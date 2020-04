OnePlus 8 Pro preview: verfijnde smartphone is een stuk duurder

De OnePlus 8-serie is zojuist officieel gepresenteerd! Android Planet ging de afgelopen dagen alvast aan de slag met de OnePlus 8 en 8 Pro. In deze preview lees je onze eerste ervaringen.

OnePlus brengt inmiddels meerdere keren per jaar toestellen uit. Ook bij de 8-serie is dat het geval met de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. De smartphones zijn de opvolgers van de OnePlus 7T en 7T Pro die in september en oktober 2019 werden gepresenteerd. De nieuwste toestellen hebben snellere hardware, flink verbeterde camera’s en grotere accu’s. Onze eerste ervaringen, met voornamelijk de OnePlus 8 Pro, check je in deze preview.

Hardware van een toptoestel

Zoals we gewend zijn van OnePlus, zijn ook de nieuwste toestellen voorzien van de beste mobiele hardware. Zo is de Snapdragon 865-chip het kloppende hart in beide smartphones. Die processor is de snelste van fabrikant Qualcomm en wordt gecombineerd met een 5G-modem.

Daarmee zijn de nieuwe smartphones alvast klaar voor de toekomst. Onder andere de aanschaf van deze chip en modem zorgen er wel voor dat de prijzen van de OnePlus 8 en 8 Pro fors omhoog zijn gegaan. De OnePlus 8 is 100 euro duurder dan zijn voorganger, de 8 Pro iets minder dan 150 euro.

Standaard is er 8GB werkgeheugen aanwezig bij beide toestellen, gecombineerd met 128GB interne opslag. Keuze is er ook (in bepaalde kleuren) voor modellen met 12GB RAM en 256GB opslag. Door die combinatie van hardware heb je niks te klagen over de prestaties. Zware 3D-games spelen geweldig, multitasken is geen enkel probleem en alles start rap op. Plaats voor een micro-sd-geheugenkaartje is niet aanwezig, wel kun je twee simkaarten kwijt in het toestel.

De OnePlus 8 Pro heeft ook een IP68-certificering, waardoor het toestel volledig stof- en waterdicht is. Volgens OnePlus was zo’n certificering een grote vraag vanuit de community. Ook is de 8 Pro (eindelijk) de eerste OnePlus-telefoon die draadloos opladen ondersteunt.

De fabrikant kiest logischerwijs voor Android 10, met daaroverheen de OxygenOS-schil. Die staat bekend om de bescheiden aanpassingen en handige extra features. Apps als Netflix, Messenger, Facebook en Instagram zijn helaas wel standaard voorgeïnstalleerd.

Ietsjes groter en nieuwe kleuren

Het design van beide toestellen borduurt grotendeels voort op die van de voorgangers. Wel zien we nieuwe frisse kleuren. Zo is de OnePlus 8 Pro verkrijgbaar in het zwart en de nieuwe kleur groen. Ook heeft het bedrijf een nieuwe kleur blauw uitgebracht van dat toestel: ‘Ultramarine Blue’. OnePlus maakt bij deze nieuwe reeks gebruik van een nieuw type mat glas, wat het toestel er chique doet uitzien.

Wat opvalt is de verfijning van het uiterlijk, waarbij ook de zijkanten matte zijn afgewerkt. De speakergrill aan de onderkant ziet er iets moderner uit, het fysieke schuifknopje aan de rechterkant is een stuk kleiner geworden en aan de bovenzijde is een kleine groef te vinden. Ook is de OnePlus 8 Pro 1,5 millimeter smaller en enkele millimeters langer dan de 7T Pro. Op papier lijkt dat niks, maar in de praktijk voel je dat zeker, want alles voelt net wat fijner aan.

De normale OnePlus 8 is niet te verkrijgen in het blauw, maar komt later op de markt in de nieuwe kleur Interstellar Glow, een combinatie van kleuren die in elkaar overlopen. Waar de donkerblauwe OnePlus 8 Pro geen enkele vingerafdruk laat zien, is dat met de Interstellar Glow OnePlus 8 anders. De achterkant daarvan is een stuk gevoeliger voor vette vingers, maar gelukkig krijg je er wel een transparant hoesje bij.

