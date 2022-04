OnePlus 10 Pro review: in niets meer een ‘flagship killer’

De OnePlus 10 Pro is dé high-end smartphone van OnePlus voor 2022 en kost maar liefst 899 euro. Maar wat is er allemaal nieuw en kan het vlaggenschip de strijd aan met de gevestigde concurrentie? Tijd voor de OnePlus 10 Pro review.

OnePlus 10 Pro review: flagship killer of niet?

OnePlus gaat alweer heel wat jaartjes mee. In 2014 verscheen de eerste smartphone in de vorm van de OnePlus One en inmiddels zijn we aanbeland bij de OnePlus 10-serie. Althans: we hebben nu alleen de OnePlus 10 Pro, want de normale 10 verwachten we pas later dit jaar.

Waar de One nog in de markt werd gezet als echte flagship killer speelt OnePlus inmiddels mee met de grote jongens. De afgelopen jaren zijn de prijzen van OnePlus-telefoons dan ook flink gestegen. De OnePlus 10 Pro kost 899 euro en gaat daarmee de strijd aan met merken als Xiaomi, Samsung en Oppo.

Hoe de OnePlus 10 Pro het er vanaf brengt, lees je in deze uitgebreide review. Dankzij onderstaande inhoudsopgave ga je trouwens makkelijk naar de sectie waar je direct meer over wil lezen.

Inhoudsopgave OnePlus 10 Pro review Design Scherm Hardware Software Camera’s Accu Conclusie Kopen

Design: groot camera-eiland is fragiel

De OnePlus 10 Pro komt in het zwart en groen, waarbij beide versies schitteren als je ze draait of in het licht houdt. Wij hebben het zwarte model getest, maar helaas ontbreekt hier de Sandstone-afwerking van de OnePlus 9 Pro. Het toestel voelt daardoor wat glad aan en een hoesje is geen overbodige luxe. Wel zijn we blij dat er geen vingervegen te zien zijn op de achterkant.

Aan de voorkant zien we licht afgebogen randen en een enkele frontcamera in een gaatje in het scherm. Al met al eigenlijk zoals nagenoeg elke smartphone eruitziet anno 2022. Draai je ‘m om, dan valt direct het grote camera-eiland op, waarin je drie camera’s vindt en de flitser. Die steekt wel enkele millimeters uit en heeft een glanzende afwerking. Persoonlijk vinden we het OnePlus 10 Pro-design niet de mooiste op de markt.

Opletten geblazen

Naar aanleiding van een verschenen video waarin de OnePlus 10 Pro door midden brak, hebben we extra goed naar de bouwkwaliteit gekeken. De smartphone voelt stevig aan, is niet makkelijk te buigen en vrezen voor het kapotgaan zoals in de video hoeft dan ook niet.

Waaraan je trouwens nog wel ziet dat het echt een OnePlus-smartphone is, is het fysieke schuifje aan de rechterzijde. Met de alert slider wissel je makkelijk en snel tussen geluidsprofielen. Wat ons betreft blijft dat een handigheidje wat we op elke smartphone zouden willen zien.

Scherm: voldoet aan de verwachtingen

Op het scherm van de OnePlus 10 Pro is niks aan te merken. Het gaat om een amoled-display van 6,7 inch met een resolutie van 3216 bij 1440 pixels en ltpo-technologie. Daardoor wordt de ververssnelheid aangepast aan de content op het scherm. De maximale verversfrequentie bedraagt 120Hz, maar die optie wordt alleen gebruikt bij geoptimaliseerde games of scrollen door social media.

Bij het kijken van een filmpje of lezen van een website wordt de ververssnelheid teruggeschroefd, wat gunstig is voor de accu. Volgens OnePlus is het scherm twee keer gekalibreerd, wat beter is voor de kleuren in verschillende situaties. Natuurlijk kun je ook zelf nog spelen met de kleurtemperatuur. Tot slot is er een laagje Gorilla Glass Victus aanwezig, zodat je minder snel krassen en beschadigingen ziet.

Een fijne aanpassing ten opzichte van de OnePlus 9 Pro is de vingerafdrukscanner en de plaatsing daarvan, want die zit nu een stuk hoger in het scherm. Daardoor is het toestel ontgrendelen makkelijker dan bij z’n voorganger.

