OnePlus Buds Pro vs Nothing ear (1): draadloze oordopjes vergeleken

In deze review zetten we de OnePlus Buds Pro tegenover de Nothing ear (1)’s. De draadloze oordopjes bevinden zich niet helemaal in dezelfde prijsklasse, maar bieden toch veel van hetzelfde. In deze review nemen we ze met je door.

OnePlus Buds Pro vs Nothing ear (1)

Dat OnePlus niet alleen meer smartphones maakt, is al even zo. Je kunt er ook terecht voor accessoires, rugzakken en bijvoorbeeld wearables. Ook (draadloze) oordopjes vind je al even in het portfolio van de fabrikant. De OnePlus Buds Pro zijn de allernieuwste oordopjes en samen met de OnePlus Nord 2 geïntroduceerd.

Waar OnePlus al jaren op de markt is, is Nothing juist een nieuwe speler, maar ze hebben wel een groot ding gemeen. De mede-oprichter van OnePlus, Carl Pei, heeft het bedrijf dit jaar verlaten en is toen Nothing gestart. Het bedrijf wil het anders aanpakken en komt nu met de ear (1).

In deze review vergelijken we beide headsets op punten als het design, de geluidskwaliteit, actieve ruisonderdrukking, bediening, extra’s en natuurlijk de prijs. Daarbij kiezen we elke ronde een winnaar, waarna we weten welke headset de overall winnaar is.

1. Design

De Nothing ear (1) scoort op designgebied de meeste punten. Het meegeleverde doosje is deels transparant, waardoor je al direct ziet hoe de dopjes zelf eruit zien. Die zijn deels afgewerkt in het wit, maar je kunt ook verschillende onderdelen zien zitten. Dat maakt het design speels, uniek en opvallend in de drukke wereld van draadloze oordopjes.

Dat betekent niet dat de OnePlus Buds Pro er niet tof uitzien. Wij hebben de zwarte versie getest en die komt in een matzwart doosje, wat relatief klein en smal is. De Buds Pro hebben zelf ook een matzwarte afwerking, alleen het steeltje is glanzend. Naast de Nothing ear (1)’s zien ze er wat normaler uit.

2. Bediening

De bediening van beide setjes is wat ons betreft om het even. Zo bedien je de Buds Pro met aanrakingen van het steeltje, wat op zich prima werkt. Kwestie van een enkele keer knijpen om de muziek te pauzeren, of twee keer knijpen om een muzieknummer te skippen.

Houd je ‘m even ingedrukt, dan wordt er van modus gewisseld: actieve ruisonderdrukking, transparante modus of Zen Mode, waarbij je wat white noise hoort om bijvoorbeeld te kunnen ontspannen. Wat je helaas niet via de dopjes kunt bedienen is het volume, wat wel belangrijk is voor een koptelefoon. Daarop scoort de andere headset gewoonweg iets beter.

Het volume regelen kan immers wel bij de Nothing ear (1) door over de steeltjes naar boven en beneden te vegen. Naar het volgende nummer springen werkt door drie tikjes te geven op één van de oordopjes. Volgens de bijbehorende app (waarover later meer) waren dat de commando’s die we konden gebruiken, maar dat blijkt niet helemaal waar.

Tik je twee keer, dan pauzeer je muziek of speel je het juist weer verder. Druk je even op het aanraakgevoelige vlakje, dan wissel je tussen de verschillende modi. Een Zen Mode is bij de ear (1) niet aanwezig, maar deze feature missen we niet.

3. Geluidskwaliteit

De Nothing Ear (1) levert een wat mager geluid als je zelf nog niks hebt ingesteld. Wij vinden de ‘More bass’-optie dan ook iets wat je direct moet inschakelen in de app. In onze testperiode hebben we allerlei soorten muziek geluisterd en dat klonk met die oordopjes veelal wat voller dan de OnePlus Buds Pro.

Wissel je vaak direct achter elkaar, dan merk je dat zeker. Laat je er wat meer tijd tussen, dan valt het minder op. OnePlus biedt ook geen mogelijkheid om met een equalizer aan de slag te gaan om het geluid wat te ‘pimpen’. Op dit punt gaat Nothing er dus met de punten vandoor, al zijn de opties wel beperkt.

