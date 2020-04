OnePlus 8 review: fijne upgrade haalt prijs-kwaliteitverhouding omlaag

De OnePlus 8 heeft een paar fijne verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, maar is wel een stuk duurder. De prijs-kwaliteitsverhouding gaat hierdoor achteruit, maar het toestel is alsnog een goede koop. Je leest er alles over in deze OnePlus 8 review.



OnePlus 8 review: lees ‘m hier

OnePlus brengt sinds een tijdje twee versies van haar smartphones uit. De Pro-versie trekt alles uit de kast en is voor mensen die het beste van het beste zoeken. Het instapmodel lijkt behoorlijk op de Pro-versie, met wat beperkingen hier en daar.

De OnePlus 8 volgt hetzelfde recept. Het toestel heeft grotendeels dezelfde krachtige hardware als de OnePlus 8 Pro, maar levert bijvoorbeeld in op op cameragebied. In deze review lees je over onze ervaringen met de OnePlus 8.

Design en scherm: instapmodel lijkt op de Pro

Qua design kruipen de OnePlus 8 en het Pro-model dit jaar naar elkaar toe. Beiden hebben bijvoorbeeld een gebogen watervalscherm. Hierbij lopen de schermranden soepel door in de behuizing. Ook het cameragat linksboven in het scherm is identiek. De inkeping kent felle voor- en tegenstanders, maar tijdens mijn testperiode heb ik me er niet aan gestoord. Hij is hoe dan ook minder prominent aanwezig dan de waterdruppelnotch van de OnePlus 7.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De achterkant van de OnePlus 8 is wél vervelend. Hij is namelijk ontzettend gevoelig voor vingerafdrukvlekken. Je kunt hierdoor maar beter direct een (standaard meegeleverd) beschermhoesje om het toestel doen. Verder heeft alleen de Pro-variant een IP68-certificering, waardoor het toestel stof- en waterdicht is. De OnePlus 8 heeft dit certificaat niet.

Verder heeft de OnePlus 8 een fors 6,55 inch-amoled-scherm met hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De Pro heeft een 120Hz-displayververssnelheid, maar het instapmodel blijft op 90Hz steken. Dit betekent dat het scherm alsnog 90 keer per seconde ververst, waardoor animaties heel soepel ogen. Aan de pixeldichtheid is ten opzichte van zijn voorganger niet gesleuteld: die blijft 402 ppi.

Lees ook: De 5 belangrijkste verschillen tussen de OnePlus 8 en 8 Pro



Hardware: OnePlus 8 is een snelheidsmonster

Ook onder de motorkap heeft OnePlus geen revolutionaire, maar alsnog fijne verbeteringen doorgevoerd. De OnePlus 8 is uitgerust met de snelste Snapdragon-processor van het moment: de Snapdragon 865, met 8/12GB RAM en 128/256GB opslag. Het instapmodel van de OnePlus 7 had 6GB RAM en draaide op een Snapdragon 855-processor, die net iets minder krachtig is. Dit verschil is in de praktijk echter bijna niet merkbaar, want beide chipsets zijn razendsnel.

De OnePlus 8 is dan ook met recht een snelheidsmonster. Apps openen razendsnel, van wachttijd is geen sprake, je vliegt door instellingenmenu’s heen en ook games start je zonder problemen direct op. Tijdens de testperiode heb ik geen last gehad van vreemde bugs of vastlopers. Net als de OnePlus 7 heeft het toestel UFS 3.0-opslaggeheugen aan boord, waardoor je bestanden, foto’s en video’s heel snel kunt overzetten naar een ander toestel.

Onder het scherm zit de optische vingerafdrukscanner verwerkt. In de regel werkt deze prima, al zorgt het vele handen wassen van tegenwoordig ervoor dat je soms meerdere pogingen nodig hebt om het toestel ontgrendelen. Aan de positie van de scanner kon ik snel wennen. Ook kun je het toestel met je gezicht ontgrendelen, maar deze optie is minder veilig dan de vingerafdrukscanner, maar wel enorm snel.

Software: OxygenOS blijft goede keuze

De OnePlus 8 draait op Android 10 met daaroverheen OxygenOS, OnePlus’ eigen softwareschil. Deze alternatieve Android-skin behoort tot mijn favorieten, omdat ‘ie dicht bij stock-Android staat, zoals Google het mobiele besturingssysteem voor zich ziet. OxygenOS werkt vloeiend, menu’s zitten logisch in elkaar en je komt geen gekke vertalingen tegen, zoals bij bijvoorbeeld Oppo-telefoons.

Bovendien voegt OxygenOS alleen functies toe indien het daadwerkelijk iets toevoegt. Neem bijvoorbeeld parallelle apps. Met deze OxygenOS-functie kun je meerdere accounts binnen één app toevoegen. Zo ben je op WhatsApp bijvoorbeeld zowel privé als zakelijk bereikbaar. Ook op het updatebeleid van OnePlus is weinig aan te merken. In de regel rolt de fabrikant (beveiligings)updates snel uit, wat ook geldt voor nieuwe Android-versies.

Ook nieuw is de 5G-ondersteuning. De OnePlus 8 kan overweg met de bandbreedtes die nodig zijn voor het nieuwe internetnetwerk. Voorlopig heb je hier echter weinig aan, want 5G werkt nog niet in Nederland. Met de OnePlus 8 ben je in ieder geval klaar voor de toekomst.

Tegen de tijd dat het netwerk in Nederland uitrolt verschijnen waarschijnlijk meer telefoons die hiermee overweg kunnen, dus een heel groot pluspunt is de 5G-ondersteuning van de OnePlus 8 momenteel niet.

Camera’s zijn goed, maar niet geweldig

De achterkant van de OnePlus 8 laat een belangrijk verschil met de OnePlus 8 Pro zien. Het instapmodel is namelijk uitgerust met ‘maar’ drie camera’s, in plaats van vier. Ook de onderlinge verdeling van sensoren is anders.

De OnePlus 8 heeft bijvoorbeeld geen telelens, in tegenstelling tot zijn voorganger. Zo’n zoomlens gebruik je om het beeld dichterbij te halen zonder kwaliteitsverlies. Middels een softwarematig trucje kun je dit effect echter wel nabootsen, al is de kwaliteit minder. De 48 megapixel-hoofdcamera is wel erg goed en levert prima foto’s af.

Wel nieuw is de 2 megapixel-macrocamera. Deze gebruik je voor het maken van foto’s van dichtbij, zoals van een bloem of je huisdier. De camera doet zijn werk, maar heeft soms moeite met scherpstellen. De kleinste beweging kan er al voor zorgen dat het onderwerp van je foto wazig wordt. Daarnaast is de resolutie behoorlijk laag, waardoor scherpte vaak ontbreekt.

Ditzelfde geldt voor de 16 megapixel-selfiecamera. In principe levert hij prima plaatjes af, maar je moet het toestel hiervoor wel goed stil houden. Ook heeft hij de neiging om snel overbelicht te raken. Hierdoor zie je er ineens als een spook uit, ook al heb je genoeg geslapen. De ultragroothoeklens (16 megapixel) werkt een stuk stabieler. Deze lens heeft een blikveld van 116 graden, waardoor je landschappen kunt vastleggen. Dit blijft een hele fijne feature die in veel situaties goed van pas komt.

De camera-app van de OnePlus 8 zit verder logisch in elkaar. Je switcht gemakkelijk tussen camera’s en hij heeft een paar voorgeprogrammeerde standen, zoals een slowmotionmodus en nachtstand. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat je ook bij weinig licht degelijke plaatjes schiet. Deze functie werkt niet verkeerd, maar haalt het niet bij de nachtmodus van concurrenten als de Google Pixel 4.

Goede accuduur en snel opladen

Het 90Hz-scherm van de OnePlus 8 bewijst zijn waarde, maar drukt wel op de accuduur. Gelukkig kun je de 4300 mAh-accu snelladen met een vermogen van 30 Watt, net als de OnePlus 7T van vorig jaar. Hierdoor heb je binnen een halfuur genoeg power om weer een dag vooruit te komen.

Tijdens mijn testperiode kon ik de OnePlus 8 een volle twee dagen op één volle acculading gebruiken. Qua accuduur zit het dus wel goed, al is het jammer dat draadloos opladen nog steeds niet mogelijk is. Vrijwel alle andere Android-toppers beschikken over deze feature, maar bij de OnePlus 8 ontbreekt ‘ie gek genoeg.

Conclusie OnePlus 8 review

De OnePlus 8 is een fijne upgrade ten opzichte van de OnePlus 7. Het scherm is groter, de notch is weg en het 90Hz-scherm zorgt voor soepele animaties. Ook de hardware is uitstekend: de OnePlus 8 is zonder twijfel één van de krachtigste Android-smartphones van het moment. Daarnaast is de lange accuduur aangenaam. De OnePlus 8 is al met al een degelijk Android-vlaggenschip zonder poespas.

Dat is ergens ook jammer, want de OnePlus 8 blinkt nu eigenlijk nergens écht in uit. De fotokwaliteit is prima, maar niet vergelijkbaar met dat van andere toestellen. Ook is het jammer dat een zoomcamera ontbreekt. En de 5G-ondersteuning is een leuke toevoeging, maar voorlopig niet meer dan dat. Bovenal is de OnePlus 8 100 euro duurder dan zijn voorganger, waardoor hij niet zo’n goede deal is als voorheen.

OnePlus 8 kopen

Wil je de OnePlus 8 kopen? In de prijsvergelijker hieronder vind je een overzicht van de beste aanbiedingen. Het toestel is bij meerdere (web)winkels verkrijgbaar voor een adviesprijs van 699 euro. De uitgebreidere versie met 12GB RAM en 256GB opslag kost honderd euro meer. Je hebt keuze tussen twee kleuren: groen en zwart. De speciale Glow-uitvoering is alleen in 12GB/256GB configuratie beschikbaar en kost 799 euro. De release van de OnePlus 8 vindt op 21 april plaats.