Google Nest Cam review: slimme camera voor de Google-fan

De Google Nest Cam is een slimme beveiligingscamera voor binnen en buiten, werkt op een accu en heeft veel slimme functies. Maakt dat ‘m de ideale camera om je huis en tuin mee in de gaten te houden? Je leest het in deze Nest Cam review.

Dit is onze Google Nest Cam review

Google bracht de Nest Cam in augustus uit voor 199 euro en noemt de camera zelf Nest Cam (outdoor of indoor, batterij). Dit omdat er meer Nest Cam-modellen te koop zijn, waaronder de Nest Cam (indoor, netvoeding) van 99 euro en Nest Cam with floodlight (wired) van 299 euro. Na twee weken met de Nest Cam (outdoor of indoor, batterij) lees je hier onze ervaringen. Voor de leesbaarheid noemen we de camera vanaf nu de Nest Cam.

Strak ontwerp, eenvoudige installatie

De Nest Cam is bijzonder eenvoudig op te hangen. Je monteert de tweedelige magnetische wandsteun via de meegeleverde schroeven en pluggen aan de muur en hangt de camera er simpelweg tegenaan. De magneten zijn sterk, wat nodig is om de paar honderd gram wegende camera op zijn plaats te houden. En met sterk bedoelen we echt sterk: de wandsteun inclusief camera zelfs keurig ‘plakken’ aan een metalen stellingkast. Op onderstaande foto’s zie je de wandsteun in de muur en aan de stellingkast.

Fijn is dat je de Nest Cam zonder moeite los haalt om de accu op te laden – waarover later meer. Maar dat levert ook hoofdzorgen op, want ook een kwaadwillende haalt de camera zo van de muur. En dat willen we absoluut niet. Google verkoopt een 15 euro kostende antidiefstalhouder, maar die hadden we gezien de prijs van de Nest Cam liever standaard in de doos gezien.

Het ontwerp van de Nest Cam mag er zijn. De camera is ondanks zijn weerbestendige behuizing bijzonder minimalistisch vormgegeven en misstaat daarom niet in een doorsnee interieur of – aannemelijker – tuin. Onderop de camera is een magnetische aansluiting geplaatst om via de meegeleverde kabel de accu op te laden.

Een minpunt van de camera is dat je hem niet zomaar kan neerzetten. Google verplicht je de Nest Cam op te hangen. Als je dat niet wil, moet je 35 euro betalen voor een standaard zodat je de camera kan neerzetten. Dat vinden we veel geld voor een logische accessoire.

De installatie van de camera gaat op duidelijke en vlotte wijze via de Google Home-app. Waarschijnlijk heb je die app al op je toestel staan, bijvoorbeeld omdat je een Chromecast of Google Home Mini gebruikt.

Beeld- en audiokwaliteit en accuduur

Op het gebied van beeld- en audiokwaliteit is de Nest Cam geen uitblinker, maar doet hij het wel goed. De full-hd-opname betekent dat het beeld scherp genoeg oogt, al wordt het snel onscherp als je inzoomt. Prettig is dat videofragmenten in het donker duidelijk genoeg zijn, te danken aan de infraroodverlichting van de camera.

Dankzij de ingebouwde microfoons hoor je in de Home-app wat de persoon in de buurt van de camera zegt. Via de app kun je ook terugpraten, waarna je stem uit de luidspreker van de camera klinkt. De speaker klinkt prima en kan hard genoeg.

Google stelt dat de camera tot zes maanden meegaat op een volle accu, afhankelijk van hoeveel activiteit de camera registreert. Na twee weken gebruik voor deze Nest Cam review is de accu van het testmodel zeven procent leger, wat maanden gebruik aannemelijk maakt.

Als je geen zin hebt om de camera twee tot drie keer per jaar op te laden, kun je voor 35 euro Googles weerbestendige kabel kopen. Die houdt de accu permanent opgeladen, mits de stekker van de kabel in het stopcontact zit. Daarom is het handig dat de kabel vijf of tien meter lang is, want buiten heeft niet iedereen een stopcontact binnen handbereik.

Veel slimme functies…

Zoals je van een Google-camera mag verwachten, werkt de Nest Cam goed samen met Google-apparatuur. Je gebruikt de camera via de Google Home-app en kunt acties verbinden aan de Google Assistent. Heb je een Nest Hub? Dan tover je met je stem het livebeeld van de Nest Cam op het scherm van de slimme luidspreker. Dit werkt in de praktijk naar behoren.

Ook fijn is de koppeling met producten van derde partijen via Googles Routines. Zo kun je instellen dat als Google weet dat je van huis weggaat, je Philips Hue-lampen aangaan en de Nest Cam een oogje in het zeil houdt.

De camera is bovendien erg slim, te danken aan Googles ingebouwde software. Die onderscheidt een persoon van een dier, voertuig en dier en kan zo een nuttigere melding sturen. Of geen, als je instelt dat je geen melding wil ontvangen als de Nest Cam een dier in je achtertuin opmerkt.

…met een abonnement

De kanttekening van al die slimme features is dat een deel alleen werkt als je maandelijks vijf euro betaalt voor een Nest Aware-abonnement. Want alleen met dit abonnement kun je opgenomen videofragmenten van de camera een maand lang terugkijken. Zonder abonnement moet je een fragment binnen drie uur bekijken en eventueel downloaden, want daarna zie je niets meer. Dat is met name onhandig (en potentieel onveilig) als er ‘s nachts iets gebeurt en je ‘s ochtends een melding ziet waar je – zonder abonnement – niets mee kan.

Die slimme meldingen werken ook alleen met Nest Aware, anders kun je alleen algemene beweging of persoonsbeweging instellen. Je kunt met Nest Aware ook persoonsherkenning instellen, waarbij de werking vergelijkbaar is met die van Google Foto’s. De camerasoftware kent wel een leercurve van zeker vijf situaties voordat de persoonsherkenning in het merendeel van de gevallen werkt. Hierbij moet ook gezegd worden dat de feature in het donker minder betrouwbaar is dan overdag.

Conclusie Google Nest Cam review

De Google Nest Cam (outdoor of indoor, batterij) is een gebruiksvriendelijke camera die maanden meegaat op een accubeurt en met een optionele accessoire ook bedraad stroom kan krijgen. De camera biedt goede beeld- en audiokwaliteit, werkt uitstekend samen met andere Google-producten en kan gepersonaliseerd worden via slimme meldingen. Houd wel rekening met serieuze aandachtspunten. Zo is de Nest Cam bijzonder eenvoudig te stelen (en moet je de antidiefstalhouder zelf kopen), kun je de camera niet eens neerzetten zonder een prijzige accessoire en komen de slimme softwarefuncties pas helemaal uit de verf als je een Nest Aware-abonnement van vijf euro per maand afsluit. Als jij met die aandachtspunten kan leven en diep in het Google-ecosysteem zit (of wil zitten), is de 199 euro kostende Nest Cam een prima koop. Denk je dat de Nest Cam niet de ideale camera voor jouw tuin of huis is? Dan loont het om slimme beveiligingscamera’s van andere merken te bekijken, want het assortiment is enorm groot.

Google Nest Cam kopen in Nederland

Ben je van plan de Google Nest Cam in huis te halen? Als gezegd heeft het apparaat een adviesprijs van 199 euro. Je kan terecht bij verschillende webwinkels en hieronder hebben we er een aantal op een rijtje gezet.