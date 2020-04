OnePlus 8 Pro review: mooier, beter, sneller, duurder

Reviewscore 8,5

In deze review check je onze uitgebreide ervaringen met het nieuwe toestel van OnePlus. We gaan uitgebreid in op de vernieuwde camera’s, het 120Hz-scherm en de grotere accu. Dat en nog veel meer lees je in de OnePlus 8 Pro review.



Check de OnePlus 8 Pro review

De OnePlus 8 Pro werd gepresenteerd op 14 april 2020, maar wij ontvingen het toestel al een stuk eerder. Toen publiceerde Android Planet ook direct een uitgebreide preview van de 8 Pro. Inmiddels hebben we het toestel uitgebreid getest qua camera’s en accuduur en al onze bevindingen lees je dan ook in deze OnePlus 8 Pro review. Heb je interesse in de OnePlus 8, lees dan onze review van dat toestel.

→ OnePlus 8 review: fijne upgrade haalt prijs-kwaliteitverhouding omlaag

Verfijnder design en nieuwe kleuren

Het design van de OnePlus 8 Pro ziet er, als je ‘m vergelijkt met zijn voorganger – de 7T Pro – ziet iets verfijnder uit. Zo is gekozen voor een mattere glazen afwerking van de groene en blauwe variant van het toestel. Dat zorgt ervoor dat vingerafdrukken bijna niet te zien zijn. Ook zijn de zijkanten voorzien van deze afwerking, wat het geheel er chique uit laat zien. De zwarte versie is glimmend en daarom gevoeliger voor vingervegen.

De 8 Pro is iets smaller en langer en op papier scheelt dat maar enkele millimeters. Het zorgt er echter voor dat het toestel weer net iets beter in de hand ligt. Het bekende fysieke schuifknopje om te wisselen tussen geluidsprofielen is ook weer aanwezig, maar wel een stuk kleiner. Aan de onderzijde vind je een microfoon, de simkaarsleuf, usb-c-poort en één van de speakers. De rechterkant biedt plaats aan de volumeknoppen.

Het nieuwe OnePlus-logo is verzonken onder een laagje glas, wat er mooi uitziet. De voorkant bestaat grotendeels uit glas met minimale schermranden, die afgerond zijn. Wat opvalt ten opzichte van de OnePlus 7T Pro is dat de selfiecamera in het scherm is verwerkt. Deze keer dus geen uitschuifbare camera en dat is jammer, omdat het scherm hierdoor alsnog wordt onderbroken.

Door die keuze is het toestel wel iets lichter en is intern meer ruimte, onder andere voor een grotere accu. Aan de voorzijde is ook de tweede speaker te vinden, wat zorgt dat het toestel geluid in stereo kan weergeven.

Er is geen koptelefoonaansluiting aanwezig, dus muziek luister je via de usb c-poort of draadloos. Een adaptertje of headset wordt niet bijgeleverd en dat is jammer. Wel zit een transparant hoesje in de doos om de telefoon te beschermen. De vingerafdrukscanner is verstopt onder het scherm en werkt – net als bij de OnePlus 7T-serie – erg goed en snel.

Scherm om je vingers bij af te likken

Het toestel heeft een scherm van 6,78 inch met een hoge resolutie van 3168 bij 1440 pixels. OnePlus kiest voor een amoled-paneel en verschillende vernuftige technieken om het scherm er nog beter uit te laten zien. Zo geeft het scherm maximaal één miljard kleuren weer in plaats van de standaard 16 miljoen. Ook is hdr10-ondersteuning aanwezig en de maximale helderheid is hoog genoeg om het scherm goed te zien in de volle zon.

De schermranden zijn afgerond en voor veel mensen is dat een minpunt, maar daar storen we ons niet aan. De randen zijn zo afgerond dat een veegbeweging vanaf de zijkant juist fijn aanvoelt. Uiteraard breekt het licht soms wat bij het kijken van een website of filmpje, maar dat merk je na een tijdje niet meer.

