Preview: deze foto’s maakten wij met de OnePlus 10 Pro-camera

In aanloop naar de officiële introductie van de OnePlus 10 Pro mocht Android Planet de camera van de smartphone al een paar uur uitproberen. In deze preview lees je onze eerste indrukken en zie je natuurlijk een aantal gemaakte foto’s.

OnePlus 10 Pro camera getest

De OnePlus 10 Pro is al in China te koop, maar nog niet in Nederland. Daar lijkt spoedig verandering in te komen, want op uitnodiging van OnePlus reisde Android Planet af naar Leiden om de smartphone uit te proberen. De camera om precies te zijn, en dan nog specifieker de 48 megapixel-hoofdcamera. De voorwaarden waren streng en duidelijk: in dit artikel en bijbehorende reacties mogen we niet ingaan op de kwaliteit van de andere camera’s en op andere aspecten van de smartphone.

Natuurlijk volgt er later een uitgebreide review van de OnePlus 10 Pro, waarin we het hele toestel bespreken. Voor nu delen we onze eerste indrukken van de primaire camera van de OnePlus 10 Pro, inclusief foto’s gemaakt in de Hortus Botanicus in Leiden.

Hasselblad-camera

Voor de OnePlus 10 Pro-camera’s heeft het bedrijf samengewerkt met fotografiemerk Hasselblad. Bij de OnePlus 9-serie gebeurde dat voor het eerst. De fabrikanten beloven dat de 10 Pro betere foto’s en video’s maakt door nieuwe camerasensoren en geoptimaliseerde software. De foto’s in dit artikel zijn op de automatische stand en uit de losse hand gemaakt met de hoofdcamera, zonder nabewerking.

Onderstaande drie foto’s zijn geschoten in een uitdagende situatie, namelijk met fel zonlicht van bovenaf. Grote vraag is of de camera dat licht én de bladeren realistisch kan vastleggen, of dat er overbelichting of juist te donker blad zichtbaar is. De OnePlus 10 Pro doet dit goed, met kleurrijke bladeren en fraaie lichtinval door het beeld. De nevel bovenin de Hortus-kas is zelfs zichtbaar, boven in de foto.

Van dichtbij en buiten

We hebben de OnePlus 10 Pro ook van dichterbij kennis laten maken met de groene pracht. Op de foto links schijnt de zon schuin van voren in beeld, waardoor het (enorme) blad fraai zichtbaar is. De camera legt dit netjes vast, met duidelijke bladlijnen en realistische kleuren. De blauwe lucht door het glazen dak heen oogt natuurgetrouw en niet te fel belicht.

De tweede foto is van een paar centimeter afstand gemaakt, wat je normaliter zou doen met de groothoeklens. Die functioneert namelijk ook als macrolens. Omdat we deze camera niet mochten gebruiken, hebben we de primaire camera aan het werk gezet. Die levert een interessante foto af, met een wel een heel nadrukkelijk scherptediepte-effect. De voorste (onderste) draden van de plant zijn scherp zichtbaar, maar de bovenkant is wel heel wazig. Een kwestie van smaak wellicht, maar wij vinden deze foto te veel van het goede. In onze review besteden we daarom aandacht aan de macromodus, die als het goed is beter omgaat met dit soort situaties.

De derde foto is buiten gemaakt om het contrast tussen de felblauwe lucht en een willekeurige boom te onderzoeken. De lucht is realistisch, de boom op zijn beurt toont een goede balans tussen schaduwen en het lentezonnetje. De boom rechts had een tikje kleurrijker mogen zijn; die is nu nogal donker.

Camera in een donkere kas

Terug de broeikas in, zoeken we het hogerop. Hier is de zon het felst en lijken de bladeren in het echt wel te stralen. Op de foto links is dat goed zichtbaar. De foto is lekker scherp en toont duidelijk aan waar wij op gefocust hebben: het grote blad in het midden. Let er maar eens op hoe onscherp de bladeren op de voorgrond zijn, terwijl de koepel achterin beeld wél scherp zijn.

De middelste foto is gemaakt in een wat donkere kas waar een nevel hing om de planten vochtig te houden. Die plaatselijke nevel is achterin beeld goed zichtbaar, maar maakt het beeld rechts onderin net iets te vaag. Kijk maar naar de planten in het hoekje op de grond.

Deze foto is overigens tegen het licht in gefotografeerd. Dat is terug te zien aan het raam op de achtergrond, dat overbelicht is. Je ziet een witte vlek in plaats van de blauwe lucht. Door de felle belichting van voren ogen de planten op de voorgrond ook wat donker, al klopt dit beeld wel met de realiteit.

Tot slot de foto rechts. Die is weer in een (andere) kas gemaakt, met het zonnetje – bewust – achter de bladeren. We zijn namelijk benieuwd of dat licht nog cirkels op de foto oplevert; iets waar sommige smartphonecamera’s gevoelig voor zijn.

De OnePlus 10 Pro-camera heeft hier in ieder geval op deze foto geen last van. De zon is als een lichtpuntje te zien maar toont verder geen impact. De bladeren ogen scherp en veelal realistisch groen, al zie je dat de bladeren rechts te donker zijn.

Lees meer over de OnePlus 10 Pro

Onze eerste indruk van de hoofdcamera van de OnePlus 10 Pro is overwegend goed. De camera maakte op deze zonnige middag vooral scherpe en realistische foto’s en gaat goed om met uitdagende lichtsituaties. De grote vraag is hoe de hoofdcamera, groothoeklens en zoomcamera presteren in moeilijkere omstandigheden, bijvoorbeeld de nacht of een kroeg. En natuurlijk hoe de camera’s zich verhouden tot die van concurrerende topsmartphones als de Samsung Galaxy S22 Ultra, Oppo Find X5 Pro en Apple iPhone 13 Pro.

Houd Android Planet daarom in de gaten voor nieuws rondom de Nederlandse verkrijgbaarheid van de OnePlus 10 Pro en uiteraard onze review.

