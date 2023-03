Nothing Ear (2) review: kleine, maar fijne verbeteringen

Nothing is een relatief jonge speler op de markt van smartphones en accessoires. We hebben de gloednieuwe Nothing Ear (2)-oordopjes getest en in deze review lees je er alles over.

Nothing Ear (2) review op Android Planet

Nothing kondigde onlangs de Nothing Ear (2) aan. Het zijn de gloednieuwe draadloze oordopjes van het merk. Ze hebben een licht aangepast ontwerp en bevatten allerlei nieuwe hardware en functies.

De adviesprijs bedraagt 149 euro, terwijl de eerste Nothing Ear’s nog op de markt werden gebracht voor 99 euro. Al met al genoeg om te ontdekken dus en al onze ervaringen lees je in deze Nothing Ear (2) review!

Het reviewmodel van de Nothing Ear (2) is ter beschikking gesteld door Nothing.

Lijkt veelal kopie van voorganger

Als je de Nothing Ear (1)’s kent, dan zie je in eerste instantie geen verschillen met de Ear (2). Het oplaadoosje is echter een fractie kleiner en kent kleine aanpassingen. We zien nog steeds een half transparante case, waardoor je de oordopjes direct kunt zien. Op de achterzijde is een usb-c-poort te vinden en ook een knopje om de koppelmodus te activeren.

De oordopjes zelf zien er ook nagenoeg hetzelfde uit, al zijn er enkele verschillen. Zo is er een klein zilverkleurig rechthoekje aanwezig, dat drukgevoelig is. Dankzij knijpbewegingen pauzeer je de muziek, schakel je actieve ruisonderdrukking in of uit en skip je naar een volgend nummer.

De antennes voor het bluetooth-signaal zijn verhuisd naar de bovenkant van de oortjes en ook zien we weer een transparante behuizing. Daarbij wordt gebruikgemaakt van witte, zwarte en rode elementen. De bovenzijde van de dopjes is wit met een glimmende afwerking, maar daar hadden we graag een matte finish willen zien, net zoals bij de Nothing Ear (Stick). In het doosje vind je tenslotte een korte usb-c-kabel en verschillende maten oorplugs.

Verbinden met Google Fast Pair

Het koppelen van de Nothing-oordoppen met een smartphone, tablet of computer is een fluitje van een cent, waarbij Fast Pair ook een grote rol speelt. Het installeren van de Nothing X-app is overigens ook een must. Met de app kun je onder andere een gehoortest doen, waarbij wordt bekeken of de dopjes goed in je oren zitten en je gehoorgang afsluiten.

Ook kun je met de app software-updates downloaden en het geluidsprofiel aanpassen dankzij de ingebouwde equalizer. Heb je een Nothing Phone (1) op zak, dan kun je iets meer dingetjes instellen. Dat hebben we echter niet getest.

Je kunt kiezen uit verschillende modi, bijvoorbeeld als je meer bass wil horen of de hoge tonen belangrijk vindt. Ook een persoonlijk geluidsprofiel instellen is mogelijk. Het in- of uitschakelen van de actieve ruisonderdrukking vind je als optie in de app. Er is daarnaast een ‘transparantie-modus’ aanwezig en je kunt het niveau van de ruisonderdrukking laten aanpassen aan de omgeving.

Andere opties in de app zijn een ‘pasvormtest’ voor de oordopjes, de mogelijkheid om met twee apparaten tegelijk te verbinden en je kan de audiokwaliteit aanpassen. Ben je een oordopje kwijt? Via de Nothing X-app laat je ‘m een geluidje maken, zodat je ‘m makkelijker terugvindt.



Tot slot kun je zelf aanpassingen doorvoeren aan de bediening van de dopjes. Twee keer een oordopje indrukken laat je bijvoorbeeld de spraakassistent opstarten, het vorige nummer afspelen of juist het volgende nummer.

Het steeltje in blijven drukken laat je bijvoorbeeld het volume aanpassen en drie keer knijpen zorgt weer voor andere opties. Dit is eventjes wennen, maar de bediening werkt fijn en makkelijk.

Draagcomfort

De Nothing Ear (2)-oordopjes zitten heerlijk in je oren en dankzij de pasvormtest en meerdere oortips bij nagenoeg iedereen goed. Urenlang muziek luisteren of online-gesprekken houden gaat prima, net zoals de bediening. Hier hebben we ook veel gewandeld en gesport met de dopjes in en geen problemen ervaren.

De dopjes hebben een IP54-certificering, waardoor ze tegen water of zweet kunnen en het doosje kan dat ook. Ook handig is dat je de Google Assistent kunt oproepen en daarmee dus allerlei handige stemcommando’s gebruikt.

Geluidskwaliteit is verbeterd

Nothing heeft de geluidskwaliteit flink verbeterd. Dat komt door de combinatie van gebruikte hardware en aangepaste software – en dat hoor je zeker. Zoals gezegd kun je ook unieke geluidsprofielen aanmaken, waardoor jouw persoonlijke muziek altijd goed klinkt.

Daarnaast is de actieve ruisonderdrukking verbeterd, waardoor er nog meer bij- en omgevingsgeluiden worden weggefilterd. Ook dat verschil is hoorbaar, maar haalt het weer niet bij bijvoorbeeld de Sennheiser Momentum True Wireless 3. Gesprekken voeren gaat goed, stemmen klinken helder en ook je gesprekspartner hoort je prima. We hebben de dopjes getest bij online-gesprekken, maar ook met normale telefoongesprekken.

Batterijduur: beter, of toch niet?

Nothing zegt de accuduur van de dopjes te hebben verbeterd, maar het verschil met de Ear (1) is minimaal. Op een enkele acculading moet je zo’n zes uur kunnen luisteren, met actieve ruisonderdrukking maximaal vier uur. De batterij moet zich even ‘zetten’, maar bovenstaande luistertijden haalden we nagenoeg nooit.

Met de ingebouwde accu van het doosje laad je ze nog wel enkele keren volledig op, zodat je een werkweek redelijk goed doorkomt. Opladen kan met een usb-c-kabeltje en een oplader die je zelf moet regelen, maar kan ook draadloos. Nothing zelf zegt dat je na 10 minuten (bedraad) laden weer 8 uur muziek kunt luisteren, maar dat hebben we niet getest.

Conclusie Nothing Ear (2) review

De Nothing Ear (2)’s zijn de beste oordopjes van het merk tot nu toe. Dat is vrij logisch aangezien het pas het derde audioproduct is van de fabrikant. Ze bieden misschien nagenoeg hetzelfde design als de directe voorganger, maar zijn aan de binnenkant zeker verbeterd. Dat alles maakt het een aantrekkelijk geprijsd setje oordopjes, dat je zeker moet overwegen.

Nothing Ear (2) kopen

De oordopjes hebben een adviesprijs van 149 euro en zijn vooralsnog alleen te koop in een wit/transparante kleurstelling. Check onderstaande prijsvergelijker voor alle deals.

