Nubia RedMagic 7 Pro review: snelle gamingsmartphone is niet voor iedereen

Houd je van gaming? Dan kan natuurlijk prima op elke rappe smartphone, maar er zijn ook toestellen die er speciaal voor gemaakt zijn. In deze review kijken we naar de Nubia RedMagic 7 Pro, een gamingsmartphone die beschikt over de beste hardware van dit moment.

Dit is onze Nubia RedMagic 7 Pro review

We nemen het je niet kwalijk als je nog nooit van Nubia gehoord hebt, want dit merk is in Nederland geen bekende naam. Het bedrijf begon onder de vleugels van het Chinese ZTE, maar staat sinds 2015 op eigen benen. Nubia richt zich voornamelijk op gamingsmartphones en bracht recent twee nieuwe modellen uit: de RedMagic 7 en RedMagic 7 Pro.

De verschillen tussen deze varianten zijn klein. Ze beschikken allebei over belachelijk goede specificaties, waarbij de Pro-versie een wat grotere batterij heeft en een scherm dat iets sneller reageert op de aanrakingen van je vingers. Dat kan een voordeel zijn als je veel gamet. Hoe het toestel ons bevalt, lees je in deze review van de Nubia RedMagic 7 Pro!

Stoer design

De RedMagic 7 Pro is verkrijgbaar vanaf 799 euro en in twee varianten: zwart en doorzichtig. Beide modellen hebben het opvallende uiterlijk dat gamingsmartphones eigen is. Toch maak je met de doorzichtige versie pas écht de blits. Je ziet een deel van de hardware namelijk gewoon zitten en dat is zeker stoer.

Met een schermgrootte van 6,8 inch is deze Nubia bepaald geen kleine jongen. Ook geen lichte trouwens, want het gewicht bedraagt 235 gram. Laten we het zo zeggen: deze stevig gebouwde smartphone laat zijn aanwezigheid zeker gelden. Je voelt hem zitten in je zak en wanneer je hem een poosje vasthoudt, begin je dat ook aan je polsen wel te merken. Dat is de prijs die je betaalt als je een high-end gamemonster bij je wil dragen.

De RedMagic 7 Pro heeft een aantal opvallende kenmerken die je op normale smartphones niet ziet. Zo is er een actieve ventilator aanwezig die warmte afvoert tijdens het gamen. Deze fan is duidelijk hoor- én zichtbaar. Nubia heeft namelijk verlichting aangebracht die doet denken aan game-pc’s. Daar moet je van houden, maar wij vinden het er tof uitzien. Indien gewenst kun je de lampjes overigens wel uitschakelen. Helaas is de telefoon door deze ventilator niet waterbestendig.

Als je het toestel in landschapsmodus vasthoudt, vind je aan de bovenkant twee extra fysieke knoppen die je in games gebruikt. Daarmee kun je bijvoorbeeld gas geven en remmen tijdens het racen. Dat is een belangrijke plus ten opzichte van veel andere smartphones. Daarnaast beschikt de RedMagic 7 Pro over een koptelefoonaansluiting, zodat je je bedrade headset gewoon kunt gebruiken

De snelste hardware op de markt

De Nubia RedMagic 7 Pro draait op de erg rappe Snapdragon 8 Gen 1-chip, in combinatie met maar liefst 16GB werkgeheugen. Je kiest uit 256 of 512GB opslag. Over de prestaties hebben we dan ook helemaal niets te klagen. Dit is een beest van een smartphone en daar profiteer je niet alleen van tijdens het gamen. We hebben in onze testperiode geen haperingen zien. Het toestel voelt minstens zo snel aan als de Samsung Galaxy S22 Ultra, vliegt door de software en start apps op voor je met je ogen kunt knipperen.

We zijn ook te spreken over de vingerafdrukscanner onder het scherm. Die werkt snel en accuraat, behalve misschien als je net met je hand in een zak paprikachips hebt gezeten. De stereospeakers klinken prima en kunnen behoorlijk hard. Wel misten we soms wat lage tonen, die je op de iPhone 13 Pro Max bijvoorbeeld prima hoort.

Gamen

Als je niet gestoord wil worden tijdens het gamen, schakel je de fysieke knop om aan de zijkant van de Redmagic 7 Pro. Je hebt dan eigenlijk een draagbare console in handen die notificaties bijvoorbeeld pauzeert. De interface toont alleen de games die je hebt geïnstalleerd. Je kunt daar dus gemakkelijk tussen switchen.

Als je begint te gamen, gaat de ventilator automatisch draaien. Je kiest uit twee snelheden, afhankelijk van hoe grafisch intens het spel is. We hebben een uur of anderhalf zitten spelen en de Nubia werd niet eens lauwwarm. Voor wie af en toe een spelletje doet is de ventilator waarschijnlijk dus overkill, maar voor hardcore gamers is het een fijne optie. We gokken dat je eerder je batterij leegtrekt dan dat het toestel oververhit raakt.

Scherm jojoot met de helderheid

Het 6,8 inch-scherm van de Nubia RedMagic 7 Pro heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat is gezien de afmeting niet al te hoog, maar toch kun je op een normale kijkafstand geen individuele beeldpunten onderscheiden. Omdat het een oled-paneel betreft is zwart echt zwart en knallen de kleuren van het scherm. Die kleuren kun je overigens helemaal naar jouw smaak instellen. Er zijn ook verschillende standaardmodi beschikbaar, die bijvoorbeeld speciaal gemaakt zijn voor games.

Het scherm heeft een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor zien geoptimaliseerde games en scrollen door je sociale media er erg soepel uit. Je kunt ook kiezen voor 90 of 60Hz als je de batterij wil sparen. Helaas betreft het geen adaptief display dat, afhankelijk van wat je doet, zelf voor de juiste snelheid kiest. Het scherm heeft overigens een ‘Touch Sampling Rate’ van 960Hz. Simpel gezegd worden de aanrakingen van je vingers ongelooflijk snel geregistreerd, wat een voordeel is wanneer je tegen andere mensen gamet.

De maximale helderheid van het display valt helaas een beetje tegen. In de volle zon kun je je berichtjes nog wel aflezen, maar heel gemakkelijk gaat dat niet. Bovendien vertoont de automatische helderheid-functie kuren. Die is veel te gevoelig afgesteld, waardoor het scherm continu feller en minder fel wordt als je je bijvoorbeeld omdraait en in de schaduw komt te staan. Dat gaat bovendien nogal schokkerig. Het is aanvankelijk een vrij komisch effect, maar die lol gaat er snel af. We hebben deze functie daarom maar uitgeschakeld.

Selfiecamera onder je scherm

Je vindt geen cameragat in het scherm van de RedMagic 7 Pro. De selfiecamera zit namelijk ónder het scherm, net als bij de Samsung Galaxy Z Fold 3. Op dat toestel kun je de lens helaas toch behoorlijk goed zien zitten. Dat heeft Nubia iets beter voor elkaar. Eigenlijk valt alleen bij lichtere achtergronden op dat er een blokje in het display zit waar de pixeldichtheid minder hoog is. Bovendien is de resolutie van de frontcamera met 16 megapixel heel behoorlijk. De Samsung-telefoon moet het met een schamele 4 megapixel doen.

Camera’s onder het scherm zijn voorlopig nog niet zo goed als hun collega’s die gewoon in een gaatje zitten. Zeker in de avonduren heeft de camera het moeilijk. Bij daglicht maak je echter best prima selfies, die je zonder schaamte op sociale media kunt delen.

Van de camera’s worden we niet vrolijk

Gamingsmartphones leggen zelden veel nadruk op de camera’s. Dat is jammer, want als je naast het spelen van een spelletje ook fijne foto’s wil schieten heb je dus pech. Nubia gaat helaas mee in deze trend, want de camera’s van de RedMagic 7 Pro zijn niet best. Het gaat om drie exemplaren, maar alleen de primaire lens is enigszins interessant. Het betreft een 64 megapixel-camera die standaard plaatjes van 16 megapixel uitspuwt middels pixel binning.

Daarnaast zitten er een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrolens op de achterkant. Zoals we zullen zien, moet je die echter onmiddellijk weer vergeten.

Hoofdcamera

In het land der blinden is éénoog koning. De hoofdcamera van de Nubia RedMagic 7 Pro is de beste van het stel, maar hij maakt ons niet erg enthousiast. De scherpte is in orde, maar vrijwel elk kiekje dat je schiet ziet er vrij flets uit. Ook het contrast is in de meeste gevallen vrij matig. De camera voldoet voor een snelle post op Facebook, maar daar houdt het dan ook wel mee op.

