beeldhoek van de groothoeklens niet zo groot is als bij veel andere Android-telefoons. Daardoor zoom je minder ver uit en past er minder op beeld. Het komt de fotokwaliteit weliswaar ten goede, maar wij hebben liever een groothoeklens die meer van de omgeving vastlegt.

Hoofdcamera Groothoeklens Groothoeklens

In het donker doen de Razr 40 Ultra-camera’s het prima dankzij de nachtmodus, maar ze blinken niet uit. Smartphones als de Google Pixel 7 (Pro) en Samsung Galaxy S23 leggen betere platen vast bij slechte lichtomstandigheden. Al met al kun je goede foto’s maken met de Razr 40 Ultra, maar je haalt deze smartphone niet in huis voor de camera’s.

Accu: genoeg voor een hele dag

Door de beperkte interne ruimte hebben opvouwbare smartphones vaak kleinere accu’s. Dat is ook bij de Motorola Razr 40 Ultra het geval, want de batterij heeft een capaciteit van 3800 mAh. Dat is wel 300 mAh meer dan bij de vorige Razr, maar alsnog krap als je het vergelijkt met ‘normale’ smartphones.

Gelukkig betekent dit niet dat de accuduur slecht is. Bij normaal gebruik haal je het einde van de dag, ook als je regelmatig met het kleinere scherm aan het spelen bent. Intensieve gebruikers zullen waarschijnlijk wel in de avond moeten bijladen. De Razr 40 Ultra is ook niet een toestel waar je comfortabel anderhalve dag mee vooruit kan.

De Razr 40 Ultra kan snelladen met maximaal 30 Watt. Motorola levert de oplader mee en dat is netjes, al vinden we het wel jammer dat het opladen niet supersnel gaat. Na een half uur zit de batterij voor ongeveer de helft vol. Een volledige oplaadbeurt neemt iets minder dan anderhalf uur in beslag. Dat is zeker niet slecht, maar ook niet erg rap.

Wel fijn: de Razr 40 Ultra kan draadloos opladen. Bij de vorige Razr ontbrak deze feature nog, maar gelukkig is het nu wel mogelijk om de telefoon zonder kabeltje van stroom te voorzien. Helaas gaat het draadloos opladen erg langzaam (5 Watt), waardoor de optie eigenlijk alleen van pas komt als je de Razr ‘s nachts op een lader legt.

Conclusie Motorola Razr 40 Ultra review

De Motorola Razr 40 Ultra is een fijne, opvouwbare smartphone en een duidelijke verbetering ten opzichte van de Razr 2022. Dat komt voornamelijk door het grotere tweede scherm, dat veel nuttiger is en echt iets toevoegt.

Daarnaast zijn we te spreken over het design, de vloeiende schermen, prettige software en het verbeterde updatebeleid. De prestaties zijn ook dik in orde, ondanks dat de processor alweer verouderd is. De camera’s en accuduur zijn daarentegen niet geweldig.

Door de stevige adviesprijs van 1199 euro is de Razr 40 Ultra niet voor iedereen weggelegd. Je betaalt voor de unieke vormfactor en kan voor veel minder een smartphone in huis halen met betere specs. Maar, als je per se een klaptelefoon zoekt, dan is de Motorola Razr 40 Ultra zeker het overwegen waard.

Motorola Razr 40 Ultra kopen

De Motorola Razr 40 Ultra heeft een adviesprijs van 1199 euro en is bij verschillende webwinkels te vinden. Wil je het toestel aanschaffen? In de prijsvergelijker hieronder verzamelen we de beste deals voor een losse Razr 40 Ultra. De smartphone is uiteraard ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar.

