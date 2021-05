Nokia X20 review: toekomstbestendige smartphone focust op updates

De Nokia X20 is de duurste smartphone uit de nieuwe Nokia X-serie. Het toestel heeft een groot scherm, 5G-ondersteuning en lange accuduur. Toch heeft de smartphone ook een aantal flinke minpunten. Is hij het kopen waard?

Met de Nokia X20 zet HMD Global vol in op ondersteuning. Het toestel is volgens de Finse smartphonemaker “gebouwd om lang te worden gebruikt.” Met een adviesprijs van 379 euro is de X20 de duurste smartphone uit de Nokia X-serie. Ten opzichte van zijn goedkopere broertje, de Nokia X10, is vooral het camerasysteem meer uitgebreid.

Is de Nokia X20 het geld waard? Of zijn er andere toestellen in dezelfde prijsklasse die het beter aanpakken? In deze Nokia X20 review nemen we het met je door.

Volgens Nokia is de X20 gebouwd om heel wat jaren mee te gaan. Zo voorziet de smartphonefabrikant het toestel voor minimaal drie jaar van software-updates – waaronder maandelijks beveiligingsupdates. Dit betekent dat je gegarandeerd updates naar Android 12, 13 en 14 krijgt. De X20 is de komende jaren dus verzekerd van de laatste functies en de regelmatige beveiligingspatches houden hackers buiten de deur.

Nokia biedt naast drie jaar lang software-updates ook een fabrieksgarantie van drie jaar. Dat is een geruststelling voor mensen die hun telefoon langer dan twee jaar willen gebruiken. Veel andere smartphonefabrikanten bieden een fabrieksgarantie van slechts twee jaar aan.

Wat ook lang meegaat, is de accu. Die is met een grootte van 4470 mAh flink genoeg om een hele dag mee te gaan. Gebruik je je telefoon weinig? Dan gaat de X20 met gemak twee dagen mee. Je laadt de X20 op via de usb-c-poort, met een maximale snelheid van 18 Watt. Kies hiervoor wel een oplader die Quick Charge 3.0 of USB-PD met 18 Watt snelladen ondersteunt. Want, let op: in het doosje van de Nokia-telefoon zit geen stekker.

Bij meeste toestellen binnen dit prijssegment vind je nog wel gewoon een oplader in de doos. Nokia doet dit vanwege het milieu en veel mensen hebben volgens de fabrikant al een oplader thuis. Houd hier dus rekening mee. De focus op milieu komt ook terug in het meegeleverde, volledig composteerbare hoesje.

Het design van de Nokia X20 is strak, maar niet bijzonder. Het toestel is verkrijgbaar in een bronzen en donkerblauwe uitvoering en heeft een plastic behuizing, met een soft-touch afwerking. Het scherm vult de voorkant en de selfiecamera is netjes weggewerkt in een gaatje in het scherm. Op de achterzijde steekt de cameramodule iets uit. Het toestel voelt wel wat licht en goedkoop aan voor een smartphone die lang mee moet gaan.

Hard- en software

De Nokia X20 draait op de Snapdragon 480-processor. De keuze hiervoor voelt ietwat bescheiden, omdat steeds meer goedkope smartphones overstappen naar snellere chips. Voor dagelijkse taken zoals WhatsAppen, internetten en hier en daar een beetje gamen is de X20 prima geschikt, maar verwacht zeker geen snelheidsduivel. De Snapdragon 480 ondersteunt dan weer wel 5G. Dat is een meevaller, aangezien de nodige smartphones uit dezelfde prijsklasse het nog met 4G moeten doen.

Aan de zijkant van het toetsel is een vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop verwerkt. Deze werkt snel en betrouwbaar. Ook heeft de X20 een (inmiddels zeldzame) koptelefoonaansluiting aan boord, waardoor een headset gewoon kan worden aangesloten. Deze wordt, net als de oplader, niet meegeleverd in de doos.

De X20 heeft een opslag van 128GB. Er is dus veel ruimte voor foto’s, video’s en apps. Heb je hier te weinig aan? Dan kan je het geheugen uitbreiden met een micro-sd kaartje van maximaal 512 gigabyte. Over de opslagruimte hoef je je dus niet druk te maken. Dankzij de 8GB aan werkgeheugen is multitasken voor de X20 ook geen probleem.

Veel smartphonefabrikanten bouwen een eigen ‘skin’ om Android heen, waardoor het ontwerp en de functionaliteit veranderen. Veel mensen prefereren echter een kale versie Android, zoals Google het ooit bedoeld heeft. De Nokia X20 beschikt over zo’n schone Android-versie. Met Android 11 draait het toestel daarbij ook nog eens op de laatste versie van het besturingssysteem. De interface ziet er mooi en overzichtelijk uit.

Uitgebreid maar matig camerasysteem

De Nokia X20 beschikt over vier camera’s aan de achterzijde, waaronder een 64 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel macro-camera en 2 megapixel-dieptesensor.

De hoofdcamera maakt mooie, scherpe foto’s. Vooral bij veel licht presteert de camera goed. Wat opvalt is dat het beeld in de viewfinder snel over- of onderbelicht lijkt. Zodra je de foto genomen hebt, is dat meestal helemaal niet het geval. Dit is onhandig, omdat je nooit precies weet hoe de foto eruit gaat zien, tot je hem genomen hebt.

De groothoek- en macrolens vallen tegen, vooral vanwege de lage resolutie. De foto’s die deze camera’s maken zijn beduidend minder scherp en fletser van kleur dan de kiekjes uit de hoofdcamera. Op sociale media delen kan nog net, maar mocht de je foto’s willen afdrukken, dan kan je beter even verder zoeken naar een andere smartphone.

Groothoeklens

Zoom-modus

Hoofdcamera

Macromodus

Tegenvallend scherm

De Nokia X20 beschikt over een 6,67 inch-scherm met een full hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels). Het scherm is dus lekker groot en scherp genoeg. Dat maakt de smartphone prima voor het kijken van films of het spelen van een spelletje. De kleuren zijn echter vrij flets, omdat het een lcd-scherm is in plaats van een amoled-scherm. Dat is jammer, aangezien amoled-schermen een hoger contrast en mooiere kleuren kunnen weergeven. De grootste tegenvaller van is echter de ververssnelheid; deze is met slechts 60Hz behoorlijk verouderd.

Veel concurrenten binnen dezelfde prijsklasse, zoals de Galaxy A52 en Galaxy A72, hebben een scherm met een ververssnelheid van minimaal 90Hz of hoger. Omdat de Nokia X20 dit mist, voelt de bediening van de smartphone een stuk minder vloeiend aan. Voor een Android-toestel van bijna 400 euro mag je anno 2021 echt meer verwachten.

Conclusie Nokia X20 review

De Nokia X20 is een degelijke all-round smartphone die lekker lang meegaat. De belofte op drie jaar lang Android-updates is een trend die we ook graag bij meer smartphonefabrikanten zouden zien. De accu gaat lang mee en de 5G-ondersteuning komt de toekomstbestendigheid van het toestel ten goede. Het scherm is dankzij de lcd-technologie en ververssnelheid van 60Hz echter ondermaats. De concurrentie doet dit vele malen beter.

Andere verbeterpunten zijn de camera’s – die ondanks de vele mogelijkheden tegenvallen – en de processor, die we graag krachtiger hadden gezien. Wie veel foto’s maakt en veel games speelt, kan beter voor een andere smartphone kiezen. Dit alles neemt niet weg dat de Nokia X20 een prima toestel is, zeker als je hem voor langere tijd wil gaan gebruiken.

