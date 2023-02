Hands-on: aan de slag met de duurzame Nokia G22

De Nokia G22 ziet er op het eerste oog niet heel spannend uit, maar heeft wel degelijk een onderscheidende feature. Wij hebben de duurzame smartphone al eventjes in onze handen gehad. Lees meer in deze preview.

Duurzame behuizing

Ook Nokia is aanwezig op het Mobile World Congress, al werden de nieuwste smartphones van het bedrijf voor de start van de beurs gepresenteerd. De Nokia G22 is een budgetsmartphone die het niet van zijn looks of krachtige specificaties moet hebben. HMD Global, het bedrijf achter de Nokia-toestellen, zet daarentegen in op duurzaamheid.

Dat doet de fabrikant door de Nokia G22 makkelijk te repareren te maken. In samenwerking met de experts van iFixit worden handleidingen en onderdelen uitgebracht om bijvoorbeeld een kapot scherm, oplaadpoort of een slechte batterij te vervangen. Wij hebben de Nokia G22 even in onze handen gehad en dit is wat opviel.

Design

De Nokia G22 ziet eruit zoals veel andere Nokia-telefoons die de laatste tijd zijn uitgebracht. De smartphone heeft een groot 6,5 inch-scherm met niet al te dunne randen en een ‘ouderwetse’ notch bovenin. De behuizing is van gerecycled plastic en voelt stevig, maar ook wat goedkoop aan. Eigenlijk precies wat je van een toestel van 199 euro zou verwachten dus.

De achterkant geeft bijvoorbeeld een beetje mee als je ‘m indrukt. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het aangepaste ontwerp, maar haalt wel het gevoel van luxe een beetje weg. De smartphone is overigens wel netjes afgewerkt en we vinden het blauwe kleurtje er strak uitzien.

We hebben de Nokia G22 niet zelf proberen te repareren, maar volgens HMD Global is het mogelijk om in vijf minuten de accu te vervangen. Bij concurrerende toestellen duurt dit veel langer. Ga je het scherm vervangen, dan zou je zo’n 20 minuten kwijt zijn. Je hebt dan overigens wel de tools nodig die Nokia en iFixit voor de G22 verkopen. Die worden vijf jaar lang verkocht.

Hardware houdt niet over

De specificaties van de Nokia G22 zijn niet zo bijzonder. Stiekem de smartphone vrijwel identiek aan zijn voorganger, de Nokia G21. Die werd vorig jaar uitgebracht en was toen al niet de snelste telefoon in zijn prijsklasse, dus de Nokia G22 is dat nu al helemaal niet. Onder de motorkap zit een simpele Unisoc T606-processor met 4GB RAM en 128GB opslag.

We hebben eventjes met de Nokia G22 gespeeld en de smartphone voelde niet heel rap aan. Het kan aan het testmodel liggen, maar bij het omlaag vegen van het snelle instellingen-paneel of openen van de app-drawer zagen we al lichte haperingen. Ga je multitasken, dan valt dit nog meer op. Op hardwaregebied voelt de smartphone behoorlijk basic.

We begrijpen dat Nokia veel tijd en moeite in de duurzamere behuizing heeft gestoken, maar het was fijn geweest als de G22 van iets snellere hardware was voorzien. In deze prijsklasse – de Nokia-telefoon kost 199 euro – zijn er snellere smartphones verkrijgbaar, bijvoorbeeld die van Xiaomi.

Waarom nog Android 12?

Nokia stond er altijd om bekend zijn smartphones snel van de nieuwste software te voorzien, maar dit gaat niet op voor de G22. Het toestel draait op Android 12 en dat is een versie die al bijna anderhalf jaar oud is. Het nieuwere Android 13, dat wel op de tegelijk gepresenteerde Nokia C32 en C22 staat, is ook al zes maanden beschikbaar.

Tijdens een pre-briefing voorafgaand aan het Mobile World Congress werd gevraagd waarom Android 13 nog ontbreekt. Een topman van HMD Global vertelde dat de G22 al een tijdje in ontwikkeling was en er veel moeite is gestoken in de repareerbaarheid. Daarom was er blijkbaar geen tijd meer om de software te updaten. Ergens wel begrijpelijk, maar ook jammer.

Conclusie Nokia G22 preview

De duurzame behuizing van de Nokia G22 is interessant en het is tof dat hiervoor wordt samengewerkt met iFixit. Toch twijfelen we of de G22 als smartphone wel goed genoeg is om ook daadwerkelijk lang mee te gaan. Het toestel ziet er aardig uit en heeft een (op papier) lange batterijduur.