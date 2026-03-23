Nothing Phone (4a) Pro review: minder uniek = meer publiek?

Nothing brengt zoals bekend in 2026 geen vlaggenschip uit, maar leverde wel al een fijne middenklasser af: de Phone (4a). Nu is ook de Pro-variant uit. Is die z’n meerprijs waard en wat is er nog typisch Nothing aan?

Nothing Phone (4a) Pro review

Een paar weken terug publiceerden we onze review van de Phone (4a) (adviesprijs 369 euro). Die bracht een glimlach op ons gezicht door zijn opvallende design, prima prestaties en nette prijs-kwaliteitverhouding. Inmiddels hebben we ook de Pro getest.

Aan deze Nothing Phone (4a) Pro hangt een beduidend hoger prijskaartje: 499 euro. Daarmee ben je dus ruim honderd euro duurder uit dan voor de gewone Phone (4a). In deze review lees je of je beter nog even kunt doorsparen voor de Pro-versie of niet.

Het zwarte reviewmodel van de Phone (4a) Pro is beschikbaar gesteld door Nothing.

Nothing Phone (4a) Pro in het kort

De Nothing Phone (4a) Pro heeft op papier betere specs dan de gewone (4a). Denk aan de nieuwe chipset. In de praktijk is het echter lastig om het verschil in snelheid tussen de Snapdragons te merken. Verder heeft het scherm van de luxere Nothing meer pixels en ververst het sneller. Ook die upgrade kunnen we lastig op waarde schatten. De prestaties zijn niettemin soepel en het scherm er ziet er erg fraai uit. Betere camerasoftware en een hogere IP-certificering zijn ook mooi meegenomen, maar voor de allerbeste kiekjes en meest waterbestendige telefoons moet je sowieso niet bij Nothing zijn. Toch vinden we de (4a) Pro een prettige, dunne telefoon die een stuk meer premium aanvoelt dan de (4a). Het design is wel minder typisch Nothing dan de instapper, maar spreekt ons desondanks enorm aan. Wat een plaatje!

Pluspunten Dun toestel met prachtig design

Dun toestel met prachtig design Fraai en helder scherm

Fraai en helder scherm Soepele alledaagse prestaties

Soepele alledaagse prestaties Camera’s scoren voldoende Minpunten Deelt veel specs met goedkopere Phone (4a)

Deelt veel specs met goedkopere Phone (4a) Aan de grote kant (6,83 inch)

Aan de grote kant (6,83 inch) Updatebeleid wat sober

Nothing Phone (4a) Pro boven op de Nothing Phone (4a)

Design is minder Nothing, scherm is geweldig

Bij de review van de instapper begonnen we over de Glyph en dat doen we nu weer. De gewone Glyph van de (3a) Pro is ingeruild voor een Glyph Matrix, die we kennen van het meest recente vlaggenschip van Nothing: de Phone 3 uit 2025. De Glyph Matrix is nu groter, maar zit nog altijd in de rechterbovenhoek. Het ronde paneeltje bestaat uit 137 afzonderlijk aan te sturen mini-LEDs. Die vormen samen pictogrammen en animaties.

Het is dat de Glyph op de achterkant zit, anders hadden we niet direct gezien dat we een Nothing-telefoon aan het reviewen waren. De volledig futuristische achterkant van de Phone (4a) heeft plaats gemaakt voor een generieker design: alleen het transparante camera-eiland trekt echt bekijks. Het ontwerp ziet er premium en cool uit. Wij zijn fan van het eindresultaat. Of dat ook geldt voor hardcore Nothing-fans …

Ook niet onbelangrijk: de nieuwste generatie is volledig van aluminium. Weg zijn de plastic behuizing en glazen achterkant van de Phone (3a) Pro. Het aluminium zorgt voor een mooie look. Het feit dat de (4a) Pro relatief zwaar is – 210 gram – draagt bij aan de luxe feel. Het toestel ligt prettig in de hand, maar had voor ons best wat compacter mogen zijn. Net als de gewone Phone (4a) heeft ook de Pro-uitvoering Gorilla Glass 7i, sterker dan het Panda Glass op het scherm van de Phone (3a) Pro.

