Nest Wifi review: Google maakt mesh-netwerken toegankelijk

Reviewscore 8

Nest Wifi maakt het opzetten van een eigen mesh-netwerk ontzettend simpel. Googles wifi-netwerk is makkelijk te installeren, levert een stabiel wifi-signaal en doet tegelijkertijd dienst als slimme speaker. Wel zijn de aansluitmogelijkheden beperkt. Je leest er alles over in deze Nest Wifi review.



Nest Wifi review

Onlangs bracht Google Nest Wifi uit in Nederland. Met deze router zet je zelf gemakkelijk een mesh-netwerk op. Zo’n wifi-netwerk verdeelt de internetcapaciteit op een handige manier waardoor je overal in huis een sterk signaal hebt en snel kunt internetten, gamen en Netflix kijken.

De router werd vorig jaar al aangekondigd, maar was aanvankelijk alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar. In deze Nest Wifi review bespreken we of Googles wifi-netwerk een slimme aankoop is.

Internetpunt en slimme speaker tegelijk

Te beginnen met het ontwerp. Mijn testpakket bestond uit een router en extra internetpunt om het bereik te vergroten. Het is duidelijk dat Google qua design naar eerdere Nest-producten heeft gekeken, zoals de Nest Mini. Zowel de router als het extra internetpunt zijn ongeveer twee keer zo groot als de slimme speaker en hebben eenzelfde ronde vorm. Beide internetproducten lijken op elkaar, maar er zijn verschillen. In onderstaande foto zie je van links naar rechts de Nest Wifi-router, het internetpunt en een Nest Mini-speaker.

Het internetpunt heeft bijvoorbeeld gaatjes aan de onderkant. Deze zijn nodig voor de ingebouwde speaker en Google Assistent. Dankzij stemcommando’s kun je onder meer een liedje opzetten via Spotify, afspraken toevoegen aan je agenda of bijvoorbeeld naar het weer vragen. De Google Assistent geeft je vervolgens antwoord, net zoals op je Android-smartphone.

Ben je niet van plan om de Google Assistent te gebruiken? Verschuif dan de schakelaar op de achterkant van het internetpunt. De spraakassistent wordt nu niet langer geactiveerd bij het horen van zijn codewoord: “Ok, Google”. De router zelf heeft overigens geen ingebouwde speaker of microfoon. Wel beschikt deze over twee ethernet-aansluitingen. Eentje gebruik je om het mesh-netwerk op te tuigen, de ander voor het direct aansluiten van andere apparaten zoals een computer/laptop of gameconsole.

Lees ook: Google Assistent leest nu je appjes voor en helpt met beantwoorden



Makkelijk installeren

Over dat optuigen gesproken: de Nest Wifi installeren is kinderwerk. Nadat ik de router en het extra internetpunt uit de doos had gehaald, was het mesh-netwerk binnen ongeveer tien minuten in de lucht. Het is een kwestie van de router van stroom voorzien, een ethernet-kabel aansluiten en enkele installatie-instructies in de Home-app van Google volgen.

Vervolgens zet je het internetpunt op een handige plek in je huis neer om het bereik te maximaliseren. Google raadt aan om het extra punt zo’n twee kamers verderop neer te zetten. Heb je een klein appartement of studio? Dan heb je genoeg aan alleen een router. Mijn huis heeft een oppervlakte van zo’n 130 vierkante meter en enkel op zolder was het signaal duidelijk minder wanneer ik geen extra internetpunt gebruikte.

Het signaal van Nest Wifi is dan ook keurig. De snelheid bij het extra internetpunt lag op zo’n 70 procent van het maximum. Ik kon zonder problemen direct YouTube-video’s kijken op mijn laptop of Android-toestel, waar ik ook in huis was.

Voor de test heb ik daarnaast enkele games op Google Stadia geprobeerd en ook daar liep ik niet tegen problemen aan. Uiteraard heeft ook je internetaansluiting zelf veel invloed op de maximale down- en uploadsnelheden.

Veelzijdig in gebruik

Zodra het mesh-netwerk actief is moet je eventueel nog andere apparaten erop aansluiten, zoals smart home-apparatuur en/of je smartphone. Dit alles was bij mij in een paar minuten gepiept en verliep zonder problemen. Dankzij het neutrale design passen de internetaccessoires overigens in vrijwel ieder huishouden. Die veelzijdigheid zien we ook terug in de mogelijkheden van Nest Wifi.

Twee handige functies zijn ‘Family Wi-Fi’ en ‘Guest Network’. Eerstgenoemde legt het wifi-netwerk op bepaalde momenten plat, bijvoorbeeld wanneer het bedtijd is. Guest Network is vooral handig voor (wanneer je na de coronacrisis) weer gasten over de vloer hebt. Dankzij deze functie kun je namelijk een apart wifi-netwerk aanmaken en de aanmeldgegevens delen met bezoek. In Android 10 zit een handige manier om het wifi-netwerk snel te delen met bezoekers.

Tot slot is het handig dat Nest Wifi overweg kan met zijn voorganger. Heb je Google Wifi enkele jaren geleden in huis gehaald? Dan kun je de twee netwerken met elkaar koppelen en het bereik uitbreiden. Voor de meeste mensen is dit echter niet nodig, want dan moet je wel heel ruim wonen.

Conclusie Nest Wifi review

Nest Wifi is een keurig en vooral simpel mesh-netwerk. Installeren gaat vlekkeloos, de internetsnelheid is overal in huis stabiel en ook het veelzijdige design is mooi meegenomen. Bovendien is het fijn dat het extra internetpunt een speaker heeft en een Google Assistent, want zo hoef je geen aparte Nest Mini te kopen.

Helemaal vrij van minpunten is de Nest Wifi echter niet. Ten eerste is het jammer dat de router geen ingebouwde speaker heeft. Ook zijn de twee ethernet-aansluitingen ietwat karig, want je kunt dus maximaal één ander apparaat direct op het mesh-netwerk aansluiten. De extra internetpunten hebben overigens helemaal geen ethernet-aansluitingen. Tot slot is Nest Wifi best prijzig.

Nest Wifi kopen

Wil je de Nest Wifi kopen? Een instappakket, bestaande uit router én internetpunt, kost 259 euro. Woon je knus? Dan kun je beter een losse router à 159 euro aanschaffen. Achteraf kun je altijd extra Nest Wifi-punten aanschaffen. Een los internetpunt kost 139 euro.