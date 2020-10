De OnePlus 8T is de opvolger van de OnePlus 8. Het nieuwe toestel is precies op de juiste punten verbeterd, heeft een gunstigere adviesprijs en is daarmee in alle opzichten een betere deal dan zijn voorganger. Lees er alles over in deze review van de OnePlus 8T.

Lees verder na de advertentie.

Dit is onze OnePlus 8T review

2020 is een vreemd jaar, ook voor OnePlus. Het van oorsprong Chinese bedrijf brengt sinds een tijdje twee keer per jaar twee telefoons uit, maar stapt met de OnePlus 8T van dit ritme af. Naar eigen zeggen omdat een eventuele OnePlus 8T Pro “te weinig vernieuwing” zou brengen. Het bedrijf heeft er daarom voor gekozen om één opvolger voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro uit te brengen: de reguliere OnePlus 8T.

Of nou ja, de ‘voorgangers’ blijven gewoon in de verkoop. Wie anno 2020 op zoek is naar een OnePlus-telefoon heeft met de 8, 8 Pro, kersverse 8T en betaalbare OnePlus Nord dus genoeg keuze. De vraag die daaruit voortvloeit is simpel: welke moet je hebben? In deze review van de OnePlus 8T proberen we daarop antwoord te geven.

Kenmerkend OnePlus-design

De OnePlus 8T is onmiskenbaar een OnePlus-telefoon, maar ziet er net een tikkeltje anders uit als zijn voorgangers. Dat komt vooral door het scherm. Het display loopt namelijk niet in een vloeiende beweging door in de achterkant, zoals bij het ‘watervalscherm’ van de OnePlus 8 (Pro), maar ligt haaks op de behuizing.

Het voordeel van deze ontwerpkeuze is dat je het touchscreen minder vaak onbedoeld aanraakt, zoals mij bij de OnePlus 8 (Pro) nog weleens gebeurde. Een mogelijk nadeel van dit ‘platte’ scherm is dat het lijkt alsof het paneel kleiner is, omdat je de bezels (schermranden) duidelijk ziet zitten.

Over behuizingen gesproken, de OnePlus 8T is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: zilver en groen. Laatstgenoemde zie je in deze review poseren en is zonder twijfel de meest opvallende van de twee. Over smaak valt niet te twisten, maar feit blijft dat de groene variant een stuk gevoeliger is voor vingerafdrukken. Dat komt vanwege de glossy afwerking: de zilveren variant is meer ‘mat’.

Vloeiend scherm

De OnePlus 8T is met zijn 6,55 inch-scherm net zo groot als de OnePlus 8, maar kleiner dan de 8 Pro (6,78 inch). Ook aan de resolutie (2400 bij 1080 pixels) is niet gesleuteld waardoor de pixeldichtheid, dus hoe scherp beelden ogen, identiek is gebleven. Al met al lijkt de OnePlus 8T dus behoorlijk op zijn voorganger.

Er is echter één groot verschil: de ververssnelheid. De OnePlus 8T heeft namelijk dezelfde 120Hz-ververssnelheid als de 8 Pro. Hierdoor ververst het scherm 120 keer per seconde (in plaats van 90 keer bij de OnePlus 8) en dat levert vloeiende beelden op. Je merkt dit bijvoorbeeld tijdens het scrollen door menu’s, wanneer je apps sluit of als je animaties bekijkt.

Verder werkt de vingerafdrukscanner van de OnePlus 8T (die onder het scherm zit) uitstekend. De ‘onderhuidse’ scanner heeft een prettige locatie die je makkelijk op de tast vindt en werkt over het algemeen zonder problemen. Alleen wanneer je zojuist je handen hebt gewassen, heeft ‘ie weleens moeite met het herkennen van je vingerafdruk.

Voorspelbare hardware is nog steeds razendsnel

In onze review van de OnePlus 8 noemen we het toestel een “snelheidsmonster”. Datzelfde label kunnen we op de opvolger plakken, want hij is uitgerust met precies dezelfde hardware.

Onder de motorkap zit een razendsnelle Snapdragon 865-processor, die wordt bijgestaan door minstens 8GB werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit. Voor wie daar niet genoeg aan heeft, kun je ook een uitgebreidere variant met respectievelijk 12GB en 256GB op de kop tikken. Denk van tevoren na over hoeveel opslag je nodig hebt, want je kunt geen losse micro-sd-kaart plaatsen.

In het dagelijks gebruik is de OnePlus 8T razendsnel. Apps starten direct op, van wachttijd is nooit sprake en ook games draaien als een zonnetje. Het is dan ook zeker geen schande dat de 8T precies dezelfde hardware heeft als zijn voorganger – de prestaties liegen er niet om – maar wel een tikkeltje saai en voorspelbaar.

Software: OxygenOS blijft favoriet

De OnePlus 8T gaat direct bij uitkomst de geschiedenisboeken in. Het is namelijk de eerste niet-Google telefoon die uit de verpakking op Android 11 draait, de nieuwste versie van het besturingssysteem.

We zijn bijna net zo enthousiast over OxygenOS, de Android-‘laag’ die OnePlus standaard op haar smartphones installeert. We zijn inmiddels bij versie 11 aanbeland en die focust zich met name op handzaamheid.

Veel knoppen die je regelmatig gebruikt, zoals de knop om een nieuwe notitie te maken, zijn naar de onderkant van het scherm verplaatst, zodat je ze makkelijker met één hand kunt bereiken. Verder kun je aan de slag met vertrouwde OxygenOS-functies, waaronder bijvoorbeeld parallelle apps. Hiermee kun je bijvoorbeeld twee WhatsApp-accounts op één toestel gebruiken.

Het updatebeleid van OnePlus zit goed in elkaar. Het bedrijf belooft de OnePlus 8T twee jaar te voorzien van versie-updates. Het toestel wordt dus sowieso bijgewerkt naar Android 12 en je kunt er vanuit gaan dat ook Android 13 te zijner tijd naar de 8T komt. Het bedrijf geeft verder aan het nieuwe toestel drie jaar lang van beveiligingsupdates te voorzien.

Camera’s zijn beter, maar nog steeds niet geweldig

Tot nu toe vertonen de OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en OnePlus 8T een hoop gelijkenissen, maar die vlieger gaat niet op voor de camera’s.

Het kersverse OnePlus-toestel heeft namelijk maar liefst vier sensoren achterop. De 48 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een 16 megapixel-groothoeklens, macrocamera van 5 megapixel en monochroomlens (2 megapixel). Voorop zit een 32 megapixel-selfiecamera.



Hoofdcamera

Over de primaire camera kunnen we kort zijn: die functioneert prima. Plaatjes zien er in de regel goed uit, bevatten voldoende detail, de belichting wordt over het algemeen automatisch geregeld en ook kan hij goed overweg met contrasten. Wel ogen kleuren soms ietwat ‘flets’, bijvoorbeeld wanneer je fotografeert in de grijze buitenlucht.

Ook over de groothoeklens hebben we weinig klagen. Deze vangt dankzij de iets grotere kijkhoek net wat meer van de omgeving op dan zijn voorgangers, wat ideaal is voor bijvoorbeeld landschapsfoto’s. De zoomfunctie is niet zo indrukwekkend als bij andere vlaggenschepen, zoals de Huawei P40 Pro, maar zakt zeker niet door het ijs.





Drie zoommogelijkheden van de groothoeklens

De macrocamera van de 8T is minder stabiel, maar ten opzichte van de OnePlus 8 wel verbeterd. Je gebruikt zo’n sensor bij het maken van close-up-foto’s, zoals van een bloem of klein dier, en daarom is het jammer dat hij zo gevoelig is voor beweging. Aan de kwaliteit van de foto’s ligt het namelijk niet: die is flink verbeterd ten opzichte van de OnePlus 8. Met name de kleurverzadiging is erop vooruit gegaan.

Macrocamera

Door naar de monochroomlens, oftewel de kleurencamera. De OnePlus 8 Pro had nog een 5 megapixel-kleurencamera, maar op de 8T houdt ‘ie het bij 2 megapixel. Je gebruikt een monochrome lens om kleurenfilters over foto’s te leggen, of bijvoorbeeld om zwart/wit-plaatjes te schieten. In principe levert dit een leuk effect op, maar in praktijk gebruikte ik deze lens zelden. Het effect kun je immers ook makkelijk bereiken door foto’s wat na te bewerken.



