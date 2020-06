Nokia 5.3 review: prima smartphone weet de concurrentie niet te ontstijgen

Reviewscore 7

Met zijn stijlvolle ontwerp, viervoudige camera en 4000 mAh-accu klinkt de Nokia 5.3 als een goede deal. Toch zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als je het toestel overweegt te kopen. In deze Nokia 5.3 review lees je er alles over.

Dit is de Nokia 5.3 review

Aangezien de Nokia 5.2 nooit is uitgebracht, is de Nokia 5.3 de rechtstreekse opvolger van de Nokia 5.1. Toen deze telefoon verscheen bood hij voor 199 euro een full hd-scherm, goede accuduur en langdurige software-ondersteuning. In onze Nokia 5.1 review waren we dan ook onder de indruk van de prijs/kwaliteit-verhouding.

Nu moederbedrijf HMD Global een opvolger heeft uitgebracht, zijn we natuurlijk benieuwd of de Nokia 5.3 net zo goed is als zijn voorganger. Met interessante features als een viervoudige camera en grote accu weet de smartphone op papier te imponeren. Na een uitgebreide testperiode werd duidelijk dat je een boek beter niet op zijn kaft kan beoordelen. In deze Nokia 5.3 review vertellen we je er alles over.

Degelijk ontwerp met matig scherm

Het ontwerp van de Nokia 5.3 ziet er degelijk uit, ondanks dat het toestel een plastic behuizing heeft. Met zijn 6,55 inch-scherm is het ook een grote telefoon. Het scherm wordt aan de bovenkant onderbroken door een kleine notch voor de 8 megapixel-selfiecamera. Verder zijn de schermranden niet al te dun, waarbij vooral de ‘kin’ (de rand aan de onderkant) van het toestel behoorlijk dik is.

Een groter nadeel is de lage schermresolutie van 1600 bij 720 pixels. Gek genoeg is de resolutie erop achteruitgegaan in vergelijking tot zijn voorganger. De Nokia 5.1 biedt immers een schermresolutie van 2160 bij 1080 pixels, terwijl dit toestel een kleiner scherm heeft. De lage resolutie is jammer, want het display is simpelweg niet zo scherp en dat merk je continu.

Voor een smartphone van dit formaat is de Nokia 5.3 met 185 gram niet al te zwaar. Desalniettemin voelt de telefoon stevig aan en ziet hij er met zijn matte achterkant netjes uit. De behuizing is kwetsbaar voor krasjes, waardoor een hoesje geen overbodige luxe is.

Een leuk detail is de aan/uit-knop aan de zijkant, die licht geeft als je een melding krijgt. Dit licht is best fel en opvallend, waardoor je bijna geforceerd wordt om je telefoon erbij te pakken. Voor sommigen erg handig, voor anderen misschien een beetje irritant.

Prima prestaties voor mensen met geduld

De Nokia 5.3 wordt aangedreven door de Snapdragon 665-chip, die we vaker zien in het budgetsegment. Daarnaast heeft het toestel 4GB aan RAM en 64GB aan opslag, wat prima is voor een toestel uit deze prijsklasse.

De Snapdragon 665 is populair onder budgettelefoons en drijft bijvoorbeeld ook de Moto G8 Power en Xiaomi Mi A3 aan. Aangezien het één van de goedkopere processors is, moet je niet al te hoge verwachtingen hebben van de prestaties.

Toen we de Nokia 5.3 in gebruik namen, stoorden we ons soms aan haperingen, traag opstartende apps en in enkele gevallen zelfs app-crashes. Soms startten apps pas na meer dan één seconde op, terwijl er maar een paar lichte applicaties op de achtergrond actief waren.

Hier zit dan ook een groot pijnpunt van de Nokia 5.3, en dit is ook zeker iets om rekening mee te houden als je overweegt om ‘m aan te schaffen. De smartphone ziet eruit als een goede midranger, maar op het moment dat je ‘m gebruikt, merk je direct dat het een budgettelefoon is. Vooral bij multitasken, apps openen en animaties waarvan je wil dat ze snel en soepel verlopen, merk je regelmatig een (lichte) vertraging.

Hoewel dit negatief klinkt, is de Nokia 5.3 zeker niet de traagste telefoon in deze prijsklasse. Apps en games draaien meestal soepel, waardoor je bijvoorbeeld zonder problemen een schietspel als Modern Combat 5 speelt.

Je hoeft er dus niet bang voor te zijn dat de telefoon bepaalde apps niet aankan. Zwaardere games werken ook aardig goed, maar natuurlijk wel als je de grafische instellingen omlaag schroeft. De Nokia 5.3 biedt al met al prima prestaties voor iedereen die een beetje geduld heeft.

