OnePlus 12R review: een glimp van de flagship killers

De OnePlus 12R is de eerste smartphone uit de R-serie die in de Benelux wordt uitgebracht. Wat heeft dit toestel in z’n mars en is deze uitvoering het geld waard? Je leest het in deze review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de OnePlus 12R review

Het is voor het eerst dat we een toestel uit de R-serie van OnePlus in de Benelux zien. Deze lijn was eerder alleen in China en India verkrijgbaar. Met de OnePlus 12R komt daar nu verandering in. De nieuwe smartphone is minder premium dan de OnePlus 12, maar daar is het prijskaartje ook op aangepast.

Met een adviesprijs van 699 euro is de OnePlus 12R ongeveer 250 euro goedkoper dan de OnePlus 12. Is het dan ook meteen een goed, betaalbaar alternatief? Dat lees je in onze OnePlus 12R review, met alle voor- en nadelen op een rij gezet.

Het reviewmodel van de OnePlus 12R is ter beschikking gesteld door OnePlus.

Het bekende OnePlus-ontwerp

Het ontwerp van de OnePlus 12R lijkt erg veel op dat van de OnePlus 12. Kijk je naar de achterkant, dan zou je bijna denken dat de smartphones hetzelfde zijn. Zo hebben beide telefoons afgeronde schermranden en een flink camera-eiland, al is dat van de 12R iets kleiner en zonder Hasselblad-logo.

Ons testexemplaar is zwart van kleur en ziet er daardoor zakelijker uit. Met een formaat van 6,78 inch is de smartphone vrij groot, waardoor deze lastiger met een hand te bedienen is.

Het is daarom ook jammer dat OnePlus niet langer hoesjes bij de smartphones levert. Niet alleen vanwege het gladde oppervlak, overigens. Het camera-eiland is scherp, en bij het in de broekzak stoppen halen we al bijna een vinger open. Het is dus aan te raden een case voor de OnePlus 12R aan te schaffen die het scherpe randje wegneemt.

Prima scherm, vloeiend beeld

Het display van de OnePlus 12R is iets minder scherp dan dat van de OnePlus 12: het gaat om een scherm met een resolutie van 2780 bij 1264 pixels. De 12 heeft ondertussen 3168 bij 1440 pixels. Dit verschil is te verwaarlozen, want de scherpte van de OnePlus 12R is verder prima in orde.

Met een 6,78 inch amoled-scherm is de smartphone meer dan groot genoeg om er alles op te kunnen lezen, lekker te browsen en games te spelen. Het gaatje in het scherm voor de frontcamera is niet storend, waardoor je prettig series of films kan bingen.

De ververssnelheid van het scherm van de OnePlus 12R is maximaal 120Hz. Dat houdt in dat je een aangepaste ververssnelheid krijgt op basis van je gebruik. Waar je voor de Android Auto-app bijvoorbeeld 60Hz krijgt, scrol je vloeiend door Threads of Instagram met de 120Hz-instelling. Je kan zelf per app instellen of je 60Hz, 90Hz of 120Hz wil gebruiken.

Camera’s

Met een behoorlijke cameraset op de OnePlus 12R is het vanzelfsprekend dat je af en toe een foto maakt. Toch moet je geen wonderen verwachten van de cameraprestaties. Wil je echt scherpe foto’s met genoeg kleur, dan is het de moeite waard om een andere telefoon in dit prijssegment te overwegen.

Met de hoofdcamera van 50 megapixel maak je bij voldoende licht een prima foto. Kleuren zijn wisselvallig, maar geregeld goed en op het eerste gezicht zijn details prima vastgelegd. Zoom je na het maken van een foto echter in, dan zie je de details de nuance van kleuren snel wegvallen.

Waar de OnePlus 12R vooral struikelt, is de groothoeklens. Deze heeft een resolutie van 8 megapixel en presteert daarom wisselvallig: bij goed weer lijken details snel weg te vallen. Bij bewolkt weer of licht zonnig weer kunnen we kleuren beter onderscheiden en ziet alles er iets gedetailleerder uit. Vreemd, want de meeste smartphones presteren op dit vlak vaak beter als het zonnig is.

De macrolens van 2 megapixel is niet bijzonder, al maakt ‘ie soms een geinige foto. Daar blijft het ook na de eerste software-update met cameraverbeteringen bij: leuk om af en toe een foto mee te maken, maar een echt scherp kiekje hoef je niet te verwachten. Het object komt redelijk scherp uit de hoek, maar eromheen ontstaat veel ruis.