Monochroomlens

Focus op software

Verder heeft OnePlus enkele softwarematige trucjes aan de camera’s toegevoegd. De nachtmodus gaat bijvoorbeeld automatisch aan op het moment dat de zon onder gaat en er dus minder natuurlijk licht aanwezig is. Verder beschikt ook de videomodus op de 8T over een portretmodus, waardoor je tijdens het filmen dus scherp kan stellen op iemands gezicht.

Begin dit jaar omschreven we de camera van de OnePlus 8 als “goed, maar niet geweldig”. De 8T is er op dat gebied zonder twijfel op vooruit gegaan, maar toch lijkt het Chinese bedrijf nog een beetje onzeker te zijn qua camera’s. Men wisselt namelijk redelijk vaak van sensoren en/of de onderlinge verdeling.

De OnePlus 7T had bijvoorbeeld nog een telelens, die je gebruikt om in te zoomen, terwijl deze bij de OnePlus 8 ontbreekt. Daarentegen houdt men wel vast aan de kleurenlens van de 8 Pro, maar geeft ‘m op de 8T wel een minder hoge resolutie mee. Vanaf de zijlijn zijn dit opmerkelijke keuzes. Concluderend maakt OnePlus met de 8T absoluut stappen op cameragebied, maar is het dankzij de moordende concurrentie nog geen uitblinker.

Razendsnel opladen

Het lijkt een triviaal feitje in de specificatielijst, maar wat mij betreft is de vernieuwde snellaadtechniek één van de absolute kartrekkers van de OnePlus 8T. Het toestel beschikt namelijk over Warp Charge 65, een techniek waardoor het toestel met een maximaal vermogen van 65 Watt oplaadt. Ter vergelijking: de voorgangers waren op ‘slechts’ 30 Watt begrenst.

Hoe snel de OnePlus 8T dan oplaadt? Heel snel. Binnen een kwartier zit je accu vol genoeg om er weer een dag tegen aan te kunnen en in iets meer dan een half uur tikt de percentagemeter 100 aan. Je hoeft het toestel hierdoor niet ‘s nachts aan de oplader te leggen, maar kunt gewoon in de ochtend even bijladen.

De accu van de OnePlus 8T is overigens iets groter dan die van de reguliere 8: 4500 mAh tegenover 4300 mAh. Een intensieve telefoongebruiker als ondergetekende kan hiermee gemakkelijk een volle dag op pad zonder te hoeven bijladen. Gebruik je je toestel minder vaak? Dan kun je ook wel twee dagen met de OnePlus 8T van huis zonder je lader mee te nemen.

Conclusie OnePlus 8T review

De OnePlus 8T is geen forse upgrade ten opzichte van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, maar wel een fijne verbetering. Met name de oplaadsnelheid weet te overtuigen: binnen iets meer dan een half uur zit de accu compleet vol. Daarbij is het toestel bij uitkomst net zo duur als de OnePlus 8.

Omdat de hardware grotendeels hetzelfde is gebleven en de verbeteringen met name in de hogere ververssnelheid en camera’s zitten, is de OnePlus 8T met name een interessant alternatief voor de OnePlus 8. De verschillen met de OnePlus 8 Pro zijn minder groot. Het is daarom verstandig dat het bedrijf geen 8T Pro heeft uitgebracht, want die zou te weinig onderscheidend zijn.

OnePlus 8T kopen

Wil je de nieuwe OnePlus kopen? Dat kan! Je hebt keuze uit twee varianten. Het instapmodel heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit en is in het groen en zilver verkrijgbaar. De luxere variant heeft respectievelijk 12GB en 256GB aan boord en kun je alleen in het groen kopen.

Een losse OnePlus 8T heeft een adviesprijs van 599 euro. De variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag kost 699 euro. Bij een OnePlus 8T met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af. Wil je juist geen toestel bij je abonnement? Neem dan een kijkje in onze sim only-prijsvergelijker. Hier vind je de beste en meest actuele sim only-aanbiedingen.

De OnePlus 8T pre-order is begonnen: de definitieve release vindt plaats op 20 oktober. Bij onderstaande partijen kun je het nieuwe OnePlus-toestel alvast bestellen: