Nothing Phone (2) review: high-end heeft zijn prijs

Daar is ‘ie dan: de uitgebreide review van de Nothing Phone (2) review. Het toestel kost veel meer dan zijn voorganger, maar is ook een stuk krachtiger. Is ‘ie dat waard en wat heeft deze flitsende telefoon nog meer te bieden?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (2) review: high-end en duurder

In de korte tijd dat Nothing actief is heeft het bedrijf tot nu toe een smartphone en meerdere draadloze oordopjes uitgebracht. Nu is ook de Nothing Phone (2) gepresenteerd. Wij hebben het gloednieuwe toestel uitgebreid getest en in deze review vind je al onze bevindingen.

Waar de eerste Nothing-smartphone op de markt kwam voor 469 euro, betaal je nu minimaal 699 euro de Phone (2). De fabrikant richt zich met de nieuwe telefoon duidelijk op de high-end markt en gaat de strijd aan met de gevestigde merken. Hoe de Phone (2) uit die strijd komt, lees je hier.

Design: veel van hetzelfde

Leg je de Phone (2) naast zijn voorganger, dan zie je in eerste instantie weinig tot geen verschillen. De Phone (2) is dan ook een verfijnde versie van het eerste Nothing-toestel. Aan de voorkant is het verschil wel snel te zien, want de frontcamera is van plek veranderd.

Ook aan de achterzijde zien we een klein subtiel verschil. Er is gekozen voor een licht gebolde achterzijde, terwijl de Phone (1) een volledig platte achterkant had. Dat ziet er iets chiquer uit en zorgt ervoor dat de smartphone beter in de hand ligt. Ook is er nu een dubbele flitser aanwezig. Wij hebben het donkergrijze model getest, maar er is ook een witte versie verkrijgbaar. De kleur spreekt ons meer aan dan het zwarte model van de Nothing Phone (1).

Er is weer gekozen voor een aluminium frame met rechte randen en een mooie matte afwerking. Volgens Nothing is er veel gewerkt met nieuwe materialen, consistentie van kleuren en uiterlijk van onderdelen, wat zorgt voor een mooier toestel. Zo is de spoel om draadloos op te laden nu anders afgewerkt. De verschillen zijn echter klein en nagenoeg niet te zien als je het verhaal erachter niet goed kent.

Op de achterkant zien we weer de ledstrips die we kennen van de Phone (1). Wel zijn er meer onderbrekingen toegevoegd, waardoor het meer losse strips zijn. Verderop in deze review nemen we je mee langs de zogenaamde Glyph-interface en laten we zien waarvoor je deze ledjes allemaal kunt gebruiken.

Ververssnelheid scherm past zich aan

Het scherm is ietsjes gegroeid naar 6,7 inch en er is gekozen voor een kleurrijk amoled-paneel. De resolutie is goed genoeg om alles scherp weer te geven en de randen om het scherm zijn overal even breed. Bij dit toestel is de frontcamera gecentreerd geplaatst in een klein gaatje, en de vingerafdrukscanner zit onder het display. Die werkt snel, accuraat en heeft ons geen moment in de steek gelaten. Wel is ‘ie nogal laag geplaatst, maar dat is een kwestie van wennen.

De helderheid is dik in orde (ook met de felle zomerzon) en de pixels verversen maximaal 120 keer per seconde. Nothing heeft gekozen voor een duurder LTPO-paneel, waardoor de ververssnelheid wordt aangepast aan de content op het scherm. Check je een e-mail of website, dan ligt de ververssnelheid lager dan wanneer je een game speelt. Dit komt de accuduur weer ten goede en deze techniek zien we ook bij veel andere dure Android-telefoons.

Snelle, maar niet de nieuwste processor

Nothing kiest bij de Phone (2) voor een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, die we kennen van vlaggenschepen uit 2022. Dat is heel wat anders dan de midrange-processor van de Nothing Phone (1) en daar zijn de prestaties dan ook naar. Multitasken gaat vloeiender, zware games starten sneller op en alles wordt rap geladen.

Inmiddels is de nieuwere Snapdragon 8 Gen 2 in high-end toestellen te vinden en die hadden we dan ook graag gezien in deze Nothing Phone (2). Vooral op accugebied presteert de nieuwe chip nog een stukje beter.

Wij hebben de versie getest met 12GB RAM en 256GB aan opslagruimte, maar er is ook een versie te koop met 512GB opslag. Er is plek voor twee simkaarten, je betaalt draadloos dankzij de nfc-chip en de stereospeakers zorgen voor een fijn geluid bij een film, serie of podcast.

Ook op hogere volumes klinken de speakers nog aardig goed. Het rode ledje op de achterzijde – dat aanspringt als je filmt – is ook weer aanwezig, maar wel verpakt in een mooiere vorm.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Software en updates

Nothing is maar wat trots op de Nothing OS 2.0-schil die is ontwikkeld voor de Phone (2). De ‘skin’ bestaat uit wit-, grijs- en zwarttinten en is doorgetrokken in app-icoontjes, widgets en het thuisscherm. Nothing zegt dat gebruikers daarmee minder worden geprikkeld en dat is een goede gedachte.

Toch werkt dat maar deels, want niet alle app-icoontjes zijn beschikbaar in zo’n mooie grijstint. Op je thuisscherm of in de app-drawer zie je alsnog kleurrijke icoontjes en dat is nou net iets wat we in die modus niet willen zien. Start je het toestel voor de eerste keer op, dan kun je ook gewoon kiezen voor de bekende Google-interface.

De schil is niet al te druk en bloatware is niet aanwezig. Wel zijn er Nothing-apps aan boord, bijvoorbeeld om snel oordopjes te verbinden. De software bevat weer het bekende dot-lettertype en laat je van alles aanpassen. Van de ledjes op de achterkant tot de trilmotor, en van de kleurtemperatuur van het scherm tot aanpassingen aan het always-on-display.

Bij de Phone (1)-review viel het ons op dat de Nederlandse vertalingen in de menu’s niet altijd even goed waren, maar inmiddels is daar weinig tot niks meer op aan te merken. In de toekomst gaan we Android 14, 15 en Android 16 zien voor het toestel en om de twee maanden wordt er ook een beveiligingsupdate uitgerold, vier jaar lang.

Ledjes op achterzijde zijn weer wat bruikbaarder geworden

De ledjes op de achterzijde zijn in onze ogen nog steeds een gimmick, maar bij de Phone (2) zien we wel meer gebruiksmogelijkheden. Zo lichten ze nog steeds op in een leuk patroon bij een binnenkomende oproep of notificatie. Ook kun je ze gebruiken tijdens het filmen voor meer licht en je kan de accustatus checken als je de usb-kabel aansluit.

Nieuw is dat je voor één specifieke app het ledstripje rechtsboven kunt gebruiken. Krijg je een notificatie van die app, dan licht dat balkje op. Handig als je fervent gebruiker bent van WhatsApp, Instagram of bijvoorbeeld TikTok. Je kunt ook een timer instellen, waarna een ledbalkje dan steeds korter en korter wordt, totdat de tijd is verstreken.

Ook het volume check je snel door op de fysieke knopjes te drukken terwijl het toestel op het scherm ligt. Integratie met apps van derden is ook mondjesmaat aanwezig. Zo kun je bijvoorbeeld snel checken of je Uber er al bijna is dankzij de timerfunctie van de ledbalk. In de toekomst moeten meer ontwikkelaars hun apps integreren met de Glyph-mogelijkheden.

Het gaat trouwens nog steeds om witte ledjes, dus verwacht geen blauwe, rode of gele blinkertjes te zien, zoals bij andere smartphones. Opvallend bij ons testmodel is dat de randjes ervan geel zijn, waarbij de ledjes dus niet egaal wit zijn gekleurd.

Nog steeds twee camera’s achterop

Nothing schreeuwt van de daken dat de Phone (2) de beste camera’s ooit heeft in een smartphone van hun hand. Logisch natuurlijk, want het is pas het tweede toestel, maar we zien wel een stel verbeterde camera’s. Het gaat weer om twee 50 megapixel-sensoren waarmee je normale kiekjes schiet en groothoekfoto’s maakt.

De primaire camera schiet prima plaatjes qua contrast, kleur en details. Vier pixels worden samengevoegd tot een enkele, waardoor foto’s 12,5 megapixel groot zijn. Kleuren worden wel ietwat ‘hard’ vastgelegd en dat is iets waar je van moet houden. Persoonlijk vinden we het er mooi uitzien, maar nog blauwer en groener moet het echt niet worden.

Opvallend is dat we hier en daar wat shutterlag hebben geconstateerd, waardoor de foto pas na een halve seconde wordt gemaakt terwijl je al wel op de knop hebt gedrukt. Met deze zonnige dagen viel het hier en daar ook op, dat er regelmatig een flare te zien was op de foto’s. Of dat meer is dan bij andere smartphones, vinden we moeilijk te zeggen.

Hieronder zie je enkele foto’s die zijn gemaakt vanuit hetzelfde standpunt met de groothoeklens, in de normale stand en met twee keer digitale zoom. De ingezoomde kiekjes zien er nog behoorlijk goed uit en details zijn prima te zien. De kleuren van de groothoeklens, normale camera en zoommodus zijn vrijwel hetzelfde.

Verder zoomen moet je echter niet willen, want dan gaan details verloren. De Phone (2) kan maximaal 10 keer digitaal inzoomen, maar foto’s lijken dan meer op een waterverfschilderij. In onderstaande galerij zie je een foto gemaakt in de normale stand, met twee keer zoom en als laatste een kiekje waarbij 10 keer is ingezoomd.

Extra sensoren om diepte te meten, portretfoto’s te maken of close-ups te schieten zijn niet aanwezig. Toch kun je dat allemaal met de Nothing Phone (2) dankzij slimme software. Hieronder enkele foto’s gemaakt in de macromodus.

En enkele foto’s gemaakt in de portretstand, waarbij het onderwerp scherp wordt vastgelegd en de achtergrond juist wazig is. Heb je een foto gemaakt in deze modus, dan kun je achteraf ook nog spelen met de hoeveelheid blur.

Tot slot is een nachtmodus aanwezig, waarbij de sluitertijd wordt verlengd. Dat zorgt ervoor dat er meer licht op de sensor valt, waardoor foto’s er beter uitzien. Een paar voorbeelden vind je hieronder met boven foto’s in de normale modus en daaronder in nachtstand.

Accu is iets groter

De accu van de Nothing Phone (2) is iets gegroeid, maar het scherm ook. Daarbij zien we ook een heel andere processor, maar al met al is de accuduur nagenoeg hetzelfde als de Phone (1). Op een dag met intensief gebruik behaalden we vaak zo’n 6 á 7 uur schermtijd, waarbij de helderheid op zo’n 60 tot 75 procent stond afgesteld. Echt zorgen maken over de accu hoef je je dus niet.

Opladen gaat met maximaal 45 Watt, maar dan moet je wel zelf voor een juiste stekker zorgen. Vanwege milieuoverwegingen zit die namelijk niet in de doos. Opladen met het juiste blok duurt dan een klein uur van 0 tot 100 procent.

Draadloos accusap tanken is ook mogelijk, maar gaat met maximaal 15 Watt en duurt daardoor een stuk langer: ruim twee uur. Wil je een andere smartphone opladen of bijvoorbeeld je setje Nothing Ear (2), dan kun je die op de achterkant leggen.

Conclusie Nothing Phone (2) review

De Nothing Phone (2) is een degelijke smartphone die op nagenoeg elk gebied prima prestaties levert. Zo maakt de telefoon goede foto’s, is de accuduur dik in orde en ook over de snelheid, software en ondersteuning hebben we weinig te klagen. De achterkant met ledjes is uniek en de nieuwe mogelijkheden daarvan zijn fijn, maar nog steeds erg beperkt. Wel is de prijs flink gestegen, want voor het 256GB-model betaal je nu maar liefst 200 euro meer. Daarmee is de Phone (2) niet voor iedereen weggelegd en begeeft het merk zich wel in een heel ander speelveld dan een jaar geleden. De Phone (2) is echter zeker interessant om mee te nemen in je overweging, als je op zoek bent naar een krachtige alleskunner in dit prijssegment, mits je de unieke ledjes tof vindt.

Nothing Phone (2) kopen en prijzen

De Nothing Phone (2) is te koop in het wit en donkergrijs in twee geheugenvarianten: 12/256GB en 12/512GB. Je kunt terecht in bij Nothing zelf, T-Mobile, Tele2, Bol.com, Coolblue en Belsimpel. Het ‘instapmodel’ kost 699 euro, de versie met meer opslag 799 euro.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews op Android Planet: