OnePlus Buds Pro 2 review: stijlvolle draadloze oordopjes getest

OnePlus heeft nieuwe draadloze oordopjes in de vorm van de Buds Pro 2. Wij hebben de oordopjes getest en in deze review lees je of ze de moeite waard zijn.

OnePlus presenteerde onlangs niet alleen zijn nieuwste smartphone in de vorm van de OnePlus 11, maar kwam ook met draadloze oordopjes. De nieuwe Buds Pro 2 volgen de Buds Pro van vorig jaar op en hebben een adviesprijs van 179 euro.

Dat is best een smak geld, maar je krijgt er ook genoeg voor terug. De OnePlus Buds Pro 2 hebben een hoogwaardig design, klinken goed, bieden noise cancelling en een prima accuduur. Tijd voor een review.

Fraai design

Laten we beginnen bij het design van de OnePlus Buds Pro 2. De oordopjes zien er strak en luxe uit, en zitten in een fraai vormgegeven oplaadcase. Het doosje voelt stevig aan en heeft een platte en matte afwerking, waardoor je niet zo snel vlekken ziet. De dopjes hebben verder een IP55-certificering en kunnen tegen zweet en een beetje water.

Op de achterkant van de oplaadcase zit de usb-c-poort om op te laden en als je het klepje opent, zie je onderaan een knopje om de Buds Pro 2 in de koppelstand te zetten. De dopjes zijn er trouwens in twee kleuren (groen en zwart), waarbij wij de – nogal saaie – zwarte versie hebben getest.

Bediening en pasvorm

Het bedienen van de OnePlus Buds Pro 2 werkt simpel. Heb je de oordopjes eenmaal in je oren, dan kun je de muziek pauzeren of afspelen door één keer in het steeltje te knijpen. Door twee keer te drukken ga je naar het volgende nummer en de noise cancelling zet je aan of uit door in een steeltje te knijpen en eventjes vast te houden.

Behoorlijk basic dus, maar dat vinden we niet zo erg. We missen wel een beetje de mogelijkheid om ook het volume op de oordopjes zelf te bedienen, maar het is ook zeker geen dealbreaker. Het is immers niet zo erg om je telefoon er eventjes bij te pakken om het volume aan te passen.

De OnePlus Buds Pro 2 zitten fijn in je oren. De steeltjes zijn relatief klein en de oordopjes zelf erg licht, dus je voelt nauwelijks dat je ze in hebt. Omdat het in-ear oordopjes zijn vallen ze bovendien niet snel uit. Je krijgt overigens drie formaten eartips bij de Buds Pro 2: klein, medium en groot. De middelste zitten standaard op de dopjes, maar wij hebben de grotere versie gebruikt – die zit net ietsjes fijner.

Geluid en noise cancelling

De geluidskwaliteit van de OnePlus Buds Pro 2 is prima, maar ook niet heel bijzonder. De oordopjes klinken vol en helder en hebben best wat bass. Als dat laatste nog niet genoeg voor je is, dan kun je de HeyMelody-app gebruiken om extra bass toe te voegen.

Daarvoor kun je de ‘BassWave’-optie gebruiken. Die moet je eerst inschakelen in de app, waarna je zelf kiest hoe sterk je de lagere tonen naar voren wil laten komen. Wij hebben het schuifje iets over de helft gezet. Zet je BassWave te sterk, dan klinkt muziek niet meer lekker en heeft de bass de overhand.

Opvallend is trouwens dat de geluidskwaliteit nogal verschilt als je de ruisonderdrukking aan of uit hebt staan. Het geluid van de Buds Pro 2 klinkt beduidend beter als je de noise cancelling uit hebt staan. Het geluid is dan meer in balans, terwijl met de ruisonderdrukking ingeschakeld alles ietsjes schel klinkt.

De ruisonderdrukking zelf doet goed zijn werk. De OnePlus Buds Pro 2 weten het meeste omgevingsgeluid weg te filteren en zijn daarom ideaal voor tijdens het werk, of als je in het vliegtuig zit. Op een druk kantoor of in de trein hoor je sommige stemmen nog wel een beetje, maar het is zeker goed genoeg.

HeyMelody-app voor meer opties

Net als veel andere draadloze oordopjes werken de OnePlus Buds Pro 2 samen met een app. Het gaat om de HeyMelody-app, die je gratis in de Play Store kan downloaden. Goed om te weten: op OnePlus-telefoons zijn alle opties voor de Buds Pro 2 te vinden in de bluetooth-instellingen zelf. Heb je een smartphone van een ander merk, dan ben je aangewezen op de HeyMelody-app.

Dat is helemaal niet erg, want de applicatie steekt simpel in elkaar en is erg overzichtelijk. Zo kun je er terecht voor een pasvormtest, om te kijken of de oordopjes helemaal goed in je oren zitten. Daarnaast gebruik je de app om de Buds Pro 2 te updaten en je kan instellen met welke twee apparaten je de oordopjes tegelijk wil verbinden. Dat laatste is handig, want hierdoor kun je snel wisselen tussen bijvoorbeeld je laptop en smartphone.



Verder heb je best wat opties voor de actieve ruisonderdrukking. Je kan gemakkelijk naar de transparantiemodus schakelen, maar ook kiezen hoe sterk de noise cancelling is. De ‘Max’-instelling is handig voor als je last hebt van veel omgevingsgeluid, maar je kan de ANC ook een tandje terugschroeven naar ‘Mild’.

Als je niet teveel wil nadenken over de noise cancelling, dan kun je voor ‘Slim’ kiezen. Deze optie vermindert het lawaai op basis van je omgeving. Klinkt handig, maar we hebben er zelf voor gekozen om altijd ‘Max’ te gebruiken, of de Transparantie-modus in te schakelen. Het is immers best fijn dat je alsnog genoeg van de omgeving meekrijgt als je de oordopjes in hebt.

Accuduur en snelladen

Handig is dat de OnePlus Buds Pro 2 relatief snel opladen. OnePlus claimt dat tien minuten opladen genoeg is om weer drie uur lang naar muziek te luisteren. De actieve ruisonderdrukking moet dan wel zijn uitgeschakeld. Op een volle lading kun je zonder noise cancelling tot 9 uur naar muziek luisteren. Dit wordt 6 uur als je ANC wel gebruikt.

Dat zijn prima cijfers en in de praktijk is de accuduur dat ook. Tijdens het luisteren van muziek schakel ik regelmatig tussen de actieve ruisonderdrukking en transparatiemodus, en de Buds Pro 2 gaan altijd urenlang mee op een volle lading. De batterijduur is bovendien beter dan bij de vorige Buds Pro van OnePlus.

In het doosje zit een (ietwat korte) usb-c-kabel om het oplaaddoosje van stroom te voorzien. Je kan het kabeltje gewoon in je laptop stoppen, al gaat het opladen het snelste als je een 10 Watt-adapter gebruikt. Die moet je uiteraard wel zelf regelen. Je kan de oordopjes in de case ook draadloos opladen.

Conclusie OnePlus Buds Pro 2 review

De OnePlus Buds Pro 2 zijn fijne draadloze oordopjes met mooi geluid en genoeg opties. Ze zitten bovendien fijn en weten omgevingsgeluid goed weg te filteren. De accuduur is ook in orde en we vinden de oordopjes er tof uitzien. De 179 euro die OnePlus vraagt is wel stevig. We adviseren om even te wachten totdat de oordopjes in prijs zijn gedaald, want dan heb je een prima deal te pakken.

OnePlus Buds Pro 2 kopen

Wil je de OnePlus Buds Pro 2-oordopjes in huis halen? Check de prijsvergelijker hieronder voor de actuele prijzen. De oordopjes zijn bij OnePlus zelf te koop, maar ook te vinden bij Belsimpel en Coolblue. De adviesprijs bedraagt 179 euro.