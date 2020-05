De OnePlus 7T Pro verscheen vorig jaar maar is anno 2020 nog steeds een prima aankoop. Sterker nog, het toestel is voor veel mensen misschien wel interessanter dan zijn opvolger. In deze review-update van de OnePlus 7T Pro vertellen we je er alles over.



Review-update: OnePlus 7T Pro in 2020

We hebben een nieuwe rubriek op Android Planet: review-updates. De komende periode gaan we verschillende populaire high-end-, midrange- en budgetsmartphones van vorig jaar opnieuw testen. Deze toestellen zijn vaak flink in prijs gedaald en daardoor extra aantrekkelijk. In een review-update bekijken we of het toestel de tand des tijds goed heeft weten te doorstaan. Deze ‘oudjes’ namen we eerder onder de loep:

Dit keer is de OnePlus 7T Pro aan de beurt. Het toestel kwam in oktober 2019 op de markt en is dus eigenlijk nog hartstikke nieuw, maar nu alweer opgevolgd door de OnePlus 8 Pro. Destijds waren we behoorlijk enthousiast over de 7T Pro en in de tussentijd is daar weinig aan veranderd. Het OnePlus-vlaggenschip van vorig jaar is nog steeds een goede aanschaf. In deze review-update vertellen we je er alles over.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Design: Pro maakt zijn naam waar

Daar waar de kersverse OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro qua design duidelijk naar elkaar toe kruipen, zie je bij hun voorgangers duidelijke verschillen. De OnePlus 7T Pro (rechts op bovenstaande foto) heeft bijvoorbeeld geen inkeping in het scherm. In plaats daarvan schuift de selfiecamera uit de behuizing omhoog op het moment dat je een zelfportret wil maken. Deze designkeuze valt waarschijnlijk bij veel mensen in goede aarde, want de notch is op z’n zachtst gezegd een gevoelig onderwerp bij smartphones.

Vorig jaar omschreven we het ontwerp van de OnePlus 7T Pro als “strak”, en dat is niet veranderd. Het vlaggenschip van vorig jaar ziet er geenszins verouderd uit, oogt nog steeds stijlvol en ligt lekker in de hand. De glazen behuizing ziet er tof uit, maar is nog steeds net zo kwetsbaar. Het is daarom niet onverstandig om een hoesje te gebruiken. Verder is het jammer dat OnePlus de 7T Pro geen IP-certificatie heeft meegegeven. Het is daardoor onduidelijk of hij tegen stof en water bestand is.

Het voorlaatste OnePlus-kroonjuweel heeft een 90Hz-scherm, waardoor het display 90 keer per seconde ververst. Zijn opvolger, de 8 Pro, heeft een hogere 120Hz-ververssnelheid, maar in praktijk is dit pluspunt zo goed als niet merkbaar. Met andere woorden: het scherm van de OnePlus 7T Pro is nog steeds top. Scrollen gaat vloeiend, Netflix-films zien er goed uit en ook tijdens het gamen merk je dat je een goed display in handen hebt.



Hardware blijft uitstekend

De OnePlus 7T Pro wordt aangestuurd door de Snapdragon 855 Plus-processor, een razendsnelle chip uit de stal van Qualcomm. Zijn opvolger gaat er met de Snapdragon 865-chip iets op vooruit, maar net als bij het scherm is dit vooral een pluspunt op papier. In praktijk is de OnePlus 7T Pro namelijk nog steeds razendsnel en van wachttijd is zo goed als nooit sprake.

Ook de 8GB aan werkgeheugen en 256GB-opslagcapaciteit zijn nog steeds keurige specificaties. Grafisch uitdagende games als Call of Duty: Mobile draaien dan ook vloeiend. De gezichtsherkenning is vlot, maar niet zo snel als op de OnePlus 8 (Pro). Dit komt omdat de selfiecamera eerst uit de behuizing omhoog moet komen en dat duurt simpelweg even.

Qua accuduur presteert de OnePlus 7T Pro anno 2020 redelijk. Tijdens de originele review vonden we de accu al niet geweldig en dat is nog steeds zo. Dit heeft alles te maken met het 90Hz-scherm. Dit display is fijn in gebruik, maar legt veel druk op de accu. Desondanks is het bij gemiddeld gebruik mogelijk om het toestel een volle dag op één acculading te gebruiken. Intensieve gebruikers moeten tegen het eind van de middag echter even bijladen, schat ik.

Camera’s doen hun werk

Over het algemeen zijn de camera’s van OnePlus-smartphones heel goed, maar niet de besten. Die vlieger gaat ook op voor de 7T Pro. Voor de meesten zijn de camera’s goed genoeg, maar de P30 Pro (die eveneens in 2019 uitkwam) heeft qua fotokwaliteit duidelijk een streepje voor. De meeste mensen komen met de OnePlus 7T Pro echter niets tekort: het toestel levert over het algemeen keurige plaatjes af.

Het toestel heeft drie camera’s aan de achterkant: de 48 megapixel hoofdcamera krijgt ondersteuning van een telelens (om beeld dichterbij te halen) en groothoeklens. Laatstgenoemde is handig voor groepsfoto’s of kiekjes van landschappen. De hoofdcamera perst pixels samen om uiteindelijk één scherpe foto af te leveren. Er zijn hierdoor veel details aanwezig, kleuren zien er natuurgetrouw uit en ook het kleurbereik is dik in orde.

Tijdens het opnieuw testen van de OnePlus 7T Pro-camera’s was ik met name onder de indruk van de Nightscape-modus. Deze functie kun je in de Camera-app aan wanneer je met weinig licht wil gaan fotograferen, zoals ‘s nachts. Zodra je een foto maakt neemt de camera meer tijd om licht op te vangen en alsnog een helder plaatje op vast te leggen.

Software: OxygenOS blijft geliefd

De OnePlus 7T Pro draait op OxygenOS, dat is gebaseerd op Android 10. Qua software zijn we dan ook snel klaar: OxygenOS was en is wat ons betreft een van de fijnste Android-interfaces. De softwareversie lijkt op stock-Android en voegt alleen functies toe die daadwerkelijk nuttig zijn, zoals Paralel Apps. Dankzij deze functie kun je twee WhatsApp-nummers op één telefoon gebruiken. Dit is ideaal voor mensen met zowel een zakelijk als privé telefoonnummer. Tot slot wordt de 7T Pro te zijner tijd bijgewerkt naar Android 11.

Conclusie OnePlus 7T Pro review-update

Anno 2020 is de OnePlus 7T Pro een uitstekende aankoop. Het Chinese vlaggenschip van vorig jaar is razendsnel, een uitstekend display en dankzij de uitschuifbare selfiecamera heb je bovendien geen last van een notch. Ook is het toestel inmiddels ietwat in prijs gedaald. De OnePlus 7T Pro is zo’n 200 euro goedkoper dan zijn opvolger, de 8 Pro, en daardoor een interessant alternatief.

De minpunten van de OnePlus 7T Pro zijn te overzien. De fotokwaliteit is niet uitstekend maar wel goed, met het ontbreken van draadloos opladen valt te leven en ook qua software zit je de komende jaren goed bij de 7T Pro. Het grootste nadeel is de ietwat beperkte accuduur. Intensieve telefoongebruikers kunnen beter even verder kijken, want de accuduur is ongeveer één dag bij gemiddeld gebruik.

OnePlus 7T Pro kopen

Wil je de OnePlus 7T Pro kopen? Een los toestel kostte bij uitkomst 759 euro maar is inmiddels voor zo’n zestig euro minder verkrijgbaar. Bij een OnePlus 7T Pro met abonnement betaal je de toestelprijs in maandelijkse termijnen af.

Een mogelijk voordeligere optie is om zelf een losse OnePlus 7T Pro aan te schaffen met daarbij een sim only-abonnement. Met zo’n abonnement ben je flexibel, kun je naar eigen wens bundels toevoegen en heb je keuze uit alle providers. Via onze sim only-prijsvergelijker vind je snel en makkelijk de beste deal voor jou.