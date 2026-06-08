Motorola Razr Fold review: een goede concurrent voor Samsung?

We kennen Motorola van zijn klaptelefoons, maar nu komt het bedrijf voor het eerst met een vouwbaar toestel dat een compacte tablet herbergt. In deze review van de Motorola Razr Fold vertellen we je wat deze smartphone te bieden heeft.

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Motorola Razr Fold review

Motorola was, samen met Samsung natuurlijk, één van de eerste fabrikanten die de klaptelefoon naar het smartphonetijdperk bracht. De nieuwe Motorola Razr 70 Ultra gaat bijvoorbeeld de strijd aan met de Samsung Galaxy Z Flip 7.

Een concurrent voor de Galaxy Z Fold had het bedrijf nog niet. Daar komt nu verandering in, want Motorola betreedt deze arena met de Razr Fold. Op het eerste gezicht lijkt hij behoorlijk op Samsungs vouwbare toestel, maar onder de motorkap zien we flink wat verschillen.

Met een adviesprijs van 1999 euro kunnen we deze Razr bepaald niet betaalbaar noemen. Is het toch een goede bestemming voor je spaarcentjes? We vertellen het je in onze uitgebreide review van de Motorola Razr Fold.

Het reviewexemplaar van de Razr Fold is beschikbaar gesteld door Motorola.

In het kort

De Razr Fold is een respectabele eerste poging van Motorola om Samsung naar de kroon te steken. Hij heeft betere camera’s en een langere accuduur dan de Galaxy Z Fold 7. Wel blijft de vouw erg goed zichtbaar en is het toestel ontzettend duur.

Pluspunten Goede camera’s voor een foldable

Goede camera’s voor een foldable Uitstekende accuduur

Uitstekende accuduur Felle schermen en goede speakers

Felle schermen en goede speakers Meegeleverde stylus Minpunten Heel erg duur

Heel erg duur Vouw nog steeds zichtbaar

Camera’s zijn prima voor dit type toestel

Voor een vouwbare smartphone heeft de Razr Fold behoorlijk indrukwekkende camera’s. De 50 megapixel-hoofdcamera gebruikt een vrij grote en geavanceerde sensor die een flink dynamisch bereik belooft. Daar zit een 50 megapixel-telelens bij met 3x optische zoom en een zeer wijde groothoeklens (12 millimeter) van eveneens 50 megapixel.

Het zijn exact dezelfde camera’s die ook op de Motorola Signature te vinden zijn. Wat we in onze review van dat toestel schreven, geldt hier dus ook: de hoofdcamera schiet kraakheldere foto’s, maar het contrast ligt wel héél erg hoog. De software past bovendien flink wat verscherping toe. Veel mensen zijn vermoedelijk best gecharmeerd van deze look. Toch zijn we benieuwd wat de camera kan met iets subtielere beeldbewerking.

Groothoeklens

12 millimeter is heel erg wijd. De groothoeklens van de Motorola Razr Fold levert dan ook bijzondere perspectieven op. Over de kwaliteit van de kiekjes hebben we, op dat stevige contrast na, eveneens weinig te klagen. De scherpte loopt in de hoeken iets terug, maar dat zien we op vrijwel elke smartphone. In het donker zijn de foto’s minder indrukwekkend. Door de kleinere sensor zijn ze niet zo scherp als die van de hoofdcamera.

Telelens

De sensor achter de telelens, waarmee je 3x inzoomt, valt qua formaat tussen de hoofdcamera en groothoeklens in. Foto’s zien er prima uit, al zijn ze niet zó goed als die van de Oppo Find X9 Ultra en Xiaomi 17 Ultra. Die gebruiken nog veel grotere sensoren, waardoor foto’s een meer driedimensionale look hebben.

Toch zijn we zeker niet ontevreden. Ook als je het beeld 6x dichterbij haalt, en dus digitaal inzoomt, blijft er voldoende detail over.

6x 6x 6x 6x

Ook ’s nachts staan de telelens zijn mannetje. Hij heeft bovendien een prima portretfunctie in huis, die achtergronden vrij subtiel vervaagt.

Portret Portret

Op de Motorola Signature vonden we deze camera’s subtoppers, maar voor een vouwbare smartphone zijn ze behoorlijk indrukwekkend. We slaan ze hoger aan dan die van de Galaxy Z Fold 7 en de Google Pixel 10 Pro Fold. Mits je met dat stevige contrast kunt leven dus.

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Vouw blijft duidelijk zichtbaar

Oppo bracht recent ook een nieuwe foldable uit en belooft dat je de vouw in het scherm van de Find N6 nauwelijks meer kunt zien of voelen. Dat geldt helaas niet voor de Motorola Razr Fold. De vouw is minstens zo prominent aanwezig als op de Fold 7 van Samsung. Dat blijft een behoorlijk minpunt. Zeker onder een hoek zie je hem goed zitten.