Bij de Pro-versie zien we vier camera’s op de achterzijde en bij de normale OnePlus 8 zijn dat er drie. Wel is men bij de 8 afgestapt van de grote ronde module die we zagen bij de OnePlus 7T. Dat was volgens OnePlus een experiment, maar blijkbaar niet een geslaagde. De koptelefoonaansluiting is bij beide toestellen niet aanwezig, dus muziek luister je via de usb c-poort of draadloos via bluetooth.

Vloeiende schermen van 90Hz en 120Hz

OnePlus kiest voor een klein gaatje in het display, waarin de selfiecamera is verwerkt. Opvallend, want de OnePlus 7T Pro had nog een uitschuifbare selfiecamera. Het grote voordeel daarvan is dat je kunt genieten van een volledig scherm, wat nu dus iets anders is. De fabrikant geeft aan dat het gewicht zo is teruggebracht met enkele grammen. Ook is er hierdoor intern meer ruimte voor de grotere accu.

In de praktijk valt het kleine gaatje nagenoeg niet op, maar we blijven het zien als kleine achteruitgang. De OnePlus 8 heeft een scherm van 6,55 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het amoled-paneel is plat afgewerkt en dat is heel anders dan bij de 8 Pro. Die smartphone heeft afgeronde schermranden en het gehele scherm is iets groter met 6,78 inch. De resolutie daarvan is ook een stuk hoger en het scherm ziet er daardoor scherper uit.

De OnePlus 8 Pro is ook de eerste OnePlus-telefoon met een 120Hz-scherm, waarmee het display 120 keer per seconde ververst. De OnePlus 8 blijft steken op 90Hz. Beide smartphones voelen echter erg vloeiend aan, en het verschil tussen 90 en 120Hz is niet enorm, al zie je het wel een beetje.

Veranderingen op het gebied van de camera’s

Laten we het cameragedeelte van deze preview beginnen met de OnePlus 8, die – net als zijn voorganger – drie camera’s achterop heeft. De zoomlens is niet meer aanwezig, maar er is gekozen voor een losse macrocamera. Daarmee schiet je foto’s van bijvoorbeeld bloemen en insecten van heel dichtbij. Het nadeel? Dat doe je in een resolutie van slechts twee megapixel en dat is te laag om genoeg detail vast te leggen.

De primaire camera schiet afbeeldingen van maximaal 48 megapixel. Een groothoeklens is nog wel aanwezig en daarmee schiet je iets wijdere shots van maximaal 16 megapixel. Kiekjes gemaakt met de OnePlus 8 check je binnenkort in de uitgebreide review op Android Planet. De foto’s die je in deze preview ziet, zijn allemaal gemaakt met de OnePlus 8 Pro.

De 8 Pro heeft vier camera’s aan boord en de primaire camera schiet ook plaatjes van maximaal 48 megapixel. De sensor van de camera kan echter meer licht opvangen, waardoor de foto’s in mindere lichtomstandigheden ook een stuk beter moeten zijn. De andere camera’s zijn een 48 megapixel-groothoeklens, zoomlens van 8 megapixel en tot slot een 5 megapixel-sensor.

Laatstgenoemde heeft een speciale lens, waardoor lichtinval op verschillende manieren wordt verwerkt. Dat moet zorgen voor een uniek effect per foto, wat later kan worden toegevoegd door middel van software. In onze uitgebreide review gaan we hier natuurlijk mee aan de slag.

Geen vijf keer optische zoom?

In deze prijsrange zijn ook enkele toestellen op de markt met een camera die tot 5x optisch kunt zoomen. OnePlus kiest echter nog steeds voor maximaal 3x hybride zoom en dat is jammer. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een combinatie van optische zoom en digitale zoom om zo tot een goed resultaat te komen.

Verschillende andere smartphones kunnen al tot 10x hybride zoomen. In de galerij hieronder zie je drie shots, gemaakt met respectievelijk de groothoekstand, normale stand en met drie keer zoom.

Er is geen losse macrocamera aanwezig, maar bij de OnePlus 8 Pro gebruik je daarvoor de groothoeklens, iets wat de OnePlus 8 niet had misstaan. Zie voor enkele voorbeelden de shots hieronder. Ook nieuw is de ‘Audio Zoom’ -functie, die mogelijk wordt gemaakt door een nieuwe microfoon. Daarmee neem je tijdens het filmen de audiobron nog beter op als je inzoomt met de camera.

Al met al is OnePlus bezig met het zetten van stappen op het gebied van de camera’s. Of ze daarmee in de buurt komen van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro of Oppo Find X2 Pro, bespreken we later in de uitgebreide review.

