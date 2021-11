Review-update: de OnePlus 9 Pro is nog steeds een topper

In deze OnePlus 9 Pro review-update nemen we je in november 2021 weer mee met het vlaggenschip. Onze eerste ervaringen deelden we in maart van dit jaar, maar hoe bevalt het toestel ongeveer acht maanden later?

De OnePlus 9 Pro werd eind maart gepresenteerd en niet veel later verscheen onze OnePlus 9 Pro review. De afgelopen maanden hebben we het toestel gebruikt als daily driver. Inmiddels zijn we dus zo’n acht maanden verder. We beoordeelden de smartphone toen met een 8,5, maar wat scoort ‘ie nu? Tijd voor de review-update.

OnePlus 9 Pro Pro-review Design Display Hardware Software Camera’s Accuduur Conclusie Kopen

Design is niet al te spannend

Acht maanden na de release vinden we nog steeds dat het toestel een eigen smoel mist. Zo werd onlangs de Google Pixel 6-serie gepresenteerd, waaraan je gelijk ziet wat voor toestel het is. De OnePlus 9 Pro heeft een universeler design en van een afstandje is het lastiger bepalen wat voor smartphone het precies is.

Natuurlijk is dat te zien door het opvallende camera-eiland of fysieke schuifje aan de rechterkant, maar toch. De zilveren versie heeft een glimmende afwerking en is daardoor erg glad. De donkergroene en zwarte versie zijn mat afgewerkt en genieten dan ook onze voorkeur.

Display heeft nog steeds topspecifiaties

Het scherm van de OnePlus 9 Pro bevat nog steeds een combinatie van de beste specificaties van dit moment en dat zie je. Het gaat om een kleurrijk amoled-display met een hoge resolutie én ververssnelheid. Die combinatie zorgt ervoor dat alles snel op het display wordt getoverd en fijn is om naar te kijken.

De randen zijn wat minder afgerond dan bij de OnePlus 8 Pro, iets wat wij als luxe bestempelen. Qua frontcamera moet je niet rekenen op de allerbeste selfies of videogesprekken. Inmiddels zijn er tig toestellen op de markt waar je op dat gebied een betere keuze mee doet. Na maanden gebruik is de vingerafdrukscanner nog steeds even snel als toen. De optische scanner is wel wat laag gepositioneerd in het scherm, maar dat wen je vanzelf aan.

Hardware draait nog steeds rondjes om elke taak

Qua snelheid blinkt de OnePlus 9 Pro nog steeds uit. Zo zijn de Snapdragon 888-chip en minimaal 8GB aan werkgeheugen aan boord. Inmiddels is er wel de minimaal snellere 888 Plus-processor, maar in de praktijk merk je dat niet.

Het is dus wachten op de volgende generatie van chips om dan weer te vergelijken. Met de 9 Pro kun je nog steeds elke zware taak moeiteloos aan. Andere fijne zaken van de smartphone zijn de stereospeakers, dualsim-mogelijkheid en water- en stofdichtheid.

Software: andere ervaring met Android 12

De afgelopen maanden hebben we rondgelopen met Android 11 en dat bevalt prima. De OxygenOS-schil heeft verschillende fijne aanpassingen, maar is nog behapbaar in tegenstelling tot bijvoorbeeld One UI van Samsung. Wel zien we dat daar duidelijk allerlei designelementen van zijn overgenomen, maar daar zijn we de afgelopen tijd prima aan gewend geraakt.

Wel is het nog de vraag hoe Android 12 er precies uit gaat zien. Deze schil wordt namelijk samengevoegd met ColorOS van Oppo. Beide bedrijven zeggen dat de beste elementen van beide skins zo worden gecombineerd. De schil van Oppo staat bekend om de rigoureuzere aanpassingen dan OnePlus, dus het is nog afwachten.

Camera’s: wachten op de volgende generatie

Samen met de introductie van de OnePlus 9-serie werd een samenwerking aangekondigd met camerafabrikant Hasselblad. Bij de 9 Pro uit zich dat vooral in de software en kleurkalibratie, maar niet in hardware. Inmiddels zijn er verschillende updates uitgerold, waardoor ook aanpassingen zijn doorgevoerd bij de camera’s.