Bij donkere omstandigheden zijn de foto’s net iets scherper, al hebben we het gevoel dat de camera vooral donkere vlakken graag globaal oppakt. Desondanks zijn de foto’s oké, want we kunnen nog wel een aantal details zien, zelfs als kleuren flets overkomen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hardware en accu kunnen het allemaal aan

Het is niet de nieuwste chip, maar dat hoeft niet alles te zeggen: met een Snapdragon 8 Gen 2 aan boord is de OnePlus 12R lekker vlot. Deze processor is ook in de OnePlus 11 en andere Android-smartphones – zoals de Asus Zenfone 10, Xiaomi 13 en Motorola Edge 40 Pro – te vinden.

De OnePlus 12R beschikt over 16GB RAM. Wel is er een optie om een deel van je opslagruimte op te geven en zo 4GB, 8GB of 12GB aan werkgeheugen extra toe te voegen. Voor games en wat video’s kijken komen wij met de 16GB en standaard 4GB extra toegevoegde virtuele RAM prima uit.

Met een accucapacitieit van 5500 mAh haal je gemakkelijk anderhalve dag zonder opladen. Zelfs bij een eerste installatie van apps, het eindeloos inloggen en spelen met instellingen: ging er maar een paar procent van de batterij af. Gebruik je de OnePlus 12R minder, zoals tijdens een rustig weekend, dan kun je twee dagen met een volle lading doen.

Is de OnePlus 12R leeg, dan laad je deze binnen een halfuur weer volledig op. De 100 watt-oplader zit bij de smartphone in het doosje. Het is een flink laadblok voor een flinke accu.

Software zoals we verwachten

Zoals vrijwel elke smartphone die in de afgelopen drie maanden is uitgebracht, draait de OnePlus 12R vanuit de doos op Android 14. Dit is de meest actuele Android-versie en dus speelt de eigen schil van OnePlus – OxygenOS 14 – hier handig op in.

Een nadeel is dat er enkele apps als bloatware op de smartphone staan. Ditmaal heb je TikTok en Netflix op de OnePlus 12R, die gelukkig te verwijderen zijn. Ook is de complete Google Suite al op het toestel geïnstalleerd, zoals Gmail, de Google Assistent en Google Home. Dit is minder storend: de gemiddelde Android-gebruiker heeft meestal de omgeving van Google veelvoudig in gebruik.

Het blijft jammer dat je bij de toestellen van OnePlus geen kale Android-versie meer krijgt. Waar OxygenOS ooit een heerlijke schone Android-ervaring met veel personalisatie bood, is daar in 2024 weinig van te merken. We benoemen het vaker in onze OnePlus-reviews, maar het blijft voor ons minpunt, zeker nu nog maar weinig merken dit aanbieden.

Ook is het jammer dat OnePlus niet mee wil doen met de trend omtrent een langer updatebeleid: Samsung kondigde bijvoorbeeld onlangs aan om voortaan zeven jaar aan updates te bieden. Eerder besloot Google om eenzelfde tijd nieuwe versies voor de Pixel-smartphones uit te brengen.

OnePlus biedt op dit moment vijf jaar aan Android-updates, met vier grote upgrades en vijf jaar beveiligingspatches. Voor een smartphonemerk dat zich wil meten met de marktleiders, is vijf jaar dan te mager.

Conclusie OnePlus 12R review

De OnePlus 12R weet een solide gebruikerservaring te bieden. Met het lagere prijskaartje en een aantal slimme keuzes lijkt het alsof we weer een flagship killer in handen hebben. Voor de camera’s zijn er betere smartphones op de markt, al betaal je daar al snel meer voor.

Vooral de batterijduur is een onderdeel waar we erg over te spreken zijn in deze OnePlus 12R review. Zelfs met veel gebruik verloren we maar weinig accusap, waardoor we het meer dan een dag wisten vol te houden.

Wie op zoek is naar een allround smartphone die op het gebied van batterij, hardware en software uitstekend presteert, kan de OnePlus 12R zeker overwegen. Het is zonder twijfel een smartphone die interessant is voor een brede doelgroep, die een vlot en relatief betaalbaar toestel wil zonder te veel poespas.

OnePlus 12R kopen

De OnePlus 12R is in twee kleuren verkrijgbaar: zwart en blauw. Er is een opslagoptie, namelijk met 16GB werkgeheugen en 256GB aan opslag. De smartphone heeft een adviesprijs van 699 euro.

Het is mogelijk om de OnePlus 12R met een abonnement te kopen, of deze los aan te schaffen. Weten of je de smartphone ergens al voordeliger kan scoren? Check dan de Android Planet-prijsvergelijker voor de huidige prijzen en deals.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.