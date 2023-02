OnePlus 11 review: goedkoper vlaggenschip maakt weinig fouten

De OnePlus 11 is aangekondigd en we hebben ‘m uitgebreid getest! Weet het nieuwe vlaggenschip te overtuigen of valt de telefoon tegen? Je leest het in deze OnePlus 11 review.

Dit is de OnePlus 11 review

Het is weer tijd voor een nieuw OnePlus-vlaggenschip. De fabrikant brengt aan het begin van ieder jaar een nieuwe high-end smartphone uit en dit keer in de vorm van de OnePlus 11. Maar, het wordt inmiddels wel een beetje lastig om de strategie van OnePlus te volgen.

Zo verschijnt er alleen de OnePlus 11 en dus geen 11 Pro. Die hoeven we voorlopig ook niet te verwachten, want de 11 is volgens OnePlus al ‘Pro genoeg’. Vorig jaar koos het bedrijf er juist voor om alleen de OnePlus 10 Pro uit te brengen en de OnePlus 10 achterwege te laten. In augustus verscheen dan wel weer de OnePlus 10T.

Best verwarrend dus. We zijn natuurlijk wel erg benieuwd wat de OnePlus 11 te bieden heeft, hoe Pro ‘ie echt is en welke verbeteringen zijn doorgevoerd. In deze review lees je alles over de nieuwe smartphone. Lees dus gauw verder of ga via de inhoudsopgave hieronder naar een specifiek onderdeel van de recensie.

Nieuw design met groot camera-eiland

We beginnen bij het design van de OnePlus 11. Het bedrijf heeft het uiterlijk van de OnePlus 10 Pro en OnePlus 10T aangepast en dat zie je met name als je naar de achterkant kijkt. Daar prijkt een groot, rond camera-eiland dat uit de zijkant van de behuizing lijkt te komen. Bij de 10 Pro was dit ‘eiland’ meer vierkant en dat vinden we toch iets strakker ogen.

Lelijk is het design van de 11 echter niet, al hebben we tijdens onze testperiode wel van een aantal mensen gehoord dat ze de camera’s achterop te opvallend vinden. Het lijkt echter een bewuste keuze van OnePlus te zijn om in het design nog meer nadruk te leggen op de camera’s. Dat zie je ook aan het Hasselblad-logo in het midden.

Verder voelt de OnePlus 11 aan als een stevige, dure en luxe smartphone. Wij hebben de matzwarte versie getest en die voelt fijn aan. Het toestel is wel behoorlijk glad, dus we raden aan om een hoesje te gebruiken. Vooral als je de 11 met één hand vasthoudt, kan ‘ie relatief makkelijk uit je hand glippen. Dat komt ook door de afgeronde randen. Opvallend is dat de 11 niet meer volledig waterdicht is.

Fijn is dat de alert slider weer terugkeert. Deze kenmerkende OnePlus-feature ontbrak bij de 10T om ‘ruimte te besparen voor andere onderdelen’, maar zit gelukkig gewoon op de OnePlus 11. Het knopje is praktisch en laat je snel tussen geluidsprofielen schakelen. Handig als je in een meeting zit en de telefoon vlug op stil wil zetten.

Het scherm

Het scherm van de OnePlus 11 is simpelweg uitstekend. De smartphone heeft een amoled-scherm van 6,7 inch, met een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Standaard is de resolutie echter ingesteld op full-hd (2412 bij 1080 pixels) om de accu te sparen. Je kan de resolutie alsnog op QHD zetten, maar houd er dan wel rekening mee dat de batterij sneller leeg gaat.

Wij hebben de resolutie op full-hd laten staan, vooral omdat we eerlijk gezegd niet veel verschil in scherpte zien met QHD. Het beeld ziet er bij beide opties erg mooi uit: kleuren spatten van het scherm af en zwart is ook echt zwart. Foto’s en video’s kijken lekker weg en we hebben de OnePlus 11 er regelmatig bij gepakt om een aflevering van een serie te kijken.

Het scherm toont beelden erg vloeiend door de 120Hz-ververssnelheid en heeft ook ltpo-technologie. Dat betekent dat de ververssnelheid wordt aangepast aan de content op het scherm. Bij het spelen van games of flink scrollen door websites kiest de OnePlus 11 voor 120Hz, maar als je bijvoorbeeld een e-book leest dan wordt de ververssnelheid omlaag geschroefd.

Dat is slim en zorgt ervoor dat de accu iets langer meegaat. Het scherm wordt verder beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus, zodat je minder snel krasjes en barsten ziet.

