OnePlus 15 review: oerdegelijk, maar ook echt beter dan voorganger?

De ijzersterke OnePlus 13 is nog geen jaar uit en daar is zijn opvolger al: de OnePlus 15. Is dit nieuwe vlaggenschip zo mogelijk beter? Je leest het in deze review.

Dit is de OnePlus 15 review

OnePlus maakte met de OnePlus 13 maar weer eens zijn reputatie waar als bouwer van ijzersterke smartphones, met snelle hardware als belangrijkste troef. Het lijkt dan ook moeilijk om daar met de OnePlus 15 nog een schepje bovenop te doen.

Natuurlijk zijn daar wapenfeiten als de Snapdragon 8 Elite Gen 5, een scherm met een maximale ververssnelheid van 165Hz en een batterij van 7300 mAh, maar of die het prijskaartje van € 949,- helemaal rechtvaardigen? In deze uitgebreide OnePlus 15 review geven we onze mening.

Het reviewexemplaar van de OnePlus 15 (kleur: Sand Storm) is beschikbaar gesteld door OnePlus.

OnePlus 15 review in het kort

Een robuuste telefoon die soepele prestaties levert, fijne foto’s maakt en snel oplaadt. Wat wil je nog meer? Nou, een toestel dat overduidelijk beter is dan zijn voorganger. Met de OnePlus 15 zijn we daar niet helemaal zeker van. Gelet op z’n prijskaartje zullen veel prijsbewuste consumenten naar de OnePlus 13 (€ 729,-) neigen. Eerlijk gezegd zouden wij het gezien het huidige prijsverschil wel weten. Mocht de OnePlus 15 nog in prijs dalen, dan heb je met de nieuwste aanwinst van OnePlus wel weer een toptoestel in handen om jaren mee vooruit te kunnen. Zowel qua specificaties (met name processor en batterij) als degelijkheid. De OnePlus 15 is in onze ogen ook een mogelijke favoriet voor fans van mobiele games.

Pluspunten Snelste chip van het moment

Snelste chip van het moment Batterij gaat ruim twee dagen mee

Batterij gaat ruim twee dagen mee Schiet mooie, natuurlijke foto’s

Schiet mooie, natuurlijke foto’s Toestel kan tegen stootje Minpunten Scherm van 1,5K

Scherm van 1,5K OxygenOS 16-schil vrij druk

OxygenOS 16-schil vrij druk Updatebeleid kan beter

Degelijk, clean design en prettig scherm

Ons reviewmodel is in de kleur Sand Storm. Bijzonder aan deze uitvoering is dat de achterkant een micro-arc-oxidatiecoating (MAO) heeft. Deze techniek maakt de coating beter bestand tegen krassen en slijtage en geeft de OnePlus 15 een matte glans. Verder zorgt de keramische afwerking voor extra stevigheid en laat het de telefoon koeler aanvoelen. Dat laatste hebben we regelmatig gemerkt tijdens het testen.

Persoonlijk vinden we dat de design- en materiaalkeuze (fiberglass) van de Sand Storm fraai uitpakt. Wat tevens opvalt, is het vierkante camera-eiland met afgeronde hoeken. Eerdere OnePlus-toestellen hadden een rond eiland. De keuze voor de vierkante vorm en plaatsing van de camera’s is ingegeven door de beroemde gulden snede. Het OnePlus-logo zit precies in het midden. Hierdoor oogt het geheel clean.

Door naar het scherm van de OnePlus 15. Dit meet 6,78 inch, een tikkeltje kleiner dan de OnePlus 13. De bezels zijn erg dun. Het ltpo-display haalt een piekhelder van 1800 nits met een resolutie van 2772 bij 1272. Gelijk een puntje om te noemen. Je moet het dus doen met 1,5K in plaats van 2K, zoals de schermen van een heleboel toptelefoons van andere merken. In de praktijk oogt het scherm echter uitstekend.

De gemiddelde gebruiker zal waarschijnlijk ook zijn schouders ophalen over het op papier iets minder scherpe scherm van de OnePlus 15 (de OnePlus 13 had 510 ppi). Hecht je echter veel waarde aan de allerbeste specs, dan zijn dit z’n eerste minpuntjes.

Qua ververssnelheid van het scherm (165Hz) worden andere toptoestellen als de Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Pro en Google Pixel 10 Pro wél verslagen. Die moeten het met 120Hz doen. Die ververssnelheid is vooral welkom als je zware games speelt. Daarover gesproken: OnePlus heeft met de 15 ingezet op extra koeling. Dit zou het prettiger moeten maken om intensief te gamen en lange tijd video’s te kijken.

De behuizing heeft de allerhoogste beschermingsklasse van het moment (IP69K). Hierdoor kan ‘ie extreem goed tegen stof, water en hoge temperaturen. Daar kunnen de high-enders van Samsung en Google bijvoorbeeld niet tegenop. Of het echter slim is om de belofte van OnePlus (30 minuten tot twee meter diep met je toestel in het water) te gaan testen… Wel handig dat je toestel er tijdens een hoosbui niet gelijk mee stopt.

Een laatste opvallend feature van de OnePlus 15 is de knop aan de linker bovenkant (Plus Key), de opvolger van de Alert Slider. De Plus Key is in eerste instantie bedacht om AI Plus Mind – de AI-assistent van OnePlus – te activeren.

Hiermee maak je screenshots en laat je vastgelegde content met AI analyseren en opslaan in de zogeheten Mind Space. Niet zo fan van al die AI-functies? Dan geef je de Plus Key gewoon een andere functie, zoals het activeren van de camera of het starten van een audio-opname. Handig én herkenbaar als je de actieknop van de iPhone kent.

Snapdragon supersnel, OxygenOS aan drukke kant

De OnePlus 15 is een van de eerste telefoons met de Snapdragon 8 Elite Gen 5 onder de motorkap. Die werd groots aangekondigd en doet wat je hoopt en verwacht. Navigeren, scrollen, swipen, laden, switchen tussen apps: alles gaat razendsnel en soepel. De Snapdragon is niet de enige nieuwe chip in deze OnePlus. Zo zit er ook een speciale wifi-chip in het toestel die voor betere prestaties moet zorgen.

Door naar de software. Dat is als vanouds OxygenOS, de standaard op OnePlus-modellen die buiten China worden verkocht. Ooit was deze schone schil één van de sterke punten van OnePlus, maar de afgelopen jaren zagen we steeds drukkere versies.

OxygenOS 16 op de nieuwste OnePlus is daar helaas geen uitzondering op. Verwacht dus weer een tiental vooraf geïnstalleerde apps en een boel AI-functies die je wellicht weinig gaat gebruiken. Zoals bekend staat er standaard Android 16 op de OnePlus 15.

Verder krijg je vier jaar aan Android-versie-updates en zes jaar aan beveiligingspatches. Niet zo goed als de zeven jaar die Samsung en Google bieden, maar acceptabel. Zeker gezien het feit dat de gemiddelde smartphonegebruiker meestal minder dan vier jaar met een toestel doet.

Scherpe en natuurlijke kiekjes, ook zonder Hasselblad

Het nieuws dat de samenwerking tussen OnePlus en Hasselblad met de OnePlus 15 officieel ten einde is gekomen, viel niet bij iedereen goed. Het alternatief – de zelfontworpen fotografiestijl DetailMax Engine – moest zich nog maar bewijzen. De focus van DetailMax ligt op ‘details en realisme’, aldus de smartphonefabrikant zelf.

Onze eerste indrukken kon je al zien in de fotoreportage van de OnePlus 15-presentatie in Praag. We hebben de camera’s van de OnePlus natuurlijk ook getest in Nederland. Achterop zitten drie camera’s (hoofdcamera, telelens en groothoeklens) van 50 megapixel. Die hebben allemaal een kleinere sensor dan bij de OnePlus 13 het geval was. Ook is er nog een selfiecamera van 32 megapixel. Hoe presteren ze in de praktijk?

