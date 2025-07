OnePlus Nord 5 review: middenklasser mist een beetje magie

De OnePlus Nord 5 is een goede midrange-smartphone, maar weet de verwachtingen niet helemaal waar te maken. Lees alles in deze uitgebreide review.

Dit is de OnePlus Nord 5 review

We zijn bij Android Planet vaak enthousiast over de Nord-smartphones van OnePlus. De toestellen staan bekend om de goede prijs-kwaliteitverhouding en zijn doorgaans makkelijk aan te raden. Dat gold bijvoorbeeld ook voor de Nord 4 van vorig jaar, die door de metalen behuizing en goede specs écht opviel.

Van de OnePlus Nord 5 zijn we helaas minder onder de indruk. De Nord 5 is zeker geen verkeerde smartphone en kun je prima overwegen, maar hij blinkt ook nergens echt in uit. De ‘Nord-magie’ lijkt bij deze telefoon een beetje te ontbreken, en dat is jammer.

Wat er precies tegenvalt – en wat juist de sterke punten zijn – check je in deze review. Lees dus gauw verder of ga via de inhoudsopgave hieronder naar een onderdeel van de recensie.

Het reviewmodel van de Nord 5 is ter beschikking gesteld door OnePlus.

In het kort

De OnePlus Nord 5 doet veel dingen goed. Het toestel is snel, heeft een erg goede accuduur en prima updatebeleid. Toch blijven we na de reviewperiode met gemengde gevoelens achter. De Nord 5 is generieker dan zijn voorgangers en heeft stevige concurrentie in deze prijsklasse.

Pluspunten Rappe hardware

Rappe hardware Uitstekende accuduur

Uitstekende accuduur Fijne software, lang updates

Fijne software, lang updates Voelt stevig aan Minpunten Ontwerp is generiek

Ontwerp is generiek Opladen duurt langer

Opladen duurt langer AI-functies van OnePlus voegen weinig toe

AI-functies van OnePlus voegen weinig toe Groothoeklens is hooguit oké

Camera’s

We beginnen bij de camera’s van de OnePlus Nord 5. De smartphone heeft er in totaal drie, met achterop een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. De hoofdcamera heeft een grotere sensor dan die van de Nord 4 en maakt goede foto’s. Kiekjes zijn scherp en kleurrijk, al valt wel op dat kleuren soms iets feller zijn dan de werkelijkheid.

De Nord 5 heeft – net als de meeste telefoons in deze prijsklasse – geen telelens om ingezoomde foto’s te maken. Wel kun je in de camera-app 2x digitaal inzoomen en dit werkt prima. Er gaat weinig kwaliteit verloren en het kan je toch helpen om beeld iets dichterbij te halen. Als je echt goed wil inzoomen, dan zul je wel een telelens nodig hebben.

Hoofdcamera Hoofdcamera Groothoeklens

Van de 8 megapixel-groothoeklens worden we minder vrolijk. De foto’s die de camera maakt hebben veel minder detail en ogen een beetje rommelig. Dit is typisch een goedkopere groothoeklens, die alleen tot zijn recht komt als er genoeg licht voorhanden is. Maar, ook dan zijn plaatjes onscherp, zeker als je naar de randen kijkt.

In het donker heeft de groothoeklens veel moeite om tot een mooie foto te komen. De hoofdcamera doet gelukkig beter zijn werk en produceert ook bij weinig licht een goed kiekje. Daar komt bij dat de camera-app fijn en vlot in gebruik en overzichtelijk is..

Ontwerp is een beetje saai

Met de Nord 4 bracht OnePlus vorig jaar een opvallende smartphone uit. Het toestel heeft een volledig metalen behuizing, waarbij de achterkant uit twee ‘delen’ bestaat. Hierdoor oogde de Nord 4 uniek en voelde ‘ie echt hoogwaardig aan. Bij de Nord 5 gooit het bedrijf het roer helemaal om en helaas pakt dit minder goed uit.

De OnePlus Nord 5 heeft een standaard, glazen achterkant en een plastic frame. Dat betekent niet dat de telefoon meteen goedkoper aanvoelt, maar het design oogt een beetje inspiratieloos. De achterkant van ons testtoestel heeft dan wel een geinige marmer-achtige afwerking, maar het camera-eiland oogt weer heel basic.