Groothoeklens

Over de groothoeklens kunnen we nog minder positiefs melden. Er zijn weinig details zichtbaar, de hoeken zijn onscherp en de automatische HDR-functie werkt voor geen meter. Wij zouden deze lens misschien afplakken, om te voorkomen dat je hem per ongeluk tóch gebruikt.

Nachtmodus

Verrassend genoeg werkt de Nachtmodus van de hoofdcamera heel aardig – zolang er een redelijke lichtbron in beeld is tenminste. De foto van het station heeft wat overdreven kleuren, maar ziet er verder prima uit. Wel moet je het toestel een seconde of vijf goed stilhouden, anders krijg je bewogen plaatjes. Als er echt bijna geen licht is, zoals in het kiekje van het park, probeert de camera een soort schemering te simuleren. Het resultaat is niet erg mooi.

Speciale functies

De derde camera betreft een 2 megapixel-macrolens, waarmee je close-ups maakt van bloemen of insecten. De resolutie is te laag voor bruikbare foto’s. Bovendien heeft deze camera geen autofocus, waardoor je heel precies de afstand tot je onderwerp in moet schatten. Geklungel dus en het is de moeite wat ons betreft niet waard.

Ook de portretfunctie, waarmee je de achtergrond kunt vervagen, werkt slecht. Het toestel heeft zelfs bij daglicht moeite om diepte in te schatten, waardoor je onnatuurlijk ogende foto’s krijgt.

Macro Portret 5x zoom

Een telelens ontbreekt, maar je kunt wel tot 5x digitaal inzoomen met de hoofdcamera. Veel andere smartphones proberen het resultaat middels kunstmatige intelligentie te verbeteren. Daar heeft deze Nubia weinig kaas van gegeten. De foto’s behouden als je inzoomt de 16 megapixel-resolutie, maar zien er direct heel onscherp uit.

Software gooit talen door elkaar

De Nubia RedMagic 7 Pro draait op Android 12, maar Nubia legt daar een behoorlijk zware schil overheen. Die voegt veel opties toe, zoals de mogelijkheid om een soort eigen widgets te maken. Ook zijn er veel instellingen om je gamebeleving te personaliseren. Als je door de menu’s scrollt, valt wel op dat Nederlands en Engels vrij willekeurig door elkaar gebruikt worden. Dat is best grappig, maar oogt ook erg slordig.

Accu valt een tikje tegen

De accu heeft een forse capaciteit van 5000 mAh, maar toch is de batterijduur niet geweldig. Al kom je er de dag normaal gesproken wel mee door, ‘s avonds snakt het toestel vrijwel altijd naar de lader. Dat gebeurt nog eerder als je intensief gaat gamen, want dan vliegen de procenten ervan af. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de snelle hardware, het grote scherm en de actieve koeling.

Laden gaat wel lekker rap met een snelheid van 65 Watt. Daardoor zit de batterij in een halfuur helemaal vol. Overigens laadt de Chinese versie van de RedMagic 7 Pro met 135 Watt nóg een stuk sneller op. Het is onduidelijk waarom we het in Europa met de helft moeten doen.

Daarnaast vinden we het gek dat de usb-c-aansluiting aan de onderkant in het midden zit. Dat maakt het lastig om te gamen terwijl je het toestel oplaadt, want dan zit de kabel in de weg. Een locatie aan de zijkant was logischer geweest.

Conclusie Nubia RedMagic 7 Pro review

De Nubia RedMagic 7 Pro is een grote smartphone voor een klein publiek. Als je veel gamet is het een ideaal toestel, met razendsnelle hardware en veel handige opties die je op andere telefoons niet snel aantreft. Behoor jij tot de doelgroep? Dan kunnen we deze smartphone van harte aanbevelen. Gezien de uitstekende specificaties is deze Nubia bovendien prima geprijsd.

Voor de meeste mensen zijn er echter betere opties. Het scherm van de RedMagic 7 Pro kan niet erg helder, de accuduur is hooguit gemiddeld en de software maakt door de taalfouten een onverzorgde indruk. Daar komt bij dat je zelfs met veel goedkopere telefoons betere foto’s maakt.

Nubia RedMagic 7 Pro kopen

Wil je de Nubia RedMagic 7 Pro na het lezen van deze review kopen? Dat kan vooralsnog alleen via de website van RedMagic zelf. Voor de versie met 16GB RAM en 256GB opslagruimte betaal je 799 euro. Als je 512GB opslag wil, leg je 899 euro neer.