Hoofdcamera

We vinden inderdaad dat de OnePlus de vooraf gemaakte belofte nakomt. Details en realisme zijn de twee toverwoorden. De kleuren zien er natuurlijk uit, met minimale bewerking. What you see is what you get. Dat zien we ook terug in de volgende foto’s.

Hoofdcamera: zoom

1x zoom 4x zoom 15x zoom

1x zoom 5x zoom 25x zoom

1x zoom 10x zoom 50x zoom

1x zoom 15x zoom 60x zoom

De scherpte blijft aardig intact bij inzoomen. Wel neemt die vanaf 50x zoomen sterk af. Dan gaat de AI er overduidelijk mee aan de haal om er nog iets van te maken, en dan slaat de software soms de plank mis. Maar, over het algemeen maak je mooie ingezoomde foto’s, waar een boel details en kleuren overeind blijven.

Portretmodus

Een modus die liefhebbers van mooie beelden regelmatig zullen gebruiken, is de portretmodus. Die heeft de OnePlus aardig onder de knie. De telefoon voelt vrijwel altijd aan wat je scherp wil zien, ook als het object van je interesse niet extreem dichtbij is.

Nachtfotografie

In het donker zijn de resultaten helaas niet altijd even sterk; we maakten regelmatig bewogen en onscherpe foto’s. Toch hebben we met een stabiele hand van stilstaande objecten (personen waren moeilijker) ook in de avond foto’s gemaakt die de moeite waard zijn. Kwestie van iets vaker fotograferen in de hoop op dat ene goede kiekje.

Conclusie en aankondiging cameravergelijking

De geschoten plaatjes in Utrecht, Nijmegen en Praag ogen natuurlijk, zonder al te veel opsmuk. Dit is zowel bij zon als bewolking. Dat is wel eens anders, want sommige telefooncamera’s schieten bij bewolking wat grauwe kiekjes. Dat vinden we bij de OnePlus 15 wel meevallen. De portretmodus en zoomfunctie zijn de sterke punten, terwijl de foto’s in de avond en nacht af en toe tegenvallen.

Voor de allerbeste foto’s kun je dus zeker andere toestellen overwegen (denk aan de Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra of Oppo Find X9 Pro), maar de OnePlus 15 houdt zich prima staande in al het camerageweld van high-end smartphones. De liefhebber van Hasselblad zal moeten teruggrijpen op de OnePlus 13.

Binnenkort lees je op onze site nog een vergelijking tussen de cameraprestaties van de OnePlus 12 en OnePlus 15 met daarin ook aandacht voor de telelens, groothoeklens, mastermodus en meer.

Grootste accu ooit laadt op in vloek en zucht

De batterij van maar liefst 7300 mAh is een troef waar niemand omheen kan. Hierdoor hoeven we de telefoon bij normaal gebruik maar eens in de twee dagen op te laden, soms zelfs pas na drie dagen. Met een 80 watt-lader zat ons toestel na een dikke drie kwartier weer helemaal vol. Na twintig minuten stond de teller zelfs al op bijna 50 procent. Laden met 100 watt kostte ons een krappe 40 minuten voor een volle tank. Laden kan met maximaal 120 watt (SUPERVOOC).

Draadloos laden kan overigens tot 50 watt (AIRVOOC). Weet wel dat beide opladers niet standaard in de doos zitten. Magnetisch laden kan ook, maar de OnePlus 15 is van zichzelf niet magnetisch. Daarvoor moet je een van de bijbehorende OnePlus-hoesjes aanschaffen. Dat is een van de accessoires die je kunt bestellen, naast een anti-reflecterende screenprotector en 10000 mAh-powerbank.

OnePlus belooft dat de batterij na vier jaar gebruik nog 80 procent van zijn capaciteit moet hebben. Dat hebben we natuurlijk niet kunnen testen, maar het belooft veel goeds voor kopers die de OnePlus 15 ook de komende jaren nog in de broekzak hebben.

