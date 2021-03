De OnePlus 9 Pro is pas net gepresenteerd, maar Android Planet heeft het toestel al een paar dagen in gebruik. Onze eerste ervaringen met het nieuwe vlaggenschip lees je in deze preview.

OnePlus 9 Pro preview: alles wat je wil weten

Op een groots event van OnePlus werden allerlei nieuwe producten gepresenteerd. Het nieuwste vlaggenschip is de OnePlus 9 Pro, die verkrijgbaar is vanaf 899 euro. Wij zijn alvast aan de slag geweest met het toestel en onze eerste ervaringen check je hier.

Voor ieder wat wils qua uiterlijk

De OnePlus 9 Pro komt in drie kleuren: zilver, zwart en groen, waarbij eerstgenoemde een glanzende afwerking heeft. De andere twee kleuren hebben juist een matte finish, wat we persoonlijk eens stuk chiquer vind. Het grote camera-eiland op de achterkant heeft trouwens dezelfde kleur als de behuizing.

Stop je het toestel in een hoesje, dan is dat dus iets om rekening mee te houden. Standaard krijg je er trouwens eentje bij, net zoals een 65 Watt-oplader met usb c-kabel. OnePlus kiest net als bij de OnePlus 8T voor een usb c-naar-usb c-kabel: fijn voor de toekomst, maar irritant als je tig kabels hebt liggen met een normale usb-aansluiting.

Het design spreekt ons wat minder aan de OnePlus 8 Pro (zie galerij hierboven) en lijkt in z’n geheel wat meer op een universeel toestel dan een échte OnePlus. Wel is de typische alert slider nog aanwezig aan de rechterkant. Met dat fysieke schuifje kun je snel wisselen tussen geluidsprofielen.

Groot en prachtig scherm

Het scherm is 6,7 inch groot, heeft een amoled-paneel en hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. De randen zijn afgerond, maar de buiging is een stuk minder dan bij de OnePlus 8 Pro. Dat vinden we jammer omdat gebogen randen luxe ogen, maar functioneel voegt het weinig toe.

Door de combinatie van bovenstaande factoren is het scherm een pracht om naar te kijken. De 8 Pro had issues met een groene waas, vooral in het donker of met een lage helderheid, maar die hebben we bij de 9 Pro niet gespot. Het scherm is erg responsief, de vingerafdrukscanner werkt uitstekend en ook is de ververssnelheid in te stellen.

Je kunt kiezen voor 60 of 120 keer per seconde, maar dat is de max die je dan instelt. Hoe vaak het scherm ververst schaalt namelijk mee bij de 9 Pro en dat ligt weer aan het type content dat je bekijkt. Is dat een foto, dan ververst het scherm minder vaak dan wanneer je een zware 3D-game speelt. Fijn voor de accuduur, waarover later meer.

Hardware om je vingers bij af te likken

Net als bijvoorbeeld de Xiaomi Mi 11 en Oppo Find X3 Pro beschikt de OnePlus 9 Pro over de nieuwe Snapdagon 888-chip, een grote hoeveelheid werkgeheugen en veel opslag.

Multitasken is geen probleem, alles start snel op en haperingen zijn niet te zien. In ons testmodel is 12GB RAM aanwezig, maar het instapmodel beschikt over 8GB werkgeheugen. Dankzij de processor ben je ook klaar voor de toekomst en kun je overweg met 5G. Hoewel je wel een 5G-icoon ziet, is er ‘achter de schermen’ nog wel een 4G-verbinding actief. Dat trucje zien we helaas steeds vaker bij verschillende toestellen en providers.





OnePlus 9 Pro vs OnePlus 9

Het opslaggeheugen uitbreiden is er niet bij, maar wel kun je twee simkaarten gebruiken. Andere interessante specificaties zijn de officiële IP68-certificering en stereospeakers. Die klinken op het hoogste volume iets te schel, maar doen het zeker niet slecht. Het geluid klinkt vol en helder en dat is bij veel smartphones een stuk minder.

Het nieuwe OnePlus-vlaggenschip draait uit de doos op Android 11 en ook gaan we minimaal Android 12 en 13 zien in de toekomst. Daarnaast krijg je drie jaar beveiligingsupdates, maar OnePlus brengt die niet per se elke maand uit. Qua updatebeleid kan het dus zeker wat beter, maar ook zijn er andere fabrikanten die het een stuk minder doen.

Over Android heen ligt de OxygenOS-schil. Versie 11 van deze OnePlus-skin heeft veel gelijkenissen met Samsungs One UI, maar er is is zoals altijd prima mee te werken. Het is vrij schoon, je kunt het toestel helemaal eigen maken door allerlei tweaks en er zijn wat fijne slimmigheden in de software verwerkt. Zo schakel je snel de zaklamp in door een v te tekenen op het scherm, of bedien je muziek door over het scherm te vegen.

