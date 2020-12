De OnePlus 8 was bij de release al een beetje een rare eend in de bijt, maar dat is acht maanden nog veel meer zo. In deze review-update bespreken we of het nog de moeite waard is om de smartphone aan te schaffen.

Review: de OnePlus 8 na acht maanden

Eerder dit jaar kwamen we met iets nieuws op Android Planet: review-updates. Hierin kijken we of populaire high-end, midrange en budgetsmartphones van vorig jaar nog de moeite waard zijn. Ook bespreken we populaire toestellen die een aantal maanden geleden zijn uitgebracht, zodat je weet of je ze nog moet overwegen. Iets oudere Android-telefoons zijn misschien ‘ingehaald’ door andere smartphones, maar vaak wel flink in prijs gedaald en daardoor best aantrekkelijk.

Bij de lancering van de OnePlus 8-telefoons in april ging de meeste aandacht naar de OnePlus 8 Pro, en dat was niet zo gek. Het toestel introduceerde allerlei toffe verbeteringen en was in alles een echt vlaggenschip. De normale OnePlus 8 bleef daardoor een beetje onder de radar, ook omdat de prijs-kwaliteitverhouding niet geweldig was. Acht maanden later is dit helaas niet anders. Sterker nog: door de komst van de OnePlus 8T vragen we ons af waarom de normale 8 überhaupt nog verkocht wordt. Je leest er meer over in deze review-update.

Het testmodel voor deze OnePlus 8 review-update is ter beschikking gesteld door OnePlus.

90Hz-scherm is ingehaald

De OnePlus 8 heeft een strak design van glas en hoewel hij daardoor kwetsbaar is, voelt hij wel luxe aan. Zoals we in onze review van de OnePlus 8 schreven is het wel slim om een hoesje te gebruiken, want het toestel is enorm gevoelig vingerafdrukken en andere vlekken.

Het 6,55 inch-scherm is lekker groot en heeft hele dunne randen, met linksboven een klein gat voor de selfiecamera. Over het display zijn we nog steeds te spreken; alles oogt lekker scherp, kleuren zien er mooi uit en door het amoled-paneel is zwart ook echt zwart. De hogere ververssnelheid van 90Hz zorgt voor soepele animaties, maar op dit gebied is de OnePlus 8 wel ingehaald.

De OnePlus 8T, die sinds een tijdje in Nederland te koop is, heeft immers een 120Hz-display. Dit betekent dat het scherm zichzelf vaker ververst en daardoor oogt alles nóg vloeiender. Het verschil tussen 90 en 120Hz is niet heel groot en misschien merk je er in de praktijk nauwelijks iets van, maar het is wel mooi meegenomen.

Lekker snelle hardware, goede accuduur

De interne hardware van de OnePlus 8 wijkt nauwelijks af van die van de 8T. Onder de motorkap zit dezelfde Snapdragon 865-processor met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslag. De prestaties blijven uitstekend: de OnePlus 8 vliegt door de software heen, draait elke app en game moeiteloos en behoort nog steeds tot de snelste Android-telefoons van dit moment.

Ook over de accuduur zijn we nog erg te spreken. De 4300 mAh-accu gaat makkelijk een volledige dag mee – ook als je de telefoon intensief gebruikt – en laadt bovendien snel op. Door de 30 Watt-oplader zit de OnePlus 8 in rap tempo vol, maar de 8T doet het nog net iets beter. Deze smartphone laadt op met maximaal 65 Watt en zit binnen 40 minuten helemaal vol. Op dit gebied is de OnePlus 8 inmiddels dus ook ingehaald.

Software: heel snel bijgewerkt Android 11

De OnePlus 8 draaide bij de release op Android 10, maar is later rap bijgewerkt naar Android 11. Sterker nog: de 8 was één van de eerste smartphones die een update kreeg naar de nieuwste Android-versie, en dat is fijn.

Bovendien is OnePlus netjes met het updaten zijn high-end toestellen, wat betekent dat je ook in de toekomst op goede software-ondersteuning kan rekenen. De verwachting is dat de OnePlus ook nog upgrades naar Android 12 én 13 krijgt, al is dit nog niet bevestigd.

OxygenOS 11, de software die nu op de OnePlus 8 draait, wijkt wel behoorlijk af van zijn voorgangers. Waar de OnePlus-software zich voorheen kenmerkte door het simpele, kale uiterlijk, is versie 11 een stuk ingrijpender. Alles lijkt een beetje op One UI, de software die standaard op Samsung-telefoons draait. Dit is niet per se een probleem, maar wel iets om rekening mee te houden als je een kale versie van Android gewend bent.

Camera’s verre van geweldig

Op de achterkant van de OnePlus 8 zitten drie camera’s: een hoofdcamera van 48 megapixel, groothoeklens van 16 megapixel en 2 megapixel-macrocamera. Die zijn voor een high-end smartphone goed, maar verre van geweldig. De OnePlus 8 Pro is weliswaar flink duurder dan de normale 8, maar maakt ook veel betere foto’s.

Daarnaast zijn dit jaar smartphones verschenen die ongeveer hetzelfde kosten als de OnePlus 8, maar dit toestel op dit gebied overtreffen. Denk bijvoorbeeld aan de Google Pixel 5 met zijn uitstekende camera’s, maar ook de Samsung Galaxy S20 FE maakt erg mooie foto’s en is bovendien veelzijdiger dan de OnePlus 8.

De S20 FE heeft bijvoorbeeld een telelens om zonder kwaliteitsverlies in te zoomen. Bij de OnePlus 8 ontbreekt zo’n zoomcamera, en de macrocamera die er wel zit, is zeer beperkt. Hoewel smartphone verder prima foto’s maakt, blinkt de OnePlus 8 zeker niet uit uit met zijn camera’s. De groothoeklens is wel handig, maar niet zo goed als die van de Pixel 5.

De OnePlus 8 is acht maanden na de release nog steeds een vreemde eend in de bijt en moeilijk aan te raden. Dit betekent echter niet dat het een slechte smartphone is. Sterker nog: de OnePlus 8 is heel fijn in gebruik, lekker snel en heeft een goede accuduur. Ook de camera’s zijn prima (maar niet opvallend goed) en het updatebeleid is dik in orde.

Het is probleem is dat de telefoon voorbij is gestreefd door de OnePlus 8T. Je krijgt dan een toestel met een nog vloeiender scherm, supersnel opladen, betere camera’s én een lager prijskaartje. Daardoor is de 8T een veel betere deal en dat maakt de normale 8 totaal overbodig.

