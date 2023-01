Nowatch review: schermloze smartwatch voor je mentale gezondheid

De Nowatch heeft de vorm van een traditioneel horloge en de sensoren van een smartwatch, maar geen scherm. In onze Nowatch review lees je wat je dan wel met deze wearable kunt – en of het wat is.

Nowatch review: trillingen voor mindfulness

Nu we via wearables onze fysieke gezondheid en inspanningen nauwkeurig kunnen volgen, is mentale gezondheid de volgende stap. Fitbit, Samsung en Garmin geven je al een stress-score met hun nieuwste wearables. De ene smartwatch controleert je de hele dag door, terwijl de ander een scan aanbiedt om te checken hoe het met je gaat.

Deze wearables bieden tevens de optie om even een momentje rust te nemen, met behulp van een korte meditatiesessie. Toch is mentale gezondheid nog steeds een bijzaak voor bovenstaande fabrikanten. De nieuwe Nowatch maakt er een hoofdzaak van en doet dat met veel stijl.

Wat direct opvalt is dat deze Nowatch geen scherm heeft. De wearable oogt als een traditioneel horloge, maar hef jij je pols op dan staar je recht tegen een edelsteen aan. Die vertelt de tijd niet en laat geen notificaties zien. Wat kun je dan wel?

Actie of reflectie

De Nowatch is geen traditionele smartwatch, die je de hele dag door via trillingen vraagt om in actie te komen. Trilt de Nowatch? Dan hoef je helemaal niets. Deze trilling is namelijk een uitnodiging om even uit je hoofd te gaan en weer in het hier en nu te komen.

Mindfulness is voor sommigen misschien een zweverige term, maar het betekent dat je bewust het huidige moment ervaart. De meeste mensen gaan de hele dag door en ons brein blijft ratelen. Zelfs als we bijvoorbeeld buiten een wandeling maken, zijn we in ons hoofd bezig met andere dingen. De trilling van de Nowatch brengt je even terug naar nu. Bijvoorbeeld tijdens die wandeling, waardoor je weer oog hebt voor de wereld om je heen en je voelt hoe je voeten de grond aanraken.

Ik heb zelf enige ervaring met mindfulness, maar in de praktijk is het behoorlijk lastig om vol te houden. Mijn brein is veel te druk met de toekomst. Die willekeurige trilling blijkt een krachtige herinnering om meerdere keren per dag even uit mijn hoofd te komen en het moment zelf te ervaren. Dat is een bijzonder contrast met de wearables die we normaal dragen, die de hele dag door juist onze aandacht vragen en ons daardoor uit het moment halen.

Sensoren

Toch heeft de Nowatch een knop. Druk je die in dan wordt er in de app een ‘moment’ gemaakt. Tik je daarop, dan kun je aangeven hoe jij je op dat moment voelde. Deze momenten worden ook door de app zelf aangemaakt en zijn een uitnodiging om te reflecteren op je dag.

Daarnaast meet de Nowatch de hele dag door de electrodermale activiteit van je huid, om miniscule veranderingen in je zweet te spotten. Ook worden subtiele veranderingen in je hartslag opgemerkt en je stappen en slaapuren bijgehouden.

Al deze informatie is bedoeld om je meer inzicht te geven over hoe je met stress omgaat. Onder andere via grafieken die duidelijk laten zien hoe gestrest je was door de dag heen, wanneer je meer hebt gezweet en wanneer je hartslag hoger was. Je kunt ook een notificatie krijgen als de Nowatch denkt dat je richting een heftig stressmoment gaat.

De inzichten worden beter als je zelf meer momenten invult, zodat de algoritmes doorkrijgen hoe je lichaam reageert op bepaalde activiteiten. Je gaat namelijk ook meer zweten bij bijvoorbeeld lichamelijke inspanning of opwinding.

Zelf samenstellen

De Nowatch stel je zelf samen. Zo kies je eerst een kast, van rosé, goud of zilver. Vervolgens een bandje van leer of geweven stof. De goedkoopste versie van de Nowatch kost op dit moment 363 euro, met een geweven bandje en een rose quartz. Kies je een leren bandje en een knalblauwe lapis lazuli, dan kost dat je 577 euro. Naast een edelsteen, kun je er ook voor kiezen om een metalen schijf in het horloge te plaatsen.

Een deel van de relatief hoge prijs komt door het gebruik van enkel duurzame materialen. Dat merk je al direct bij de unieke verpakking die van kurk is gemaakt. Het resultaat mag er ook zijn, want de Nowatch is een heel mooi horloge. Het is alleen wel jammer dat de edelsteen slecht zichtbaar is. In ieder geval in onze versie, met een labradoriet erin. Het licht moet net goed op het reflecterende glas vallen om de edelsteen er onder te kunnen zien.

Nowatch heeft ook een abonnement. Op dit moment krijg je bij de aankoop van de smartwatch gratis een levenslang abonnement. Zodra die actie voorbij is, gaat dat 12 euro per maand kosten. Wat krijg je daarvoor? Nowatch stelt meer softwarefuncties, inzichten, aanbevelingen en begeleide oefeningen te bieden. Maar net als de edelsteen onder het reflecterende glas, is deze belofte nog een beetje vaag.

Conclusie Nowatch review

De Nowatch is een fascinerende toevoeging aan de smartwatchmarkt. Met een pure focus op mindfulness en stress, geen scherm en een luxe uitstraling met een behoorlijk prijskaartje, is deze wearable voor een beperkte doelgroep geschikt. Ben jij iemand die het fijn een fijn idee vindt om technologie in te zetten om je mentale gezondheid in de gaten te houden en vind je normale smartwatches maar lelijk? Dan kunnen we de Nowatch zonder probleem aanraden. Wil je echter een smartwatch gebruiken als verlenging van je smartphone, dan moet je echt ergens anders zijn. Wil je wel gedetailleerde stressmeting, maar ook een schermpje om de tijd en informatie over je lichaam te lezen? Dan is de Fitbit Sense 2 een aardig alternatief.

