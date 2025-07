OnePlus Buds 4 review: saaie oordopjes zijn alles wat je wil

Generieker dan deze OnePlus Buds 4 krijg je draadloze oordopjes bijna niet. Maar, toch weet het setje ons te verrassen. Waardoor komt dat?

Dit is de OnePlus Buds 4 review

Wie opzoek is naar betaalbare draadloze oordopjes kan bij OnePlus terecht voor verschillende setjes: van de betaalbare Nord-serie, tot de Pro-modellen. Daar tussenin – met een adviesprijs van 119 euro – vind je de Buds 4. We hebben ze twee weken dagelijks getest en vertellen je de voor- en nadelen, zodat je weet of ze bij je passen.

Het reviewmodel van de Buds 4 is ter beschikking gesteld door OnePlus.

Ontworpen als ieder ander, maar zit als gegoten

De markt voor draadloze oordopjes is enorm en vrijwel iedere fabrikant verkoopt zijn eigen setjes. Zo ook OnePlus, maar waar de Buds Pro 2 en 3 nog opvielen vanwege een geinig ontwerp, is bij de Buds 4 alle creativiteit verdwenen. Het zijn matte oordopjes, met steeltjes en van alle kanten dezelfde matte afwerking, waardoor ze over het algemeen ontzettend generiek ogen.

Het enige opvallende aan de Buds 4 is dat er een lijntje aan de zijkant loopt (waarover later meer) en dat het oplaaddoosje ovaal is met platte zijkanten. Maar, niet alles is vervelend aan dit ontwerp. Ondanks de kunststof behuizing voelen de dopjes stevig aan. Ook klikt het doosje lekker magnetisch open en dicht en is hij opvallend degelijk. Ik had hem twee weken dagelijks in mn broekzak, samen met mijn sleutelbos en er is geen krasje te zien.

Wat betreft de pasvorm kiest OnePlus voor een in-ear-ontwerp. Dat betekent dat de oordopjes geleverd worden met verschillende rubberen opzetstukjes, om ze het best te laten passen in jouw oorgang. Niet iedereen vindt dit fijn en comfortabel zitten, maar als liefhebber van in-ears zaten de Buds 4 bij mij top.

De oordopjes vallen niet uit, bijvoorbeeld tijdens het sporten en ze sluiten mijn oren goed af. Ook zijn ze relatief licht, wat ervoor zorgt dat je bijna kunt vergeten dat je ze in hebt. Al met al zijn het dus geen oordopjes die men gaan opvallen, zelfs niet als je ze gebruikt, maar gelukkig geldt dat niet voor geluidservaring.

Helder geluid, krachtige ruisonderdrukking

Waar OnePlus in het verleden heeft samengewerkt met de audiospecialisten van Dynaudio, is dat bij de Buds 4 niet het geval. Mede daarom waren we positief verrast door de geluidskwaliteit. De oordopjes zijn standaard ingesteld op een vrij vol audioprofiel met zware middentonen en bassen.

Na het spelen met de equalizer in de app – waarover later meer – wisten we ook makkelijk de hogere tonen op te schroeven. Daar gaan de Buds 4 ook erg goed mee om. Er blijft vooral veel kwaliteit bespaard in muziek, zelfs met het volume hoger dan gemiddeld. Lagere tonen overspoelen dan ook geen stemmen in nummers en ook bij het luisteren van podcasts blijft veel detail over.

De Buds 4 hebben actieve ruisonderdrukking aan boord, die volgens OnePlus tot 55dB kan wegfilteren op zijn zwaarste stand. Het bevalt ons net zo goed als vorige OnePlus Buds. De oordopjes weten constante geluiden goed en snel weg te filteren. Met stemmen of plotselinge geluiden hebben ze meer moeite, maar dat is gebruikelijk. Ook omdat de oordopjes zo goed afsluiten, doen de Buds 4 op dit gebied zeker niet onder aan de duurdere oordopjes van bijvoorbeeld Sony en JBL.

Er is ook een transparantie-modus, om met de oordopjes in je oren toch de omgeving te kunnen horen. Deze werkt prima en klinkt erg helder. Vooral je eigen stem is goed te horen en wordt niet weggemoffeld. Met de adaptieve stand schakelen de oordopjes automatisch voor je tussen verschillende sterktes ruisonderdrukking.

HeyMelody-app van OnePlus

Zodra je de Buds 4 koppelt aan je smartphone via bluetooth, kun je ze al prima gebruiken. Toch haal je het meest uit het setje zodra je de HeyMelody-app downloadt. In deze app pas je verschillende instellingen aan, zoals de equalizer om het geluidsprofiel te veranderen of de functies van de touch-knoppen op de oordopjes.

Beide oordopjes hebben zo’n aanrakingsgevoelige knop op het steeltje zitten en die wordt bediend op verschillende manieren. Je kunt een, twee of drie keer klikken, omhoog en omlaag swipen en de knop ingedrukt houden. En wat vrijwel al deze besturingen doen, kun je zelf instellen. Ook stopt media automatisch al je een oordopje uitdoet.

Er zijn ook een hoop functies niet standaard ingeschakeld. Denk aan het pauzeren van een nummer met één klik op een oordopje. Ook ruimtelijk geluid (3D Audio) staat niet standaard aan, al vind ik dat niet bepaald beter klinken. Zeker niet zonder de juiste app om ruimtelijke audio af te spelen. We raden de app dus zeker aan om het meeste uit je oordopjes te halen.

Accuduur en opladen

Qua batterijduur presteren de oordopjes gemiddeld. Ze kunnen zo’n 9 uur mee op een lading, maar die tijd neemt af tot 6 uur als je ruisonderdrukking hebt aanstaan. Zelf heb ik die functie vrijwel altijd ingeschakeld, maar tijdens een werkdag zijn de oordopjes nooit leeg gegaan.

Dat komt vooral door de oplaadcase waarin je de oordopjes bewaart als je ze even niet gebruikt. Deze voorziet ze binnen 10 minuten van voldoende stroom om uren te kunnen luisteren, dus prima als je even koffie gaat halen. In totaal behaal je dan zo’n 22 uur aan luistertijd met de oordopjes. Dat is niets speciaals, maar kwam ons ook niet te kort.

Helaas ondersteunt de oplaadcase geen draadloos laden, wat usb-c de enige manier maakt om ze van stroom te voorzien. Je krijgt een usb-c naar usb-a kabel meegeleverd van zo’n 10 centimeter, dus dat is niet altijd even praktisch. De batterijduur van de oordopjes is prima, maar niet uitzonderlijk.

Conclusie OnePlus Buds 4 review

Met de Buds 4 zet OnePlus een degelijk setje oordopjes neer. Ze klinken lekker en weten prima detail te behouden, ook al is het geluidsprofiel standaard wat aan de lage kant. De ruisonderdrukking is zoals we van van OnePlus kennen, dus erg goed en ook de transparantie-modus klinkt erg fijn. Qua ontwerp zijn ze niet super speciaal, maar daarentegen zitten ze wel erg goed. Ook de batterijduur is niet uitzonderlijk, maar het opladen gaat lekker vlot. Voor een adviesprijs van 119 euro zijn ze ietwat aan de hoge kant, maar onderhand haal je ze al voor € 98,95 in huis en dat is een betere deal.

OnePlus Buds 4 kopen

De OnePlus Buds 4 hebben een adviesprijs van 119 euro en zijn te koop bij meerdere verkopers. Je kiest uit twee kleuren: donkergrijs en lichtgroen.