De achterkant is mat en hierdoor zie je geen vingerafdrukken of vetvlekken. Dat is mooi meegenomen. Het toestel is wel erg glad en glipt hierdoor makkelijker uit je handen. Verder is de Nord 5 spatwaterbestendig (maar niet waterdicht) en uitgerust met stereospeakers. Helaas klinken die niet geweldig, vooral op hoger volume.

Goed scherm is erg groot

Waar de OnePlus Nord 4 van vorig jaar met zijn 6,74 inch-scherm een grote telefoon was, doet de Nord 5 er nog een schepje bovenop. Het toestel heeft een 6,83 inch-display en is daarmee een grote jongen. Bedienen met één hand is daarmee zo goed als onmogelijk.

Op het scherm zelf is gelukkig weinig aan te merken. Beelden zien er door de hoge resolutie van 2800 bij 1272 pixels lekker scherp uit en het scherm is helder genoeg. Ook netjes is dat de randen rondom het display overal even dun zijn – er is dus geen ‘kin’ aanwezig.

De OnePlus Nord 5 heeft een hogere ververssnelheid van 144Hz, maar daar ga je in de praktijk weinig van merken. De meeste apps draait de Nord 5 op maximaal 120Hz en alleen bij specifieke games gaat de ververssnelheid omhoog naar 144Hz. Of je in die situaties het verschil zult merken, vragen wij ons af.

Standaard schakelt de Nord 5 soms de ververssnelheid terug om batterij te besparen, maar wij hebben de ‘Vernieuwingsfrequentie’ op ‘Hoog’ ingesteld. Hierdoor heb je altijd de meest vloeiende ervaring, terwijl de accuduur goed blijft.

Vlotte hardware

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: de OnePlus Nord 5 is een erg snelle smartphone. Niet zo gek, want de telefoon beschikt over een Snapdragon 8s Gen 3-processor. Dit is een lekker krachtige chip, die wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

OnePlus verkoopt overigens ook een 12/512GB-uitvoering van de Nord 5 en die is vijf tientjes duurder. Wij hebben het ‘instapmodel’ getest en dat levert uitstekende prestaties af. De Nord 5 vliegt door de software heen, opent apps rap en heeft ook met multitasken geen moeite. Gamen gaat prima, al wordt de smartphone wel behoorlijk warm als je een spel op de hogere instellingen speelt.

De kenmerkende alert slider van OnePlus is verdwenen, maar in plaats daarvan heeft de Nord 5 de zogeheten Plus Key. Dit is een fysiek knopje aan de linker bovenkant van de behuizing. Die kun je nu koppelen aan verschillende acties, zoals de niet storen-modus, camera-app, zaklamp en microfoon – of natuurlijk de AI-functies van OnePlus.

Wij hebben de Plus Key gebruikt als een veredelde alert slider. Met een druk op de knop zet je de telefoon simpel en snel op geluid, trillen of stil en dit werkt eigenlijk net zo goed als met het fysieke schuifje van ‘vroeger’. Het is alleen wel jammer dat de Plus Key zo hoog in de behuizing zit.

De vingerafdrukscanner mogen we natuurlijk niet vergeten. De scanner zit onder het scherm en is behoorlijk laag. Dat is in het begin wellicht even wennen, maar gelukkig werkt de ontgrendeling altijd erg goed.

De OnePlus Nord 5 draait uit de doos op Android 15 met de OxygenOS-software. Eerlijk is eerlijk: ik moet nog altijd even wennen aan het feit dat de software van OnePlus ver weg ligt van de standaardversie van Android. Vroeger koos de fabrikant voor een bijna onaangepaste versie van het besturingssysteem. Gelukkig is OxygenOS een fijne en overzichtelijke schil waar prima mee te werken is.

Het nieuwe Nord-toestel krijgt in de toekomst vier grote Android-updates en zes jaar lang de nieuwste beveiligingspatches. Dat betekent dat de telefoon tot en met Android 19 wordt bijgewerkt en de ondersteuning na juli 2031 stopt. Voor een midrange-telefoon als deze Nord 5 vinden we het updatebeleid meer dan prima.

Uiteraard zijn er ook AI-functies aanwezig. Denk aan de Mind Space, waar je bewaarde schermafbeeldingen en reminders vindt. Het probleem is dat de OnePlus AI-functies niet (goed) in het Nederlands werken en screenshots vaak willekeurig door elkaar staan.

