Nokia X10 review: flets toestel biedt te weinig waar voor je geld

De Nokia X10 is met een adviesprijs van 309 euro behoorlijk betaalbaar en krijgt drie jaar lang software-updates. Of je zo lang met dit toestel wil rondlopen, is echter de vraag. In onze Nokia X10 review leggen we uit waarom je beter verder kunt kijken.

Dit is onze Nokia X10 review

De Nokia X10 is het goedkopere broertje van de Nokia X20. Beide smartphones lijken erg op elkaar en moeten het vooral hebben van een uitstekend updatebeleid. De X10 krijgt drie jaar lang maandelijks beveilingspatches én drie nieuwe Android-versies. Het toestel draait uit de doos op Android 11 en wordt in de toekomst dus bijgewerkt naar Android 12, 13 en 14.

Daar kunnen veel andere telefoons in deze prijsklasse alleen van dromen. Je moet echter veel prijs stellen op software-updates om de stevige minpunten door de vingers te zien. Je leest er alles over in onze review van de Nokia X10.

Degelijk design

Gezien het royale updatebeleid wil Nokia dat de X10 lang meegaat. Dat merken we ook aan de behuizing. Die is weliswaar van plastic, maar voelt erg stevig aan. Het camera-eiland steekt als een ronde heuvel uit de behuizing. Dat ziet er netjes en verzorgd uit.

Onder het scherm zit een flinke rand. Nokia vond zelfs ruimte om er ouderwets zijn logo op te zetten. Omdat de X10 daarnaast een groot scherm van 6,67 inch heeft, is het een forse jongen. Ter vergelijking: de smartphone is met 168,94 millimeter ruim 8 millimeter langer dan de iPhone 12 Pro Max. En dat is ook al bepaald geen compact toestel.

Je kunt de Nokia X10 dan ook nauwelijks met één hand bedienen. Gelukkig zit de vingerafdrukscanner in de aan-uitknop wel vrij laag, zodat je er makkelijk bij kunt. Die scanner werkt fijn en snel. Je hoeft hem maar heel even aan te raken en het toestel ontgrendelt al.

Flets scherm

Over de kwaliteit van het scherm zijn we veel minder te spreken. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels prima in orde, maar de kleuren van het lcd-paneel zijn behoorlijk flets. Ook de maximale helderheid houdt niet over.

Daarnaast bedraagt de ververssnelheid slechts 60Hz, wat betekent dat de beelden 60 keer per seconde verversen. Er zijn in deze prijsklasse genoeg alternatieven, zoals de Poco F3, die dat 90 of 120 keer doen. Dat ziet er veel soepeler uit. Bovendien hebben ze vaak een oled-paneel, dat voor een beter contrast zorgt.

Het grootste minpunt is nog wel de uniformiteit. Op ons exemplaar zijn de hoeken duidelijk donkerder dan de rest van het scherm. Ook rond de selfiecamera is een grijze waas zichtbaar. Dat was een paar jaar geleden misschien nog acceptabel, maar nu niet meer.

Trage hardware

Het hart van de Nokia X10 is de Snapdragon 480. Dat is een bescheiden processor die we vaak in goedkopere smartphones vinden. Apps laden redelijk vlot, maar als je gaat multitasken stottert de X10 ondanks 6GB werkgeheugen direct. We zouden het toestel dan ook niet aanraden als je graag gamet of je snel ergert aan haperingen. Tijdens de testperiode merkten we dat zelfs video’s in de NPO-app flink hakkelen.

Wel beschikt de Nokia X10 over 5G, zodat je gebruik kunt maken van het snelste mobiele netwerk. Persoonlijk hadden we daarvoor in de plaats liever een wat rappere processor gezien, maar het is fijn dat 5G-ondersteuning aanwezig is. Daarmee is de X10 helemaal klaar voor de toekomst.

Je kiest uit varianten met 64 of 128GB opslagruimte, wat je eventueel nog uit kunt breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Daarnaast is er een koptelefoonaansluiting aanwezig, zodat je je bedrade headset gewoon kunt gebruiken.

