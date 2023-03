Nokia G22 review: betaalbare smartphone het repareren waard?

In deze review lees je onze ervaringen met de Nokia G22. Is deze duurzame budgetsmartphone de moeite waard of kun je ‘m beter laten lopen? Je komt erachter in de Nokia G22 review van Android Planet.

Dit is de Nokia G22 review

Een naadloze smartphone-ervaring. Zo noemt Nokia de G22. De telefoon wordt vooral geprezen vanwege zijn makkelijke repareerbaarheid, iets wat we niet vaak zien op moderne smartphones. In deze review bekijken we hoeveel repareerbaarheid aan de Nokia G22 toevoegt, hoe de telefoon presteert en vertellen we je of we ‘m aanraden. Lees je mee?

Degelijk, maar plastic design

Nokia hanteert de laatste tijd een duidelijke ontwerpstijl en ook de G22 doet hieraan mee. Het camera-eiland lijkt precies op die van de Nokia G60 en X30. De behuizing is van plastic gemaakt. De zijkanten zijn matgrijs en de achterkant heeft een glimmende afwerking en daardoor zijn vingerafdrukken helaas snel te zien.

De G22 voelt niet licht aan, waardoor hij als een degelijke massieve smartphone in de hand ligt. Heb je ‘m vast, dan zit de – lekker snelle – vingerafdrukscanner op een natuurlijke plaats. Deze is namelijk verwerkt in de aan- en uitknop, met daarboven de volumeregelaars. Ik zelf zie deze knopjes liever aan de andere kant van het toestel, aangezien het maken van schermafbeeldingen nu wat onhandig is.

Repareerbaarheid met iFixit

Je koopt de Nokia-telefoon dus niet voor de looks, maar voor de stevigheid en repareerbaarheid. Hij is namelijk ontwikkeld om gemakkelijk door de consument in en uit elkaar gehaald te worden, bijvoorbeeld wanneer jij ‘m hebt laten vallen en het scherm (of de achterkant) kapot is.

Om het repareren van onderdelen makkelijk te maken, werkt HMD Global – het bedrijf achter de Nokia-smartphones – samen met de reparatiespecialisten van iFixit. Via iFixit verkrijg je vervangende onderdelen, repareerkits en gratis handleidingen. Volgens de partijen vervang je in maximaal een half uur de achterkant en in maximaal een uur de batterij en oplaadpoort. Het vervangen van je scherm duurt het langst; daar ben je volgens de handleiding ruim een uur mee bezig.

Wij hebben de smartphone meerdere keren opengemaakt en hoewel het voelt alsof je ieder moment iets breekt, klikt het geheel gemakkelijk open met de hulp van een reparatiekit. De handleidingen zijn stap voor stap beschreven en worden ondersteund door foto’s, waardoor een reparatie ineens helemaal niet zo intimiderend is.

Bij ons testmodel kregen we een uitgebreide repareerkit van iFixit met onder meer een zuignap, schroevendraaier met bitjes en een metalen knijptangetje, maar dat is echt niet nodig voor iedere installatie. Per handleiding staat daarom uitgebreid beschreven welk gereedschap je nodig hebt, waarna je deze ook individueel kunt bestellen. Op dit moment vervang je vier onderdelen zelf, namelijk de oplaadpoort voor 20 euro, de achterkant en batterij voor 25 euro en het scherm voor 50 euro. Dat is exclusief het gereedschap.

We vragen ons wel af of mensen daadwerkelijk een Nokia G22 zelf zullen repareren. Die vijf tientjes die je voor een nieuw scherm neerlegt, is ruim een kwart van de adviesprijs. Het lijkt ons daarom onwaarschijnlijk dat gebruikers een reparatie na twee jaar het nog waard vinden. Aangezien de smartphone over de jaren heen waarschijnlijk goedkoper wordt en hij nu al niet de snelste is, verwachten we dat de consument eerder een nieuw model aanschaft.

Scherm past bij de prijs

Het scherm van de Nokia G22 past bij de prijsklasse. Het gaat om een lcd-display met een hd-resolutie (1600 bij 720 pixels). Het contrast ziet er prima uit, maar bij app-iconen en teksten zijn de pixels wel erg goed te zien. Ook heeft scherm last van shadowing. Kijk je vanaf de zijkant, dan lijkt het scherm lager te liggen dan het glas. Het is geen ramp, maar wel iets wat goedkopere lcd-panelen kenmerkt.

Het scherm van de Nokia G22 heeft een ververssnelheid van 90Hz. Op papier zorgt dat voor een soepelere gebruikservaring, maar in de praktijk merk je er weinig van. Scrollen en wisselen tussen apps ogen niet altijd even vloeiend, en dat komt door de trage processor. Dat betekent niet dat de telefoon onbruikbaar is, want dingen als chatten, video’s kijken of mailen zijn prima te doen op de Nokia G22.

Niet de snelste hardware

De grootste kwaal van de smartphone is de processor. De Unisoc-chip in de G22 zat namelijk ook in zijn voorganger, de Nokia G21. Dat zien we wel vaker bij smartphones, maar ook in de G21 was de chip al niet vlot genoeg. In de G22 voelt het alsof alles door de processor wordt tegengehouden. Schakelen tussen apps gaat met haperingen en sommige games starten gewoon helemaal niet op.

Ook ondersteunt de chip geen 5G-connectiviteit. Dat geen ramp, maar draagt wel bij aan hoe gedateerd de hardware aanvoelt. Zoals eerder genoemd is de telefoon meer dan prima voor dagelijkse taken, maar verwacht dan niet dat apps openen zonder wachttijd.