Accuduur en opladen

Kijken we naar de accu van de OnePlus Nord 5, dan is er iets geks aan de hand. De smartphone heeft een kleinere batterij dan zijn voorganger: 5200 mAh in plaats van 5500 mAh. Ook het opladen gaat minder snel. Waar de Nord 4 ongeveer een half uur nodig had voor een oplaadbeurt, doet de Nord 5 er bijna een heel uur over.

Dat lijken flinke downgrades, maar in de praktijk valt het gelukkig wel mee. De accuduur van de OnePlus Nord 5 is namelijk simpelweg uitstekend. Tijdens mijn testperiode haalde ik altijd met gemak het einde van de dag, met vaak nog zo’n 50 procent batterij over. Heb je een rustig weekend, dan hoef je pas na twee dagen een oplader te zoeken.

Het tragere opladen is jammer en je moet er rekening mee houden dat de juiste OnePlus-lader, waarmee je de maximale laadsnelheid van 80 watt haalt, niet wordt meegeleverd. Gebruik je een andere usb-c-lader, dan duurt het beduidend langer voordat de telefoon weer vol zit.

Desondanks kunnen we er wel mee leven. Met een geschikte lader heb je immers na een uurtje weer een volle batterij, waarmee je vervolgens een hele tijd vooruit kan.

Conclusie OnePlus Nord 5 review

De OnePlus Nord 5 is een krachtige midranger met veel pluspunten. Het toestel is lekker snel, heeft een mooi (maar wel erg groot) scherm en een simpelweg uitstekende accuduur. Vooral de goede batterij is een reden om voor de Nord 5 te kiezen.

Minpunten zijn er ook. De groothoeklens is bijvoorbeeld geen hoogvlieger en het design oogt generiek. Ook is het jammer dat het opladen langzamer gaat dan bij de Nord 4 en de AI-functies van OnePlus weinig toevoegen. Het updatebeleid is daarentegen wel in orde.

OnePlus maakt het zichzelf lastig en dat wordt in deze prijsklasse snel afgestraft. Voor zo’n 450 euro zijn er immers veel goede smartphones verkrijgbaar, die op sommige punten de Nord voorbij streven. De Nord 5 is een prima koop, maar niet de nieuwe uitblinker in het middensegment.

OnePlus Nord 5 kopen

Ben je van plan om de OnePlus Nord 5 te kopen? De smartphone is nu te bestellen en verschijnt in drie kleuren: Phantom Grey (donkergrijs), Marble Sands (wit) en Dry Ice (lichtblauw)

De Nord 3 heeft een adviesprijs van 449 euro. Je krijgt dan het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De variant met 12/512GB geheugen kost 499 euro.

Alternatieven

OnePlus 13R

De OnePlus 13R, die begin dit jaar is uitgebracht, is op bijna alle punten een betere smartphone dan de Nord 5. En dat terwijl ‘ie met € 499,- maar ietsjes duurder is. Je krijgt snellere hardware, een grotere batterij, betere camera’s en het toestel is luxer vormgegeven.

Motorola Edge 60 Pro

De Motorola Edge 60 Pro is niet zo snel als de OnePlus Nord 5, maar op sommige onderdelen meer allround. Zo heeft de Moto betere camera’s, waarbij vooral de groothoeklens mooiere foto’s maakt. Bovendien heeft de smartphone een telelens om zonder kwaliteitsverlies in te zoomen. Je betaalt € 439,- voor de Motorola Edge 60 Pro.

De Motorola Edge 60 Pro

Google Pixel 9a

De Google Pixel 9a haal je op dit moment voor ongeveer hetzelfde bedrag in huis als de OnePlus Nord 5. De Pixel-telefoon onderscheidt zich door de schone software, razendsnelle updates én de lange ondersteuning. De camera’s zijn ook erg goed, al is de accuduur van de 9a minder goed en duurt het eeuwen voordat de telefoon is opgeladen. Koop de Google-smartphone nu voor € 449,-.

Samsung Galaxy S24 FE

Zoek je een toestel uit de stal van Samsung? Dan is de Galaxy S24 FE het overwegen waard. De smartphone is weliswaar ouder, maar gaat door het goede updatebeleid nog jaren mee en is gewoon een degelijke smartphone. De S24 FE koop je nu voor € 443,-.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