Het camera-eiland steekt niet ver uit, maar om de camera’s zit wel een iets dikkere zwarte ring. Daarom ligt het toestel met het scherm naar boven een beetje scheef op tafel. Toch wiebelt hij niet als je typt, iets wat de Samsung Galaxy S26 Ultra wel doet. Stop je het meegeleverde plastic hoesje om de Nothing, dan komen er soms vuiltjes of kruimels onder de hoeken van de uitsparing rondom het camera-eiland.

Door naar de voorkant, want die verdient zeker ook de aandacht. De Nothing Phone (4a) Pro heeft een 6,83 inch amoled-scherm met een maximale ververssnelheid van 144Hz. Met een piekhelderheid van 5000 nits (en 440 ppi) is het scherm goed af te lezen in de zon. Nothing heeft het display duidelijk doorontwikkeld. De ververssnelheid, piekhelderheid en ppi zijn flink gegroeid, met als resultaat een geweldig scherm.

Snellere chip doet wat ‘ie moet doen

De processor in deze Nothing is de Snapdragon 7 Gen 4. Die blaast ons zeker niet van onze stoel, maar de chip is goed genoeg voor alledaagse taken. Kijk je naar de ‘draken’ in de reguliere Phone (4a) en de Phone (3a) Pro, dan heb je in ieder geval de snelste van het drietal te pakken. Wij hebben enkel soepele prestaties gemerkt. Ook hadden we niet de haperingen die we bij de gewone Phone (4a) wel soms merkten.

Toch voel je aan simpele acties als swipen of het openen van een menu-item in de instellingen, dat het echt wel sneller zou moeten kunnen. Toen we onze OnePlus 15 er even bijpakten ter referentie, werd dat inderdaad duidelijk. Al is het hartstikke oneerlijk om die twee telefoons op dit punt te vergelijken. Voor een telefoon in de prijsklasse van de Nothing heb je echter weinig te klagen over snelheid en souplesse.

Ook deze Nothing maakt gebruik van de nieuwste versie van hun eigen software (OS 4.1, gebaseerd op Android 16). Het bekende lettertype is een lust voor het oog en op veel plekken zie je minimalistische designkeuzes, zoals de tijdweergave in dots. Verder is de schil weer schoon met slechts enkele vooraf geïnstalleerde apps. Die heb je zo van je telefoon verwijderd of verborgen in de handige Nothing Launcher. Naar deze map verplaats je apps die je zelden gebruikt en niet in je overzicht wil. Dat ruimt lekker op.

Het updatebeleid van Nothing is inmiddels bekend: prima, maar niks meer dan dat. Bij de Phone (4a) Pro krijg je drie grote Android-upgrades. Oftewel: ondersteuning tot en met Android-versie 19. Beveiligingspatches verschijnen zes jaar lang en dat is een stuk netter. Het updatebeleid is dus niet zo goed als van Google of Samsung, maar voor je eigen gebruik waarschijnlijk voldoende. Een volgende eigenaar komt wellicht tekort.

Phone (4a) Pro fotografeert naar behoren

Vorig jaar was de superieure camerasoftware van de Pro-variant van de Phone (3a) een sterk argument om deze in huis te halen vergeleken bij de normale Phone (3a). Hoe zit dat bij de nieuwste generatie?

De Phone 4a Pro beschikt, net als de instapper, over een 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 50 megapixel periscoop‑telefoto met 3,5× optische zoom, een 8 megapixel ultrawijdhoeklens en een selfiecamera van 32 megapixel. De nieuwe 12-bits Image Signal Processor (ISP) maakt de unieke 140x ultrazoomfunctie mogelijk. Dat is dubbel zo ver als met de Phone (4a), die objecten met 70× digitale zoom dichtbij kan halen.

