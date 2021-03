OnePlus 9 Pro review: nieuw vlaggenschip focust zich op de camera’s

De OnePlus 9 Pro heeft dezelfde prijs als zijn directe voorganger, maar op verschillende vlakken wel meer te bieden. Hoe bevalt het nieuwe vlaggenschip in de praktijk? Je leest het in deze OnePlus 9 Pro review.

OnePlus 9 Pro review: high-end in het begin van 2021

De OnePlus 9 Pro is één van de vele toestellen in de rij van high-end smartphones in het begin van 2021. Eerder dit jaar verschenen al de Samsung Galaxy S21-reeks, Oppo Find X3-series en Xiaomi Mi 11.

Zoals altijd verschenen er ruim voor het event al allerlei teasers, berichten, afbeeldingen en specificaties van de smartphone, vaak naar buiten gebracht door OnePlus zelf. Daardoor was het voornamelijk de prijs waar veel mensen nog naar uitkeken en die is exact hetzelfde als de OnePlus 8 Pro. Dat betekent dat je het toestel oppikt voor 899 euro (8GB/128GB) of 999 euro (12GB/256GB).

Via onderstaande inhoudsopgave spring je simpel naar de verschillende secties van deze review, waarbij de focus vooral ligt op de camera’s.

Design mist ‘eigen smoel’

Qua design heeft het toestel helaas een mindere ‘OnePlus-smoel’ dan de OnePlus 8 Pro van vorig jaar. Het design lijkt op een van de vele andere smartphones op de markt en een eigen identiteit is bijna niet te ontdekken. Wel zie je duidelijk dat het een OnePlus is aan de alert slider. Dat fysieke schuifje aan de rechterkant laat je makkelijk en snel wisselen tussen geluidsprofielen, wat uniek in Android-land en erg fijn is.

De 9 Pro is te verkrijgen in drie kleuren, waarbij de zilveren versie een glimmende finish heeft. Waar de fabrikant de afgelopen jaren nog erg trots was op de matte afwerking van hun toestellen zijn ze daar met deze versie van afgestapt. Helaas, maar gelukkig voor potentiële kopers komen er ook matte exemplaren op de markt, in het donkergroen en zwart. Die laatste bevat een lichte structuur en doet daardoor wat denken aan de sandstone-afwerking van de OnePlus One.

Wat zeker wel een pluspunt is, is dat de drie kleuren verkrijgbaar zijn als 8GB/128GB en 12GB/256GB-versie. In het verleden waren bepaalde kleuren voorbehouden aan een bepaalde configuratie. Dat is trouwens nog wel het geval bij de OnePlus 9, waarvan binnenkort een losse review van op Android Planet verschijnt.

Display behoort tot de absolute top

Het scherm is een pracht om naar te kijken door een combinatie van factoren. Het is 6,78 inch groot, bevat een amoled-paneel dat 1 miljard kleuren kan weergeven, de resolutie is erg hoog met 3216 bij 1440 pixels en de maximale ververssnelheid is 120Hz, waardoor alles soepel wordt weergegeven.

Die ververssnelheid wordt trouwens automatisch aangepast aan het type content dat je bekijkt, en dat is beter voor de accuduur. De randen van het scherm zijn overigens wat afgerond, maar wel een stuk minder dan bij de OnePlus 8 Pro. Volgens OnePlus was dat een vraag van de consument, maar zelf vinden we het wel een beetje jammer.

Ook zitten de frontcamera en optische vingerafdrukscanner in het scherm, die beide prima prestaties leveren. Het gaat om de 16 megapixel-sensor die OnePlus al jaren gebruikt in haar toestellen en dat is wel een kleine misser. De vingerscanner is trouwens vrij laag gepositioneerd in het scherm, maar dat is een kwestie van wennen. Hetzelfde dus als we merkten bij onze Oppo Find X3 Pro review, maar de displays zijn dan ook identiek.

Standaard is er trouwens een plastic screenprotector op het toestel te vinden. De OnePlus 9 Pro heeft daarnaast een laagje Gorilla Glass 5 en niet het nieuwere en sterkere Gorilla Glass Victus. Dat is wel te vinden bij andere smartphones in deze prijsklasse.

Hardware is om te smullen

Kies je voor de OnePlus 9 Pro, dan kun je rekenen op uitstekende prestaties. Dankzij de Snapdragon 888-processor en 12GB werkgeheugen in ons reviewmodel draait het toestel als een zonnetje. Van multitasken tot het spelen van een zware game: de 9 Pro draait z’n hand er niet voor om.

