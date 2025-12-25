OnePlus 15R review: kleinere broer niet beste lid van de familie

De OnePlus 15R is officieel uit, een dikke maand na onze zeer aangename kennismaking met de OnePlus 15. In deze review lees je of we net zo positief zijn over de 15R.

Dit is de OnePlus 15R review

Net zoals bij voorgaande modellen heeft OnePlus niet al te lang gewacht met de lancering van hun midranger. In dit geval gaat het om minder dan een maand tussen de OnePlus 15 en OnePlus 15R. Die laatste is gepresenteerd als ultieme gamingpartner, een insteek die we ook al zagen bij het vlaggenschip.

Toegegeven, fanatieke gamers kunnen inderdaad hun lol op met de supersnelle chip, extra koeling en ververssnelheid van 165Hz. Maar, wat nou als je geen spelletjes speelt op je mobiel? Biedt de 15R (adviesprijs € 699,-) dan genoeg om een sterke all-rounder te zijn? In deze OnePlus 15R review vertellen we je het.

Het reviewexemplaar van de 15R (kleur: Charcoal Black) is beschikbaar gesteld door OnePlus.

OnePlus 15R review in het kort

De OnePlus 15R is een afgeslankte versie die dankzij zijn chipset en batterij nog steeds krachtig genoeg is. OnePlus doet een paar honderd euro van de prijs af vergeleken met zijn nieuwste vlaggenschip, maar bespaart wel flink op de camera’s. Fans van fraaie kiekjes zijn dus gewaarschuwd. Ondanks dat overduidelijke minpunt is de 15R nog steeds te groot voor een servet, maar net te klein voor het tafellaken. Draadloos laden is namelijk niet mogelijk. En dat het updatebeleid niet overhoudt, mag inmiddels ook geen nieuws meer zijn.

Pluspunten

‘Gewone’ Snapdragon ook razendsnel Batterij gaat ruim twee dagen mee

Batterij gaat ruim twee dagen mee Laadt snel op

Laadt snel op

Prettig scherm

Minpunten

Camera’s niet indrukwekkend Mager updatebeleid

Mager updatebeleid Draadloos laden niet mogelijk

Mooie combinatie van stijl en stevigheid

Qua specs en prijs kunnen we met recht spreken over ‘het kleinere broertje van’, maar de afmetingen zijn een ander verhaal. De 15R is iets langer, dikker en zwaarder dan de reguliere OnePlus 15. Omdat dit slechts millimeter- en grammenwerk is, ligt het toestel nog steeds prima in de hand. Of moeten we zeggen: ’twee handen’? Voor echt prettig gebruik is het noodzakelijk om de telefoon met de andere hand te ondersteunen.

Ons reviewmodel heeft de kleur Charcoal Black. Dat neigt trouwens eerder naar grijs, maar in combinatie met de zwarte elementen als het camera-eiland, de zijkanten en het OnePlus-logo heb je naar onze mening wel een stijlvolle smartphone vast. De keuze voor een aluminium behuizing met glazen achterkant zorgt wel voor een iets minder premium feel. Maar goed, de R-serie is niet voor niets het middensegment van OnePlus.

Desondanks merk je dat je met een robuust toestel te maken hebt dat tegen een stootje kan. Die aanname wordt bevestigd door de vier IP-ratings die de smartphone heeft ontvangen: IP66, IP68, IP69 en IP69K. Heel veel letters en getallen om aan te geven dat de 15R goed tegen stof, water en hoge temperaturen bestand is.

Het amoled-scherm van de OnePlus 15R wordt beschermd door Gorilla Glass 7i, beschermglas dat we op meer middenklasse smartphones zien. Met 6,83 inch heeft de 15R een groot scherm met een resolutie van 2800 bij 1272 pixels. De kleuren zijn echt een lust voor het oog: fel en helder, maar niet té. Met 450 ppi en 1800 nits scoort de OnePlus 15R bovendien prima voor telefoons in deze prijsklasse.

Waar de 15R verder in uitblinkt, is zijn ververssnelheid. Met de OnePlus 15 legde de Chinese smartphonebouwer de lat met 165Hz erg hoog (alleen in te schakelen bij het spelen van bepaalde games). De 15R tikt die snelheid ook aan, wederom interessant voor hardcore gamers. Voor alledaags gebruik wordt afhankelijk van de taken die je telefoon doet een snelheid tussen de 60 en 144Hz gehaald. Nog steeds ruim voldoende voor soepele prestaties.

Twee opvallende zaken om nog te benoemen, zijn de ultrasonische vingerscanner en de Plus Key. De vingerscanner werkt net als op de OnePlus 15 als een zonnetje, zelfs met natte vingers. Dan is er nog de Plus Key aan de linkerkant om screenshots te maken die je kunt opslaan, organiseren en analyseren in de Plus Mind. Je kunt de knop ook voor andere doelen dan AI gebruiken. Eerlijk gezegd hebben we de knop nauwelijks ingedrukt, maar hij kan handig zijn om snel de zaklamp of camera-app te openen.

Gewone ‘draak’ ook gewoon loeisnel

Tot nu toe zijn we dus enthousiast, maar het prijsverschil van 200-250 euro (instapmodel OnePlus 15 is € 948,-, de 15R zoals gezegd € 699,-) zit ‘m natuurlijk wel ergens in. Te beginnen met de chipset: die is snel, maar op papier een stapje terug. Waar het absolute topmodel op de allersnelste processor van dit moment draait, een Snapdragon 8 Elite Gen 5, moet de 15R het doen met de normale Snapdragon 8 Gen 5.

Toch is ook deze processor razendsnel. Zelf hebben we geen moment gemerkt dat de 15R langzamer aanvoelde dan de 15. Alleen als je veel zware games speelt, heb je mogelijk profijt van de Elite-chip. Voor alledaags gebruik doet de chipset wat je verwacht: de hele tijd zorgen voor soepele prestaties.

Vanuit de doos draait OxygenOS 16 op de 15R. Daar lever je dus niets op in vergeleken met de OnePlus 15. Over het algemeen is deze nieuwste versie van OxygenOS (het op Android gebaseerde besturingssysteem van OnePlus) aangenaam om te ontdekken. Knoppen, apps, widgets en instellingen staan op logische plekken en het valt reuze mee met de bloatware – zoals Amazon Shopping – en onnodige animaties.

Wat ons minder positief opvalt, is dat de standaard lettergrootte aan de forse kant is voor bepaalde apps. Die grootte staat vooraf ingesteld op ‘Normaal’, maar is terug te zetten naar ‘Standaard’ of ‘Klein’. In dat geval heb je wel een bril nodig. We zijn er nog niet over uit welke instelling nou het prettigst is. Wel is het handig dat de OnePlus 15R onthoudt welke instellingen je vaker zoekt, waardoor je sneller zaken opnieuw aanpast.

Het updatebeleid van OnePlus is hooguit oké te noemen. Met de beloofde zes jaar aan beveiligingspatches is prima te leven, maar met slechts vier Android OS-updates kom je er bekaaid van af. Voor zeven jaar moet je toch echt bij Samsung en Google zijn. Dat de meeste mensen niet langer dan vier jaar met dezelfde telefoon doen, wil niet zeggen dat OnePlus zich niet schappelijker kan tonen. Het zou ons reviewcijfer gegarandeerd met een halfje hebben doen stijgen.

Foto’s acceptabel, zoom zwakste punt

Wie de OnePlus 15 kent, zal bij de 15R iets missen: een telelens. Dat belooft dus een stuk minder fraaie ingezoomde foto’s, want je bent nu aangewezen op digitaal zoomen. Op het strak vormgegeven camera-eiland zitten nog wel een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. Die laatste gebruikt OnePlus al jaren in zijn R-telefoons en Nord-toestellen. De voortekenen zijn niet alles, maar zien is geloven.

