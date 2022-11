Nothing Ear (stick) review: goed klinkende oordopjes missen comfort

Nothing is terug met nieuwe draadloze oordopjes. Het herkenbare transparante ontwerp is weer van de partij, maar er zijn een paar opmerkelijke aanpassingen gedaan. Is dit setje je geld waard? Je leest het in deze review van de Nothing Ear (stick).

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Nothing Ear (stick) review

Op papier is de Nothing Ear (stick) minder uitgerust dan zijn voorganger; de Ear (1). Actieve ruisonderdrukking ontbreekt, de pasvorm is niet aan te passen en de draadloos opladen is er ook niet bij. Desondanks vraagt Nothing wel twee tientjes meer (119 euro) dan bij de lancering van de Ear (1).

Wij gebruikten de draadloze oordopjes een week lang en hier check je al onze ervaringen. Hoe klinken ze? Zitten ze fijn? En is het setje je geld waar?

Nothing Ear (stick) inhoudsopgave Ontwerp App-compatibiliteit Draagcomfort Geluidskwaliteit Bediening Batterijduur Conclusie Kopen

Ontwerp boven kwaliteit

Nothing bracht in de zomer van 2021 haar eerste setje draadloze oordopjes uit. Sindsdien staat het merk bekend om hun transparante ontwerp dat retro aandoet. We zagen dat ook weer bij Nothing Phone (1) en nu weer bij de Nothing Ear (stick).

De oortjes zelf lijken in grote lijnen op zijn voorganger. Ze zijn transparant, hebben een kort steeltje en de productnaam staat op de zijkant afgedrukt in Nothings’s eigen lettertype. Er zijn twee verschillen met de voorganger: de rubberen opzetstukjes ontbreken en de aanraakbediening is ingeruild voor besturing via kneepjes. Daar lees je meer over bij de kopjes ‘Draagcomfort’ en ‘Bediening’.

Het transparante ontwerp vertaalt zich bij de Ear (stick)-oplaadcase tot een semi-doorzichtige koker, met een wit draaiend element erin. Het hele pakketje is vrij lomp en lijkt op lippenstift. Dat komt natuurlijk door de vorm en het draaimechanisme, maar ook door het rode uiteinde aan de oplaadzijde. In deze zijkant vind je de usb c-poort en een zilveren knopje om de oortjes te koppelen met een ander apparaat.

Onze grootste kritiek op de Ear (stick)’s zijn de gebruikte materialen van de oplaadcase. De buitenste koker is van transparant plastic dat na een week in onze broekzak al dof is geworden en aan vrijwel elke zijdes zien we krasjes. Vlekken aan de binnenkant van het plastic zijn door het draaimechanisme simpelweg niet schoon te maken. Het binnenste witte element heeft een ruw profiel. Mooi, maar dat zorgt ervoor dat vlekken snel ontstaan en moeilijk schoon te maken zijn.

Pas geluid aan via de overzichtelijke app

De oordopjes verbinden in no-time met je smartphone door Android Fast Pair. Draai je de koker open, dan verschijnt er een pop-up op je Android-toestel. Eenmaal verbonden, kun je via de Nothing X-app een aantal aanpassingen doen aan de Ear (stick)’s. Gebruik je een Nothing Phone (1)? Dan is deze software direct in het bluetooth-menu verwerkt.

Opvallend: In de Nothing X-app krijg je uitleg over hoe je ruisonderdrukking inschakelt op de Ear (stick). Iets wat de oortjes helemaal niet aan boord hebben.

In de app kun je verschillende instellingen aanpassen. Zo verander je gemakkelijk de focus van je geluid met de ingebouwde equalizer. Deze geeft visueel weer wat voor tonen er het meest versterkt worden. Ook kun je een widget toevoegen aan je thuisscherm om snel het batterijniveau van je oortjes te zien.

Verder kun je ‘In-ear detectie’ en ‘Lage latentie-modus’ in- of uitschakelen. De eerste pauzeert je muziek automatisch wanneer jij een oortje uitdoet. Met ‘Lage latentie’ wordt de vertraging tussen beeld en audio geminimaliseerd. Handig tijdens een intensieve game, maar het kost je wel meer batterij.

Nothing X NOTHING TECHNOLOGY LIMITED 7,4 (4.620 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Draagcomfort verschilt per gebruiker

“Ik vind de Nothing Ear (stick)’s erg oncomfortabel zitten. De ronde kop van de (stick)’s past niet in je oor en iedere twee minuten moet ik de oordopjes opnieuw in mijn oor duwen omdat ze er bijna uitvallen. Ze sluiten niet lekker af, waardoor de geluidsbeleving niet optimaal is.“ Dat is de ervaring van Android Planet-redacteur Tim.

