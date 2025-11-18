Nothing Phone (3a) Lite review: mosterd na de maaltijd?

Weinig uitgeven en toch een hippe smartphone? In deze review kijken we naar de Phone (3a) Lite, het goedkoopste toestel van Nothing tot nu toe. Behoudt hij het bijzondere dna van zijn duurdere broertjes?

Nothing Phone (3a) Lite review

Het releaseschema van Nothing is al even eigenzinnig als zijn smartphones zelf. Het bedrijf bracht eerder dit jaar de Phone (3a) en Phone (3a) Pro uit, middenklassers die pas daarna gevolgd werden door het vlaggenschip: de Phone (3). Nu, richting het einde van 2025, komt daar aan de onderkant nog een vierde toestel bij. Het gaat om de Nothing Phone (3a) Lite, een instapper we in deze review uitgebreid voor je bespreken. Hij heeft een adviesprijs van 249 euro.

Zoals je misschien weet, heeft Nothing een submerk voor echte budgettelefoons: CMF. Het duurste toestel in die lijn is de CMF Phone 2 Pro, die opvallend veel overeenkomsten vertoont met deze goedkoopste telg uit de Nothing-familie. Sterker nog: op een paar kleine verschillen na zijn ze identiek.

Is de Phone (3a) Lite daarmee mosterd na de maaltijd of zijn er toch redenen om deze smartphone te overwegen?

Het reviewmodel van de Phone (3a) Lite is beschikbaar gesteld door Nothing.

Nothing Phone (3a) Lite review in het kort

Gezien de bescheiden adviesprijs heeft de Nothing Phone (3a) Lite best veel te bieden. Een mooi oled-scherm bijvoorbeeld en een goede accuduur. Ook is de chip redelijk snel. Toch zouden we eerder voor de CMF Phone 2 Pro gaan omdat die telefoon voor hetzelfde geld een telelens aan boord heeft.

Pluspunten Onderscheidend, maar toch ingetogen ontwerp

Onderscheidend, maar toch ingetogen ontwerp Goede accuduur

Goede accuduur Mooi oled-scherm met hoge ververssnelheid

Mooi oled-scherm met hoge ververssnelheid Scherpe prijs Minpunten Matige camera’s

Matige camera’s Belabberde monospeaker

Belabberde monospeaker CMF Phone 2 Pro biedt voor hetzelfde geld wél een telelens

Camera’s zijn zo matig als je verwacht

Zoals gezegd lijkt de Phone (3a) Lite erg op de CMF Phone 2 Pro. Dat toestel heeft echter een (bescheiden) telelens met 2x zoom die deze 3a Lite moet missen. Hij beschikt alleen over een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-macrolens uit de feestwinkel. Die laatste zien we vaker op goedkope smartphones. Zijn enige nut is de fabrikant het recht verschaffen om te pochen met drie camera’s, want de kwaliteit is abominabel.

Bij een smartphone in deze prijscategorie verwachten we sowieso geen wonderen op fotografiegebied, maar laten we eens zien hoe de hoofdcamera presteert.

Het antwoord: wisselvallig. In goede lichtomstandigheden trek je soms best een redelijk plaatje uit het toestel, al ogen de kleuren vaak nogal kunstmatig. De camera is echter niet erg betrouwbaar.

De eerste foto in de galerij hierboven heeft te weinig contrast, terwijl de vierde door het tegenlicht veel te donker is. Voor een snel kiekje volstaat de camera, maar veel meer hoef je er niet van te verwachten.

2x zoom

De Nothing Phone (3a) Lite heeft dus geen telelens, maar je kunt in de app wel 2x (digitaal) inzoomen met behulp van de hoofdcamera. Gezien de kwaliteit van de foto’s hierboven houden we ons hart vast.

Dat blijkt terecht. Bovenstaande kiekjes zijn zo goed als onbruikbaar. Er is amper detail zichtbaar en de foto rechts is weer veel te donker. We zouden daarom liever niet inzoomen met de Phone (3a) Lite, tenzij het echt niet anders kan.

Groothoeklens

De groothoeklens heeft niet alleen een lage resolutie, maar gebruikt ook een erg kleine sensor. Dat zie je duidelijk terug in de foto’s hieronder. Ze zijn flets en ogen zelfs in het centrum niet erg scherp. De hoeken zijn ronduit wazig.

Begrijp ons goed: we snappen best dat een smartphone van 249 euro geen geweldige camera’s heeft. Toch zouden we liever zien dat Nothing bij een toestel als de Phone (3a) Lite de groothoeklens en macrocamera helemaal weglaat en het budget stopt in een iets betere hoofdcamera. Beter één goede dan drie matige camera’s, toch?

Nothing-dna met concessies

Nothing staat bekend om het bijzondere design van zijn smartphones. Je ziet de hardware door het transparante ontwerp gewoon zitten, wat de telefoons echt van de concurrentie onderscheidt. Verder zijn er ook altijd led-lampen te vinden op de achterkant. Dat is de zogenaamde Glyph Interface. Ze kunnen knipperen in verschillende patronen, waardoor je het onmiddellijk ziet als je notificaties hebt én welke dat dan zijn.

Ook op de Phone (3a) Lite is dit dna te vinden, maar er zijn wel concessies gedaan om de prijs te drukken. Zo is er slechts één klein led-lampje aanwezig, wat het effect een stuk subtieler maakt dan op duurdere modellen. Ook is het kijkje in de hardwarekeuken wat minder uitgesproken. Je ziet de cover voor, vermoedelijk, de batterij zitten en een paar schroeven. Dat is het wel.

Mensen met OCD zullen het ontwerp vermoedelijk niet erg op prijs stellen. De drie lenzen zijn op een niet symmetrische manier geplaatst, wat net als bij de duurdere Phone (3) eerder slordig dan eigenzinnig overkomt. Maar goed, over smaak valt niet te twisten, misschien vind jij het wel prachtig.

De bouwkwaliteit is redelijk, maar je merkt wel dat het geen toestel van 1000 euro is. Vooral de knoppen aan de zijkant voelen nogal goedkoop aan. Door het plastic frame is hij met 199 gram wel relatief licht voor een toestel van dit formaat.

De genoemde CMF Phone 2 Pro is net zo groot, maar met 185 gram nog iets lichter. Die telefoon heeft trouwens geen transparante achterkant, maar verwisselbare covers. Ook kun je er accessoires als een pashouder op vastklikken.

Uitstekend scherm voor de prijs

Nothing gebruikt voor de Phone (3a) Lite hetzelfde display als voor de andere (3a)-telefoons. Het gaat om een 6,77 inch-oled-scherm met een resolutie van 2392 bij 1080 pixels en een piekhelderheid van 3000 nits. De ververssnelheid ligt op 120Hz, waardoor het toestel lekker soepel aanvoelt.

In de duurdere smartphones van Nothing was het al een prima scherm, maar voor 249 euro durven we het gerust uitstekend te noemen. Er zijn voor dit geld geen betere panelen te vinden. De (3a) Lite is vrijwel altijd goed af te lezen, al oogt het scherm in heel fel zonlicht ietwat faal. Je appjes blijven echter gewoon zichtbaar en dat is bij budgettelefoons weleens anders.

Wie een merkbaar beter scherm wil, zal ook meer geld uit moeten geven. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus 13R, die je momenteel koopt voor € 479,-.

Redelijke prestaties, beroerde speaker

Het kloppende hart van de Nothing Phone (3a) Lite is een Dimensity 7300 Pro-chip die, je raadt het al, ook in de CMF Phone 2 Pro zit. Dat maakt de smartphone een procent of 20 minder rap dan de normale Phone (3a), die op een Snapdragon 7s Gen 3 draait.

Toch zouden we deze Lite zeker niet omschrijven als traag. Je moet af en toe een seconde of twee wachten wanneer je een app opstart, maar we hebben het (veel) erger gezien. Nothing lijkt de software bovendien goed te hebben geoptimaliseerd. Echte haperingen, waarbij de telefoon het allemaal niet meer bij kan houden en begint te stotteren, zijn zeldzaam.

Wie vooral appt, browst en streamt kan met dit toestel dus prima uit de voeten. Realiseer je wel dat de (3a) Lite ook echt bedoeld is voor dat soort relatief simpele taken. Wanneer je de smartphone veel zwaardere klusjes voorschotelt, denk aan 3D-games, blijft er van die soepele ervaring weinig meer over.

Er zit een optische vingerafdrukscanner achter het scherm waarmee je het toestel ontgrendelt. Die werkt prima, maar zit veel te laag. Dat zien we wel vaker en blijft een ergernis. Twee centimeter hoger zou hij voor je duim veel makkelijker te bereiken zijn.

Nothing heeft duidelijk bespaard op de speaker. Het is er dus maar eentje en hij klinkt ronduit belabberd. Er zitten nul lage tonen in het geluid, waardoor muziek en filmpjes erg vlak blijven. Als je deze smartphone koopt, raden we je aan om oortjes te gebruiken.

Eigen smoel Nothing moet je liggen

Wanneer je de Nothing Phone (3a) Lite installeert, krijg je de keuze of je op het thuisscherm de standaard Android-icoontjes wil gebruiken of de Nothing-versies. Voor de volledige ervaring kozen wij voor het laatste. De apps verschijnen dan versimpeld en in grijstinten op het scherm. Erg mooi vinden we het eerlijk gezegd niet. In de applade behouden ze overigens hun normale uiterlijk.

Nothing OS, de eigen softwareschil van Nothing, blijft verder dicht bij het kale, vertrouwde Android. Wel voegt het bedrijf de ‘Essential Space’ toe, een AI-hub waar je screenshots en herinneringen verzamelt. Je activeert de hub met een speciale knop aan de zijkant, die wij nog weleens aanzagen voor de aan-uitknop die daarboven zit. Tikje onhandig.

AI kan belangrijke informatie voor je uit de Essential Space vissen. Je krijgt bijvoorbeeld een herinnering om tickets te kopen voor een concert waarvan je een screenshot hebt bewaard. Dat kan misschien handig zijn, maar de meerwaarde boven bestaande tools die ongeveer hetzelfde doen ontgaat ons een beetje.

Het updatebeleid is netjes voor de prijs: je krijgt drie nieuwe versies van Android (16, 17 en 18) plus zes jaar beveiligingspatches. Vooral dat laatste is fijn, want daardoor kun je het toestel lange tijd zorgeloos gebruiken.

Prima accuduur

Er zit een accu van 5000 mAh in de Phone (3a) Lite. Die houdt het licht behoorlijk lang aan. Wij haalden gemakkelijk anderhalve dag gebruik, wat mede te danken is aan de relatief zuinige chip. Er zijn inmiddels smartphones met nog grotere batterijen, maar als we weer even met een schuin oog naar de adviesprijs kijken, doet Nothing het meer dan prima.

Opladen gaat niet heel snel. De smartphone tikt maximaal 33 watt aan, waardoor je een kleine anderhalf uur nodig hebt om hem helemaal te vullen. Wel zit een lege batterij na een halfuur al voor 50 procent vol, zodat je weer een poosje vooruit kunt. Draadloos laden is, zoals gebruikelijk in deze prijsklasse, niet mogelijk.

Conclusie Nothing Phone (3a) Lite review

In een vacuüm bekeken biedt de Nothing Phone (3a) Lite veel waar voor zijn geld. Hij heeft een goed oled-scherm, prima accuduur en een chip die snel genoeg is om je in het dagelijks gebruik niet te hinderen. Het transparante ontwerp, hoewel minder uitgesproken dan dat van duurdere Nothings, is een mooie bonus.

Het bestaan van de CMF Phone 2 Pro maakt het echter lastig om deze smartphone volmondig aan te raden. Dat toestel is net zo duur, maar biedt een extra telelens. De camera’s die de Nothing Phone (3a) Lite wél heeft, zijn bovendien vrij matig.

Het is gek om te zeggen over een smartphone van 249 euro, maar eigenlijk zou hij nog iets goedkoper moeten worden. Voor maar net iets meer koop je inmiddels namelijk ook een beduidend betere Samsung Galaxy A56.

Nothing Phone (3a) Lite kopen

Wil je de Nothing Phone (3a) Lite na het lezen van deze review in huis halen? Je betaalt zoals gezegd 249 euro voor het toestel, dat over 8GB werkgeheugen en 128GB opslag beschikt. Hieronder vind je de beste prijzen van dit moment, ook als je de telefoon liever in combinatie met een abonnement koopt.

Alternatieven voor de Nothing Phone (3a) Lite

Vind je de Nothing Phone wel interessant, maar is hij het toch nét niet voor jou? Dit zijn drie goede alternatieven.

CMF Phone 2 Pro

Het zal je niet verbazen dat de CMF Phone 2 Pro bovenaan dit lijstje staat. Het is bijna dezelfde telefoon, maar dan met een andere achterkant en een extra telelens. Vooral die bonuscamera maakt dat wij de voorkeur zouden geven aan de CMF. Zeker omdat ze elkaar qua prijs heel weinig ontlopen.

Samsung Galaxy A56

Zoals we in de conclusie al schreven: voor een paar tientjes extra koop je inmiddels ook een Samsung Galaxy A56. Die is sneller, heeft betere camera’s en krijgt niet alleen zes jaar beveiligingspatches, maar ook zes nieuwe versies van Android. Wel ziet het toestel er beduidend saaier uit dan de Nothing Phone (3a) Lite.

Nothing Phone (3a)

Met de normale Nothing Phone (3a) haal je méér Nothing in huis. Het ontwerp is een stuk uitbundiger, je krijgt een telelens en de accu laadt sneller op. Ook de chip is iets rapper, al zul je daar in de praktijk misschien niet zoveel van merken. Als het je gaat om die typische Nothing-smoel is de (3a) wel simpelweg spannender.