Hardware om je vingers bij af te likken

De OnePlus 10 Pro beschikt over de snelste processor van dit moment, de Snapdragon 8 Gen 1. Die hebben we eerder getest en zit onder andere in de Realme GT 2 Pro en Motorola Edge 30 Pro. Net als bij die toestellen hebben we over de snelheid geen klagen.

Er zijn verschillende ‘maatregelen’ genomen om de temperatuur van het toestel te reguleren. Zo zijn er verschillende laagjes grafeen in de 10 Pro te vinden, die de warmte moeten afvoeren. Je kunt kiezen voor een 256GB-versie als de standaard 128GB aan opslag niet genoeg is.

Er is plaats voor twee simkaarten, maar overweg de smartphone kan niet met esim overweg. Wel is ‘ie stof- en waterdicht en zijn er stereospeakers aanwezig. Ook kun je het toestel draadloos opladen en er draadloos mee betalen dankzij de nfc-chip.

Software: schoon en aanpasbaar

Gelukkig heeft OnePlus gekozen voor hun eigen OxygenOS-schil bij dit toestel. Eerder was er namelijk sprake van het volledig samengaan van die skin met ColorOS van Oppo. Laatstgenoemde is een veel drukkere schil, met veel visuele aanpassingen en de nodige extra (en vooral overbodige) apps.

OxygenOS staat juist bekend om het feit dat er weinig bloatware aanwezig is en erg op de kale versie van Android lijkt. Daarnaast heb je veel extra opties. Die worden je met Android 12 (en OxygenOS 12) wel teveel opgelegd. Zo staat er standaard ingesteld dat je de OnePlus’ Shelf opent als je vanaf de rechterbovenkant van het scherm naar beneden veegt.

Daarin zie je bijvoorbeeld het weerbericht, hoeveel stappen je hebt gezet en meerdere widgets. Gelukkig is uitschakelen wel mogelijk in de instellingen. Er zijn ColorOS-invloeden in OxygenOS 12 te vinden en daardoor voelt alles toch net iets minder fijn dan voorheen. Dat terzijde kun je het toestel wel helemaal personaliseren via thema’s, vormen van icoontjes en accentkleuren.

De aankomende jaren hoef je je trouwens geen zorgen te maken over updates. Je kunt namelijk aan de slag met Android 13, 14 en 15 en ook krijgt het toestel vier jaar lang beveiligingspatches. Die worden elke twee maanden uitgerold.

Camera’s: zelfde basis als voorganger

Waar de 9 Pro nog vier camera’s op de achterkant had, heeft de 10 Pro er ‘maar’ drie. De onzinnige 2 megapixel zwartwit-sensor is gelukkig weggehaald. Die gebruikte je om meer contrast toe te voegen aan kiekjes, wat ook kan met software. De rest van de camera’s is vrijwel identiek aan die van zijn voorganger.

Zo kun je aan de slag met de primaire camera van 48 megapixel. Ook is er een groothoeksensor aan boord van 50 megapixel. Zoomen doe je met de derde camera, die een resolutie van 8 megapixel heeft.

Kleuren van de hoofdcamera zijn iets natuurgetrouwer dan bij de 9 Pro, maar dat ligt ook weer aan het scherm waarop je ze bekijkt. Details zijn prima te zien en ook schaduwpartijen worden goed vastgelegd. Onderstaande foto’s zijn gemaakt met de primaire camera en automatische instellingen.

OnePlus 9 Pro vs OnePlus 10 Pro

Er is kleurverschil te zien ten opzichte van de OnePlus 9 Pro. Wat jouw voorkeur geniet is natuurlijk erg persoonlijk, wij zijn vaker te spreken over de kleuren en contrastniveau van de 9 Pro. Op onderstaande kiekjes zie je aan de linkerzijde het gedeelte van de foto van dat toestel, aan de rechterkant die van de 10 Pro.

Foto’s met een hoek van maximaal 150 graden

Net als bij de Realme GT 2 Pro kun je foto’s maken in een maximale hoek van 150 graden. Dat is niet meer dan een gimmick, want vertekening aan de randen treedt snel op. Waarschijnlijk gebruik je de feature weinig, maar het is een leuke kleine extra. Hieronder zie je foto’s gemaakt met de hoofdcamera, in een hoek van 120 graden en tot slot in de modus waarop je het meest vastlegt.