Ook het gaatje in het scherm is niet storend, maar een volledig scherm is uiteraard net iets mooier. Wat wel kleine irritaties oplevert, is dat sommige apps niet op een volledig scherm te gebruiken zijn. Zo speelt Netflix niet in volledig scherm af, maar wordt een zwarte balk getoond aan de bovenkant. Sommige games, zoals Asphalt 9, kennen ditzelfde probleem. Via de instellingen is dat helaas niet in te stellen.

Groene zweem bij lage helderheid

Op het internet verschijnen hier en daar meldingen van een groenige zweem die te zien is bij lage helderheid. Daarbij gaat het om apps (zoals de calculator) of een ingestelde grijze achtergrond. Bij ons model is dat in verschillende omstandigheden ook te zien, mits je daar naar op zoek gaat. De ‘nachtmodus’ lijkt hierbij ook invloed te hebben, waarbij de kleurtemperatuur en helderheid van het scherm ook worden aangepast.

Dit zagen we ook al bij de OnePlus 7T en “is een normale eigenschap van het scherm”, aldus OnePlus. Android Planet heeft bij OnePlus nagevraagd of ze op de hoogte zijn van dezelfde perikelen bij de OnePlus 8 Pro-reeks. De fabrikant liet ons weten hier verder in te duiken.

Een always on-display is helaas nog niet aanwezig, dus als je de tijd of je notificaties wit bekijken, moet je het toestel toch nog even aanraken. Aan zo’n functie wordt wel gewerkt door de fabrikant, maar of en wanneer die ook op de OnePlus 8-serie te gebruiken is, weten we nog niet.

Scherm ververst maximaal 120 keer per seconde

Dan is er ook nog de ververssnelheid van het scherm. Standaard staat die ingesteld op 60 keer per seconde, net als vele smartphones. OnePlus introduceerde eerder al een 90Hz-modus, maar het scherm van de 8 Pro kan 120 keer per seconde verversen.

De stap van 60Hz naar 90Hz is beter te merken dan de stap van 90Hz naar 120Hz, maar misschien zijn we te verwend. Het zou wat ons betreft dan ook een mooie tussenstap zijn om te kunnen kiezen voor een 90Hz-modus, ook om net wat meer accu te besparen.

De 120Hz-modus is ook te gebruiken in combinatie met de hoogste schermresolutie en dat is een mooie combinatue. Bij de S20-lijn van Samsung kan dit nog niet, alhoewel de fabrikant wel lijkt te werken aan een update om dit werkend te krijgen. De hoge ververssnelheid is ook te gebruiken in combinatie met een full hd-resolutie. Op papier ziet alles er daardoor net wat minder scherp uit, maar in de praktijk is dat nagenoeg niet te zien, en dus de beste keuze.

Alleen het beste van het beste en klaar voor 5G

OnePlus doet weinig compromissen als het gaat om de interne hardware. De chip is de Snapdragon 865 van fabrikant Qualcomm en die zorgt voor uitstekende prestaties. Er is een ruime hoeveelheid werkgeheugen aan boord en ook multitasken is daardoor geen probleem.

Ook aanwezig is een 5G-modem. Momenteel kun je daar nog niks mee, maar later dit jaar is dat wel het geval. Daarmee is de OnePlus 8 Pro dus wel helemaal klaar voor de toekomst. Daarbij zijn er al 5G ready-abonnementen af te sluiten bij verschillende providers. OnePlus ziet 5G als technologie van de toekomst en heeft hier ook flink in geïnvesteerd. De fabrikant liet eerder al weten dat 5G-compatibiliteit er ook voor heeft gezorgd dat de prijzen van de OnePlus 8-serie weer een stuk hoger zijn.

Qua opslag bevat deze blauwe variant 256GB intern geheugen, maar uitbreiden is helaas niet mogelijk. Met de OnePlus 8 Pro ben je wel bereikbaar op twee telefoonnummers (door dualsim) en ook is het toestel stof- en waterdicht. Dat is nu ook officieel dankzij een IP68-certificering, maar ook dat zorgt voor de hogere prijs.