Hoofdcamera

Met de hoofdcamera konden we aardig uit de voeten. Zowel binnen als buiten schiet je mooie plaatjes die qua kleur dicht bij de realiteit blijven. We zouden de kwaliteit bovengemiddeld willen noemen: zeker niet slecht, maar ook zeker niet indrukwekkend. Wie zo nu en dan wat foto’s schiet, gaat waarschijnlijk tevreden zijn. Vraag je veel van de camera’s in je smartphone, dan kom je in dit prijssegment eerder uit bij een oudere Google Pixel of de Samsung Galaxy S25 FE.

Telelens

1x zoom 7x zoom 20x zoom

1x zoom 7x zoom 30x zoom

1x zoom 7x zoom 70x zoom

Drie verschillende objecten, drie pogingen om lekker ver te zoomen. Dat gaat de Nothing gewoon goed af. Hoewel we niet de volle 140x hebben geprobeerd (slechte foto’s op andere sites schrokken ons af), haal je verre objecten prima dichtbij. Leuk om iets te lezen dat je met je eigen ogen niet ziet of om iets vast te leggen zonder er helemaal naartoe te hoeven lopen. Dat was in het geval van de kraan en boot namelijk best lastig.

Groothoeklens

De groothoeklens is leuk als je nét wat meer op beeld wil hebben of letterlijk geen afstand kunt nemen. De rotonde met de wrakken bijvoorbeeld, waar we niet op de rijbaan wilden staan om de twee voertuigen volledig op de gevoelige plaat vast te leggen. Het resultaat vinden we nog verrassend goed. Ook voor een familiefoto kan de functie handig zijn om iedereen erop te krijgen.

Portretmodus

Wil je de focus leggen op een object op de voorgrond en de achtergrond vervagen? Gebruik dan de portretmodus. Die doet meestal goed z’n werk, zoals bij het mierzoete bloedsinaasappelijsje voor De Waagh in hartje Nijmegen. Wie goed met de functie overweg kan, maakt simpele foto’s een stukje bijzonderder. Ook voor het fotograferen van personen kan de portretmodus iets extra’s bieden.

We hebben zeker geen uitgebreide fotoshoot gehouden (en ook nog geen foto’s in de avond genomen), maar durven wel te stellen dat de Phone (4a) Pro het behoorlijk doet en zeer bruikbare foto’s aflevert. Door de nieuwe 12-bits Image Signal Processor kun je goed zoomen. Ook de groothoekkiekjes vallen niet tegen en lijken iets scherper dan bij de Phone (4a). Wat ons betreft zijn de resultaten van de Pro-versie daarom een tikkeltje beter.

Maar, een heel groot verschil tussen de twee toestellen hebben wij nog niet gemerkt. Wellicht interessant om op een later moment eens te onderzoeken met een uitgebreidere vergelijking.

Accuduur ruim voldoende

De Phone (4a) Pro beschikt over dezelfde batterij als in de nieuwste generatie van de (a)-serie van het Britse merk. We hebben het dan over een accu van 5080 mAh die je bij normaal gebruik pas na één tot anderhalve dag weer hoeft te laden. Je moet echt je best doen om ‘m eerder leeg te krijgen. We deden 58 minuten over het laden van 10 naar 100 procent. Binnen een toptijd van 21 minuten zat ons toestel al halfvol.

Opladen kan met maximaal 50 watt. In tegenstelling tot de gewone variant, biedt de Pro-versie de optie om omgekeerd te laden. Dat kan met 7,5 watt. Geinig op papier, maar we zien het praktische nut er niet echt van in. Wellicht om je draadloze oordopjes of smartwatch in geval van nood net wat langer in leven te laten? Voor smartphones, tablets en laptops lijkt het wattage ons onvoldoende.