Conclusie OnePlus 15 review

OnePlus heeft met de OnePlus 15 een toptoestel gebouwd met alles erop en eraan – of moeten we zeggen alles erin? Je krijgt de allersnelste chip en allerdikste batterij, dat is een feit. Qua scherm en camera’s zijn er echter zeker alternatieven om te overwegen. En ook het updatebeleid is bij deze OnePlus weer niet overtuigend. Wel scoort de OnePlus op deze minpunten nog steeds een ruime voldoende. De liefhebber van de beste hardware (behalve op cameragebied) en een voorliefde voor mobiele games kan dus moeilijk om de robuuste OnePlus 15 heen, maar moet wel bereid zijn om daarvoor te betalen.

Prijzen en deals OnePlus 15

Ben jij overtuigd na het lezen van deze review? Gebruik dan onze prijsvergelijker en haal de OnePlus 15 het voordeligst in huis. Je koopt ‘m in een van de drie uitvoeringen: Sand Storm, Ultra Violet of Absolute Black.

Je hebt de keuze uit twee uitvoeringen: 12/256GB voor € 949,- en 16/512GB voor 1099 euro. Momenteel loopt er een kortingsactie. Koop je het toestel vóór 12 december, dan betaal je 999 euro voor de 512 GB-variant.

OnePlus 15 prijzen vergelijken Bekijk product Los nieuw € 949,- Bekijk prijzen

Alternatieven OnePlus 15

Hieronder zie je vier vergelijkbare smartphones die je wellicht aanspreken. We hebben ze vergeleken met de OnePlus 15, zodat jij de allerbeste keuze kunt maken.

OnePlus 13

Samsung Galaxy S25 Ultra

Oppo Find X9 Pro

Xiaomi 15 Ultra

OnePlus 13

We haalden de voorganger al meerdere keren aan. De OnePlus 13 is een dijk van een toestel met moderne hardware als een snelle chip, haarscherp scherm en gigantische batterij. Met de OnePlus 15 krijg je over het algemeen net wat betere specs, maar de gemiddelde gebruiker zal dat waarschijnlijk niet veel uitmaken.

De prijs van de OnePlus 13 is inmiddels gedaald naar € 729,- waardoor het een uitstekend alternatief is. Binnenkort lees je op onze site nog een uitgebreide vergelijking tussen de OnePlus 13 en 15.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Over het algemeen wordt de S25 Ultra gezien als de beste Samsung die je momenteel kunt kopen. Waar de OnePlus 15 vooral leunt op de beste chip en batterij, heeft de Samsung de overhand op het gebied van updatebeleid (zeven jaar), de camera’s en het scherm. Toch drie punten waar smartphonegebruikers heel veel waarde aan hechten.

Met € 894,99 is de Samsung momenteel ook een stukje goedkoper dan de OnePlus 15. Dit maakt de Samsung tot een geduchte concurrent.

Oppo Find X9 Pro

De Oppo Find X9 Pro (€ 1.199,-) is een gloednieuw toestel dat qua design wel erg op de OnePlus 15 lijkt. Niet gek natuurlijk als je bedenkt dat ze uit dezelfde fabriek komen.

Met goede camera’s (waaronder een 200 megapixel-telelens), een topscherm en enorme accu heb je met de Oppo een meer dan uitstekend alternatief te pakken, maar het huidige prijsverschil kan veel consumenten richting de OnePlus duwen.

Xiaomi 15 Ultra

Qua prijs zit er maar weinig tussen de Xiaomi 15 Ultra (€ 999,-) en OnePlus 15. Maar hoe verhoudt de Xiaomi zich tot zijn Chinese broer? Ook hier delft de OnePlus het onderspit op schermgebied.

Daarnaast staat de 15 Ultra bekend als de beste camerasmartphone op de markt. Voor fotografieliefhebbers is de Xiaomi dus wellicht de betere optie, maar de OnePlus 15 is een stuk meer allround.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budget-toestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteuren dat al jaren in de smartphonewereld actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

