OnePlus 12 preview: dit zijn onze eerste indrukken

Zojuist heeft OnePlus bekendgemaakt twee high-end smartphones uit te brengen in Nederland. Android Planet reisde af naar Londen en heeft ook al wat indrukken opgedaan met de nieuwe apparaten.

OnePlus 12 preview: aan de slag met het vlaggenschip

OnePlus heeft veel nieuwe devices gepresenteerd voor de Europese markt op een evenement in hartje Londen. Redacteur Colin reisde met de gloednieuwe OnePlus 12 in z’n zak mee richting het Verenigd Koninkrijk en in deze preview bespreekt hij zijn eerste indrukken. De foto’s in deze hands-on zijn overigens allemaal gemaakt met de OnePlus 12.

Onze reviews van de toestellen lees je binnenkort op Android Planet. Ook gaan we aan de slag met de eveneens gepresenteerde OnePlus Buds 3.

Design is kenmerkend met enorm camera-eiland

De OnePlus 11 lijkt qua uiterlijk heel veel op de nieuwe OnePlus 12, waarbij het grote camera-eiland op de achterzijde direct in het oog springt. Wij hebben de zwarte versie op zak, maar ook het witte en groene model in handen gehad. Laatstgenoemde is voorzien van een marmer-effect, wat er speels uitziet.

De fabrikant kiest nog steeds voor afgeronde schermranden, iets wat mij persoonlijk zeker kan bekoren. Het toestel is met 220 gram wel aan de zware kant. In de praktijk houd je je wijsvinger ook onder het camera-eiland, waardoor het toestel prima is om vast te houden. Bedienen met één hand is echter te lastig door het forse 6,82 inch-scherm.

We moeten ze nog beter testen, maar de stereospeakers klinken op het eerste oor prima. Ook is het toestel officieel stof- en waterdicht en zien we een handige infraroodsensor op de bovenzijde.

De alert slider, een fysiek schuifje om snel tussen geluidsprofielen te wisselen, is ook aanwezig. In alles ademt het toestel pure luxe uit, iets wat we stiekem gewend zijn van de vlaggenschepen van OnePlus.

Display behoort tot de top

Het scherm is een fractie groter en het gaat nog steeds om een fraai en kleurrijk amoled-paneel. De ververssnelheid bedraagt maximaal 120Hz en in de periode dat we met het toestel rondlopen voelt alles wat we bekijken en testen soepel aan. De ververssnelheid wordt aangepast aan de inhoud, wat gunstig is voor de accuduur.

OnePlus schreeuwt van de daken dat het scherm een maximale helderheid heeft van 4500 nits, wat uitermate licht is. In de praktijk zie je dat alleen bij bepaalde content en slechts voor enkele seconden. In de volledige review gaan we hier uitgebreider op in.

Focus op de camera bij OnePlus 12

We moeten er nog veel uitgebreider mee aan de slag, maar de OnePlus 12 is goed uitgerust op cameragebied. Het is zelfs de eerste smartphone van het bedrijf met een periscopische zoomlens. Daarmee haal je objecten maximaal drie keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Je kunt uiteraard nog verder inzoomen, maar dan gebruikt het toestel digitale zoom, waarmee de kwaliteit achteruit holt.

Hieronder zie je een galerij waarin de foto’s zijn gemaakt met de hoofdcamera, met twee keer digitale zoom, drie keer optische zoom en zes keer zoom.

Er is samengewerkt met lenzenfabrikant Hasselblad, wat we onder andere zien aan de interface van de camera-app. Zo zien we de kenmerkende oranjekleurige sluiterbutton en kun je spelen met Hasselblad-kleurprofielen. De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel en er is een groothoeklens aanwezig van 48 megapixel.

Grootse accu moeten we verder testen

OnePlus heeft de 12 uitgerust met een batterij van 5400 mAh, wat bovengemiddeld is. Wat dat voor accuduur oplevert kunnen we pas echt goed zeggen in onze review. Zoals we gewend zijn, gaat het opladen razendsnel. In een klein half uurtje is de telefoon weer volledig vol. Leg je de smartphone maar een paar minuten aan de 100 Watt-lader, dan heb je er al tientallen procenten aan accusap bij.

Opladen kan ook draadloos met maximaal 50 Watt, maar dan heb je wel een optioneel verkrijgbare oplader nodig. Net zoals veel andere high-end modellen kun je gebruikmaken van reversed charging. Daarbij leg je draadloze oordopjes of een smartwatch op de achterzijde (als ze draadloos kunnen opladen) en de OnePlus 12 fungeert dan als powerbank.

Het toestel draait op Android 14 met de bekende OxygenOS-schil van OnePlus. Daar is de laatste jaren flink aan gesleuteld, waardoor het meer is gaan lijken op ColorOS van Oppo. Beide merken vallen onder moederbedrijf BBK Electronics en werken op verschillende punten, zoals software-ontwikkeling, veel met elkaar samen.

Je krijgt in de toekomst sowieso vier grote Android-updates, dus tot en met Android-versie 18 zit je gebakken. Beveiligingspatches worden vijf jaar lang uitgerold. Daarmee is het updatebeleid goed, al ondersteunen Samsung en Google hun nieuwste telefoons maar liefst zeven jaar.

Reviews vind je snel op Android Planet

Benieuwd naar ons hele verhaal over de OnePlus 12? Houd Android Planet dan in de gaten, want de uitgebreide review verschijnt binnenkort. Ook kun je recensies verwachten van de OnePlus 12 en Buds 3-oordopjes.

Bestel de OnePlus 12, OnePlus 12R of OnePlus Buds 3

De OnePlus 12 en OnePlus Buds 3 zijn verkrijgbaar vanaf 6 februari, terwijl de OnePlus 12R vanaf 13 februari in de winkels ligt. Dit zijn alle prijzen:

OnePlus 12 12/256GB – 949 euro

OnePlus 12 16/512GB – 1099 euro

OnePlus 12R 16/256GB – 699 euro

OnePlus Buds 3 – 99 euro