Andere fijne bijkomstigheden zijn de dualsim-mogelijkheid, officiële stof- en waterdichtheid en stereospeakers. Die klinken bijzonder goed, ook op hoge volumes. Het uitbreiden van het geheugen is trouwens niet mogelijk. Voor veel mensen is maximaal 256GB opslag echter genoeg.

Software: nog steeds de fijnste skin

Dat het toestel zo snappy aanvoelt komt ook door de softwareschil van OnePlus. Over Android 11 heen ligt namelijk OxygenOS. Dat heeft bij versie 11 een grote update gekregen en lijkt daardoor net iets teveel op One UI van Samsung. Wel is er prima mee te werken, zijn er legio mogelijkheden om het te personaliseren en is de hoeveelheid onnodige software die al aanwezig is minimaal.

De OnePlus 9 Pro krijgt in de toekomst ook minimaal twee versie-updates en drie jaar beveilingspatches. Dat is redelijk te noemen, maar de uitrol van die beveiligingsupdates mag wat ons betreft nog wel net wat beter. Zo zien we niet elke maand een update verschijnen, terwijl dat bij de concurrentie soms wel het geval is.



Camera’s: veel verbetering en focus op de toekomst

De camera’s: dat is het punt waar het allemaal om te doen is bij de OnePlus 9 Pro. Het bedrijf is de samenwerking aangegaan met camerafabrikant Hasselblad en steekt de komende drie jaar 150 miljoen dollar in het verbeteren van de camera’s. Op de achterkant van het toestel is de naam Hasselblad prominent aanwezig en ook in de presentatie en alle marketinguitingen werd de samenwerking uitvoerig belicht.

Het resultaat bij de 9 Pro? Het ligt er daarbij echt aan wat je exacte verwachtingen zijn. Als je dacht dat dit de beste smartphonecamera zou zijn op elk gebied, dan heb je het mis. Begrijp ons niet verkeerd, de OnePlus 9 Pro maakt prima foto’s, maar of dat allemaal te danken is aan Hasselblad, is de vraag.

Bij de OnePlus 9 (Pro) is vooral gewerkt aan een goede kleurcalibratie, iets waar Hasselblad bekend om staat. Nu zien de foto’s er vaak goed uit en benaderen ze de kleuren van de realiteit. Om nou te zeggen dat dat altijd het geval is, gaat ons te ver.

Daarnaast zijn er regelmatig grote kleurverschillen te zien tussen foto’s gemaakt met de hoofdcamera en de groothoeklens en dat is toch opmerkelijk. Zie hieronder en hierboven enkele voorbeelden van kiekjes gemaakt met de groothoeklens, normale camera en met 3,3x optische zoom.

Samenwerking voor de toekomst en verbeterde groothoeksensor

Het gaat dus om softwarematige aanpassingen en in de toekomst gaan we (misschien) veranderingen zien op hardwaregebied, wat al snel kan leiden tot heel andere resultaten. De sensoren in de 9 Pro komen van Sony en de primaire sensor is door dat bedrijf speciaal ontwikkeld voor het toestel.

Vooral de fijne groothoeklens is met zijn hoge resolutie van 50 megapixel een plus en stukken beter dan sensoren van 8 of bijvoorbeeld 16 megapixel. De vervorming in de hoeken is minimaal, zodat je gebouwen of bomen kaarsrecht kunt fotograferen, ook al sta je er slechts een paar meter vanaf. In onderstaande galerijen zie je enkele foto’s gemaakt met de groothoeklens van de 9 Pro.

Vergelijken met de OnePlus 8 Pro en Oppo Find X3 Pro

Ook hebben we er twee andere toestellen bij gepakt om kiekjes te vergelijken. We beginnen met de OnePlus 8 Pro, het vlaggenschip van vorig jaar. Die primaire camera van 48 megapixel wordt nu gebruikt bij de OnePlus 9, maar bevat natuurlijk niet de kleurcalibratie van Hasselblad.

In onderstaande voorbeelden zie je aan de linkerzijde de foto’s gemaakt met de OnePlus 8 Pro, rechts met zijn opvolger. Kleurverschillen zijn daarbij duidelijk te zien en in het voordeel van de 9 Pro. Daarbij valt ook direct op dat de hoek van de kiekjes van de 9 Pro net wat wijder is dan die van de 8 Pro.

Wel wordt er hier en daar wat teveel sharpening toegepast, waardoor het er soms net iets te onrealistisch uitziet. Dat is ook het geval bij de nachtmodus, waardoor alles wel scherper wordt weergegeven, maar of het er daadwerkelijk beter uitziet is een tweede.

