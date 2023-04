OnePlus Nord Buds 2 review: voor een dubbeltje op de eerste rij

De nieuwste draadloze oordopjes van OnePlus kosten maar 69 euro, maar hebben wel actieve ruisonderdrukking en prima geluid. Kun je voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, of laten de Nord Buds 2 ook steken vallen?

Dit is de OnePlus Nord Buds 2 review

OnePlus bracht vorig jaar de Nord Buds uit, draadloze oordopjes van slechts 49 euro. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar de oordoppen waren stiekem best goed. In onze OnePlus Nord Buds review noemen we ze ‘een uitstekende keuze als je no nonsense-oordopjes wil voor weinig geld’.

Nu komt OnePlus met de Nord Buds 2, met als grote vernieuwing de toevoeging van actieve ruisonderdrukking. Dat is een feature die we doorgaans alleen bij duurdere oordopjes zien, maar het is OnePlus toch gelukt om dit in de Nord Buds 2 te stoppen. Ze zijn overigens wel wat duurder geworden, want je betaalt nu 69 euro.

In deze review bekijken we hoe goed de actieve ruisonderdrukking daadwerkelijk is, maar natuurlijk ook hoe de oordopjes klinken en of ze lang mee gaan. Lees dus gauw verder!

Goedkoop, maar comfortabel

De OnePlus Nord Buds 2 zijn goedkope oordopjes en dat merk je ook. De oordopjes voelen goedkoper aan dan bijvoorbeeld de (weliswaar veel duurdere) Buds Pro 2, en dat met name het oplaaddoosje. De case is vrij groot en voelt niet heel stevig aan.

Het doosje is van goedkoper plastic en ‘gespikkeld’. Oftewel: je ziet hele kleine puntjes op de oordopjes en de case zitten, wat op zich geinig oogt. Door de grootte past het oplaaddoosje niet in iedere broekzak en het dekseltje zit een beetje los. Dat is geen ramp, maar versterkt wel het gevoel dat de Nord Buds 2 goedkoper zijn.

De oordopjes zijn ook groot, maar zitten gelukkig fijn in je oren. Tijdens mijn testperiode kon ik ze langere tijd dragen zonder dat ze begonnen te irriteren. Het zijn echter niet de meest comfortabele oordopjes die ik de laatste tijd heb gebruikt, maar dat is voor iedereen persoonlijk.

Handig is dat de Nord Buds 2 een IP55-certificatie hebben. Daardoor zijn de oordopjes zweet- en waterbestendig en kun je ze prima gebruiken tijdens het sporten, of als je buiten loopt en het begint te regenen. Deze feature is overigens niet nieuw, maar wel fijn.

Actieve ruisonderdrukking

De grote nieuwe feature van de OnePlus Nord Buds 2 is actieve ruisonderdrukking (ANC). Daarmee filter je omgevingsgeluid weg, zodat jij je op het werk of tijdens het studeren kan concentreren, en je niet wordt gestoord door lawaai van buiten. Dat ‘weghalen’ van geluid doen de Nord Buds 2 aardig goed, maar je moet geen wonderen verwachten.

De noise cancelling komt vooral goed tot zijn recht bij (lagere) achtergrondgeluiden. Ook op een druk kantoor hoor je veel geluid met de functie ingeschakeld niet meer, al komen stemmen nog wel door. De ruisonderdrukking kan dus beter, maar we vinden het netjes dat OnePlus deze functie op een setje oordoppen van 69 euro stopt.

Ook is er een transparantiemodus voor als je juist wél het geluid in je omgeving wil horen. Deze feature werkt prima en activeer je door je vinger even op een oordopjes te leggen. In de HeyMelody-app – waarover later meer – kun je de bediening overigens aanpassen.

Geluid

Het geluid is – net als bij de vorige Nord Buds – verrassend goed. De oordopjes produceren mooi geluid en klinken vol. OnePlus legt de nadruk wel behoorlijk op de bass en dat moet je prettig vinden.

