Nothing Phone (1) review: hype is in één flits voorbij

De hypetrain raasde de afgelopen weken in volle vaart over het internet. Nothing presenteerde namelijk zijn eerste smartphone: de Phone (1). Die valt op door het unieke uiterlijk en ledjes op de achterzijde, maar wat heeft ‘ie nog meer te bieden?

Nothing Phone (1) review: haat-liefdeverhouding

De Nothing Phone (1) is officieel gepresenteerd en we publiceerden al een preview na enkele uren gebruik. Natuurlijk hebben we veel meer tijd doorgebracht met het toestel en dat zorgde voor een mix van positieve en negatieve ervaringen.

Deze smartphone is het tweede product van Nothing, want vorig jaar werden de Nothing Ear (1)-oordopjes al gepresenteerd, die goed in de smaak vielen. Het bedrijf wil de strijd aangaan met gevestigde merken als Samsung en Xiaomi, maar ook andere spelers als Realme, Nokia of Motorola. Daarbij kiest Nothing ervoor om onnodige zaken weg te laten.

Zo zijn er slechts twee camera’s op de achterkant te vinden en blijft Nothing met de software dichtbij stock-Android. Al met al genoeg om te ontdekken dus in deze Nothing Phone (1) review.

Design: saai met een flitsende twist

Het design van de Nothing Phone (1) roept gemengde gevoelens op. We zien een design dat één op één overgenomen lijkt van de iPhone 12- en 13-serie of de Oppo Reno 6. Dat betekent rechte zijkanten, ronde hoeken en een frame van metaal. Dit is van vrij zacht aluminium en ons toestel heeft in de reviewperiode dan ook al enkele kleine beschadigingen opgelopen.

Vegen vanaf de zijkanten is door het platte scherm ook niet altijd even fijn. De Phone (1) voelt daarbij een beetje goedkoop en glad aan, een gevolg van het laagje Gorilla Glass 5 op de achterkant. De achterzijde is echter de ware eyecatcher van de smartphone.



De combinatie van het transparante design en de 900 ingebouwde ledjes die oplichten in allerlei scenario’s zijn uniek in smartphoneland. Nothing zegt in de toekomst met updates meer mogelijkheden aan de zogenaamde ‘Glyph-interface’ toe te voegen, en stiekem mag dat ook wel.

Je gebruikt de lampjes nu alleen voor binnenkomende oproepen, om de accustatus te checken als ‘ie aan de lader ligt, bij notificaties en als extra licht bij het filmen. Al met al is het tof om te zien, maar het verveelt snel. Voor nu vinden we het een beetje een gimmick.

Scherm: gelijke bezels voor een hoge prijs

Opvallend zijn de schermranden, die overal even breed zijn. Hoewel we ze alsnog fors vinden, straalt het wel rust uit en het is mogelijk dankzij een vernuftig trucje. Er is namelijk gekozen voor een flexibel amoled-scherm, waardoor de aansluitingen naar achter zijn gebogen. Daardoor zijn deze niet te vinden in de kin, die vaak iets dikker is bij Android-smartphones.

Dit zorgt wel voor een prijsverschil voor de inkoop, want die is twee keer zo hoog als een normaal scherm. Nothing zelf zegt daar verder niks specifieks over, maar het is wel iets wat wordt doorberekend aan de consument.

Het scherm heeft een grootte van 6,55 inch, laat meer dan een miljard kleuren zien en ververst maximaal 120 keer per seconde. Die frequentie staat vast en is 60 keer of 120 keer, maar wordt niet aangepast aan de apps of games die je gebruikt. Bij toestellen met een ltpo-paneel wordt dit wel automatisch gedaan: fijn voor het oog en gunstig voor de batterij.

De kijkhoeken, het contrast en de kleurweergave zijn prima in orde, maar in de volle zon wordt het minder. Dat komt door de helderheid, die af en toe tekortschiet. Ook zien we soms een groene en grijslichte waas, wat echter een bekend fenomeen is van amoled-schermen.

