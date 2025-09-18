Nothing Ear (3) review: hogere kwaliteit is van kortere duur

De transparante tech van Nothing valt op, zo ook de gloednieuwe Ear (3)-oordopjes die we hebben getest. In deze review lees je hoe de dopjes bevallen.

Dit is de Nothing Ear (3) review

Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, zijn we bij op de vierde generatie in-ear-oordopjes van Nothing aanbeland. Maar, qua uiterlijk lijkt er op het eerste gezicht niets veranderd met het eerste setje. Is het weer de same old, same old of komt Nothing met vernieuwing? Dat zou wel mogen, gezien de hogere adviesprijs van 179 euro.

Hoe bevalt de geluidskwaliteit? Zitten de oordoppen goed? En waar is die extra knop op het oplaaddoosje voor? We behandelen het allemaal in deze review van de Nothing Ear (3).

Het reviewmodel van de Ear (3) is ter beschikking gesteld door Nothing.

Subtiele veranderingen in ontwerp en pasvorm

De Ear (3)-oordopjes zijn overduidelijk van Nothing. Over het algemeen lijkt het ontwerp enorm op dat van de voorgangers, al zijn er subtiele veranderingen doorgevoerd. Zo zijn de steeltjes van de oordopjes nu meer afgerond en maakt de fabrikant gebruik van zichtbaar aluminium.

Vooral het oplaaddoosje voelt daardoor zwaarder en een stuk degelijker. De onderkant is nog wel van plastic zodat ‘ie draadloos kan opladen, waarover later meer. Natuurlijk is de buitenkant van het doosje én de oordopjes weer transparant plastic. Dat ziet er tof uit.

Nieuw is de Talk-knop, die aan de zijkant van het doosje is geplaatst. Deze activeert een microfoon in het doosje, die je kunt gebruiken tijdens het opnemen van video’s en het doen van belletjes in drukke omgevingen. Tof, want hoe rechter je een microfoon voor je mond houdt, hoe beter de audio. Het verschil is echt enorm met de microfoons in de oordopjes, die op hun beurt dan ook wel heel slecht klinken.

De plastic delen van het oplaaddoosje en de nieuwe talkknop zorgen in je broekzak overigens wel voor verschillende problemen. Zo is de case allesbehalve krasbestendig, dus na twee weken in je broekzak met sleutels zit ‘ie onder de krassen. En als tijdens het lopen of fietsen de talk-knop per ongeluk wordt ingedrukt – wat erg vaak gebeurt omdat de knop uitsteekt van de behuizing – activeert deze Gemini en stopt je muziek. Erg irritant.

Dan nog even de pasvorm. Met een in-ear-ontwerp zorg je zelf voor de beste afsluiting middels rubberen opzetstukjes. Er zijn vier maten: van XS tot L, dus voor iedereen iets. Check van tevoren wel of je zulke dopjes die in je oor gaan überhaupt fijn vindt, om een miskoop te voorkomen.

Dus: mooie oordopjes met kleine veranderingen aan het uiterlijk. Ze zitten mij goed en sluiten lekker af. De nieuwe oplaadcase voelt steviger aan dankzij de nieuwe aluminium delen, al zijn de kunststof onderdelen nog altijd slecht bestand tegen krassen. Ook is de nieuwe Talk-knop leuk bedacht, maar kan ‘ie makkelijk onbedoeld ingedrukt worden.

Helder geluid en adaptieve ruisonderdrukking

Nadat je de Nothing Ear (3)’s koppelt aan je smartphone via bluetooth, klinken ze eigenlijk al erg goed. De oordopjes hebben een mooi verdeeld geluid met heldere hoge tonen en midden- en basklanken die niet overheersend zijn. Het enige nadeel is dat stemgeluid soms wat hoog kan uitslaan.

Gelukkig biedt de Nothing X-app, waarover later meer, genoeg mogelijkheden om het audioprofiel aan te passen naar jouw voorkeuren. De nieuwe driver van 12 millimeter kan dit brede scala aan klanken prima aan. Alleen als je uiterste profielen instelt, gaat er kwaliteit verloren. Ook tof: met de optie ‘gepersonaliseerd geluid’ doen de oordopjes een meting van jouw oren om het optimale geluid te bieden.