Ook hebben we de high-end Oppo Find X3 Pro mee op pad genomen en vergelijkbare foto’s gemaakt. Wat daarbij opvalt is dat de Find X3 Pro kleuren warmer en ‘geliger’ vastlegt dan de 9 Pro. In onderstaande vergelijkingen vind je aan de linkerzijde de foto’s van de Find X3 Pro, rechts van OnePlus. Bij de tweede vergelijking moet wel gezegd worden dat de blauwe lucht bij de 9 Pro-foto in het echt zeker weer niet zo blauw was.

Ruimte voor verbetering

Zoomen kan maximaal 3,3x optisch, wat iets verder is dan bij de OnePlus 8 Pro. De digitale zoom gaat tot 20x, maar levert al snel plaatjes op met veel ruis. Een losse macrocamera is niet aanwezig, maar daarvoor wordt de groothoeklens gebruikt. Een minpunt daarvan is dat je net wat minder dichtbij het object kunt komen en scherpstellen dan met de OnePlus 8 Pro.

Daarnaast is er wéér een onnodige sensor aan boord, iets wat OnePlus maar niet af lijkt te leren. De vierde camera is namelijk een monochrome sensor van 2 megapixel. Die gebruik je voor een beter contrast bij zwart/wit-foto’s, maar dit kun je ook perfect softwarematig regelen. De toegevoegde waarde van deze lens zien we dus niet.

Tot slot is er iets aanwezig wat hopelijk zo snel mogelijk met een firmware-update wordt verholpen, en dat is ‘shutterlag’. Een bewegend onderwerp, zoals een voorbijrijdende fiets, rennende hond of een kleintje op de foto zetten is daardoor gewoonweg irritant. Je ziet een onderwerp, klikt af en in de preview rechtsonder zie je een prima foto. Open je ‘m, dan verschuift van het één op het andere moment het onderwerp en is dat helemaal niet gecentreerd zoals op de preview wel te zien was.

Tot slot nog wat extra foto’s gemaakt met de OnePlus 9 Pro op de automatische stand en met de primaire sensor. Er is ook een pro-modus aanwezig, die in samenwerking met Hasselblad is aangepast en allerlei opties kent, voor nog betere foto’s en video’s.

Accuduur: vergelijkbaar met andere high-end toestellen

De accuduur van de OnePlus 9 Pro is niet geweldig en we denken dat de Snapdragon 888-processor iets meer energie slurpt dan zijn voorgangers. We redden het eind van de dag vrijwel altijd, maar soms moeten we toch tussendoor eventjes bijladen.

In het algemeen was het na 5 uur schermtijd wel tijd voor de oplader, dit met de 120Hz-stand, vrij hoge helderheid en de hoogste resolutie. Schakel je de resolutie terug en kijk je veel films, dan kun je dat zeker oprekken. In standby verbruikt het toestel dan weer bijna geen energie. Een nachtje slapen van zeven uur resulteerde in een accuvermindering van slechts twee procent.

Opladen met maximaal 65 Watt

Opladen gaat gelukkig razendsnel dankzij de Warp Charge 65T-techniek. Dit zorgt ervoor dat de telefoon binnen een half uur volledig opgeladen is, en voor een 4500 mAh-accu is dat snel. OnePlus levert ook een oplader mee en dat is fijn.

Draadloos opladen gaat met maximaal 50 Watt, maar dat kan alleen met de eigen oplader van het bedrijf. Die bevat twee spoelen die elk 25 Watt aan power kunnen leveren. Houd er trouwens wel rekening mee dat er in die doos geen oplader wordt meegeleverd, dus die moet je nog wel los aanschaffen.

Conclusie OnePlus 9 Pro review

De OnePlus 9 Pro is een dijk van een smartphone met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Die prijs is niet gestegen ten opzichte van de OnePlus 8 Pro, maar het toestel heeft wel meer te bieden. Zo heeft de telefoon snellere hardware, een accu die veel sneller oplaadt en hij krijgt langer updates. Op cameragebied zijn zeker de nodige verbeteringen doorgevoerd, maar de samenwerking met Hasselblad zal zich nog beter (moeten) uiten in de toekomst. Daarbij zijn er nog wat aandachtspuntjes te noemen voor de huidige camera set-up van de smartphone, waarbij ook software-updates al deels kunnen helpen. De accuduur is redelijk, maar niet meer dan dat. Opladen gaat daarentegen wel weer iets sneller. OxygenOS is een van de fijnste schillen die we kennen. Door de keuze van de drie kleuren en afwerkingen is er voor ieder wat wils te kiezen, maar het echte OnePlus-smoeltje? Dat missen we stiekem wel.