Ook kun je een FishEye-modus activeren, waardoor er nog meer vertekening opspeelt en je nog gekkere foto’s maakt. Net als we schreven in de Realme GT 2 Pro review is de focus dan ver te zoeken. Check die review dus ook even voor enkele voorbeelden.

Optisch inzoomen

Optisch zoomen is ook mogelijk, maar kan al generaties lang maximaal 3,3 keer. De concurrentie zit ook niet stil en er zijn dan ook smartphones op de markt die dit beter voor elkaar hebben. Zo is er de Google Pixel 6 Pro met 4 keer optische zoom of natuurlijk de Samsung Galaxxy S22 Ultra, die objecten tot 10 keer dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies. Een drietal voorbeelden zie je hieronder.

En foto’s in het donker dan?

Natuurlijk zijn we ook in de schemering en het donker op pad geweest met de 10 Pro, maar ook de 9 Pro zat in onze broek zak. Eerst de foto’s gemaakt in de automatische stand, drie stuks (bovenste galerij) met de 10 Pro en drie stuks met de OnePlus 9 Pro.

Ook is er natuurlijk een ‘nachtmodus’ aanwezig, waarbij de sluitertijd iets langer wordt. Daardoor wordt er meer licht opgevangen door de sensor, waardoor kiekjes er net wat scherper uitzien. De hoeveelheid ruis is minimaal bij de 10 Pro en ook zien we geen ‘flares’, zoals wel wel zagen op de eerste foto met zijn voorganger. Al met al weet de nieuwe Pro heel fijne plaatjes af te leveren in mindere lichtomstandigheden.

Grote accu, razendsnel opladen

De batterij van de OnePlus 10 Pro is met 5000 mAh een stuk groter dan die van de OnePlus 9 Pro (4500 mAh). De accuduur van de 9 Pro was niet altijd om over naar huis te schrijven en dat is bij de 10 Pro gelukkig anders. Vooral in stand-by of tijdens veel gebruik van het scherm valt het uithoudingsvermogen in positieve zin op.

Houd rekening met een volle dag bij intensief gebruik. Is dat laatste minder, dan kun je de accuduur oprekken naar anderhalve dag. Opladen gaat ook een stukje sneller. In plaats van 65 Watt pompt de lader het apparaat vol met 80 Watt, dankzij de van Oppo geleende SuperVOOC-technologie.

Opladen gaat daardoor binnen een half uur van 0 tot 100 procent. Draadloos opladen is ook mogelijk en werkt via het Qi-protocol of de eigen oplaadtechnologie. OnePlus leverde niet de speciale draadloze oplader mee. Volgens het bedrijf heeft de 10 Pro maar 47 minuten nodig om dan volledig op te laden.

Conclusie OnePlus 10 Pro review

OnePlus concurreert inmiddels met andere gevestigde merken en dat heeft z’n prijs. De OnePlus 10 Pro is een prima smartphone, maar excelleert op geen enkel gebied, waar eerdere toestellen van de fabrikant dat wél deden. Het design is universeel, smartphones met dezelfde processor zijn al te koop voor 749 euro, de camera’s zijn niet beter dan de concurrentie en ook biedt OnePlus niet het beste updatebeleid. Ondanks OxygenOS zien we toch steeds meer aanpassingen die we kennen van ColorOS, en dat is zonde. Al met al is 10 Pro een prachtig toestel, maar van een ‘flagship killer’ is geen sprake. Hoewel het toestel letterlijk schittert onder het juiste licht, is OnePlus haar glans afgelopen jaren inmiddels flink verloren.

OnePlus 10 Pro kopen

De OnePlus 10 Pro is te koop in drie versies. Zo koop je het zwarte model met 8/128GB geheugen voor 899 euro. De variant met 12GB RAM en 256GB opslag kost 999 euro en is verkrijgbaar in het groen of zwart. Naast een losse OnePlus 10 Pro kun je de 10 Pro natuurlijk ook combineren met een abonnement. Check natuurlijk ook onderstaande prijsvergelijker voor de beste deals.