De schermen zelf zijn gelukkig van hoge kwaliteit. Het oled-display aan de binnenkant is 8,1 inch groot, haalt een ververssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van maar liefst 6200 nits. Ook het 6,6 inch-scherm aan de buitenzijde, dat licht gekromde randen heeft, haalt 120Hz en is met 6000 nits nauwelijks minder fel.

Getallen zeggen echter niet alles, want tijdens het gebruik zagen we amper verschil met de Galaxy Z Fold 7, die ‘slechts’ 2600 nits belooft. Het zijn gewoon prima schermen, die fel genoeg zijn om in de zon af te kunnen lezen. Ze zijn trouwens allebei 0,1 inch groter dan die van Samsung. Leuk voor de marketing, maar ook dat zul je niet merken.

Zwaarder

Wat je wél merkt, is dat de Razr Fold met 243 gram een stukje zwaarder is dan de Fold 7 met zijn 215 gram. Hij is ook net iets dikker. Dat is allemaal niet zo storend, Motorola heeft het gewicht prima verdeeld, maar wel iets om rekening mee te houden. Na een tijdje voel je best dat je een relatief zwaar toestel in handen hebt.

Op de plek van het camera-eiland is de Razr trouwens nog een stuk dikker. Motorola maakt gelukkig slim gebruik van de glooiing, zodat je vinger een natuurlijke positie heeft om te rusten. Je houdt het toestel automatisch op een stevige manier vast, zodat hij niet makkelijk wegglijdt.

Dankzij de IP48/49-certificering is het toestel goed beschermd tegen water, maar niet volledig tegen stof. Houd dus rekening met vuil in je broekzak, ook omdat de toplaag van het vouwbare scherm erg kwetsbaar blijft. De bouwkwaliteit is overigens meer dan prima. Het lijkt ons sterk dat je de Razr Fold bij normaal gebruik in tweeën zult breken.

Net niet de snelste chip

Motorola koos voor een Snapdragon 8 Gen 5-chip in de Razr Fold en dus niet voor de nog rappere Elite-versie. Dat is opmerkelijk, want voor 2000 euro mag je best de allersnelste processor verwachten. Over prestaties heb je gelukkig niets te klagen, maar het steekt toch een beetje.

Wel krijg je standaard 16GB werkgeheugen en 512GB opslag. Dat is meer dan bij Samsung, die in de goedkoopste variant ‘slechts’ 12GB werkgeheugen en 256GB opslag stopt.

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Vingerafdrukscanners zijn altijd een pijnpunt bij vouwbare smartphones. Ook bij de Razr Fold zit hij in de erg dunne aan-uitknop aan de zijkant. Ondanks een pijltje op het scherm dat aangeeft waar je moet zijn, is het elke keer een karweitje om de scanner te vinden. Hij werkt ook een stuk minder fijn dan normale scanners, die achter het scherm zitten. Vaak moet je het een paar keer proberen voor het toestel ontgrendelt.

Daar staat tegenover dat de speakers, ontworpen in samenwerking met Bose, prima klinken. Er is zelfs wat bas aanwezig, wat gezien het dunne profiel erg knap is. Je kunt uitstekend een serietje kijken op de Razr Fold.

Stylus

Eén van de voordelen van deze smartphone boven de Razr Fold 7 van Samsung is dat Motorola een stylus meelevert. Die past niet in het toestel, maar in een apart etui dat lijkt op een heel smalle bluetoothspeaker. Daar laad je hem ook in op. Je kunt er niet alleen mee schrijven, maar ook bijvoorbeeld schermopnames maken en tekst vergroten door met de pen boven het scherm te hangen.

Het is een geinige extra, maar dat je hem apart van het toestel moet bewaren vinden we niet zo handig. Het is erg gemakkelijk om de stylus en zijn huisje kwijt te raken of te vergeten.

Maximaal drie apps tegelijk

Net als de al genoemde Motorola Signature krijgt ook de Razr Fold zeven jaar volledige ondersteuning. Aangezien het toestel uit de doos op Android 16 draait, zit je dus goed tot en met Android 23. Je ontvangt beveiligingspatches tot het voorjaar van 2033. Daarmee behoort het updatebeleid tot de absolute top.

Motorola legt zijn eigen My UX-skin over Android heen, maar die is erg subtiel. Erg groot zijn de verschillen met het kale Android niet. Wel levert Motorola enkele eigen apps mee én heb je de mogelijkheid om dat grote scherm aan de binnenkant optimaal te benutten. Je kunt twee apps full screen naast elkaar draaien of drie waar je gemakkelijk tussen switcht. Zie de screenshots hieronder.

Twee apps naast elkaar Drie apps waar je tussen wisselt

Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om het scherm in tweeën te splitsen. Bijvoorbeeld door op het bovenste deel een foto te bekijken en op het onderste door je bibliotheek te scrollen. Ook kun je het toestel als een soort wekker gebruiken op je nachtkastje wanneer je hem neerzet als een tent.

Uiteraard zijn er diverse AI-functies beschikbaar, waaronder een eigen generatief model om afbeeldingen te maken of playlists samen te stellen. Ook kun je meldingen samenvatten of opnames transcriberen.