Zo bestaat inmiddels de mogelijkheid om de XPAN-modus in te schakelen, bekend van camera’s van Hasselblad. Eerlijk gezegd zijn dat dingen waar we niet op zitten te wachten. Deze functie werd vroeger gebruikt en laat je wat spelen met de brandpuntafstand. Dit wordt nu nagebootst op de OnePlus 9 Pro. Foto’s maak je met de primaire camera en daar wordt vervolgens een uitsnede van gebruikt.

Je maakt foto’s met een brandpuntafstand van 30 of 45 millimeter met een aspectratio van 65:24. Klik je een foto af dan zie je eerst een ‘negatief’ en vervolgens pas de preview net zoals vroeger. Foto’s maken in deze modus kan in kleur of juist zwart/wit om een extra nostalgisch gevoel op te wekken.

Primaire sensor van 50 megapixel

Hieronder zie je een galerij van foto’s gemaakt met de OnePlus 9 Pro, met de laatst uitgebrachte firmware. Zoals te zien is, heb je weinig tot niets te klagen over de kiekjes. Ze tonen realistische kleuren en er is ook veel detail te zien, ook als je foto’s maakt met minder licht.

Er is een speciale nachtmodus aanwezig, waarbij er voor korte tijd wat meer licht op de sensor valt. Daarbij worden kleuren prima vastgelegd en zijn ook details prima te zien.

Portret, zoomen en foto’s met wijdere hoek

Een portretmodus is ook aan boord, waarbij je het onderwerp scherp vastlegt terwijl de achtergrond juist vervaagd is. Dit werkt bij zowel personen als objecten erg goed.

Dan is er nog de mogelijkheid om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Met de OnePlus 9 Pro kan dat maximaal 3,3 keer; daarna wordt er digitale zoom gebruikt wat veel ruis oplevert. In onderstaande galerij zien we eerst een normale foto gevolgd door twee kiekjes waarbij wat gezoomd is op verschillende onderwerpen.

De camera kent nog veel meer opties, waaronder het fotograferen met de groothoeklens. Zodoende kun je meer op beeld zetten en hierin hebben we de afgelopen maanden fijne verbeteringen gezien. Wel is de kleurweergave tussen beide camera’s nog niet helemaal optimaal. In het eerste voorbeeld hieronder zie je bijvoorbeeld dat de kleur van de lucht bij de twee camera’s anders is.

Geen onnodige sensor bij OnePlus 10 Pro?

De OnePlus 9 Pro heeft nog een monochrome sensor van 2 megapixel om meer contrast toe te voegen aan zwartwit-foto’s. Een onnodige sensor en iets wat we al jaren zien bij het bedrijf. De komende OnePlus 10 Pro lijkt te beschikken over drie sensoren op de achterzijde. Hopelijk stapt het bedrijf dus eindelijk af van het pochen met hoeveel camera’s hun toestellen wel niet hebben, maar kiezen ze écht voor goede toevoegingen.

Accuduur: grootste minpunt van de OnePlus 9 Pro

De accuduur van de OnePlus 9 Pro was vanaf het begin al niet geweldig en dit is niet veranderd. We moeten iets vaker bijladen dan in het begin en dat is toch jammer. Op dat gebied overtreft bijvoorbeeld de Google Pixel 6 Pro het toestel makkelijk, want daar kun je makkelijk anderhalf keer langer mee doen.

Opladen met de Warp Charge 65T-techniek blijft echter geweldig. De accu is in een half uurtje volledig opgeladen en dat wordt alsmaar sneller. In het geruchtencircuit wordt genoemd dat de OnePlus 10 Pro kan opladen met 125 Watt.

De OnePlus 9 Pro is nog steeds een uitstekend toestel, maar dat kunnen we ook zeggen van veel andere smartphones. Een fijne bijkomstigheid is wel dat de telefoon inmiddels voor flink minder te koop is. Dat maakt hem stiekem nog aantrekkelijker en nog steeds een aanrader. Houd je van schone software, kijk je veel films of websites en is snel opladen een pré? Dan raden we de 9 Pro zeker aan. Wil je echt de beste camera’s in een smartphone of de langste accuduur, dan kun je beter kijken naar andere alternatieven.

OnePlus 9 Pro kopen

De OnePlus 9 Pro met 8/128GB geheugen heeft een adviesprijs van 899 euro, maar pik je inmiddels op voor 699 euro. Het model met 12/256GB kostte 999 euro, maar is nu ook te koop voor honderden euro’s minder. De OnePlus 9 Pro is natuurlijk los aan te schaffen of te combineren met een abonnement. Op zoek naar de beste deal? Check dan onderstaande prijsvergelijker.