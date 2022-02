OnePlus Nord CE 2 review: OnePlus, blijf bij je kern

De OnePlus Nord CE 2 ziet er op papier goed uit, maar mist een beetje een eigen smoel. In deze OnePlus Nord CE 2 review nemen we de plus- en minpunten van het toestel onder de loep.

Dit is de OnePlus Nord CE 2 review

OnePlus introduceerde vorig jaar de Nord CE, de zogeheten ‘Core Edition’. Het toestel pakte de basis van de originele Nord (die erg in de smaak viel bij reviewers en gebruikers) en stopt dit in een goedkoper jasje. Dat pakte goed uit, want we waren in onze recensie van de OnePlus Nord CE enthousiast over de smartphone.

Binnenkort, nog geen jaar later, verschijnt alweer de opvolger in de vorm van de Nord CE 2. De vernieuwingen zijn op het eerste gezicht klein, maar dat hoeft niet direct een probleem te zijn. Heeft de nieuwe OnePlus-telefoon weer net zo’n goede prijs-kwaliteitverhouding als zijn voorganger? Lees gauw verder in deze review!

Design en scherm

De Nord CE 2 ziet eruit als een echte OnePlus-smartphone. De achterkant heeft afgeronde randen én een opvallend camera-eiland. Die lijkt uit de behuizing omhoog te lopen en dat vinden we er tof uitzien. Zoals je op de foto’s in deze review ziet, hebben wij de blauwe (Bahama Blue) versie getest. Je kan ook kiezen voor variant met een glimmende, grijze achterkant.

Het design van de OnePlus-telefoon is dus netjes, maar hij voelt wel goedkoop aan. De behuizing is volledig van plastic en omdat de telefoon relatief licht is (173 gram), voel je dat het een betaalbare smartphone is. Ons reviewexemplaar kraakt soms ook een beetje als je de aan/uit-knop indrukt.

Met het scherm is gelukkig weinig mis. Net als zijn voorganger heeft de OnePlus Nord CE 2 een 6,43 inch-scherm met een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 90Hz. Beelden zien er mooi en vloeiend uit en het scherm kan redelijk helder. Handig: je kan de verversfrequentie ook op 60Hz zetten. Alles oogt dan minder soepel, maar je spaart wel de batterij.

Vlotte hardware

De OnePlus Nord CE 2 beschikt over een MediaTek Dimensity 900-chip, die iets sneller is dan de processor van de vorige Nord CE. Daar stopt OnePlus een ruime hoeveelheid werkgeheugen (8GB) en opslagruimte bij (128GB). De opslag is trouwens uitbreidbaar: heb je toch meer ruimte nodig, dan stop je gewoon een micro-sd-geheugenkaartje in de telefoon.

De geheugenkaartslot zien we anno 2022 eigenlijk alleen nog maar bij budgettoestellen. Bij de Nord 2 en Nord CE 2 van vorig jaar ontbreekt de feature dan ook. Ook heeft de smartphone een koptelefoonaansluiting, ondanks dat de behuizing relatief dun is. Dat is handig voor als je nog bedrade headsets in huis hebt, al gebruiken we zelf inmiddels alleen maar draadloze koptelefoons.

In de praktijk is de Nord CE 2 een snelle smartphone. Apps starten snel op, games draaien prima en bij normaal gebruik zul je niet zo snel haperingen zien. Het is niet per se het snelste toestel in deze prijsklasse, maar voor de meeste mensen is de Nord CE 2 snel genoeg. Leg je de telefoon naast de Nord 2, dan merk je dat laatstgenoemde in alles nét wat vlotter is.

Fijne, maar oude software

Over de software van de Nord CE 2 hebben we gemengde gevoelens. De OxygenOS-schil is fijn in gebruik, maar OnePlus slaat de plank behoorlijk mis door het toestel met Android 11 te leveren. Het nieuwere Android 12 is al maanden beschikbaar, maar helaas niet te vinden op de nieuwe OnePlus-smartphone.

Het bedrijf laat aan Android Planet weten dat het eerst high-end toestellen naar Android 12 wil updaten, omdat hier problemen mee waren. Daarna zijn goedkopere apparaten zoals de Nord CE 2 aan de beurt. De update volgt pas ‘in de tweede helft van 2022’, wat wel erg teleurstellend is.