Uitstekende accuduur is een grote troef

De accuduur van vouwbare smartphones loopt vaak achter op normale telefoons. Deels door de energie die het grote scherm slurpt, deels omdat er in de dunne behuizing minder ruimte is voor de batterij. Toch wist Motorola een accu van 6000 mAh in de Razr Fold te proppen. Het gaat om een silicium-koolstofbatterij die een hogere energiedichtheid biedt dan traditionele exemplaren.

Ter vergelijking: in de Galaxy Z Fold 7 zit een accu van slechts 4400 mAh. Die van Motorola is dus een ruim een derde groter en dat merk je. Wij konden hem bij normaal gebruik niet binnen een dag leegtrekken, zelfs niet bij veelvuldig gebruik van het grote scherm aan de binnenzijde. Wie wat zuiniger aandoet, moet twee dagen zonder stopcontact kunnen halen.

Wat ons betreft is de accuduur de grootste troef van de Razr Fold en de belangrijkste reden om hem te verkiezen boven de Samsung. Hij laadt bovendien veel sneller op: met 80 watt of 50 watt draadloos. De Galaxy Z Fold 7 komt niet verder dan 25 of 15 watt.

Conclusie Motorola Razr Fold review

De Motorola Razr Fold is niet de dunste of de lichtste foldable. Wil je een toestel dat voelt als een normale smartphone met toevallig een groot tweede scherm aan de binnenkant? Dan is de Samsung Galaxy Z Fold 7 een betere keuze.

In veel andere opzichten is de Razr Fold een prima vouwdebuut. Dankzij de forse accu gaat hij lekker lang mee, zelfs als je veel gebruikmaakt van het grotere display aan de binnenzijde. Bovendien zijn de camera’s beter dan bij andere foldables, al geeft de software je kiekjes wel heel veel contrast. De meegeleverde stylus is een leuke extra en het updatebeleid hoort tot de top.

2000 euro blijft wel enorm veel geld. Voor dat bedrag schaf je ook een ‘normale’ smartphone aan met nog betere camera’s en dan blijft er zelfs geld over om er een tablet bij te kopen. We vinden het bovendien erg jammer dat de vouw in het grote scherm zo goed zichtbaar is.

Kopen

Wil je de Motorola Razr Fold na het lezen van deze review in huis halen? Dan is het tijd om je spaarvarken naar de slacht te brengen. De adviesprijs bedraagt 1999 euro. Daarvoor krijg je 16GB werkgeheugen en 512GB opslag.

Je kiest uit de kleuren donkerblauw of wit. Sommige webwinkels bieden het toestel al iets goedkoper aan. Je kunt zelfs honderden euro’s besparen door tegelijk een abonnement af te sluiten. De beste deals vind je hieronder.

Alternatieven

Het lijstje met goede alternatieven voor de Razr Fold is vrij kort. Hieronder noemen we de drie beste.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Het meest logische alternatief is uiteraard de al vaak genoemde Samsung Galaxy Z Fold 7. Het grootste, misschien wel enige, voordeel is dat hij dunner en lichter is dan de Motorola. De prestaties zijn ongeveer gelijk, al krijg je van Samsung minder werkgeheugen en opslag bij de goedkoopste versie. Die is met € 1.360,66 wel een stuk voordeliger dan de Razr Fold. Goed, twee voordelen dus.

De Razr Fold heeft echter betere camera’s, een veel langere accuduur en een (gratis) stylus waarmee je aantekeningen maakt. Vooral die grotere batterijduur lijkt ons erg voor de Motorola te spreken.

Google Pixel 10 Pro Fold

Ook de Google Pixel 10 Pro Fold is met € 1.512,47 goedkoper dan de Motorola Razr Fold. Deze vouwtelefoon heeft echter flink wat nadelen. Zo is hij een stuk trager, oogt het ontwerp (mede dankzij dikke schermranden) ouderwetser en zijn de camera’s echt een stuk minder dan die van de Motorola. Daar kan zelfs Google’s betere beeldverwerking niets aan veranderen.

Ook de accuduur is minder goed én de Pixel 10 Pro Fold laadt langzamer op. Oké, we vinden de software op een Pixel nog altijd net iets prettiger en Google’s AI-functies zijn beter uitgewerkt, maar daar houdt het eigenlijk wel op.

Honor Magic V5

Honor is in Nederland geen heel bekend merk, maar we willen de Magic V5 toch noemen. Hij had net als de Razr Fold een adviesprijs van 1999 euro, maar tegen de huidige prijs van € 1.199,- wordt hij een stuk interessanter. De accu is bijvoorbeeld bijna net zo groot, de chip is ongeveer even snel en dit toestel is nog (iets) dunner dan de Galaxy Z Fold 7.

Deze Honor krijgt ook zeven jaar updates, dus het is een duurzame investering. De camera’s zijn wel iets minder goed dan bij Motorola en je krijgt er geen stylus bij. De schermen zijn bovendien net iets kleiner.

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