Hardware: aangepaste processor, maar niks interessants

Het ligt er natuurlijk aan wat je verwacht voor een toestel aan de bovenkant van het middensegment. Als we kijken naar de precieze hardware zien we nagenoeg dezelfde specificaties in telefoons die stukken minder kosten. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Samsung Galaxy A52s, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE of Motorola Edge 30. De Snapdragon 778G Plus-chip is aangepast door Qualcomm, speciaal voor de Nothing Phone (1).

Zo laadt de Nothing Phone (1) bijvoorbeeld draadloos op, wat normaal niet mogelijk is met deze chip. Er is 8GB of 12GB werkgeheugen aanwezig en de opslagruimte bedraagt 128GB of 256GB. Alles draait soepel, je veegt snel door de menu’s en noemenswaardige haperingen hebben we niet gezien.

Het geheugen is niet uit te breiden, maar wel is er plaats voor twee simkaarten. De Phone (1) heeft een IP53-certificering en kan dus tegen water en stof. Er zijn ook stereospeakers aan boord, die qua volume vrij hard kunnen, maar dan wel een schel geluid produceren. Op de achterzijde vind je nog een enkel rood ledje dat knippert (mits je het aanzet in de instellingen) tijdens het filmen.

Software: gemixte gevoelens

Laten we beginnen met de pluspunten van de software. Zo is de schil die over Android 12 heen ligt fijn. Er zijn weinig tot geen aanpassingen doorgevoerd, bloatware ontbreekt en op een enkele Nothing-app na ook geen applicaties van derden.

Het zelfontwikkelde dot-lettertype, dat bestaat uit stipjes, is op verschillende plaatsen doorgevoerd. Je kunt ook aan de slag met het aanpassen van het app-raster of het kleurenpalet van de smartphone om ‘m je zo meer eigen te maken.

Ook heeft Nothing zelf enkele widgets ontwikkeld, waarmee je de status van je oordopjes checkt, NFT’s bekijkt of het weer in de gaten houdt. Apparaten deels bedienen of bijvoorbeeld de accustatus checken kan ook dankzij widgets. Heb je een Tesla, dan zie je snel hoe vol de accu nog is – of je zet de airco alvast aan voordat je bent ingestapt. In de toekomst wil het bedrijf soortgelijke widgets uitbrengen voor bijvoorbeeld de populaire AirPods van Apple, waarmee je snel de accustatus checkt.



Er worden drie Android-updates uitgerold volgens Nothing, oftewel: Android 13, 14 en 15. Noemenswaardig is dan wel dat de gebruikte chip ‘Android 11 vendor’-support heeft. Simpel gezegd heeft het nogal wat voeten in de aarde heeft om te zijner tijd de Android 15-update uit te rollen. Niet alleen Google en Nothing spelen daarin een rol, maar ook de chipmaker, in dit geval Qualcomm. Android Planet heeft hierover opheldering gevraagd aan Nothing, maar tot op heden nog geen antwoord gekregen. Beveiligingsupdates moeten vier jaar lang, om de twee maanden, uitrollen.

Wat Nothing niet goed voor elkaar heeft, zijn de vertalingen in het Nederlands, waardoor de software half af lijkt. In sommige menu’s spring je van Nederlands naar Engels en weer terug, de vertalingen zijn scheef en instellingen zijn daardoor niet goed te vinden.

Wil je gezichtsherkenning instellen, dan kom je opeens uit bij ‘Face Unlock’ met volledige Engelstalige uitleg. De sectie over de Glyph-interface is ook Engelstalig en kies je voor ‘Achtergrond en stijl’, dan kom je in een menu terecht dat ‘Customisation’ heet. Vertalingen zijn ook niet consistent doorgevoerd. Staat de Phone (1) in het Engels dan kun je volgens het toestel wisselen tussen een ververssnelheid van 60 of 120Hz. In het Nederlands worden alleen 60Hz of 90Hz genoemd.

Ook konden we de Netflix-app niet in de Play Store installeren, maar moesten we aan de slag met een los apk-bestanden. Opmerkelijk, want verschillende Nederlandse gebruikers lieten ons weten dat ze de streaming-app wél konden downloaden.

Camera’s: twee keer 50 megapixel

Op de achterkant zitten twee camera’s, elk van 50 megapixel. De hoofdcamera bevat de IMX766-sensor van Sony, die we kennen van bijvoorbeeld de OnePlus Nord 2 en Nord 2T. In de praktijk betekent dit dat je er prima plaatjes mee schiet als de lichtomstandigheden goed zijn.