Het zogeheten half in-ear-ontwerp zorgt er echter voor dat het draagcomfort flink kan verschillen per gebruiker. Kennissen en vrienden die de oortjes probeerden vonden ze bijvoorbeeld wel fijn zitten, noemden het lichte gewicht als pluspunt en ondervonden niks van de problemen die Tim ervaart.

Dit betekent helaas dat het voor de gebruiker een gok kan zijn om de Ear (stick) aan te schaffen. Passen de oortjes niet, dan kun je niet gemakkelijk de pasvorm aanpassen met verschillende opzetstukjes. Dat kon wel op de vorige Ear (1)’s wel. Wat ons betreft een groot minpunt voor de (stick), maar dat kan voor jou dus anders zijn.

Goed gebalanceerde geluidskwaliteit

Eén van de belangrijkste dingen bij oordopjes is natuurlijk de geluidskwaliteit. Out of the box klinken midden en hoge tonen helder en zijn stemmen mooi in balans met de muziek. Zelf viel het standaardprofiel ‘Evenwichtig’ wat tegen in de diepere tonen. Met het profiel ‘Meer bas’ was dit probleem gemakkelijk verholpen. Deze profielen vind je in de Nothing X-app.

Helaas sluiten de oortjes van zichzelf niet heel goed af, waardoor omgevingsgeluid gemakkelijk doordringt. Actieve ruisonderdrukking ontbreekt op deze oortjes, dus wind op de fiets of een drilboor op een bouwplaats blijf je zeker horen.

De microfoons in de oortjes klinken erg helder en meer dan genoeg voor een handsfree belletje. Hoewel je stem in een ruimte met galm wat blikkerig klinkt, weten de oordopjes wind en omgevingsgeluid goed te onderdrukken en blijft je stem goed te verstaan.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Besturing is intuïtief

Je bestuurt de Nothing Ear (stick) doormiddel van een knijpsysteem in het steeltje van de oortjes. Knijp je één keer, dan wordt je nummer gepauzeerd, knijp je twee keer, dan wordt het volgende liedje gestart. Ook kun je de steetjes ingedrukt houden. Doe je dat bij het linkeroortje, dan gaat het volume omlaag en bij het rechteroortje omhoog.

De aanrakingsgevoeligheid van het knijpsysteem is fijn afgesteld. Zoals eerder genoemd zitten de oordopjes bij ons niet heel stevig in onze oren. Dat betekent helaas dat elke keer als je de knijpbesturing gebruikt, het oortje gemakkelijk uit je oor schiet.

Een werkdag aan luistertijd op een lading

Gebruik je graag draadloze oordopjes tijdens werk, dan kom je met de Nothing Ear (stick)-oordopjes gemakkelijk je dag door. De oortjes bieden zo’n zeven uur aan luistertijd op een enkele lading.

Te kort natuurlijk voor een werkdag, maar laad je de oordopjes op tijdens de lunch, dan kom je nooit batterij tekort. En wanneer de oplaadcase dan toch leeg is, heb je er binnen een kwartiertje al weer zo’n 30 procent accu erbij. Helaas is de ingebouwde batterij van de koker niet draadloos op te laden, een gemis ten opzichte van zijn voorganger.

De oplaadcase van de Ear (stick) kan de oordopjes zo’n drie keer volledig opladen. Tijdens onze testperiode van 7 dagen hebben we de oplaadcase drie keer aan de lader moeten leggen. Met een totale luistertijd van 29 uur zijn we meer dan tevreden.

Conclusie Nothing Ear (stick) review

De geluidskwaliteit van deze Nothings is helder, gebalanceerd en gemakkelijk aan te passen naar jouw voorkeur. Ook zijn de ingebouwde microfoons goed voor het voeren van gesprekken en de batterij gaat lang genoeg mee. We raden de Nothing Ear (stick) echter alleen aan als je fan bent van het half in-ear ontwerp en als je ze vooraf ergens kunt testen op de pasvorm. Ze zijn namelijk minder uitgerust dan de voorganger en ze zitten minder fijn. Daarnaast zijn ze ook nog eens twee tientjes duurder dan de Ear (1)’s bij lancering.

Nothing Ear (stick) kopen

De draadloze oordopjes hebben een adviesprijs van 119,99 euro en verschijnen voor nu alleen in het transparant met witte kop. Interesse? Check dan onderstaande prijsvergelijker voor de beste deals.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste apparatuur zoals smartwatches, draadloze oordopjes en smartphones. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons en gadgets voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De apparatuur die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste producten in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews op Android Planet: