Nothing Headphone (a) review: accumonster is een echte aanrader

De Nothing Headphone (a) pakt het beste van de Headphone (1) en stopt dit in een betaalbaar jasje. Dat zorgt voor een uitstekende draadloze koptelefoon, zoals je in deze review leest.

Dit is de Nothing Headphone (a) review

Nothing kondigde onlangs niet alleen de Phone (4a) en Phone (4a) Pro aan, maar komt ook met een nieuwe koptelefoon. De Headphone (a) is een betaalbare headset met een adviesprijs van 159 euro. Daarmee is ‘ie een stuk goedkoper dan de Headphone (1) die vorig jaar is uitgebracht.

De Nothing Headphone (a) ziet er misschien goedkoper uit en klinkt iets minder goed dan zijn duurdere broer, maar laat verder een uitstekende indruk achter. Sterker nog: de (a) is door zijn prijs-kwaliteitverhouding echt een uitstekende deal. Waarom de Headphone (a) zo goed is, lees je in deze review!

Het reviewmodel van de Headphone (a) is ter beschikking gesteld door Nothing.

Nothing-design, maar dan goedkoper

De Headphone (a) ziet er duidelijk uit als een Nothing-product. Dat komt door het opvallende en deels transparante ontwerp. De koptelefoon is ietsjes lichter dan de Headphone (1) en is van andere materialen gemaakt. Logisch, want de Headphone (a) is met 159 euro veel goedkoper dan zijn broer.

Nothing kiest voor meer plastic en hoewel dat als een nadeel klinkt, voelt de koptelefoon zeker niet goedkoop aan. De headset is stevig en ziet er fraai uit. Wij hebben de witte versie getest. Die is al opvallend, maar Nothing heeft ook een gele en roze uitvoering. Gelukkig is er ook een meer neutrale zwarte versie, mocht je niet willen opvallen in het openbaar.

Het draagcomfort is bij de Headphone (a) dik in orde. De oorkussens en hoofdband zijn zacht en voelen fijn aan, ook als je de koptelefoon urenlang achter elkaar gebruikt. Ik merkte eigenlijk nauwelijks verschil met de Headphone (1) – die ik de laatste maanden als m’n vaste koptelefoon gebruik – en had nooit de behoefte om de (a) af te doen omdat ‘ie bijvoorbeeld pijn deed.

Op de rechter oorschelp zitten de knopjes om de koptelefoon te bedienen. Die voelen stevig aan en werken goed. Zo is er een ‘rollend’ knopje om het volume te bedienen en je drukt ‘m in om muziek te pauzeren. Het knopje beweeg je naar links of rechts om snel tussen nummers te schakelen, onderaan zit nog een fysiek aan/uit-schuifje. De buttons werken goed en zijn logisch ingedeeld.

Geluidskwaliteit en ruisonderdrukking

Niet geheel onbelangrijk is natuurlijk hoe de Nothing Headphone (a) klinkt. We hebben ‘m zoals gezegd vergeleken met de Headphone (1) en eerlijk is eerlijk: je hoort het verschil wel. Dat is ook logisch, want de koptelefoon is een stukje duurder dan de nieuwe (a).

De Headphone (1) klinkt gebalanceerder, terwijl bij de Headphone (a) de bas duidelijker aanwezig is. Storend is het niet, maar het valt wel op. Verder is de geluidskwaliteit overigens dik in orde: in deze prijsklasse doet de (a) het gewoon erg goed. Muziek luistert lekker weg en nergens valt de koptelefoon door de mand.

De noise cancelling is bij de Headphone (a) prima, maar net niet zo goed als bij de Headphone (1). Op een druk kantoor kun je sommige geluiden en stemmen licht horen, maar zodra je muziek aanzet krijg je omgevingsgeluid niet meer mee. Wel valt op dat als je de ANC gebruikt maar geen muziek luistert, je een lichte ‘ruis’ hoort.

De actieve ruisonderdrukking is bij goedkopere koptelefoons altijd iets minder sterk, dus we kunnen er wel mee leven. In de meeste situaties voldoet de ANC overigens prima.

Opties in de Nothing X-app

De Nothing X-app is volledig in de stijl van de fabrikant vormgegeven en werkt prettig. De app bevat weinig poespas en zet de belangrijkste opties overzichtelijk onder elkaar. Zo kun je bijvoorbeeld snel schakelen tussen de ruisonderdrukking en transparantiemodus.

Ook is er de optie om ruimtelijke audio te gebruiken. Daarmee lijkt het alsof de audio in een grotere ruimte wordt afgespeeld, wat een geinig effect is. Veel voegt het echter niet toe en het geluid wordt er niet per se beter op.

Uiteraard is er een equalizer aanwezig om het geluidsprofiel aan te passen. Standaard staat de Headphone (a) ingesteld op ‘Evenwichtig’, wat prima geluid oplevert. Met ‘meer bas’ hebben lagere tonen meer de overhand. Verder kun je zelf een geluidsprofiel samenstellen of er eentje kiezen van Nothing; je hebt dus best veel opties om het geluid naar wens aan te passen.

Ook algemenere functies zijn in de app te vinden. Denk aan de optie om de Headphone (a) met twee apparaten tegelijk te verbinden (Dubbele verbinding), of te bepalen wat alle knopjes op de koptelefoon doen. Software-updates download en installeer je ook via de app.

Geweldige accuduur

Tot nu toe zijn we enthousiast over de Nothing Headphone (a), maar dan hebben we de beste feature nog niet besproken. De accuduur van de koptelefoon is namelijk ronduit fantastisch. De Headphone (a) gaat tot 135 uur (!) mee op een volle lading, als de ruisonderdrukking is uitgeschakeld. Dat zien we maar zelden.

Je kan dus 5,5 dagen onafgebroken de koptelefoon gebruiken. In de praktijk gaat de Headphone (a) écht lang mee; zo heb ik ‘m tijdens mijn reviewperiode niet hoeven op te laden. Het is bovendien heel fijn dat je je nooit zorgen hoeft te maken over een lege batterij. Met de noise cancelling ingeschakeld gaat de Headphone (a) 75 uur mee, wat nog steeds meer is dan de meeste koptelefoons die je op dit moment kunt kopen.

Verder is er een snellaadfunctie aanwezig. Leg je de koptelefoon vijf minuten aan de oplader, dan heb je weer genoeg accusap om vijf uur lang muziek te luisteren. Gebruik je de ruisonderdrukking niet, dan is dit zelfs acht uur. Een hele oplaadbeurt neemt twee uur in beslag, maar dan kun je de headset wel héél lang gebruiken.

Conclusie Nothing Headphone (a) review

Laten we maar met de deur in huis vallen: de Nothing Headphone (a) is een uitstekende deal. De koptelefoon zit fijn, biedt goed geluid en heeft een bizar lange accuduur. Het komt niet vaak voor dat je een koptelefoon dagenlang kan gebruiken en dan nog steeds accusap over hebt. Het design is misschien iets te opvallend, maar in deze prijsklasse moet je de Headphone (a) absoluut overwegen.

Nothing Headphone (a) kopen?

Zie je de Nothing Headphone (a) wel zitten als je nieuwe draadloze koptelefoon? De headset is vanaf 13 maart in Nederland te koop voor 159 euro. Je kan kiezen uit vier kleuren: zwart, wit, roze en geel. De beste prijzen check je via de vergelijker hieronder.