Android 10, minimale aanpassingen en goed updatebeleid

OnePlus staat bekend om de minimale schil over Android heen: OxygenOS. Ook bij de OnePlus 8 Pro zien we die skin, gebaseerd op Android 10. Er zijn weinig aanpassingen doorgevoerd aan Android, maar wel zien we steeds meer voorgeïnstalleerde apps verschijnen. Zo staan Facebook, Instagram of Messenger standaard op het toestel en niet iedereen gebruikt dat.

Wel kun je van alles aanpassen en dat werkt prettig. De vorm van de icoontjes, de accentkleur van de instellingenmenu’s of die van de snelle instellingen zijn van die dingen. Daarnaast bedien je snel muziek met veeggebaren vanaf je lockscreen, of schakel je zo snel de zaklamp in of uit. Ook is de Live Caption-functie op het toestel te vinden, waarmee je live ondertiteling ziet van video’s die je kijkt. Dat werkt vooralsnog alleen in het Engels en is daardoor wat beperkt.

Ook is de Dark Theme 2.0-functie beschikbaar. Daarmee worden apps, die hier standaard geen ondersteuning voor hebben, toch (gedeeltelijk) donker weergegeven. Dit moet je zien als een experimentele feature, en in de praktijk werkt het dan ook niet overal even goed.

Tot slot is het updatebeleid van OnePlus goed te noemen, maar dat mag nog een tandje beter, helemaal voor de hogere instapprijs. De producent zelf zegt dat ze twee jaar Android-updates uitbrengen en drie jaar lang beveiligingspatches. Vooral qua beveiligingsupdates kan het allemaal nog wat sneller. Zo is de patch van april al een tijd beschikbaar, maar de OnePlus 8 Pro moet het nog doen met de update van maart.

Vernieuwde camera’s, maar ook een vreemde eend in de bijt

Wat de selfiecamera betreft kunnen we kort zijn; dat is dezelfde als in de OnePlus 7T Pro. Je maakt kiekjes van maximaal 16 megapixel en gebruikt ‘m ook voor gezichtsherkenning. Aan de achterzijde zien we meer vernieuwing, want daar is nu een viertal camera’s te vinden. De primaire sensor is een sensor van Sony, waarmee je foto’s maakt van maximaal 48 megapixel. De foto’s zien er goed uit, kleuren benaderen de realiteit en er wordt enorm veel detail vastgelegd.

Wel kunnen de foto’s ietsje geliger of blauwer lijken als je ze direct naast die van de OnePlus 7T Pro legt. Bij onderstaande voorbeelden is links de OnePlus 8 Pro-foto te zien, aan de rechterkant de 7T Pro-foto.

Ook over de camera met groothoeklens zijn we te spreken. Hiermee leg je net wat meer vast op beeld en dat is fijn voor landschappen, architectuur of grote groepen mensen. De groothoeklens gebruik je ook om foto’s van dichtbij te maken in macromodus. Daarmee maak je haarscherpe foto’s van bloemen of insecten op slechts enkele centimeters afstand.

Je kunt maximaal drie keer hybride zoom gebruiken; een combinatie van hardware en software. Digitaal zoomen gaat tot dertig keer, maar net zoals bij elk toestel levert dat niet de mooiste plaatjes op. Foto’s met drie keer zoom zien er nog wel goed uit en zo kun je een object een stukje dichterbij halen.

De concurrentie zit ook niet stil en telefoons met vijf keer optische zoom zijn ook al verkrijgbaar. Daar blijft OnePlus deze ronde helaas nog van weg, net zoals sensoren met een nog hogere resolutie.

De vierde camera heeft een kleurenfilterlens, waarmee je kunt spelen met de lichtinval en bijvoorbeeld monochrome beelden maakt. Volgens OnePlus werd hierom veel gevraagd door de community, maar wij zien de toegevoegde waarde niet helemaal.

Functies zoals slowmotion, een portetstand of een nachtmodus zijn ook aanwezig. Bij die laatste valt het op dat deze vele malen sneller werkt dan die van de OnePlus 7T Pro. Daarmee leg je meer details vast op beeld, maar verwacht geen wonderen. De Google Pixel 4 maakt met zijn nachtmodus bijvoorbeeld betere foto’s.