Leg je de (veel) duurdere AirPods Pro er naast of bijvoorbeeld de Sennheiser Momentum True Wireless 2, dan merk je dat de kwaliteit van die setjes weer een stap beter is. Logisch, aangezien deze headsets een stuk duurder zijn.

4. Actieve ruisonderdrukking en batterij

Waar een functie als actieve ruisonderdrukking voorheen alleen te vinden was bij duurdere koptelefoons, is dat tegenwoordig niet meer het geval. Voor rond de 150 euro mag je noise cancelling verwachten, maar de Nothing ear (1) is nog iets goedkoper. Wel heb je qua ANC verschillende gradaties.

Die is bij beide setjes niet zo goed als bij de eerder geteste Sennheiser Momentum True Wireless II. De meeste achtergrondgeluiden worden inderdaad weggefilterd. Zit je op de fiets, dan hoor je de wind soms weer wat teveel. Het niveau van beide setjes is om het even, maar we geven de OnePlus Buds Pro het voordeel van de twijfel.

Gebruik je actieve ruisonderdrukking, houd dan wel rekening met een sneller leeglopende batterij. Op papier houden de Buds Pro het iets langer uit en ook in de praktijk is dat het geval. Dat betekent niet dat je opeens twee keer zo lang kunt luisteren op een enkele acculading, maar de oordopjes van OnePlus presteren wel beter.

5. Apps

Voor de OnePlus Buds Pro is een applicatie beschikbaar – mits je ook een OnePlus-smartphone hebt – maar gek genoeg heb je hier niets aan. De app verschijnt niet op je homescreen of in de lijst met alle geïnstalleerde applicaties.

Voor de Nothing ear (1) is ook een app beschikbaar, die wel prima installeert. De applicatie is simplistisch en laat je weinig aanpassingen doen. Je hebt wat mogelijkheden voor de equalizer en kunt wat instellen voor de drukgebaren. Dat is echter beperkt tot ‘drie keer tikken’ en ‘even ingedrukt houden’. Het instellen van de dubbele tik is bijvoorbeeld weer niet mogelijk.

Wel kent de app nog wat bugs die geplet mogen worden. Zo was de accu in het doosje regelmatig ‘leeg’, terwijl die net van de oplader kwam. Toch kiezen we op dit punt wel voor Nothing, omdat daarvoor tenminste wel een bruikbare app voor bestaat.

6. Extra’s

OnePlus levert de Buds Pro in een strak doosje, voorzien van een usb-c-aansluiting. Opladen gaat makkelijk en snel en na tien minuten laden kun je weer tien uur muziek luisteren. De oordopjes zijn voorzien van een IP55-certificering en daardoor deels waterdicht. Ook draadloos opladen van het doosje is mogelijk.

De Nothing ear (1)-oordopjes worden ook geleverd in een doosje dat draadloos kan opladen. De IP-certificering is een slagje minder, waardoor de dopjes slechts spatwaterdicht zijn. Opladen van de ingebouwde accu gaat een stuk trager, want na 10 minuten aan de stroom kun je weer zo’n 1,5 uur vooruit. De winnaar op dit gebied is dus OnePlus.

7. Prijs

Over de prijs kunnen we duidelijk zijn, want die is ruim in het voordeel van Nothing. De draadloze oordopjes kosten 99 euro, terwijl OnePlus 149 euro vraagt voor de Buds Pro. Wel zijn de eerste prijsdalingen voor de Buds Pro al gespot, waardoor je ze momenteel alweer voor een tientje minder kunt aanschaffen.

Conclusie OnePlus Buds Pro vs Nothing ear (1) review

Twijfel je tussen beide draadloze koptelefoons, dan raden we je aan om de Nothing ear (1) te kopen. In veel opzichten presteren de oordopjes goed en voor 99 euro krijg je heel veel waar voor je geld. De OnePlus-dopjes zijn duurder, maar niet beter.

Met de ear (1)’s koop je een setje dat er anders uitziet, met een fijne bediening en prima geluidskwaliteit. OnePlus levert meer extra’s, waaronder het snelladen en ook de accuduur en actieve ruisonderdrukking zijn een tikkeltje beter.

Met de ear (1)'s koop je een setje dat er anders uitziet, met een fijne bediening en prima geluidskwaliteit. OnePlus levert meer extra's, waaronder het snelladen en ook de accuduur en actieve ruisonderdrukking zijn een tikkeltje beter.