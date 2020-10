De OnePlus 8T en Samsung Galaxy S20 FE 4G kosten allebei rond de 600 euro. Welke van de twee is de beste koop? Android Planet nam de proef op de som en praat je bij in deze OnePlus 8T vs Samsung Galaxy S20 FE-vergelijking.

OnePlus 8T vs Samsung Galaxy S20 FE

Zowel de OnePlus 8T als Samsung Galaxy S20 FE zijn sinds kort te koop. De goedkoopste versie van de OnePlus 8T kost los 599 euro. De Samsung Galaxy S20 FE met 4G-ondersteuning heeft een adviesprijs van 649 euro en is dus een paar tientjes duurder.

Naar verwachting daalt de Samsung-smartphone snel wat in prijs, iets wat OnePlus-telefoons minder snel en sterk doen. De S20 FE 4G en OnePlus 8T zijn qua specificaties en prijs gewaagd aan elkaar, maar met welke ben je het beste af? Android Planet vergeleek beide toestellen om antwoord te kunnen geven op die vraag.

Ontwerp: verschillende compromissen

Laten we beginnen met de buitenkant. OnePlus en Samsung hebben verschillende compromissen gesloten om hun high-end smartphones relatief voordelig aan te kunnen bieden. De OnePlus 8T is gemaakt van glas en komt daarom luxe over. Het toestel is echter niet water- en stofdicht via een IP-certificering en kan niet draadloos opladen.

De Galaxy S20 FE is wel IP-gecertificeerd en laadt draadloos op, maar heeft een plastic behuizing. De smartphone voelt daarom goedkoper over, iets waar de simpelere knoppen en een zilveren randje rond de selfiecamera (in het scherm) aan bijdragen. OnePlus wint dus qua design, maar de Galaxy S20 FE heeft meer praktische features. Dat laatste weegt voor ons zwaarder, al kun jij hier natuurlijk anders over denken.

Er zijn ook overeenkomsten tussen de smartphones. Ze missen allebei een koptelefoonpoort, laden op via een usb-c-aansluiting en zijn bijna even groot en zwaar.

Scherm: opvallend veel gelijkenissen

Het vrijwel identieke formaat en gewicht komt door het eveneens bijna identieke schermformaat. De Galaxy S20 FE heeft een 6,5 inch-display, tegenover 6,55 inch op de OnePlus 8T. Beide smartphones gebruiken een oled-display dat erg fraaie kleuren toont, scherp oogt door de full-hd-resolutie en soepel overkomt door de 120Hz-verversingssnelheid. In de praktijk hebben beide telefoons een heel goed scherm.

Camera’s

Op de achterkant van de OnePlus 8T zitten vier cameralenzen, tegenover drie op de S20 FE. De OnePlus-telefoon heeft bovendien twee flitsers, één meer dan op de S20 FE. Hieronder zetten we de details op een rijtje.

OnePlus 8T

48 megapixel-hoofdcamera

16 megapixel-groothoekcamera

5 megapixel-macrocamera

2 megapixel-monochrome-camera

Samsung Galaxy S20 FE

12 megapixel-hoofdcamera

12 megapixel-groothoekcamera

12 megapixel-telelens voor optische zoom

Op papier denk je dat de OnePlus 8T eenvoudig wint: hij heeft meer cameramogelijkheden en lenzen met hogere resoluties. De praktijk is complexer. Vooropgesteld: beide smartphones schieten hele fraaie foto’s bij genoeg daglicht. Scherp, kleurrijk en met een groot contrast. In dit soort situaties prefereren we de plaatjes van de 8T omdat ze realistischer zijn dan die van de S20 FE.

Samsungs camerasoftware maakt kleuren wat levendiger, waardoor de lucht iets blauwer oogt dan hij is en een rode appel er lekkerder uitziet. In het donker vinden we dat de nachtmodus van de 8T duidelijkere foto’s maakt dan die van de S20 FE.

Vergelijkbare camerafeatures

De groothoekbeelden doen weinig voor elkaar onder. Samsung wint wel met zoomen: plaatjes zien er scherper uit dan wanneer we zoomen met de 8T. Die telefoon maakt wel mooiere macrofoto’s, dus van heel dichtbij. De resolutie is met 5 megapixel wel relatief laag, waardoor de plaatjes niet geschikt zijn om op groot formaat af te drukken. Het nut van de monochrome-camera ontgaat ons: die maakt foto’s in zwart-wit of met wat effecten. Grappig, maar de S20 FE biedt dezelfde filters via de reguliere camera.

Een duidelijke winnaar is er naar onze mening niet: beide toestellen maken ‘gewoon goede’ foto’s onder alle omstandigheden, en hebben genoeg features. Vind je levendige foto’s – die wat mooier zijn dan de realiteit – toffer dan een meer natuurgetrouwe camera, dan ben je het beste af met de S20 FE.

Prestaties: OnePlus 8T vs Samsung Galaxy S20 FE

De hardware van de smartphones verschilt op belangrijke punten, te beginnen met de processor. De Galaxy S20 FE 4G draait op Samsungs eigen Exynos 990-chip, die ook in de Galaxy S20-reeks en Note 20-modellen zit. Een uitstekende processor, maar in veel tests blijkt hij minder krachtig en energiezuinig dan de concurrerende Snapdragon 865-processor van Qualcomm. En die chip zit in de OnePlus 8T.

