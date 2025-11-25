OnePlus 15 vs OnePlus 12 foto’s: welk toestel heeft de beste camera’s?

Er is al veel gezegd over de OnePlus 15, die minder grote camerasensoren gebruikt dan voorheen. Hoe vertaalt dat zich in de praktijk? We hebben veel foto’s gemaakt voor deze vergelijking, waarin we de camera’s van de OnePlus 15 vergelijken vs die van de OnePlus 12.

OnePlus 15 vs OnePlus 12 camera’s

Qua hardware blijft de OnePlus 12 vooralsnog de beste camerasmartphone die OnePlus ooit maakte. Bij de OnePlus 13 kreeg de groothoeklens al een downgrade en de OnePlus 15 gebruikt kleinere sensoren voor álle camera’s op de achterzijde. Bovendien werd Hasselblad aan de kant geschoven. Dat bedrijf was de laatste jaren verantwoordelijk voor de afstelling van de kleuren.

Zoiets zien we niet vaak, want fabrikanten pochen normaal juist met groter, beter en mooier als ze een nieuwe smartphone uitbrengen. Volgens OnePlus moeten we ons echter niet blindstaren op de specificaties. Het bedrijf ontwikkelde zijn eigen DetailMax-software en claimt dat de Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor meer kwaliteit uit de camera’s kan persen dan voorheen.

Laten we eens zien of dat klopt. Hieronder zie je een aantal foto’s die met de hoofdcamera van beide smartphones zijn gemaakt.

Wat bij deze foto’s vooral opvalt, is dat de OnePlus 15 veel warmere kleuren weergeeft dan de 12. Het oudere toestel levert iets realistischere platen af, maar vermoedelijk geven veel mensen de voorkeur aan de contrastrijkere kiekjes van de nieuwe smartphone. Die laat ook meer detail zien in de schaduwen.

Er is op het eerste gezicht weinig verschil in scherpte zichtbaar tussen beide toestellen. De OnePlus 15 heeft wel een duidelijk beter dynamisch bereik. Kijk maar naar de laatste foto’s hierboven. Het tafereel aan het einde van de tunnel is door de 15 veel mooier weergegeven. De foto van de OnePlus 12 is hier overbelicht.

15 vs 12

Hier nog even een extreme close-up van de eerste foto. Deze hoek is bij de OnePlus 12 net even iets scherper dan bij de 15. Groot is het verschil echter niet.

15 12 15 12

Opvallend genoeg zijn de rollen ’s avonds omgedraaid. Dan levert de oudere OnePlus 12 foto’s met meer verzadiging af, terwijl de 15 voor natuurlijke kleuren zorgt. Dat zie je vooral bij het tweede voorbeeld. De foto’s zijn ook scherper en lichter, al is er (daardoor) ook meer ruis zichtbaar.

2x zoom

Als je 2x inzoomt, doe je dat digitaal. Dat gaat beide smartphones vrij goed af. We zien hetzelfde patroon als bij de foto’s hierboven. Warmere kleuren en lichtere foto’s bij de 15, koelere en donkerdere platen bij de 12.

15 – 2x 12 – 2x

Wanneer we weer even inzoomen, lijkt de 15 het dik van de 12 te winnen. Dat komt echter vooral door softwarematige verscherping. Die staat bij het nieuwe toestel duidelijk een stuk hoger afgesteld. De werkelijke detaillering ontloopt elkaar niet veel.

15 vs 12

Al met al vinden we de hoofdcamera’s van de OnePlus 15 en de OnePlus 12 ongeveer gelijkwaardig. De nieuwere software en processor doen hun werk dus inderdaad prima, want zoals gezegd: de 15 gebruikt een kleinere sensor.

Groothoeklens

Bij de groothoeklens is het verschil tussen deze smartphones veel duidelijker zichtbaar. Dat komt deels door de brandpuntsafstand: die bedraagt bij de 12 zo’n 14 millimeter, terwijl de 15 op 16 millimeter blijft steken. De lens is dus minder wijd geworden. Dat laat onderstaande foto goed zien.

15 12

15 12 15 12

De groothoeklens van de OnePlus 12 is ook simpelweg een stuk beter. Daar kunnen de nieuwe chip en software in dit geval weinig aan veranderen. Foto’s van de 12 hebben een groter dynamisch bereik en ogen vooral in de hoeken een stuk scherper. Dat toont onderstaande vergelijking duidelijk aan.

15 vs 12

Hetzelfde patroon zien we ’s avonds. De groothoeklens van de OnePlus 15 vangt simpelweg minder licht op, vooral in de hoeken. Die worden daardoor snel wazig.

15 12 15 12

Telelens

Met de telelens van de OnePlus 12 kun je 3x inzoomen, de OnePlus 15 haalt het beeld 3,5x dichterbij. Vandaar dat onderstaande foto’s niet exact gelijk ogen. Kwalitatief is het ongeveer hetzelfde verhaal als bij de hoofdcamera. De 12 schiet natuurlijker ogende plaatjes, de 15 kiest voor warmere kleuren en een hoger contrast. Veel mensen vinden dat vermoedelijk mooi, maar het zorgt wel voor een iets kunstmatigere look.

15 12 15 12

15 12 15 – 7x 12 – 6x

In de app van beide smartphones vind je een optie om vanaf de telelens nog eens 2x digitaal in te zoomen. Dan kom je bij de OnePlus 12 uit op 6x zoom, bij de 15 op 7x zoom. De software levert het nieuwere toestel een duidelijke overwinning op.

Hieronder nog een directe vergelijking van de hoeken. We zien geen enorme verschillen.

15 vs 12

Ten slotte kijken we naar avondfoto’s van de telelens. Daar heeft de OnePlus 12 dan weer een flinke streep voor. De grotere sensor en lichtsterkere lens zorgt voor veel bruikbaardere foto’s. De telelens van de OnePlus 15 schiet in het donker vrij beroerde plaatjes.

15 12 15 12

Conclusie OnePlus 15 vs OnePlus 12

Ook OnePlus kan niet om de wetten van de natuurkunde heen. De groothoeklens van de OnePlus 15 is beduidend minder goed dan die van de twee jaar oude OnePlus 12. De telelens van dat nieuwe toestel presteert in het donker ook een stuk slechter.

Toch zijn de resultaten niet zo ‘erg’ als we hadden verwacht. OnePlus heeft gelijk dat de software en snellere chip van de 15 helpen om de mindere hardware deels te compenseren. Zijn de kleuren en het contrast van de foto’s hierboven naar jouw smaak? Dit zijn de beste deals van dit moment als je de OnePlus 15 wil kopen.

Ga je toch liever voor de meer realistische foto’s en de betere (camera)hardware van de OnePlus 12? Ook dat toestel is nog steeds te koop en wel voor veel lagere prijzen. Dit zijn de beste deals.