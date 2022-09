Nokia G60 review: plastic, maar snelle smartphone

De Nokia G60 is de nieuwste middenklasser van de Finse fabrikant. Wij hebben ‘m een week lang getest en laten je weten of het toestel iets voor jou is. Je leest het in deze review van de Nokia G60.

Dit is de Nokia G60 review

Android Planet test smartphones in alle prijsklassen. Van budget tot premium. Nu is de Nokia G60 aan de beurt, een smartphone in het middensegment met een prijskaartje van 329 euro. Daarmee is hij te vergelijken met de Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 11 Pro en OnePlus Nord CE 2.

Wij bekijken of deze telefoon de prijs waard is, hoe hij bevalt tijdens dagelijks gebruik en of het een aanrader is. Je leest het in deze Nokia G60 review op Android Planet.

Stevige, maar goedkope behuizing

Wanneer je de Nokia-telefoon uit de doos haalt en ‘m in je handen legt, valt de bouwkwaliteit meteen op. Het toestel voelt stevig aan en hij heeft een fijne grip. Dat komt ondermeer door de vlakke zijkanten en het ‘spikkelpatroon’ op de achterkant.

Tegelijkertijd laat de G60 daar ook nog wat te wensen over. De volledige behuizing is namelijk gemaakt van plastic, met uitzondering van het scherm. Tijdens het gebruiken van het toestel voelt hij daardoor ietwat goedkoop aan. Nu hoef je natuurlijk geen metaal en glazen behuizing te verwachten in deze prijsklasse, maar de afwerking is zeker niet premium.

Verder heeft de behuizing alles wat je van een smartphone verwacht. Aan de zijkant vind je de volumeregelaars en de aan-/uitknop. Die tweede is iets in het frame verzonken en bevat een vlotte vingerafdrukscanner. De Nokia G60 is verder ook (spat)waterbestendig, dus je hoeft je niet druk te maken om een regenbuitje.

Onderaan vind je de usb-c-poort, speaker en zelfs een koptelefoonaansluiting. Laatstgenoemde is fijn als je bedraad een speaker of headset wil aansluiten. Helaas produceert de speaker geen stereo-, maar monogeluid. Daardoor komt het geluid van je film, game of muziek maar van één kant en klinkt het niet zo vol.

Matig scherm met hoge verversingssnelheid

Op je smartphone maak je natuurlijk vooral gebruik van je scherm. Het is dan ook een onderdeel waar we veel waarde aan hechten. Bij duurdere telefoon zien we vaak een amoled-display. Dat geeft kleuren het mooist weer en zwart is echt zwart. Bij goedkopere toestellen zien we vaker een lcd-paneel.

Zo ook bij de Nokia G60 en dat is op het eerste gezicht goed zichtbaar. De kleuren van het scherm zijn wat flets en zwart is eerder grijzig. Daarnaast heeft het scherm een ouderwets lijkende notch en een vrij dikke kin. Dit zijn zeker geen dealbreakers, maar wel iets om je bewust van te zijn.

Het lcd heeft echter een toffe functie, namelijk de verversingssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat het scherm tot 120 keer per seconde kan ‘vernieuwen’ en daardoor voelt het toestel een stuk sneller aan. Dat verschil is extra goed voelbaar als je van een telefoon met 60Hz komt.

Snelle middenklasse-processor

Waar Nokia bespaart op bouwmaterialen, zijn de prestaties erg goed. De ingebouwde Snapdragon 695-chip is namelijk een goede keuze voor in een middenklasse-smartphone. In combinatie met het 120Hz-scherm voelt de smartphone erg snel en soepel aan.

Voor dagelijks gebruik is de G60 dan ook meer dan geschikt. Scrollen door Instagram of Twitter is geen probleem. Daarnaast hebben we de telefoon getest met verschillende 3D-games, namelijk Call of Duty: Mobile, GTA: San Andreas en F1: Mobile. Alle games waren prima speelbaar, zelfs op de hoogste instellingen met hier een daar een kleine hapering. Best indrukwekkend als je het ons vraagt.

Met de Snapdragon-chip heeft het toestel ook toegang tot het 5G-netwerk. Daarmee upload en download je nog sneller films, foto’s en bestanden van en naar je smartphone. Dat is met dagelijks gebruik een fijne bijkomst, maar let op: je moet natuurlijk wel een 5G-abonnement hebben.

Matige camera’s, maar prima voor een kiekje

Op de achterkant van de Nokia G60 zijn drie camera’s te vinden. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en dat is niet verkeerd. Heb je een mooi belichte omgeving, dan maakt de telefoon prima foto’s. Is dat echter niet het geval, dan willen plaatjes er sneller dof en vlekkerig uitzien.