Zoals bekend is de samenwerking met Hasselblad ten einde gekomen, dus je kiekjes moeten het doen met de nabewerking van de eigen software van OnePlus: DetailMax. Of deze softwarematige engine (die AI gebruikt om foto’s en video’s scherper en gedetailleerder te maken) op de 15R een beetje tot z’n recht komt, ontdek je hieronder.

Hoofdcamera

De ezel staat er prima op en er is nog best wat textuur van zijn vacht te zien. De rest van de foto houdt niet over, maar het weer was ook niet ideaal. Wat maakt de 15R van wat meer kleur? Nou, de zandbakspeeltjes zijn best aangenaam. Wel moet opgemerkt worden dat er lichte correctie is toegepast, want zo felgeel als het takelkraantje op het tweede kiekje oogt, was die in het echt niet.

Toch is deze verbetering niet storend en blijven de foto’s natuurlijk ogen. Datzelfde geldt voor de kerstboom links. Die lijkt voorzien van een heel licht filtertje, maar ziet er nog steeds getrouw uit. Met de overige foto’s is niks mis, met hier en daar zelfs fraaie details. Spectaculaire foto’s zijn het echter niet. Tot zover zitten we op een voldoende.

Hoofdcamera: zoom

1x zoom 3x zoom 10x zoom

1x zoom 5x zoom 20x zoom

1x zoom 5x zoom 10x zoom

Bij de kerstboom werkt de zoom best aardig om van een afstandje het kaartje te kunnen lezen (Ik wou dat het morgen sneeuwde!). Van het kerstbeertje blijft verrassend genoeg ook nog wat detail over na 10 keer zoomen.

Het wordt wel een stuk minder als je echt de verte op gaat zoeken, zoals bij de kantoortoren waar de Android Planet-redactie zit. Zulke plaatjes mooi dichtbij halen lijkt een brug te ver voor de 15R.

Portretmodus

Geen idee waarom je het hek scherp wil hebben en het hert niet, maar de portretmodus werkt naar behoren. Het spelen met welk object in beeld scherp is en welk niet, levert aardige plaatjes op. Onderstaande avondfoto van een bierbrouwerij in Nijmegen valt ook niet tegen. Toch hebben we ook minder geslaagde avondfoto’s gemaakt die simpelweg niet goed genoeg waren.

Avondfotografie

Het moge duidelijk zijn: de 15R is flink uitgekleed op cameragebied. Voor een midranger van bijna 700 euro verwacht je echt betere prestaties, zoals dat ook mogelijk was bij de OnePlus 13R. Wellicht kan OnePlus dat kunstje nog eens afkijken bij de Google Pixel 10 of Xiaomi 14T Pro. Die leveren beduidend betere resultaten.

Wil jij weten wat het einde van de samenwerking met Hasselblad betekent voor de cameraprestaties van de nieuwste OnePlus? Lees dan onderstaand vergelijkingsartikel van redacteur Mike.

Dikke batterij grootste troef van OnePlus

De OnePlus 15R heeft verrassend genoeg een grotere accu (7400 mAh) aan boord dan de OnePlus 15 (7300 mAh). Toch merk je in de praktijk veel verschil en helaas niet in het voordeel van de 15R. Zo laadt de OnePlus 15 een stuk sneller op: met 120 watt in plaats van de 80 watt waarmee je de 15R maximaal kunt opladen. Dat gaat met de door Oppo ontwikkelde SuperVOOC-technologie.

We hebben onze 15R aan een OnePlus-lader gehangen en gingen in een halfuurtje van 10 procent naar ruim 60 procent. Ruim voldoende om zonder stress een (groot deel van de) dag op pad te kunnen. Toch liever met een volle tank op stap? Daarvoor moet je de lader een klein uurtje inpluggen.

Dit zou nog net iets sneller moeten kunnen, aangezien we de optie ‘Slim snelladen’ niet hebben gebruikt. Dit kan met de originele stroomadapter en kabel. Die adapter moet je overigens los bestellen, want die zit niet in de doos.