In de app kun je de bass terugschroeven of juist versterken. De app beveelt overigens de ‘Krachtig’-equalizer aan om te gebruiken, maar wij vinden ‘Gebalanceerd’ beter klinken. Bij ‘Serenade’ en ‘Lage tonen’ klinkt het geluid een beetje uit balans.

Deze features ontbreken

De Nord Buds 2 hebben ook een aantal nadelen. Omdat de oordopjes goedkoper zijn, heeft OnePlus een aantal functies moeten weglaten. Een belangrijke is draagdetectie. Als je muziek luistert en je haalt een oordopje uit je oren, dan wordt het nummer niet gepauzeerd. Dat is best irritant.

Ook multipoint-ondersteuning ontbreekt. Het is daarom niet mogelijk om de Nord Buds 2 met twee apparaten tegelijk te verbinden, zoals je laptop en smartphone. Mocht je de oordopjes met bijvoorbeeld je telefoon willen koppelen, dan moet je eerst zorgen dat ze niet meer zijn verbonden met je laptop.

HeyMelody-app

De OnePlus Nord Buds 2-oordopjes werken samen met de HeyMelody-app, die je op iedere Android-telefoon kan installeren. Wij hebben ‘m gebruikt op de Google Pixel 7. De app is simpel en daardoor lekker overzichtelijk. Als je de oordopjes aan je smartphone hebt gekoppeld, kun je direct spelen met de instellingen.



Zo is er een equalizer om het geluid aan te passen, waarbij je kan kiezen uit een aantal vooraf ingestelde opties. Het is echter ook mogelijk om zelf een equalizer toe te voegen, zodat je het geluid helemaal naar je eigen hand zet.

Verder kun je met de app de gamemodus activeren, is er een ‘BassWave’-functie om de bass verder op te schroeven en is het mogelijk om de oordopjes te updaten. Dat laatste doe je door helemaal onderaan op ‘Firmware bijwerken’ te tikken.

Goede accuduur

De vorige OnePlus Nord Buds vielen op door de uitstekende accuduur. De nieuwste oordopjes houden het tot zeven uur vol, net als de voorganger. Maar, dat is wel met actieve ruisonderdrukking uitgeschakeld. Zet je de noise cancelling aan, dan kun je tot vijf uur lang naar muziek luisteren.

Dat is alsnog prima en we hebben over de accuduur dan ook weinig te klagen. De oordopjes kun je verder meerdere keren met de oplaadcase bijvullen, waardoor je in totaal 36 uur kan luisteren. Dat hangt natuurlijk wel af van je gebruik en of je de ruisonderdrukking vaak gebruikt of juist niet.

Handig is dat de Nord Buds 2 een snellaadfunctie hebben. Als je de oordopjes tien minuten in het doosje stopt, heb je volgens OnePlus weer genoeg energie om vijf uur lang van muziek te genieten. Het doosje zelf laadt op met een usb-c-kabeltje, dat OnePlus meelevert.

Conclusie OnePlus Nord Buds 2 review

Met de Nord Buds 2 haalt OnePlus hetzelfde kunstje als vorig jaar uit. Je krijgt draadloze oordopjes die prima klinken, fijn zitten en lang mee gaan, maar betaalt maar een paar tientjes.

De oordopjes zijn weliswaar duurder, maar de toevoeging van actieve ruisonderdrukking is dat zeker waard. Houd er wel rekening mee dat de Nord Buds goedkoop aanvoelen en niet zo compleet zijn als duurdere dopjes. Kun je daar mee leven, dan moet je de Nord Buds 2 zeker overwegen.

OnePlus Nord Buds 2 kopen?

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de OnePlus Nord Buds 2 kopen? De draadloze oordopjes zijn vanaf 20 april verkrijgbaar in Nederland voor 69 euro. Je kan kiezen uit twee kleuren: zwart en wit.