De andere lenzen laten wat te wensen over. De groothoeklens met een resolutie van 5 megapixel verschilt enorm van de hoofdcamera. De kwaliteit is opvallend lager en kleuren veranderen. Desondanks geeft de lens wel een uniek perspectief aan foto’s en krijg je meer in één shot.

Hoofdcamera Groothoeklens Portretmodus



Dan is er ook nog een dieptesensor aan boord. Met deze camera’s maak je niet direct foto’s of video’s, maar hij helpt de andere camera’s bij het verbeteren van het diepte-effect. Bijvoorbeeld bij het maken van een portretfoto. Deze functie werkt prima, maar we weten inmiddels dat je er niet per se een dieptesensor voor nodig hebt.

De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel en maakt prima selfies, maar bij niet-optimale belichting zijn deze snel onscherp of ontstaat er ruis. Ook zijn kleuren niet zo levendig als bij bijvoorbeeld de hoofdcamera. Kortom, je maakt prima kiekjes met de G60, maar je koopt het toestel niet speciaal voor de camera’s.

Minimalistische software

Smartphonefabrikanten kiezen er vaak voor om Android aan te passen naar hun eigen stijl. Denk bijvoorbeeld aan de herkenbare One UI-schil van Samsung of de retro look van NothingOS. Nokia kiest ervoor om de aanpassingen zo klein mogelijk te houden en maakt gebruik van de stockversie van Android 12.

Hierdoor is de software zo minimalistisch mogelijk en erg overzichtelijk. Android 12 komt met een duidelijke indeling die op veel vlakken is aan te passen naar jouw voorkeur. Pas je je achtergrond aan, dan kleuren teksten en iconen mee met het kleurpallet en het notificatie-menu is duidelijk geordend.

Er zijn wel een klein aantal apps (buiten de Google-apps) van tevoren geïnstalleerd. Vergeleken met andere fabrikanten als Poco en Xiaomi is het niet veel en de software is te niet zwaar voor de processor. Daardoor voelt scrollen door menu’s soepel aan en is het erg intuïtief. Je krijgt van Nokia drie jaar aan Android-updates en digitale beveiliging. Dat is niet verkeerd, zeker voor een midrange toestel.

Ruim een dag aan batterij

De batterij van een smartphone kan je dag maken of breken. Het liefst heb je natuurlijk een batterij die de hele dag meegaat en snel oplaadt. In sommige gevallen maakt snelladen een kleine batterij goed, maar bij de G60 is beide niet het geval. De telefoon heeft namelijk een batterij van 4500 mAh, die gemakkelijk een dag meegaat, maar het laden gaat niet opvallend vlot.

De SD695-chip in deze smartphone is vrij energiezuinig en kan daardoor gemakkelijk een dag mee, zelfs na een paar uur gamen. Je hebt meestal genoeg aan het alleen ‘s nachts opladen van je smartphone. Dat kan helaas niet draadloos. Geen ramp, maar wel iets om rekening mee te houden.

Moet je de telefoon toch tussendoor opladen? Dan gaat dat niet erg vlot. Deze Nokia kan immers met ‘maar’ 20 Watt opladen. De fabrikant noemt het wel snelladen, maar in een markt waar ook budgetsmartphones laden met 33 Watt – zoals de OnePlus Nord CE 2 – is de Nokia geen uitschieter.

Conclusie Nokia G60 review

Iedereen heeft andere prioriteiten voor een smartphone. De Nokia G60 presteert goed en voelt erg snel aan. Daarnaast zijn er voldoende aansluitingen en is de vingerafdrukscanner erg vlot. De digitale gebruikservaring is daardoor aangenaam, zeker in combinatie met de schone software. Daarentegen is de fysieke ervaring van de smartphone niets speciaals. De plastic behuizing van de smartphone voelt stevig, maar goedkoop aan en de monospeaker klinkt matig. Het scherm is niets om over naar huis te schrijven en de camera’s vallen in de sommige gevallen tegen. Al met al is de Nokia G60 een smartphone die voor veel gebruikers genoeg is en geen problemen zal opleveren. Maak je echter vaak foto’s of kijk je veel films en series, dan raden we je aan om verder te kijken.

Nokia G60 kopen

Ben je geïnteresseerd in de G60 van Nokia? Bekijk dan eens onze prijsvergelijker. Daar brengen we alle aanbieders overzichtelijk in kaart met de beste prijzen. Zo heb jij altijd de beste deal, zowel voor een los toestel, als met een abonnement.

Nokia G60 prijzen vergelijken Met abonnement € 19,- p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 315,- Bekijk beste prijs