Gek genoeg gaat de 15R sneller leeg dan de OnePlus 15 tijdens vergelijkbaar gebruik. En nog een minpuntje: de telefoon wordt best warm tijdens het laden, iets wat we tijdens het testen van de OnePlus 15 niet één keer gemerkt hebben. Bovendien kun je de normale 15 ook draadloos opladen met 50 watt. De 15R biedt deze mogelijkheid niet. Of je dat een dealbreaker vindt, is uiteraard aan jou.

Conclusie OnePlus 15R review

Er lijken best wat seinen op groen te staan voor een verkoopsucces van de OnePlus 15R. De enorme batterij, snelle chip, het prima scherm en het fraaie design zullen de meeste mensen aanspreken. Wel moeten we zeggen dat de 15R een klein beetje voelt als een uitgeklede versie van de OnePlus 15, maar dat is logisch gezien het prijsverschil. Zo is het werkgeheugen beperkt tot maximaal 12 GB en kun je niet draadloos opladen. Daar kunnen de meeste gebruikers vast prima mee leven, maar met de camera’s waarschijnlijk minder. Zoomen zonder telelens is geen pretje en met minder lichtinval heeft de 15R ook moeite. Dit maakt ‘m niet echt all-round en vooral geschikt voor de liefhebber van mobiele games op zoek naar ruwe snelheid en een hoge ververssnelheid, die lekker lang wil kunnen gamen zonder steeds te hoeven laden.

Prijzen en deals OnePlus 15R

De 15R is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: het vrolijke Mint Breeze en meer zakelijke Charcoal Black. Je krijgt standaard 12GB werkgeheugen en kunt kiezen voor een variant met 256 of 512GB.

Alternatieven OnePlus 15R

Hieronder zie je vijf smartphones die je wellicht ook aanspreken. We hebben ze vergeleken met de OnePlus 15R, zodat jij de beste keuze kunt maken.

OnePlus 15

Je vraagt je vast af wat de grootste verschillen zijn tussen de grote en kleine broer. Redacteur Mike schreef daar onlangs een artikel over. Hij vertelt je onder andere voor welk toestel je moet gaan als je de beste camera’s zoekt (al zal dat wel duidelijk zijn na dit artikel) en hoe de schermen van elkaar verschillen.

→ Lees de vijf grootste verschillen tussen de OnePlus 15 en 15R

OnePlus 15R (links) en OnePlus 15 (rechts)

OnePlus 13

Deze OnePlus is ook dit jaar uitgekomen. De OnePlus 13 komt qua prijs (€ 759,-) akelig dicht in de buurt bij de huidige adviesprijs van de 15R (€ 699,-). Maak je veel foto’s met je toestel en wil je draadloos laden, dan is de OnePlus 13 de betere optie. Maar, daarmee lever je wel in op pure snelheid en batterijduur.

→ Lees de volledige review van de OnePlus 13

OnePlus 13

Google Pixel 10

Natuurlijk vergelijken we de OnePlus 15R ook nog even met andere smartphonemerken, te beginnen met de Google Pixel 10 (€ 639,-). Grote voordelen van deze telefoon zijn het stevige updatebeleid, de uitstekende camera´s en de Feature Drops (periodieke software-updates). Wel is de OnePlus 15R een stuk sneller qua prestaties en laden.

→ Lees de volledige review van de Google Pixel 10

Google Pixel 10

Samsung Galaxy S25 Edge

De Galaxy S25 Edge van Samsung is een lekker lichte en dunne smartphone die inmiddels flink in prijs gedaald is (van 1249 euro bij introductie naar € 599,-). Hiermee is het een goed alternatief voor de OnePlus 15R, die vooral uitblinkt qua hoofdcamera en updatebeleid. Wie dat zoekt, is bij de Samsung veruit het best af.

→ Lees de volledige review van de Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge

Xiaomi 15T Pro

Zoek je een toestel met een goed oled-scherm met dunne randen, een snelle processor, prima camera’s en een uitstekende accuduur? Dan is de Xiaomi 15T Pro wellicht de juiste keus voor jou. Met € 599,- is die goedkoper dan de OnePlus 15R, terwijl de Xiaomi ook nog eens een stuk veelzijdiger is.

→ Lees de volledige review van de Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro

