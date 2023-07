OnePlus Nord 3 review: forse midranger overtuigt grotendeels

De OnePlus Nord 3 is hier! De smartphone heeft de lastige taak om de uitstekende Nord 2 en Nord 2T op te volgen. Is dit gelukt? Je leest het in deze uitgebreide review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees de OnePlus Nord 3 review

We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk is ‘ie er dan: de OnePlus Nord 3. We zijn erg benieuwd naar de smartphone, vooral omdat de Nord 2 en Nord 2T zo goed (en populair) waren. Voor 399 euro kreeg je een vlotte, complete telefoon die de concurrentie wist af te troeven.

De Nord 2T introduceerde echter maar kleine verschillen en leek voor 90 procent op zijn voorganger. Dat is bij de Nord 3 helemaal anders, want OnePlus heeft veel veranderingen doorgevoerd. Die pakken over het algemeen goed uit, maar er zijn ook zeker minpunten. Ook is de Nord 3 bij verschijning duurder dan zijn voorgangers: je bent minstens 449 euro kwijt.

In deze review nemen we de smartphone eens goed onder de loep. Lees dus gauw verder of spring via de inhoudsopgave hieronder naar een specifiek onderdeel van de recensie.

Het reviewmodel van de Nord 3 is ter beschikking gesteld door OnePlus.

Kijk je liever? Check dan de videoreview hierboven!

Nieuw design, minder handzaam

We beginnen met het design van de OnePlus Nord 3. De smartphone lijkt behoorlijk op de Nord CE 3 Lite van eerder dit jaar. Achterop zitten twee grote cirkels voor de camera’s en twee led-flitsers. De behuizing heeft een recht frame en dat vinden we een fijne keuze van OnePlus. Het ziet er fraai uit en het houdt lekker vast in de hand.

De achterkant wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass 5, terwijl dit bij de voorkant ‘Dragontail glass’ is. De Nord 3 verschijnt in een blauw/groene, glanzende versie en eentje met een zwarte en matte achterkant. Wij hebben de glimmende variant getest en hoewel ‘ie netjes oogt, vinden we de kleur wel een beetje saai.

Ook zie je snel vingerafdrukken en vetvlekken, al heeft de zwarte versie daar minder last van. De OnePlus Nord 3 heeft een IP54-certificatie en kan daardoor tegen stof en een plensbui. Helemaal waterdicht is de smartphone echter niet. Aan de rechterkant zit de aan/uit-knop en alert slider, terwijl aan de linkerzijde de volumeknoppen te vinden zijn.

Groter en vloeiender scherm

Als je het belangrijk vindt dat je smartphone een beetje handzaam is, dan moet je niet bij de OnePlus Nord 3 zijn. Het toestel is behoorlijk groot en heeft een scherm van maar liefst 6,74 inch. Dat is een stuk forser dan de Nord 2 en Nord 2T van 6,43 inch. Dat is fijn voor als je veel video’s kijkt of graag een game speelt, maar we vinden het formaat van de vorige Nords toch prettiger.

Het scherm wordt omhelst door dunne randen en heeft een hoge resolutie van 2772 bij 1240 pixels, waardoor alles erg scherp oogt. OnePlus kiest voor een amoled-display en daar zijn we blij mee, omdat kleuren hierdoor mooi ogen en zwart ook echt zwart is. Ook de maximale helderheid is in orde; bij veel zonlicht kun je het scherm alsnog aflezen.

De ververssnelheid is verhoogd van 90 naar 120Hz. Daar zul je in de praktijk weinig van merken, aangezien 90Hz al erg vloeiend is, al is het natuurlijk alsnog mooi meegenomen. Uit de doos kiest de OnePlus Nord 3 zelf de beste ververssnelheid per app. Dat moet de batterijduur ten goede komen, maar de functie werkt helaas niet helemaal lekker.

Het probleem is dat de Nord 3 te vaak terugschakelt naar 60Hz, als je bijvoorbeeld Chrome, Netflix of YouTube opstart. Beelden ogen dan veel minder vloeiend dan wanneer je door de interface navigeert of de galerij-app gebruikt.

Dit verschil en schakelen in ‘vloeiendheid’ blijf je opmerken en is nogal irritant. Gelukkig kun je ook instellen dat de ververssnelheid altijd op 120Hz staat, al verbruikt het scherm dan wel meer energie. Toch hopen we dat de functie via een software-update kan worden verbeterd.

Lekker snelle hardware

In de OnePlus Nord 3 zit een Dimensity 9000-processor van fabrikant MediaTek. Die is weer sneller en zuiniger en in de praktijk presteert ‘ie behoorlijk goed. Apps draaien vloeiend, gamen kan prima en je ziet geen haperingen.

Belangrijk om te weten is dat de alert slider weer aanwezig is. Deze kenmerkende OnePlus-feature laat je makkelijk schakelen tussen geluidsprofielen, zodat je de telefoon snel en simpel op trillen of stil zet. Ook aanwezig is een infraroodsensor om de Nord 3 als afstandsbediening te gebruiken. In de bijhorende IR Remote-app kun je apparaten – zoals je televisie en slimme lampen – koppelen.

Van de OnePlus Nord 3 zijn twee modellen verkrijgbaar. Het instapmodel heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, wat voor de meeste mensen waarschijnlijk meer dan genoeg is. Wil je toch meer, dan kun je kiezen voor de variant met 16GB RAM en 256GB opslag. Die is natuurlijk wel duurder. We hebben de 16/256GB-versie getest.

De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en is lekker snel en betrouwbaar. Hij is wel wat laag geplaatst – dus daar moet je misschien even aan wennen – zeker omdat de Nord 3 behoorlijk groot is. Ook kun je de smartphone ontgrendelen via een gezichtscan, maar houd er wel rekening mee dat deze optie een stuk onveiliger is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De OnePlus Nord 3 draait uit de doos op Android 13 met versie 13.1 van de OxygenOS-software van OnePlus. De schil stond jaren bekend om de handige toevoegingen aan Android en het minimalistische uiterlijk, maar daar is anno 2023 weinig van over. De software is veel drukker, zwaarder en minder fijn in gebruik.

De software is zeker niet slecht en er valt prima mee te werken, maar we geven duidelijk de voorkeur aan een schonere versie van Android. Zeker omdat alles vlotter werkt en je makkelijker door de menu’s vliegt. Nu krijg je een beetje het gevoel dat je een Oppo-smartphone gebruikt, en dat is geen compliment.

Wel zijn we te spreken over het updatebeleid van OnePlus. Het bedrijf belooft dat de Nord 3 drie grote Android-versie-updates krijgt, tot en met Android 16. Ook rolt de fabrikant vier jaar lang beveiligingspatches uit. Hierdoor kun je de smartphone jarenlang veilig blijven gebruiken en loop je geen belangrijke functies mis.

De beveiligingsupdates verschijnen overigens om de maand, zo laat een woordvoerder van OnePlus aan Android Planet weten. Dat is een fijne verbetering ten opzichte van de Nord 2 en 2T, die minder versie-upgrades én een jaar minder beveiligingsupdates krijgen. In deze prijsklasse vinden we het updatebeleid dan ook netjes.

Camera’s: de verbeteringen

Achterop de OnePlus Nord 3 zien we drie camera’s. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, die dezelfde sensor als de duurdere OnePlus 11 heeft. Ook heeft de smartphone een vernieuwde 8 megapixel-groothoeklens (waarover later meer) en een 2 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde vervangt de dieptesensor van de Nord 2(T), maar voegt eigenlijk net zo weinig toe.

De hoofdcamera maakt goede foto’s met veel detail en een prima dynamisch bereik. De Nord 3 heeft wel de neiging om de kleuren een beetje aan te zetten, waardoor een wit gebouw bijvoorbeeld witter oogt en gras soms extra groen is. Het is niet zo erg als bij de gemiddelde Samsung-telefoon of bijvoorbeeld de Motorola Edge 40, maar je ziet het wel degelijk.

Verder presteert de hoofdcamera zoals je van een smartphone in deze prijsklasse zou verwachten. Je maakt eigenlijk altijd wel een bruikbare foto, maar de Nord 3 kan niet mee met de duurdere toptoestellen. Dat hadden we overigens ook niet verwacht. Wel is het fijn dat de camera-app snel opstarten en foto’s maken zelf ook rap gaat.

Hoofdcamera Groothoeklens Portretmodus

Hoofdcamera (nacht) Groothoeklens (nacht) Macromodus

Bij de groothoeklens kiest OnePlus voor een beeldhoek van 112 graden. Ter vergelijking: bij de Nord 2 en 2T was dit 120 graden. Het bedrijf doet dit naar eigen zeggen om de kwaliteit te verbeteren, omdat aan de zijkanten minder verstoring optreedt. De smallere beeldhoek zorgt er wel voor dat je minder op beeld vastlegt, al is het verschil niet heel groot.

De groothoeklens maakt prima foto’s, mits je genoeg licht hebt. De foto’s uit deze camera ogen standaard wat donkerder (en daardoor ingetogener) dan die van de hoofdcamera. In de avonduren holt de kwaliteit achteruit, gaat er nog wat detail verloren en zie je sneller ruis. De nachtmodus helpt wel een beetje, maar verricht geen wonderen. Als je op een foto inzoomt, zie je duidelijk dat dit geen geweldige groothoeklens is.

De 2 megapixel-macrocamera mag OnePlus bij de volgende Nord-smartphone achterwege laten. De resolutie is te laag en close-ups ogen nogal flets. Het is beter om met de hoofdcamera in te zoomen; je hebt dan eigenlijk standaard veel meer detail. Je hoeft dan bovendien niet telkens de losse macromodus te activeren.

Accu in mum van tijd weer vol

Dan de accu van de OnePlus Nord 3. De smartphone heeft een grotere batterij dan zijn voorgangers: 5000 mAh in plaats van 4500 mAh. Dat betekent niet per se dat de accu veel langer meegaat, want het scherm is ook groter en verbruikt meer stroom. Maar, we hebben goed nieuws, want op de accuduur is weinig aan te merken.

Tijdens onze testperiode hebben we altijd zonder problemen het einde van de dag gehaald. Bij normaal gebruik, met regelmatig internetten, WhatsApp’en en het kijken van een YouTube-video, hadden we ‘s avonds nog een procent of 40 over. Doe je het rustiger aan, dan kun je prima twee dagen zonder opladen.

De OnePlus Nord 3 kan snelladen met maximaal 80 Watt. De fabrikant levert de oplader mee en dat is fijn, want steeds meer fabrikanten stoppen alleen een kabeltje (en geen stekker) in de doos. Draadloos opladen is niet mogelijk, maar dat is begrijpelijk in deze prijsklasse. We hebben het dan ook niet gemist.

Met de 80 Watt-snellader kun je de Nord 3 in iets meer dan een half uur volledig opladen. Heb je maar een kwartier de tijd, dan zit de telefoon al voor 60 procent vol. En dat is weer genoeg om (bijna) de hele dag door te komen. Ideaal voor als je bijna de deur uit moet, of vaak vergeet om je smartphone voor het slapengaan aan het stroom te hangen.

Conclusie OnePlus Nord 3 review

De OnePlus Nord 3 is een goede en complete midranger waarvoor je niet de hoofdprijs betaalt. Hij is lekker snel, ziet er strak uit en heeft een lange accuduur. We hebben de smartphone dan ook met plezier gebruikt.

Minpunten zijn er helaas ook. Het grotere scherm maakt de telefoon nogal lomp en de camera’s zijn prima voor een telefoon in deze prijsklasse, maar niet buitengewoon goed. Ook is het jammer dat de achterkant nogal spiegelt en erg gevoelig is voor vingerafdrukken.

Verder is het verbeterde updatebeleid een groot pluspunt. Toch is het vooral de software zelf die tegenvalt. Door de zwaardere schil voelt de Nord 3 niet echt als een OnePlus-telefoon aan, en dat haalt de magie van vorige Nords toch een beetje weg.

OnePlus Nord 3 kopen

Lijkt de OnePlus Nord 3 je wel wat? De smartphone is nu te bestellen en ligt vanaf 12 juli in de Nederlandse winkels. Je kan kiezen uit twee kleuren: zwart en groen.

De Nord 3 heeft een adviesprijs van 449 euro. Je krijgt dan het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De variant met 16/256GB geheugen kost 549 euro, maar kun je tot het einde van deze maand voor 499 euro aanschaffen.

Ook goed om te weten: als je de smartphone voor 12 juli bestelt, krijg je een setje OnePlus Nord Buds 2 cadeau. Dit zijn draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking, die normaliter voor 69 euro worden verkocht.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.