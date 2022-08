OnePlus 10T review: snelheidsmonster doet duidelijke concessies

De OnePlus 10T is de tweede high-end smartphone van het bedrijf in 2022. Hij is razendsnel en kan rapper opladen dan de OnePlus 10 Pro, maar doet hiervoor de nodige concessies. Tijd voor de volledige review.

Dit is de OnePlus 10T review

Toen OnePlus in april de 10 Pro uitbracht, vroegen we ons af waar de ‘normale’ OnePlus 10 was gebleven. Dit toestel is uiteindelijk nooit uitgebracht, maar OnePlus komt nu alsnog met een high-end smartphone: de 10T. De fabrikant zet de telefoon in de markt als een ‘supersnel vlaggenschip met ultieme prestaties’. De focus ligt dus duidelijk op snelheid.

De OnePlus 10T is met een adviesprijs van 699 euro een stuk goedkoper dan de 10 Pro (899 euro) en beschikt toch over betere hardware. Klinkt als een goede deal, maar het bedrijf heeft op andere onderdelen bezuinigd om tot die lagere prijs te komen. Dat hoeft natuurlijk niet meteen te betekenen dat de OnePlus 10T teleurstelt.

In deze review kijken we wat de OnePlus-telefoon allemaal te bieden heeft, welke vernieuwingen zijn doorgevoerd en of de 10T de moeite waard is. Lees dus gauw verder of ga via de inhoudsopgave hieronder naar een specifiek onderdeel van de review.

Design: geen alert slider meer

We beginnen bij het design. De OnePlus 10T ziet er grotendeels hetzelfde uit als de OnePlus 10 Pro: de smartphone heeft een glazen behuizing met een groot camera-eiland op de achterkant. Omdat het camera-eiland een ander kleurtje heeft, lijkt het alsof het uit de zijkant van de behuizing ‘kromt’.

De OnePlus 10T verschijnt in twee kleuren: Moonstone Black en Jade Green. De zwarte versie heeft een nieuwe, opvallende afwerking: hij is een beetje mat-achtig. En dat terwijl de groene versie (die zelfs een beetje naar grijs en blauw neigt) glanzend is. Wij hebben de groene 10T getest en vinden ‘m er strak uitzien, al is ‘ie wel een beetje saai.

Door de glanzende afwerking is de OnePlus-telefoon behoorlijk glad en vingerafdrukken en vetvlekken zie je goed. De 10T voelt ook minder luxe aan dan de 10 Pro, omdat laatstgenoemde een matte achterkant heeft. Ondanks dat de telefoon beschermd wordt door een laagje Gorilla Glass 5 raden we je aan om een hoesje te gebruiken.

Belangrijk om te weten is dat OnePlus een kenmerkende feature heeft geschrapt: de alert slider. Met dit fysieke knopje kun je heel makkelijk en snel tussen geluidsprofielen schakelen, oftewel: je zet ‘m direct op stil, trillen of geluid. We vinden het geen ramp dat de alert slider is verdwenen, maar jammer is het wel.

Het knopje gaf de OnePlus-telefoons immers een eigen smoel en is erg geliefd bij gebruikers. OnePlus meldt dat de alert slider is weggelaten om intern meer ruimte te maken voor andere onderdelen. Het bedrijf geeft (gelukkig) ook aan van plan te zijn om het schuifje bij toekomstige telefoons weer toe te voegen.

Scherm is uitstekend

Het scherm van de OnePlus 10T is 6,7 inch groot en heeft een resolutie van 2412 bij 1080 pixels. De ververssnelheid ligt op 120Hz en dat zorgt voor erg vloeiende beelden. Het toestel kan de ververssnelheid aanpassen naar 60 of 90Hz om accu te sparen, maar in de instellingen kun je gek genoeg alleen kiezen voor 60 of 120Hz.

Ondanks dat het scherm minder indrukwekkend is dan dat van de OnePlus 10 Pro – dit display heeft een hogere QHD-resolutie en ltpo-technologie om de ververssnelheid écht variabel te maken – hebben we weinig te klagen. Het is simpelweg een fraai en groot scherm waarop je prima Netflix en HBO Max kan kijken en games speelt.

Kleuren zien er erg mooi uit, alles oogt scherp en de maximale helderheid is ook prima. De randen rondom het display zijn dun, al zien we onderaan wel een duidelijke ‘kin’. Storend is dit overigens niet. De selfiecamera is verwerkt in een klein gaatje in het scherm, bovenaan in het midden.

De snelste hardware

Zoals gezegd legt OnePlus de nadruk bij de 10T op snelheid. Het toestel is uitgerust met de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en dat is de snelste chip die we momenteel in Android-telefoons vinden. Het ‘instapmodel’ heeft 8GB werkgeheugen en 128GB aan (niet-uitbreidbare) opslagruimte. OnePlus verkoopt ook een versie met maar liefst 16GB(!) RAM en 256GB opslag en die hebben wij getest.

Indrukwekkend dus en de prestaties zijn dan ook uitstekend. De OnePlus 10T is een echte krachtpatser en vliegt door de software heen. Apps en games starten vlot op, draaien altijd vloeiend en multitasken kan met veel apps tegelijk. De 10T is niet per se veel krachtiger dan de OnePlus 10 Pro, maar wel met gemak één van de snelste smartphones van 2022.

Dankzij een speciaal koelsysteem wordt de 10T ook niet te warm tijdens het spelen van games. Je voelt weliswaar dat de telefoon een beetje opwarmt, maar het is nooit zo storend dat het oncomfortabel wordt om ‘m vast te houden. Dit geldt ook als je de telefoon aan de snellader (waarover later meer) legt, want de meeste hitte blijft in de adapter zitten.

Over de vingerafdrukscanner kunnen we kort zijn: die doet uitstekend zijn werk. Hij is heel rap, ontgrendelt altijd zonder problemen en zit op een fijne plek in het scherm. De scanner zit misschien wat lager dan bij andere toestellen, maar dit vinden we eigenlijk wel prettig.

Software: gemengde gevoelens

Waar we vroeger erg enthousiast waren over de OxygenOS-schil van OnePlus, is dat tegenwoordig wat minder. Met de komst van Android 12 (en OxygenOS 12.1) is de software meer gaan lijken op ColorOS van Oppo. Zoals we ook in de OnePlus Nord 2T review schreven, voelt alles een fractie minder snappy aan. Het is alsof je soms op animaties aan het ‘wachten’ bent.

Desondanks is de software best fijn in gebruik. Alles werkt vloeiend, instellingen worden overzichtelijk weergegeven en je hebt veel personalisatiemogelijkheden. Wel is het jammer dat het Material You-design deels lijkt te ontbreken. Het uiterlijk van de software wordt bijvoorbeeld niet aangepast op basis van je wallpaper, wat een kenmerkende functie is van Android 12.

Het updatebeleid ziet er goed uit. OnePlus belooft de 10T drie grote Android-upgrades te geven, naar Android 13, 14 en 15. Beveiligingspatches, die minstens zo belangrijk zijn, verschijnen vier jaar lang. De vraag is alleen hoe snel deze updates worden uitgerold. OnePlus was er voorheen als de kippen bij met Android-upgrades, maar dat is tegenwoordig helaas anders.



Verder maken we ons zorgen over de toekomst van OxygenOS. De schil stond ooit bekend om zijn fijne stock-Android-ervaring, maar het gaat de verkeerde kant op. Bij versie 12 (gebaseerd op Android 12) zien we al de nodige invloeden van Oppo’s ColorOS-software en OxygenOS 13 lijkt hier nog meer op. Daardoor lijkt de ooit zo fijne ‘schone’ Android-ervaring als sneeuw voor de zon te verdwijnen.

Camera’s: goed, maar niet bijzonder

De OnePlus 10T is bij verschijning een stuk goedkoper dan de 10 Pro en daarvoor heeft de fabrikant concessies moeten doen. De belangrijkste daarvan zijn de camera’s, die simpelweg minder goed en veelzijdig zijn. Op de achterkant zitten er drie: een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera.

De hoofdcamera beschikt over de Sony IMX766-sensor en die zit ook in bijvoorbeeld de goedkopere OnePlus Nord 2T, Nothing Phone (1) en Xiaomi 12. Het is een prima sensor die mooie plaatjes kan maken, maar tot de absolute top behoort de OnePlus 10T absoluut niet. Opvallend is dat er bij de nieuwe smartphone geen spoor te bekennen is van OnePlus’ samenwerking met Hasselblad.