Tot slot is er een vingerafdrukscanner aanwezig op de achterkant van het toestel. Deze functioneert doorgaans goed, maar hij herkent je vinger niet niet altijd direct. Gezichtsherkenning is aanwezig, maar deze ontgrendelingsoptie werkt erg matig en is bovendien langzaam en onveilig.

Android One met een goed updatebeleid

De Nokia 5.3 draait op de Android One-versie van Android 10. Nokia belooft tot twee jaar na lancering grote Android-upgrades te leveren, waardoor de komst van Android 11 dus zeker is. Verder krijgt het toestel maandelijkse beveiligingsupdates en heeft hij op het moment van schrijven al voor langere tijd de juni-patch.

Daarnaast krijg je met Android One een pure Android-ervaring, zonder toegevoegde apps en functies van Nokia zelf. De software is één van de grootste pluspunten van de Nokia 5.3 en maakt hem aantrekkelijk voor de echte Android-liefhebbers.

Uitgebreide, maar matige camera-opstelling

Dan nu een ander punt waarop de Nokia 5.3 zich kenmerkt: de vier camera’s achterop. Er is een primaire 13 megapixel-camera, die wordt bijgestaan door een 5 megapixel-groothoeklens voor het maken van brede foto’s van landschappen.

Verder is er een 2 megapixel-macrolens die plaatjes van heel dichtbij maakt. Een 2 megapixel-dieptesensor maakt het kwartet compleet en zorgt voor de achtergrondvervaging bij portretten.

Een viervoudige camera-opstelling op een telefoon van onder de 200 euro klinkt natuurlijk indrukwekkend, maar jammer genoeg is het dat niet. In de praktijk heb je beschikking over vier matige camera’s, waarbij de groothoeklens het meest teleurstellend is.

Foto’s met de groothoeklens bevatten nauwelijks scherpte, te warme kleuren en een matig dynamisch bereik. Vooral het gebrek aan scherpte zorgt er ervoor dat je deze lens waarschijnlijk zoveel mogelijk wil vermijden. Dit klinkt misschien overdreven, maar de foto hieronder (die ik meerdere keren heb genomen) geeft dit duidelijk weer.

De primaire camera is gelukkig beter en toont genoeg scherpte op de voorgrond. Ook het dynamisch bereik en de kleuren zijn stukken beter dan bij de groothoekcamera. Het grootste nadeel aan de hoofdcamera is het grauwe effect dat je vaak terugziet in foto’s. Kleuren zijn nogal donker, waardoor een mooie, zonnige dag toch een beetje zijn zomerse sfeer verliest, zoals je op onderstaande foto ziet.

De diepte-sensor is handig, maar helaas niet meer dan dat. De Nokia 5.3 maakt kleurrijke foto’s met een duidelijk scherptediepte-effect, maar jammer genoeg worden de randen niet altijd even goed herkend. Hierdoor klopt de achtergrondvervaging vaak niet helemaal. Dit geldt gelukkig in mindere mate voor de macrolens, die op zich leuke foto’s maakt. Deze plaatjes zijn daarentegen niet zo scherp en geeft kleuren minder mooi weer.

Accuduur van twee dagen

Dankzij de 4000 mAh-accu, lage schermresolutie en kale Android-versie gaat de Nokia 5.3 erg lang mee. De smartphone houdt het bij normaal gebruik makkelijk twee dagen vol, en bij licht gebruik zelfs langer.

Onder normaal gebruik verstaan we: meerdere keren per uur social media checken, tientallen keren per dag internetten en slechts af en toe een YouTube-video bekijken of een licht spelletje spelen.

Het opladen duurt jammer genoeg wel wat langer, maar dat is begrijpelijk in deze prijsklasse. De Nokia 5.3 wordt met 10 Watt opgeladen via een usb-c-kabel en doet hier van 0 naar 100 procent ruim 2 uur over. Dit is op zich acceptabel gezien de uitstekende accuduur.

Conclusie Nokia 5.3 review

Al met al is de Nokia 5.3 een aardige smartphone die veel features biedt voor zijn prijsklasse. Jammer genoeg zijn er ook duidelijk minpunten, zoals de tegenvallende camera’s. De groothoekcamera schiet onscherpe foto’s en ook de andere lenzen overtuigen niet echt.

Verder heeft Nokia ingeleverd op de kwaliteit van belangrijkere onderdelen, zoals de resolutie van het scherm. Daarnaast vallen de prestaties een beetje tegen en hadden we graag gezien dat de vingerafdrukscanner (en gezichtsherkenning) sneller zou werken.

Het toestel heeft daarentegen een uitstekende accuduur. Daarnaast krijg je voor lange tijd updates en heb je geen last van bloatware. Dat maakt de Nokia 5.3 een prima smartphone, maar zeker niet de beste in deze prijsklasse.