Conclusie Nothing Phone (4a) Pro

De Phone (4a) Pro verdient een mooi cijfer: het toestel is dun, het scherm is fraai, de prestaties zijn soepel en de batterijduur is uitstekend. Vergeleken bij het futuristische, transparante design van de Phone (4a), oogt de Pro een stuk minder uitgesproken Nothing. Was dat wellicht een bewuste keuze om een breder publiek aan te spreken? We zien de telefoon vooral als een mooie upgrade van de voorganger: de (3a) Pro. De Phone (4a) doet een stuk minder onder voor de Phone (4a) Pro. De twee leden uit de vierde generatie hebben allebei een mooi scherm, vergelijkbare camera’s en dezelfde accu. Of je dus ruim honderd euro meer wil betalen voor zaken als omgekeerd laden, iets betere foto’s en de iets rappere chipset, ligt echt aan je portemonnee. Trek je inderdaad de beurs, dan krijg je een smartphone die er een stuk luxer uitziet en aanvoelt dan de instapper. Die premium look wordt naar onze mening gecombineerd met het perfecte vleugje Nothing in de vorm van het geinige camera-eiland met de nieuwe Glyph. Wie echter niet zoveel met het Britse merk heeft, koopt voor de adviesprijs (499 euro) ook een zeer behoorlijke smartphone van Samsung, Google of OnePlus. Die alternatieven lichten we onderaan deze pagina nog even voor je uit.

Prijzen en deals Nothing Phone (4a)

Je betaalt 499 euro voor de Nothing Phone (4a) Pro. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 128GB opslag. Er is een duurdere variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Die kost 569 euro. Let op: momenteel loopt er een actie op de officiële Nothing-website waarbij je 50 euro korting krijgt op de configuratie van je voorkeur.

De Phone (4a) Pro is zoals gezegd in drie kleuren verkrijgbaar: zwart, grijs en roze. Je bestelt jouw favoriete uitvoering nu vooruit, maar de lanceringsdatum is op 25 maart.

Alternatieven voor de Nothing Phone (4a) Pro

In dit prijssegment heb je best wat keuze, maar niet altijd uit de nieuwste modellen. Dit zijn drie recente smartphones die we je kunnen aanraden als jij rond de 500-600 euro wil uitgeven aan je nieuwe toestel.

Samsung Galaxy S25 FE

De Samsung Galaxy S25 FE is een fijne smartphone, ook al voelt die een beetje als een herhaling van zetten vergeleken bij z’n voorganger. Maar, met een huidige laagste prijs van € 495,- zit de Samsung verdacht dicht bij de Phone (4a) Pro. De vergelijking maken, is dus zeker de moeite. Samsungs zijn namelijk terecht razend populaire telefoons.

Zo biedt de Samsung een ruimer updatebeleid voor jou en een eventueel volgende eigenaar. Het scherm ziet er goed uit en heeft lekker dunnere randen. De bouwkwaliteit is premium (IP68) en de chipset zorgt voor soepele prestaties. Daarnaast is de S25 FE lichter en kleiner dan de Phone (4a) Pro, een voordeel als je compact belangrijk vindt.

Google Pixel 10a

De compacte, maar krachtige Google Pixel 10a haal je voor € 521,73 in huis. Je krijgt daar een uitmuntende set aan camera’s, prachtig oled-scherm en een schone Android-versie voor terug. Bovendien ontvang je nog tot de zomer van 2032 alle belangrijke veiligheid- én Android-updates. Tot zover de voordelen van deze Google-telefoon.

Daar staat namelijk tegenover dat z’n accu een slag kleiner is dan die in de Nothing, maar desondanks overbrug je gemakkelijk een volle dag. Verder heeft de Pixel 10a een dual‑camera systeem tegenover de triple lens-opstelling van de Nothing. Ten slotte is het design van de Pixel een stuk minder interessant, al valt over smaak niet te twisten.

OnePlus 15R

Liever een toestel met een waanzinnige accu en processor? Dan is de OnePlus 15R ook het bekijken waard. Het toestel kost momenteel nog € 579,- en heeft een groot scherm, een van de krachtigste chipsets van 2026 en een batterij van maar liefst 7400 mAh. Dat zijn zeer grote voordelen ten opzichte van de nieuwste Nothing.

Maar, het design van de OnePlus is minder bijzonder en ook heb je iets meer bloatware op de 15R. Het is niet alleen een kwestie van smaak (welke vind je mooier), ook van je gebruik. Game je vaak en wil je pure snelheid? Dan is de krachtpatser van OnePlus de betere optie. De Nothing is daarentegen unieker, onder andere door z’n Glyph.