Camera’s en samenwerking met Hasselblad

Op cameragebied blaast OnePlus hoog van de toren met het aangaan van een drie jaar lange samenwerking met fabrikant Hasselblad. In toekomstige OnePlus-smartphones gaan we daar meer van zien, maar bij de OnePlus 9-serie gaat het vooral om een betere kleurcalibratie.

De OnePlus 9 Pro heeft vier camera’s en de primaire sensor is speciaal ontwikkeld door Sony. Met die camera schiet je foto’s van maximaal 48 megapixel, met een kleurdiepte van maximaal 12 bit. Ook is er een 50 megapixel-groothoeklens aan boord, net zoals een camera om mee te zoomen. Dat kan 3,3 keer optisch zonder kwaliteitsverlies of maximaal 30 keer digitaal.

OnePlus heeft er een handje van, maar de vierde sensor is naar mijn mening weer overbodig. Het gaat om een monochrome lens met een resolutie van 2 megapixel. Die gebruik je voor betere zwart-witfoto’s of om iets meer contrast aan kleurenfoto’s toe te voegen. Dit kun je ook prima met software doen, waardoor de extra camera overbodig is. Ook is het jammer dat een periscopische zoomlens ontbreekt, waardoor optisch zoomen beperkt blijft.

Het is te vroeg om te zeggen of de kleurcalibratie echt op en top is. In onze volledige review zullen we ook vergelijkingsshots met de OnePlus 8 Pro laten zien. De foto’s die je ziet in de galerijen in dit artikel zijn allemaal gemaakt in de automatische stand en zien er in eerste instantie meer dan prima uit. In de review gaan we ook dieper in op de Pro-modus en nieuwe functies zoals de ‘Tilt modus’.

Iets sneller opladen dan OnePlus 8T

Anno 2021 is niet alleen een grote accu een vereiste, maar ook de oplaadsnelheid is erg belangrijk. De OnePlus 9 Pro heeft een totale accucapaciteit van 4500 mAh en kan opladen met maximaal 65 Watt. Dat gaat wel iets sneller dan bij de OnePlus 8T en dat betekent dat de accu razendsnel vol zit. Vijf minuten aan de lader zorgt voor 10 tot 15 procent accusap en de batterij volledig opladen kost minder dan een half uur.

Draadloos opladen is ook flink verbeterd en gaat nu met maximaal 50 Watt. Daarvoor heeft OnePlus ook een losse oplader geïntroduceerd met een prijs van 69,95 euro. Het snellere opladen is uiteraard fijn en de stroomkabel is nu los te koppelen. Wel heb je een losse stekker nodig om de lader te voorzien van stroom, dus die moet je nog wel regelen.

In de afgelopen dagen haalden we zo’n 4 á 5 uur schermtijd voordat het toestel echt volledig leeg was. Dit was met een vrij hoge helderheid, de maximale 120Hz-ververssnelheid en hoogste resolutie. In onze uitgebreide review gaan we dieper in op de accuduur van de OnePlus 9 Pro.

Conclusie OnePlus 9 (Pro) preview

Het is fijn dat OnePlus dezelfde prijzen hanteert bij de 9-serie, maar je er wel weer iets meer voor krijgt. Zo heeft de interne hardware een upgrade gekregen en opladen gaat nog sneller. Wel is het design generieker dan bij zijn voorganger en dat is zonde. De OnePlus 9 Pro heeft verder Android 11, een fijne softwareschil en de garantie op lang en vaak updates. De camera’s zullen we verder moeten testen, maar de kiekjes en cameramogelijkheden zien er veelal goed uit. Tot slot lijkt ook de accuduur redelijk tot goed voor zo’n high-end toestel, maar ook dat is iets waar we pas in de volledige review ons eindoordeel over zullen vellen.

OnePlus 9 (Pro) release en prijzen

De OnePlus 9 Pro is per direct verkrijgbaar als pre-order voor de adviesprijs van 899 euro voor het model met 8GB RAM en 128GB opslag. De versie met 12GB werkgeheugen en 256GB interne opslag kost 999 euro. Vanaf 31 maart vindt de release plaats en de 9 Pro is in alle drie de kleuren te verkrijgen in beide versies.

Voor de eveneens gepresenteerde OnePlus 9 moet je wat langer geduld hebben. Dit toestel is namelijk verkrijgbaar vanaf 26 april en heeft een adviesprijs van 699 euro. Het standaardmodel komt met 8GB/128GB geheugen en is verkrijgbaar in het zwart of blauw. De 12GB/256GB-versie komt op de markt in het zwart of paars en kost 799 euro.

Bestellen doe je alvast via onderstaande (web)shops:

OnePlus 9 OnePlus 9 Pro OnePlus OnePlus Belsimpel (abo) Belsimpel (abo) Coolblue Coolblue Mobiel.nl (abo) Mobiel.nl (abo) Tele2 Tele2 T-Mobile T-Mobile

abo = ook in combinatie met abonnement verkrijgbaar