Grote en minder grote stappen op accugebied

De OnePlus 7T heeft een 3800 mAh-accu aan boord, terwijl de OnePlus 8 is uitgerust met een 4300 mAh-batterij. Bij de OnePlus 8 Pro zien we een kleinere groei ten opzichte van de voorganger. De 7T Pro heeft een 4085 mAh-accu, de 8 Pro moet het doen met 4510 mAh. De eerste ervaringen zijn positief, want twee dagen op een acculading met de OnePlus 8 is tot dusver geen probleem.

Ook anderhalve dag met de OnePlus 8 Pro op zak levert geen issues op. Daarbij zijn schermtijden van rond de 5 á 6 uur met de helderheid op 50 procent, makkelijk te behalen. Daarbij moeten wel een kanttekening worden geplaatst. De OnePlus 8 Pro is ingesteld op een 120Hz-ververssnelheid met een variabele resolutie. Dat betekent dat het toestel zelf kiest welke resolutie er op welk moment wordt gebruikt.

Opladen gaat bij beide smartphones erg snel dankzij OnePlus’ Warp Charge 30T-techniek. Opladen gaat daardoor bedraad bij beide toestellen met maximaal 30 Watt. In de praktijk zorgt dat ervoor dat je de OnePlus 8 Pro binnen een uurtje volledig oplaadt. Wel is het jammer dat OnePlus blijft steken op 30 Watt, terwijl fabrikanten langzaam komen met nog snellere snellaadtechnieken.

Warp Charge 30 Wireless

De OnePlus 8 Pro is het eerste toestel van de fabrikant dat draadloos opladen ondersteunt, dankzij Warpe Charge 30 Wireless. Met de meegeleverde lader, die 69,95 euro kost, kun je de accu van de 8 Pro in een halfuurtje voor de helft vullen. Dit is veel sneller dan de meeste smartphones die draadloos opladen.

Aan deze techniek heeft OnePlus zo’n drie jaar gewerkt, maar het eindresultaat mag er zijn. In onze review richten we ons ook op een vergelijking tussen de oplaadsnelheden via een kabel en draadloos. Het is echter fijn dat de fabrikant eindelijk overstag gaat en draadloos opladen in zijn smartphone stopt. Wel is het jammer dat de normale OnePlus 8 niet zonder kabeltje kan laden.

Conclusie OnePlus 8 (Pro) preview

De OnePlus 8 en 8 Pro zijn verfijnder dan hun voorgangers en qua hardware zien we weer verschillende upgrades. De schermen kennen verschillende nieuwe features, maar over de selfiecamera in het scherm zal niet iedereen even enthousiast zijn. Dat heeft wel als voordeel dat de accu’s groter zijn en onze eerste ervaringen daarmee zijn vrij positief. Opladen gaat snel, maar andere fabrikanten nemen hebben inmiddels een voorsprong. Draadloos opladen is eindelijk wel van de partij, maar voorbehouden aan de duurdere 8 Pro.

Qua camera’s zien we wat eigenaardige keuzes, maar ook nieuwe stappen in de goede richting. Het Pro-model heeft bijvoorbeeld een nieuwe 5 megapixel ‘kleurencamera’, waarbij de vraag nog is wie dat allemaal zou willen gebruiken. De grotere sensor in het Pro-model is veelbelovend, dus we zullen moeten kijken hoe het toestel zich verhoudt ten opzichte van andere cameratoppers.

Tot slot is er nog de prijsstijging van beide toestellen. De nieuwe Snapdragon-chip met 5G-modem speelt daarin een rol en bijvoorbeeld ook de IP68-certificering van het Pro-model. Ons oordeel of die prijzen gerechtvaardigd zijn, zal volgen na een langere testperiode.

OnePlus 8 (Pro) release en prijzen

De OnePlus 8 en 8 Pro zijn vanaf 21 april in Nederland verkrijgbaar voor adviesprijzen van 699 en 899 euro. Daarvoor koop je het model met 8GB RAM en 128GB opslag. De versies met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag kosten respectievelijk 799 en 999 euro. De Glow-variant van de OnePlus 8 gaat in de verkoop vanaf 4 mei.

Via onze prijsvergelijker van de OnePlus 8 check je snel bij welke winkels het toestel te koop is. Toch op zoek naar de beste prijzen en winkels om het Pro-model aan te schaffen, check dan de prijsvergelijker voor de OnePlus 8 Pro.