Hardware en prestaties

De OnePlus 11 beschikt over de nieuwste en snelste processor van Qualcomm: de Snapdragon 8 Gen 2. Deze chip zit ook in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23-toestellen en zorgt voor uitstekende prestaties. De processor is bovendien zuiniger dan zijn voorgangers, waardoor de batterij lang meegaat – waarover later meer.

Over de snelheid van de OnePlus 11 hebben we niks te klagen. De smartphone is een echte krachtpatser en draait iedere app en game als een zonnetje. Ook als je flink gaat multitasken zul je niet snel haperingen zien. We hebben ook niet gemerkt dat het nieuwe vlaggenschip erg warm wordt.

De smartphone heeft standaard 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslag, maar OnePlus verkoopt ook een versie met 16GB RAM en 256GB opslag. Laatstgenoemde hebben wij getest en heeft maar een meerprijs van 70 euro. Het is daarom best interessant om iets meer geld uit te geven voor veel meer werk- en opslaggeheugen.

Ontgrendelen doe je met de vingerafdrukscanner onder het scherm en die werkt simpelweg uitstekend. Het instellen van de scanner is ook simpel en verloopt vlot. Tijdens onze reviewperiode heeft de vingerafdrukscanner nooit dienst geweigerd, al verwachten we in deze prijsklasse stiekem ook niet anders.

Kijken we naar de software, dan zet OnePlus bij zijn nieuwe vlaggenschip een stap voor- én achteruit. Laten we beginnen met het goede nieuws, want OnePlus ondersteunt de 11 langer met Android-updates. De smartphone draait op Android 13, krijgt vier Android-versie-upgrades en wordt dus tot en met Android 17 bijgewerkt.

Dat is netjes en daarmee staat OnePlus op dezelfde hoogte als Samsung, dat zijn Galaxy S-toestellen ook zo lang van updates voorziet. Het bedrijf rolt daarnaast vijf jaar lang beveiligingspatches uit, die hackers buiten de deur houden en kwetsbaarheden in Android oplossen. Deze kleine, maar belangrijke updates verschijnen om de maand.



Tot nu toe zijn we dus erg positief, maar over de OxygenOS-software van OnePlus zijn we helaas minder te spreken. De schil stond altijd bekend om zijn handige functies en het minimalistische uiterlijk, dat erg op stock-Android leek. Met versie 13, die standaard op de OnePlus 11 staat, komt hier verandering in.

De OnePlus-software lijkt nu meer erg op die van Oppo en dat is erg jammer. De ‘skin’ is zeker niet slecht en je went er best snel aan, maar het is simpelweg geen vooruitgang. De software is zwaarder, ziet er anders uit en oogt minder overzichtelijk. Een kale versie van Android blijft het fijnst en het is raar dat OnePlus hier steeds verder vanaf stapt. Dat is niet alleen onze mening, want online regent het klachten over OxygenOS 13.

De camera’s

OnePlus legt bij zijn nieuwste vlaggenschip weer extra nadruk op de camera’s. De smartphone heeft er in totaal vier: een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens, 32 megapixel-telelens en 16 megapixel-selfiecamera. De hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie, zodat foto’s ook scherp zijn als je handen trillen of als het donker is.

De hoofdcamera maakt prima kiekjes, waarbij kleuren goed tot hun recht komen en er veel detail zichtbaar is. De OnePlus 11 maakt weer gebruik van de kleurkalibratie van Hasselblad en dat pakt goed uit, al heeft de camera soms wel de neiging om de kleuren iets op te blazen. Dat wil overigens niet meteen zeggen dat foto’s onrealistisch worden vastgelegd. Ook in het donker weet de OnePlus 11 prima plaatjes af te leveren, al vinden we ‘m niet beter presteren dan concurrerende telefoons.

Hoofdcamera Groothoeklens Macromodus



De OnePlus 11 heeft ook een nieuwe groothoeklens van 48 megapixel. Opvallend is dat foto’s een stuk minder wijd zijn dan bij de OnePlus 10 Pro. De beeldhoek is 115 graden in plaats van 150 graden bij de 10 Pro en dat verschil is zichtbaar. De groothoeklens maakt ook macrofoto’s en die zien er prima uit, en sowieso veel beter dan die van de 10T. Dit toestel gebruikte hiervoor een (nutteloze) 2 megapixel-macrolens.