Foto’s hebben standaard een resolutie van 12,5 megapixel, want vier pixels worden samengeperst tot een enkele. Dat zorgt voor beter contrast en meer details. Kleuren worden natuurgetrouw vastgelegd en ook met flink tegenlicht schiet de Phone (1) nog mooie plaatjes.

Opvallend is dat foto’s mooier worden vastgelegd dan wat je ziet op het scherm tijdens het fotograferen. Kiekjes ogen dan erg korrelig, terwijl dit dus niet te zien is op de foto’s. Tot slot is ook OIS, oftewel optische beeldstabilisatie, aanwezig en die functie zorgt ervoor dat trillingen bij het fotograferen of schieten van video’s niet te zien zijn.

De nachtmodus is te activeren als het donker wordt en doet goed zijn werk. Door de sluitertijd te verlengen valt er meer licht op de sensor. Daardoor zijn zijn foto’s scherper en helderder.

Ook is er een groothoeklens aanwezig met een beeldhoek van 114 graden. Daarmee leg je een stuk meer vast van de omgeving. In onderstaande galerijen zie je enkele voorbeelden van de groothoeklens, hoofdcamera en ingezoomde (2x) kiekjes. Fijn is dat de kleuren tussen de primaire camera en groothoeksensor hetzelfde worden vastgelegd.

De groothoeklens gebruik je ook voor foto’s van dichtbij (zie hieronder), waarbij je kunt focussen vanaf zo’n vier centimeter. Handig, want hierdoor hoeft Nothing niet een losse (en vaak hele matige) macrolens toe te voegen.

Batterij is prima voor een dag gebruik

De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh en dat is gemiddeld voor een toestel in dit segment. Net als bij de Motorola Edge 30 en Samsung Galaxy A52s hoef je je over de batterij geen zorgen te maken. Die houdt het makkelijk een intensieve dag vol en we persten er daarbij zo’n 7,5 uur schermtijd uit.

Opladen kan met maximaal 33 Watt en een half uurtje aan de lader zorgt ervoor dat de accu weer tot 70 procent gevuld is. Nog eens 30 minuten laden en de batterij is weer helemaal vol.

Draadloos opladen is ook mogelijk, maar gaat wel een stuk langzamer: 15 Watt. Je oordopjes, smartwatch of andere smartphone opladen door ze op de achterkant te leggen kan ook, waarbij de ledjes uiteraard even aanspringen.

Conclusie Nothing Phone (1) review

De afgelopen weken is misschien wel gebleken dat de Nothing Phone (1) de meest gehypete smartphone ooit is. Leuk natuurlijk als dat je doel is als merk, maar dan moet je die hype ook waar kunnen maken. Daar is Nothing helaas niet helemaal in geslaagd. De Phone (1) biedt qua interne hardware niks bijzonders ten opzichte van de goedkopere concurrentie. De verkrijgbaarheid is vooralsnog een heikel punt en de software kan nog wel wat updates gebruiken. Ja, de achterkant en ledjes zijn inderdaad anders dan anders en dat verdient een compliment. Nothing geeft echter aan weg te willen blijven van ‘onnodige poespas’ en dan is die keuze wel erg opmerkelijk te noemen. We hadden gehoopt op een nieuwe frisse speler op de smartphonemarkt, maar vooralsnog is de hypetrain gestrand en zijn de lichten voor nu gedoofd.

Prijs en beschikbaarheid Nothing Phone (1)

De Nothing Phone (1) is verkrijgbaar in het wit en zwart en in drie smaakjes: 8/128GB, 8/256GB en 12/256GB. Kopen kan officieel vooralsnog alleen via de eigen webshop en Amazon.

Deals met shops als Belsimpel of Mobiel.nl zijn nog niet gesloten, zo laat Nothing weten. Wel zijn de toestellen inmiddels te vinden bij eerstgenoemde, maar de levering laat nog even op zich wachten. Waarschijnlijk gaat het daarbij dus om grijze import, waarbij het wel fijn is dat je de Nothing Phone (1) kunt combineren met een abonnement.