Er is ook 4GB werkgeheugen aanwezig, dat helpt met het draaien van apps op de achtergrond. Gebruik je lichte apps, dan is dat meer dan voldoende. Heb je toch net iets meer nodig, dan kun je 3GB van de 64GB opslagruimte inruilen voor extra digitaal werkgeheugen. Aangezien de smartphone niet de vlotste is, hebben wij deze optie altijd aanstaan.

Overzichtelijke software

Een voordeel van Nokia-smartphones is de recht-voor-je-raap-software. In tegenstelling tot fabrikanten als Xiaomi en Oppo zadelt Nokia je niet op met een drukke vormgeving en onhandige functionaliteiten. De Nokia-schil blijft dicht bij stock-Android en daar zijn we tevreden mee.



Al met al is de software overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken. Kleuren passen zich aan op basis van je achtergrond en via het snelle instellingenmenu schakel je snel functies in en uit. Denk bijvoorbeeld aan wifi, hotspot, bluetooth, zaklamp en meer.

Helaas draait de smartphone nog wel op Android 12. De meest recente versie – Android 13 – is al uit sinds augustus 2022 en ook veel andere Nokia-toestellen beschikken over deze versie. Android 13 komt uiteindelijk wel naar de G22, want Nokia belooft twee grote Android-updates. Daarnaast krijg je nog drie jaar beveiligingsupdates om je smartphone digitaal te beschermen.

Camera(‘s) op de G22

Eén van de dingen waar smartphonefabrikanten doorgaans op bezuinigen bij budgettoestellen is de camerakwaliteit. En hoewel er drie lenzen op de achterkant van de Nokia G22 te zien zijn, is er maar één echt nuttig. Dat is namelijk de hoofdcamera. Deze heeft een resolutie van 50 megapixel en is prima voor simpele kiekjes.

De hoofdcamera maakt prima foto’s, zeker als je gebruik maakt van hdr. Daarmee weet de telefoon kleuren helder, maar iets te gesatureerd weer te geven. Daardoor is het plaatje niet altijd natuurgetrouw, maar behaal je wel een helder eindresultaat. Zet je hdr uit, fotografeer je in een donkere ruimte of film je? Dan zie je de kwaliteit snel achteruit gaan. Foto’s worden korrelig of wazig en video lijkt allesbehalve scherp.

Nachtmodus Hoofdcamera

De twee andere lenzen die je achterop vindt, zijn de macrocamera en dieptesensor. Met de dieptesensor onderscheid je de achtergrond van de voorgrond, zodat je een foto maakt met wazige achtergrond. Deze is echter niet super en oogt niet heel realistisch.

Hoofdcamera Portretmodus Hoofdcamera



De macrocamera stelt ook helaas teleur. Je komt nauwelijks dichterbij objecten en zodra je dat wel lukt, is de foto minder scherp dan de hoofdcamera. Volgens ons is deze lens geen plek op de smartphone waard.

De selfiecamera voorin het scherm is sterk afhankelijk van hdr. Via de camera-app maak je een prima selfie, maar in apps van derden is ‘ie erg onscherp. De hoofdcamera is dus prima voor een vakantiekiekje of snelle foto, maar verwacht geen wonderen.

Flinke accu houdt het lang vol

De Nokia G22 heeft een grote accu ingebouwd. Het gaat om een 5000 mAh-batterij die met maximaal 20 Watt oplaadt. Dat opladen doet ‘ie net iets sneller dan zijn voorganger, maar dat valt in de praktijk niet direct op. Het duurt namelijk nog steeds bijna twee uur om de telefoon van 0 naar 100 procent te laden.

Waar de Nokia G22 uitblinkt is zijn batterijduur. Wij hielden het gemakkelijk twee dagen met de smartphone vol. Volgens Nokia gaat de accu 800 oplaadcycli mee. Eens in de twee dagen laden, betekent dan dus ruim vier jaar. Mocht de accu toch eerder verslechteren, dan kun je ‘m natuurlijk altijd nog zelf vervangen voor een paar tientjes.

Conclusie Nokia G22 review

De Nokia G22 past prima in Nokia’s huidige smartphonelijn. De telefoon weet ons niet te verbazen, maar is prima voor alledaagse taken en lichte gebruikers. Zeker door de lange batterijduur. Snel een fotootje maken gaat prima bij genoeg licht en je navigeert gemakkelijk door de software. Helaas stottert de smartphone wel af en toe en is het scherm matig. Wat de repareerbaarheid betreft, hét unieke aan de G22: het werkt en iemand met genoeg zelfvertrouwen kan zeker de smartphone repareren. Toch lijkt een trage en relatief goedkope smartphone ons daar niet optimaal voor. Nokia draagt met haar G22 bij aan het belang van duurzaamheid en repareerbaarheid, maar of dat dé reden is om de smartphone te kopen, betwijfelen we. Ben jij geen intensieve smartphonegebruiker en ben je snel tevreden, dan is de Nokia G22 een prima keuze. Zeker als je je toestel soms laat vallen. Ben je op zoek naar de beste smartphone voor 200 euro, check dan onze top-lijst. Daar staat de G22 helaas niet tussen.

Nokia G22 kopen

De Nokia G22 is verkrijgbaar in twee kleuren: grijs en blauw. Bij Nokia in Nederland is enkel de versie met 4GB RAM en 128GB verkrijgbaar. Daarvoor betaal je 199 euro.

Wil je de beste deal? Neem dan een kijkje in onze prijsvergelijker. Daar vind je een overzicht van de verschillende aanbieders met de voordeligste prijzen.