Prima accuduur, ook met 120Hz

Omdat er geen uitschuifbare selfiecamera aanwezig is, was er meer ruimte voor een grotere accu. Die is 4510mAh groot en dat is in de praktijk meer dan genoeg voor een intensieve dag gebruik. In de afgelopen weken is het toestel onder andere gebruikt met de 120Hz-modus en de hoogste resolutie. Een schermtijd van zes uur per dag is dan geen probleem, waarbij alleen ‘s nachts opladen voldoende is.

Gebruik je het toestel met de 120Hz-stand en een schaalbare resolutie, dan kun je er zeker meer schermtijd uithalen. Daarbij bepaalt het toestel zelf wat voor resolutie wordt gebruikt. Ook de schermhelderheid speelt daarbij natuurlijk een rol. Een uurtje buiten fotograferen met volle helderheid kost meer stroom dan een uurtje Netflix’en met een lagere schermhelderheid.

Gebruik je het toestel minder intensief, dan is een kleine twee dagen op een acculading ook mogelijk. Als gezegd is het jammer dat er geen 90Hz-mogelijkheid aan boord is: dat zou een mooie tussenweg zijn.

Daarom raden we aan om de schermresolutie vast te zetten in de full hd-stand, samen met de 120Hz-optie. Daardoor worden minder pixels aangestuurd en dat bespaart stroom. Daarnaast zorgt de 120Hz-modus voor vloeiend gebruik; het beste van beide werelden dus.

Opladen gaat snel en kan ook eindelijk draadloos

Over het opladen hoef je je ook bij deze OnePlus 8 Pro geen zorgen te maken. Dankzij de eigen Warp Charge-techniek is het toestel binnen een uurtje vol met de bijgeleverde oplader en kabel. Draadloos opladen is voor het eerst van de partij bij de fabrikant en ook dat kan heel snel.

Daarvoor heb je wel een los verkrijgbaar oplaadstation nodig van OnePlus zelf, waarmee je met maximaal 30 Watt oplaadt. Gebruik je een normale Qi-lader, dan gaat dat een stuk langzamer, namelijk met 5 tot 10 Watt. Draadloos opladen gaat iets trager dan bedraad, waardoor het toestel vol is na zo’n vijf kwartier.

De oplader is trouwens van goede kwaliteit en bevat een ingebouwde ventilator. Deze is soms nodig, omdat draadloos opladen zorgt voor extra hitte-ontwikkeling. Het apparaat heeft een vast snoertje en dat is een aparte ontwerpkeuze. Die kabel zelf is zo’n meter lang en dat is soms iets te kort. Door de vaste aansluiting is het geheel ook niet altijd even mooi weg te werken.

Conclusie OnePlus 8 Pro review

De OnePlus 8 Pro is een uitstekend toestel. De nieuwe matte afwerking is een lust voor het oog en het toestel ligt net iets beter in de hand. Het scherm is prachtig, geeft kleuren goed weer en de helderheid is meer dan prima. De selfiecamera in het scherm is een kleine stap achteruit en ook zou een 90Hz-modus een fijne toevoeging zijn.

Ook qua snelheid heb je niks te klagen. De software is erg fijn, maar qua updates kan het net wat beter. De accu is genoeg voor een intensieve dag of meer en opladen gaat bedraad of draadloos erg snel. Op cameragebied zien we een goed stel camera’s, waarmee je prima foto’s schiet, maar de kleurenfilterlens voegt weinig toe.

De instapprijs is een stuk hoger dan de OnePlus 7T Pro en bedraagt 899 euro. Dat is de prijs die we tegenwoordig ook bij andere toestellen van dit kaliber zien, en dat is pittig. Ben je echter op zoek naar een goede smartphone in het high-end segment, dan moet je de OnePlus 8 Pro zeker overwegen.

OnePlus 8 Pro kopen

Op zoek naar een OnePlus 8 Pro? Check dan onze prijsvergelijker voor een losse OnePlus 8 Pro. Op zoek naar een abonnement in combinatie met dit toestel? Check dan hier de beste prijzen van de OnePlus 8 Pro met abonnement.