Vier lenzen, slechts één bruikbare camera

Ook voor fotografen is de Nokia X10 geen geweldige keuze. Eigenlijk is alleen de primaire camera interessant. Die heeft een resolutie van 48 megapixel, maar spuwt normaal gesproken afbeeldingen van 12 megapixel uit. Door pixels samen te voegen, moet de kwaliteit erop vooruit gaan. Bij daglicht levert deze camera inderdaad goede plaatjes af. Je moet ze niet op posterformaat printen, maar op kleinere schermen zien foto’s er scherp uit.

Dat geldt zeker niet voor kiekjes die je met de 5 megapixel-groothoeklens schiet. Die resolutie is simpelweg te laag, zeker omdat er vanwege de grote beeldhoek veel te zien is. De foto’s lijken op waterverftekeningen en bevatten nauwelijks detail.

Primair

Ultragroothoek

Primair

Ultragroothoek

De Nokia X10 beschikt over een nachtmodus, die je alleen met de primaire camera kunt gebruiken. Als je deze modus activeert worden schaduwen opgelicht en kleuren steviger aangezet. Dat kan niet voorkomen dat foto’s die je in het donker maakt nog steeds te veel ruis bevatten. De modus zorgt er gelukkig wel voor dat kiekjes er iets beter uitzien.

Zonder nachtmodus

Met nachtmodus

Met de 2 megapixel-macrocamera kun je bloemen of insecten van dichtbij vastleggen. Handig, maar door de lage resolutie zijn ook deze foto’s helaas niet erg indrukwekkend. De vierde lens is een dieptesensor. Die helpt de primaire camera om portretten te schieten met een mooie onscherpte in de achtergrond.

Dat kan fraaie platen opleveren, maar de sensor zit er ook weleens naast. In de foto rechts zie je bijvoorbeeld foutjes in de palen onder het bord.

Macro

Portret

Portret

Hét grote pluspunt van de Nokia X10 is de software. Het toestel draait op een kale versie van Android 11 zonder toeters en bellen. Veel andere fabrikanten voegen allerlei functies toe waar consumenten doorgaans niet op zitten te wachten. Nokia doet dit gelukkig niet en daar zijn we erg blij om.

Als gezegd is ook het updatebeleid van Nokia uitstekend. Je mag drie jaar lang elke maand een beveiligingsupdate verwachten, die hackers buiten de deur houdt. Daarnaast wordt het toestel bijgewerkt naar Android 12, 13 én 14. Dat is erg fijn en in deze prijsklasse krijgen smartphones vaak veel minder lang updates. Op dit gebied verdient Nokia daarom complimenten.

Grote accu, geen oplader

De accu van de Nokia X10 heeft een capaciteit van 4470 mAh. Dat leverde ons een schermtijd van 6 uur en een kwartier op, verspreid over twee volle dagen. Een prima resultaat. Zelfs zware gebruikers zullen altijd het einde van de dag halen.

Je kunt de smartphone met maximaal 18 Watt opladen, wat redelijk snel is. De lader moet je zelf verzorgen, want Nokia heeft ‘m uit de doos weggelaten. Als goedmakertje levert de fabrikant een (milieuvriendelijk gefabriceerd) hoesje mee. Mooi zouden we hem niet willen noemen, maar hij is wel stevig. Daarnaast plakt Nokia in de fabriek al een screenprotector op het scherm.

Conclusie Nokia X10 kopen

Wat heb je aan een smartphone die lang ondersteund wordt, maar niet fijn is in het gebruik? Naar onze mening bijzonder weinig. De Nokia X10 is langzaam, heeft een erg matig scherm en tegenvallende camera’s. Het updatebeleid is dan wel uitstekend, maar kan al die minpunten niet compenseren.

Toch is die lange software-ondersteuning wel de enige reden om de Nokia X10 te overwegen. Doe jij weinig met je smartphone en wil je een toestel dat je lange tijd veilig kunt gebruiken? Dan doe je met deze X10 een redelijke koop. Wie meer van zijn telefoon verwacht, adviseren we een deurtje verder te kijken.

Nokia X10 kopen

Wil je de Nokia X10 na het lezen van deze review in huis halen? De smartphone heeft een adviesprijs van 309 euro. In onze prijsvergelijker vind je de beste deal voor een losse Nokia X10. Je kunt de Nokia X10 ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.