De camera komt vooral tot zijn recht met genoeg daglicht. Foto’s zijn dan lekker scherp, hebben mooie kleuren en het dynamisch bereik is in orde. Wel valt op dat de 10T-camera niet zo consistent is, want soms ogen plaatjes opeens overbelicht. Wordt het donker, dan gaat de kwaliteit zichtbaar achteruit – al kun je dan alsnog prima kiekjes maken. De nachtmodus helpt in die gevallen een beetje.



De 8 megapixel-groothoeklens verricht geen wonderen en is middelmatig, maar blijft een handige feature. Houd er wel rekening mee dat foto’s door de lagere resolutie beduidend minder scherp zijn. Daarnaast heeft de groothoeklens het bij slechte lichtomstandigheden moeilijker, omdat de camera minder licht opvangt.



Tot slot de 2 megapixel-macrocamera. Daar kunnen we heel kort over zijn, want aan deze camera heb je vrijwel niets. Kiekjes zijn niet scherp, grauw en niet de moeite waard. Mocht je een kiekje van dichtbij willen maken, dan kun je beter de hoofdcamera gebruiken en daarmee inzoomen.

Opladen gaat bizar snel

Waar de OnePlus 10T zich vooral door onderscheidt, is de oplaadsnelheid. Het toestel beschikt over de zogeheten ‘150W SuperVOOC Endurance Edition’-snellaadtechniek. Een hele mond vol, maar het komt erop neer dat het bijvullen van de 4800 mAh-batterij bizar snel gaat. Met de meegeleverde 150 Watt-oplader heb je nog geen 20 minuten nodig om van 0 naar 100 procent te gaan.

Tien minuten opladen is volgens OnePlus genoeg om de hele dag door te komen. Dat hebben we natuurlijk even getest en na tien minuten aan het stroom hadden we er weer 63 procent aan batterij bij. Dat is in de praktijk inderdaad genoeg om de dag door te komen, mits je de 10T niet heel intensief gebruikt.

Ook handig: als je maar vijf minuten de tijd hebt om je smartphone op te laden, krijg je er alweer 40 procent bij. Ideaal dus voor als je snel de deur uit moet, of wakker wordt met een (bijna) lege batterij. De snellaadfunctie is één van de belangrijkste redenen om voor de OnePlus 10T: op dit gebied veegt de OnePlus-telefoon de vloer aan met de concurrentie.

Draadloos opladen ontbreekt overigens en daar kunnen we prima mee leven. OnePlus laat de feature weg om kosten te besparen en omdat het bedraad laden zo snel gaat, voegt draadloos laden ook niet per se iets toe. Mocht je de functie wel erg belangrijk vinden, dan zul je moeten uitwijken naar de duurdere OnePlus 10 Pro.

Conclusie OnePlus 10T review

De 10T is niet de beste smartphone die OnePlus ooit heeft uitgebracht en voor 699 euro ook niet het meest complete toestel dat je kan kopen. Toch zijn we overwegend positief over de 10T, al is hij minder allround dan de 10 Pro en vlaggenschepen van andere merken.

De hardware is enorm krachtig, het scherm uitstekend, de batterij houdt het lang vol en het opladen gaat waanzinnig snel. De 10T is dan ook vooral interessant als je een echte krachtpatser zoekt en kan leven met de beperkingen die het toestel heeft.

Zo zijn de camera’s niet bijzonder, kun je niet draadloos opladen en is de kenmerkende alert slider verdwenen. De software laat ook gemengde gevoelens achter. OnePlus laat echter zien dat het weet hoe je een fijne high-end smartphone maakt die niet de hoofdprijs kost, ook al heeft het bedrijf zijn magie inmiddels een beetje verloren.

OnePlus 10T kopen

Ben je na het lezen van deze OnePlus 10T review enthousiast geworden en wil je het toestel kopen? De smartphone is vanaf 25 augustus verkrijgbaar in Nederland en kost 699 euro.

Daarvoor krijg je het ‘instapmodel’ met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Vind je dit niet genoeg, dan kun je ook kiezen voor de versie met 16GB RAM en 256GB opslag. Je bent dan 799 euro kwijt. In de prijsvergelijker hieronder verzamelen we de beste deals.