Gelukkig zit het met de algemene fotokwaliteit ook goed. Groothoekfoto’s zien er mooi uit en je ziet weinig verschil met de hoofdcamera. Alleen als je gaat inzoomen zul je zien dat plaatjes misschien iets minder scherp zijn, maar dat komt veel vaker voor bij groothoeklenzen. Verder valt op dat de camera-app lekker snel is, omdat de app standaard een plekje heeft in het werkgeheugen en dus niet telkens volledig hoeft op te starten.

Telelens Nachtmodus Macromodus



Dan de derde camera van de OnePlus 11. De fabrikant heeft de zoomcamera van de 10 Pro, waarmee je tot 3,3x dichterbij kon komen, geschrapt en vervangen door een heuse ‘portret telelens’. Oftewel: de camera kan optisch inzoomen, maar is vooral bedoeld voor portretfoto’s met een scherptediepte-effect.

Dit hebben we natuurlijk getest en de portretmodus, die OnePlus de ‘Hasselblad Portrait Mode’ noemt, presteert goed. Het onderwerp wordt goed gescheiden van de achtergrond en je krijgt vrij simpel een mooi plaatje. Maar, we vinden de kiekjes niet per se veel beter dan die van bijvoorbeeld de Google Pixel 7, die alleen software gebruikt en geen losse telelens heeft.

We twijfelen daarom aan OnePlus’ keuze om de zoomcamera te vervangen door een lens die voornamelijk voor portretfoto’s is bedoeld. Een echte telelens komt in meer situaties van pas, omdat je vanaf een afstand alsnog scherpe foto’s vastlegt. Je kan wel verder digitaal inzoomen met de OnePlus 11, maar de kwaliteit gaat dan duidelijk achteruit.

Accuduur en opladen

Op accugebied is de OnePlus 11 een beetje een vreemde eend in de bijt. Het toestel heeft – net als de 10 Pro – een 5000 mAh-accu en kan sneller opladen, maar niet draadloos laden. Volgens OnePlus is het bedraad snelladen zo snel dat het draadloos vullen van de batterij weinig nut heeft.

Daar valt wat voor te zeggen, want de OnePlus 11 heeft maar tien minuten nodig om de accu al voor de helft vol te pompen. Van 0 naar 100 procent opladen duurt een minuut of 25 en dat is erg fijn én netjes. Het is ideaal dat je met slechts een paar minuten aan het stroom er al weer tientallen procenten accusap bij hebt.

Enigszins opvallend is dat de OnePlus 11 een 100 Watt-oplader heeft. Het vorige OnePlus-vlaggenschip, de 10T, kan snel opladen met maximaal 150 Watt en dat is op papier best een verschil. In de praktijk scheelt het echter heel weinig; de 11 doet er maar een paar minuten langer over om volledig op te laden. Dat verschil vinden we verwaarloosbaar.

Het weghalen van draadloos opladen is wel een beetje jammer – zeker omdat de OnePlus 11 met 829 euro niet goedkoop is – maar we hebben de feature niet gemist. Met name omdat de accuduur van de smartphone erg goed is; we haalden altijd makkelijk het einde van de dag en ook bij intensief gebruik hoef je niet snel naar de oplader te grijpen.

Conclusie OnePlus 11 review

Met de OnePlus 11 levert de fabrikant een prima smartphone af. We vinden de 11 heel iets beter dan de 10 Pro, met name omdat OnePlus de telefoon goedkoper heeft gemaakt. De 829 euro die je betaalt is natuurlijk alsnog een flink bedrag, maar je krijgt er wel een compleet toestel voor terug.

De hardware is razendsnel, de OnePlus 11 is strak vormgegeven en beschikt over een prima stel camera’s én een lange accuduur. Verder blijven we fan van het razendsnelle opladen, al is dit al lang geen onderscheidende feature meer van OnePlus-telefoons. Het weglaten van draadloos opladen zal ook niet iedereen bekoren.

We schreven in onze OnePlus 10 Pro review vorig jaar dat de telefoon absoluut geen ‘flagship killer’ meer was. Dat is de OnePlus 11 ook niet – er zijn immers goedkopere smartphones verkrijgbaar die niet onderdoen voor de 11 – maar op het toestel is niet zo gek veel aan te merken. Je kan ‘m dus prima overwegen.

OnePlus 11 prijs en release

De OnePlus is vanaf nu te bestellen en verschijnt in twee versies. Op 16 februari start de officiële verkoop. De smartphone met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte kost 829 euro. Wil je meer geheugen, dan kun je voor de 16/256GB-variant kiezen. Je bent dan 899 euro kwijt. In de prijsvergelijker vind je de beste deals voor een losse OnePlus 11 of de OnePlus 11 met abonnement.