De ruisonderdrukking op Nothing-oordopjes is al jaren erg goed, zo ook bij de Ear (3). De oordopjes filteren stationaire tonen overtuigend weg en dankzij de adaptieve instellingen past ‘ie zich automatisch aan per situatie. Dit gaat veelal goed, al is het soms een beetje traag. Ze hebben af en toe tijd nodig om zich aan te passen op de nieuwe omgeving, bijvoorbeeld van in de trein naar het drukke station.

Verder is er de mogelijkheid om transparantie in te schakelen. Hiermee hoor je jouw omgeving juist beter. Dit doen ze prima, maar niet uitzonderlijk goed. Zo hoor je omgevingsgeluiden – zoals het verkeer op de fiets – duidelijk, maar klinken stemmen redelijk dof of onderdrukt.

Dit kun je met de Nothing X-app

Zoals gezegd haal je meer uit de Nothing Ear (3)-oordopjes met de Nothing X-app. De dopjes verbinden snel met je telefoon dankij Fast Pair, waarna de app ze direct herkent. Voor het eerst hebben de Nothing-oordoppen Spatial Audio. Hiermee laten ze geluid in ondersteunde mediaspelers gedetailleerder klinken.

Je kunt in de app verder aan de slag met de equalizer, je schakelt ‘dubbele verbinding’ in om snel te schakelen tussen meerdere apparaten en je zet hier de low latency mode aan. Daarmee loopt audio niet achter op het beeld als je gaat gamen of een video gaat kijken. Weet wel dat dit meer batterij kost, net als het inschakelen van LDAC, wat het afspelen van audio met hogere kwaliteit mogelijk maakt.

De Nothing Ear (3)’s hebben knijpbesturing, dankzij drukgevoelige knoppen op de steeltjes. Hiermee bedien je media, neem je telefoontjes op en schakel je tussen ruisonderdrukking en de transparantiemodus.

Via de app personaliseer je deze besturing, mocht je dat willen. En goed nieuws: wie ook last heeft van de spraakassistent die constant geactiveerd wordt, kan de Talk-knop in de app gewoon uitschakelen. De zogeheten Super Mic-functie blijft dan wel gewoon beschikbaar tijdens belletjes en het opnemen van video’s.

Accuduur en opladen

Een goede batterijduur is helaas niet waar Nothing-oordopjes om bekend staan. Met enkel de oordopjes behalen de Ear (3)’s tien uur aan luistertijd, maar dat is in de meest gunstige gevallen.

Zet je ruisonderdrukking aan, dan neemt de luistertijd al af tot zo’n vijf uur. Kies je vervolgens voor een goede verbinding met de low latency mode en luister je audio in hoge kwaliteit met LDAC? Dan keldert de accuduur naar maar een paar uur.

Voor intensieve gebruikers kan dit zeker tot problemen leiden, bijvoorbeeld tijdens het reizen of als je een lange werkdag hebt. Door de oordopjes tussen gebruik op te laden in de case, behaal je 22 tot 38 uur aan luistertijd, afhankelijk van of je ruisonderdrukking activeer.t

De case laadt de oordopjes overigens wel snel bij, met tien uur aan luistertijd na tien minuten bedraad opladen. Ook draadloos opladen is mogelijk, al gaat dat een tikkeltje langzamer dan met een kabeltje.

Conclusie Nothing Ear (3) review

De adviesprijs van de Nothing Ear (3) ligt hoger dan bij de vorige generaties, met 179 euro tegenover 149 euro. Daarvoor krijg je oordopjes met een betere driver die goed geluid levert, een vernieuwd en steviger ontwerp dat premium aanvoelt en een unieke Talk-knop met ‘Super Mic’, die een betere microfoonkwaliteit biedt in drukke omgevingen. Het grootste nadeel blijft de batterijduur, die niet bestand is tegen lange luistersessies en die enorm afneemt zodra je ruisonderdrukkking, audio van hoge kwaliteit en low latency mode inschakelt. Ook is de behuizing niet bepaald krasbestendig. Ben jij echter een normale gebruiker die als hij luistert, goed geluid wil? Dan kunnen we de Nothing Ear (3) zeker aanraden.

Nothing Ear (3) kopen

De Nothing Ear (3) hebben een adviesprijs van 179 euro en zijn te koop bij meerdere webwinkels. Je kiest uit twee kleuren: donkergrijs en wit-zilver.