Het updatebeleid van OnePlus is verder prima, maar niet ook niet heel bijzonder. De Nord CE 2 krijgt twee Android-versie-updates (naar Android 12 en 13) en drie jaar aan beveiligingspatches. We vinden het erg jammer dat het na Android 13 alweer klaar is, vooral omdat Android 12 standaard op dit toestel had moeten staan.

Camera’s verre van geweldig

Op cameragebied is er niet veel veranderd. Net als zijn voorganger heeft de OnePlus Nord CE 2 een 64 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. De 2 megapixel-monochroomlens heeft plaatsgemaakt voor een macrocamera, terwijl op de voorkant opnieuw een 16 megapixel-selfiecamera aanwezig is.

De verbeteringen zien we vooral in de software, al is de OnePlus Nord CE 2 alsnog geen enorme hoogvlieger op cameragebied. De lenzen presteren eigenlijk precies zoals je van een smartphone van rond de 350 euro zou verwachten. Overdag, bij genoeg daglicht, zien plaatjes er mooi en scherp uit. En je raadt het al: in het donker zijn foto’s een stuk minder indrukwekkend.

Bij mindere lichtomstandigheden zie je simpelweg dat foto’s wat vlakker en minder scherp zijn. OnePlus heeft wel wat verbeteringen doorgevoerd, waardoor je de nachtmodus nu ook met de selfiecamera kan gebruiken, voor heldere zelfportretten. Ook de portretmodus is aangepakt. Hele belangrijke upgrades vinden we dit echter niet.

De 2 megapixel-macrocamera kun je beter vergeten. De resolutie is veel te laag om mooie plaatjes af te leveren en de resultaten zijn dan ook belabberd. Het is jammer dat OnePlus nutteloze camera’s aan zijn telefoons blijft toevoegen. De vorige Nord CE had er ook eentje – een monochroomlens voor zwartwit-foto’s – maar ook die gebruikte je in de praktijk nooit.

Razendsnel opladen

Hoewel het aantal vernieuwingen ten opzichte van de vorige Nord CE beperkt is, zien we bij de accu wel een duidelijke verbetering. De capaciteit is hetzelfde gebleven (4500 mAh), maar het opladen gaat een stuk sneller. In het doosje zit een ‘SuperVOOC’-oplader die de batterij met maximaal 65 Watt bijvult.

Hierdoor gaat de Nord CE 2 in een half uur van nul naar 100 procent. Ter vergelijking: de Nord CE van vorig jaar zit in dezelfde tijd voor ‘slechts’ 70 procent vol. Een kwartier aan het stroom is volgens OnePlus genoeg om de hele dag door te komen, al ligt dit natuurlijk wel aan je gebruik. Wij hadden aan het einde van de dag nog zo’n 40 procent over.

Het snelle opladen is misschien wel de fijnste feature van de Nord CE 2. Je toestel zit binnen no-time vol, wat fijn is als je bijvoorbeeld de deur uit gaat en bent vergeten je smartphone-accu vullen. Daar komt bij dat de Nord CE 2 een behoorlijk lange adem heeft; ook als je je telefoon heel veel gebruikt, haal je zonder problemen het einde van de dag.

Conclusie OnePlus Nord CE 2 review

Met de OnePlus Nord CE 2 haal je een prima en fijne smartphone in huis. Desondanks vinden we het moeilijk om de telefoon volmondig aan te raden. Voor ongeveer hetzelfde geld haal je de Nord 2 van vorig jaar in huis. Die is sneller, heeft betere camera’s en een luxer ontwerp. Hij draait bovendien op dezelfde Android-versie als de nieuwe CE.

De verbeteringen ten opzichte van de ‘originele’ Nord CE zijn klein en met 359 euro is de Nord CE 2 eigenlijk iets te duur. Omdat de Nord 2 hetzelfde kost, raden we aan om voor dit toestel te gaan. Je kan natuurlijk ook wachten totdat de nieuwe Core Edition in prijs is gedaald.

De CE 2 is alleen de moeite waard als je uitbreidbare opslag en een koptelefoonaansluiting erg belangrijk vindt. Hecht je hier niet zoveel waarde aan, dan is er niet echt een reden om voor dit OnePlus-toestel te kiezen.

OnePlus Nord CE 2 kopen

De OnePlus Nord CE 2 is vanaf 10 maart officieel in Nederland te koop voor 359 euro. Vanaf 3 maart kun je de telefoon pre-orderen, zodat je ‘m direct in huis hebt. Het toestel verschijnt in één versie (8GB RAM + 128GB opslag) en twee kleuren: Bahama Blue (blauw) en Gray Mirror (grijs).