In de praktijk voelt de OnePlus-telefoon íets sneller aan, maar dat kan ook komen door de minder zware softwareschil (waarover later meer). Wel merken we dat de OnePlus 8T wat vlotter wisselt tussen veel recente apps en games. Dit zal komen door het grotere werkgeheugen (8GB tegenover 6GB in de S20 FE). Goed om te weten: beide smartphones zijn hartstikke snel en als je ze niet naast elkaar legt – zoals wij doen – merk je geen verschil.

Supersnel of juist draadloos opladen

De accuduur ontloopt elkaar ook weinig. Beide toestellen hebben een 4500 mAh-accu en houden het moeiteloos een lange dag vol. Het opladen verschilt wel. Zoals gezegd kan de OnePlus 8T niet draadloos opladen en de S20 FE wel. De 8T laadt via meegeleverde de usb-c-oplader echter veel sneller op, namelijk met 65 Watt.

De S20 FE laadt met de meegeleverde met 15 Watt en dat is anno 2020 langzamer dan gebruikelijk. In de praktijk betekent het dat de smartphone na een half uur is opgeladen van 0 naar 36 procent. In dezelfde tijd springt de OnePlus 8T van 0 naar 93 procent. Het is dus kiezen tussen draadloos opladen of supersnel bekabeld opladen.

OnePlus wint in ieder geval door de 8T te voorzien van 5G-ondersteuning. Zo kun je sneller internetten dan via 4G en ben je klaar voor de toekomst, als het 5G-netwerk écht snel wordt. De 4G-versie van de S20 FE is – zoals de naam al doet vermoeden – niet geschikt voor 5G. Samsung biedt wel een 5G-uitvoering aan, maar die is honderd euro duurder (en heeft dezelfde Snapdragon-processor als de OnePlus 8T).

Zowel de 8T als S20 FE hebben 128GB opslaggeheugen. Bij de S20 FE kun je dit vergroten met een micro-sd-kaartje. De OnePlus 8T mist die feature, al is er wel een 256GB-variant te koop.

De software van de OnePlus 8T en Samsung Galaxy S20 FE wijkt flink af. Zo is op de 8T standaard Android 11 geïnstalleerd, terwijl de S20 FE nog Android 10 draait. OnePlus belooft twee jaar versie-updates voor zijn smartphone, dus naar 12 en 13. Samsung garandeert op zijn beurt drie jaar updates, dus 11, 12 en 13. We hebben deze vraag aan de fabrikant gesteld ter check.

Samsung biedt in ieder geval een jaar langer beveiligingsupdates aan dan OnePlus, namelijk vier tegenover drie jaar. Met de S20 FE ben je dus langer beschermd tegen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en dat is een fijne zekerheid.

De Android-ervaring op de toestellen is een wereld van verschil. Op de OnePlus 8T is de OxygenOS-schil geïnstalleerd, die één app (Netflix) en wat features toevoegt. Visueel verandert de schil wat apps, maar het blijft veel neigen naar stock-Android. Een lekker opgeruimde software-ervaring dus. Daar kan Samsung iets van leren. De One UI-schil op de S20 FE is visueel sterk aanwezig in apps en menu’s en voegt veel apps toe van Samsung en partners.

We krijgen regelmatig meldingen die ons aansporen Samsung-diensten te gebruiken of Samsung-producten te kopen, iets waar wij niet van gecharmeerd zijn op een dure smartphone. Dit geldt ook voor de Engelstalige Bixby-assistent, die geforceerd in beeld komt als we de S20 FE willen uitschakelen.

Conclusie: OnePlus 8T vs Samsung Galaxy S20 FE

Na het testen van beide smartphones blijken er – zoals verwacht – interessante verschillen en overeenkomsten te zijn. De OnePlus 8T komt qua ontwerp meer premium over, maar mist weer features die je wel op de S20 FE vindt. Ze hebben allebei een fraai scherm, zijn erg snel en bieden vergelijkbare camerafeatures.

Twee punten waarop de 8T wint zijn het razend snelle opladen en de 5G-ondersteuning. De softwareschil van OnePlus neigt meer naar stock-Android, maar Samsung biedt meer softwarefeatures aan en brengt langer updates uit.

Wil je een mooie smartphone die supersnel oplaadt, klaar is voor 5G en bijna stock-Android draait? Dan kom je bij de OnePlus 8T uit. Hecht je meer waarde aan een toestel met veel features in de hard- en software, dan is de Samsung Galaxy S20 FE 4G interessanter.

OnePlus 8T of Samsung Galaxy S20 FE kopen

Heb je nu interesse in de OnePlus 8T? Onze koopadviseur helpt je bij het kiezen van een (sim only)-abonnement met de smartphone en toont ook de laagste prijs van een losse OnePlus 8T.

Ben je na het lezen van deze review benieuwd naar de Galaxy S20 FE? Via onze koopadviseur vind je de laagste prijs van een losse Galaxy S20 FE en de beste deals met een (sim only)-abonnement.