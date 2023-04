OnePlus Nord CE 3 Lite review: betaalbaar, maar behoorlijk compleet

De OnePlus Nord CE 3 Lite biedt veel voor weinig, maar toch zijn we niet helemaal overtuigd van de smartphone. Hoe zit dat? Je leest het in deze review.

Lees de OnePlus Nord CE 3 Lite review

OnePlus maakt al een tijdje smartphones in de betaalbare Nord-lijn. Daaronder vallen weer de Nord CE (Core Edition)-telefoons, die met een nog lager prijskaartje in de winkels worden gelegd. Het nieuwste budgettoestel van OnePlus is de Nord CE 3 Lite, die met een adviesprijs van 329 euro weliswaar iets duurder is dan zijn voorganger, maar alsnog betaalbaar blijft.

De smartphone beschikt over een aantal subtiele verbeteringen en is behoorlijk compleet. Toch heeft OnePlus ook een aantal steekjes laten vallen. Welke dat zijn, lees je in deze OnePlus Nord CE 3 Lite review.

Het reviewmodel van de Nord CE 3 Lite is ter beschikking gesteld door OnePlus.

Design en fors scherm

De OnePlus Nord CE 3 Lite ziet er best opvallend uit. Dat komt voornamelijk door het groene kleurtje van ons reviewtoestel, dat duidelijk in het oog springt. Ik zou zelf niet snel een smartphone in deze kleur kopen, maar het geeft de Nord CE 3 Lite wel iets verfrissends. Overigens is ook een meer neutrale zwarte versie verkrijgbaar.

De behuizing is van plastic, maar voelt niet per se zo aan. OnePlus heeft gekozen voor een iets andere afwerking, waardoor de Nord CE 3 Lite luxer en steviger oogt. Wel is het jammer dat je vingerafdrukken en vetvlekken goed ziet en de cameralenzen nogal groot zijn. Dat de lenzen afgeronde randen hebben richting de rest van de behuizing, kunnen we dan wel weer waarderen.

Aan de rechter zijkant van de telefoon zit de aan/uit-knop met daarin de vingerafdrukscanner. Links vinden we de volumeknoppen en de simkaarttray, terwijl de onderkant plaats biedt voor de usb-c-poort, speaker en koptelefoonaansluiting. Het is dus mogelijk om bedrade headsets aan te sluiten en dat is mooi meegenomen.

Het scherm is 6,72 inch groot en dat is zelfs anno 2023 fors. Ter vergelijking: de Nord CE 2 Lite van vorig jaar heeft een 6,59 inch-display. De resolutie ligt op 2400 bij 1080 pixels, waardoor alles scherp oogt. De ververssnelheid van 120Hz zorgt ervoor dat animaties vloeiender zijn, al merk je dit niet altijd.

Door de grootte van het scherm is de Nord CE 3 Lite fijn om films en series op te kijken of een mobiele game te spelen. De schermkwaliteit is prima, al zie je hier wel dat het om een goedkopere smartphone gaat. Zo ogen kleuren niet altijd heel realistisch en zie je bij lichte achtergronden een subtiele ‘schaduw’ rondom het cameragat.

Niet sneller

De OnePlus Nord CE 3 Lite beschikt over een Snapdragon 695-processor. Dat is dezelfde processor als bij de Nord CE 2 Lite van vorig jaar en dat vinden we toch een beetje jammer. De chip is niet per se langzaam, maar ook zeker geen snelheidsmonster. Bij zwaar gebruik heeft de telefoon het dan ook soms best moeilijk.

Wel is het netjes dat de OnePlus Nord CE 3 Lite over 8GB aan werkgeheugen beschikt, wat meer dan voldoende is voor vrijwel alle gebruikers. Daarnaast krijg je 128GB aan opslagruimte, wat eventueel uit te breiden is met een micro-sd-geheugenkaartje. Belangrijk om te weten: er verschijnt geen versie met meer opslag in Nederland.

De smartphone heeft verder 5G-ondersteuning en is daarmee klaar voor de toekomst, al heb je op dit moment nog weinig aan 5G in Nederland. Tot slot willen we de vingerafdrukscanner noemen, die in de aan/uit-knop is verwerkt. De scanner werkt goed, snel en weigert bijna nooit dienst.

Uit de doos draait de Nord CE 3 Lite op Android 13 met de OxygenOS 13.1-software van OnePlus. We hebben het vaker geschreven in recente OnePlus-reviews, maar de software van de fabrikant is de afgelopen tijd flink veranderd – en dat bedoelen we niet positief.

OnePlus-telefoons stonden ooit bekend om de schone en fijne software, maar lijken tegenwoordig vooral op Oppo-smartphones. De OxygenOS-schil is drukker, zwaarder en minder overzichtelijk. Misschien besluit OnePlus in de toekomst om de software weer wat op te schonen, al hebben we hier vooralsnog een hard hoofd in.

De Nord CE 3 Lite krijgt twee grote Android-versie-updates: naar Android 14 en 15. Daarnaast belooft OnePlus de telefoon drie jaar lang van beveiligingspatches te voorzien. Het updatebeleid is daarmee niet zo goed als bij de (veel duurdere) OnePlus 11, maar voor een smartphone van rond de 300 euro vinden we de updatebelofte in orde.

Camera’s zijn niet bijzonder

OnePlus heeft de Nord CE 3 Lite een 108 megapixel-hoofdcamera gegeven. Door de hoge resolutie worden pixels samengeperst, wat uiteindelijk in mooiere foto’s moet resulteren. Dat lukt de smartphone aardig, voornamelijk als je overdag genoeg omgevingslicht hebt.

De hoofdcamera is echter niet altijd consistent. De camera-app is daarentegen fijn in gebruik en start vlot op. In de app zie je ook een knopje om 3x in te zoomen, al gaat het hier niet om ‘echte’ zoom zoals bij een telelens. Dat is een feature die we voornamelijk bij duurdere Android-telefoons zien.

De Nord CE 3 Lite gebruikt hierbij de hoge resolutie om ingezoomde foto’s te maken zonder dat de kwaliteit achteruit holt. Ingezoomde kiekjes ogen vaak prima en we vinden het een handige functie. Serieuze fotografen zullen echter zien dat de kwaliteit wel degelijk achteruit gaat.

Aan de andere twee camera’s van de OnePlus Nord CE 3 Lite heb je zo goed als niets. Op de achterkant zit een 2 megapixel-macrocamera, maar door de lage resolutie maakt ‘ie geen mooie foto’s. Als je een kiekje van dichtbij wil maken, kun je net zo goed de hoofdcamera gebruiken en daarmee inzoomen. Je foto heeft dan mooiere kleuren en meer detail.

De 2 megapixel-dieptesensor is eveneens beperkt. De lens helpt bij het maken van portretfoto’s, maar dit scherptediepte-effect kan ook via software worden toegevoegd. We hadden daarom liever gezien dat OnePlus de Nord CE 3 Lite een groothoeklens had gegeven, omdat die wél iets toevoegt.

Accu en sneller opladen

De camera’s van de OnePlus Nord CE 3 Lite overtuigen dus niet volledig, maar op de accuduur hebben we weinig aan te merken. De telefoon heeft een forse 5000 mAh-batterij en die houdt het bij normaal gebruik lang vol. Tijdens onze testperiode hoefden we de smartphone pas na anderhalve dag aan de lader te hangen. Bij licht gebruik tik je de twee dagen ook wel aan.

Bij intensief gebruik loopt de accu logischerwijs sneller leeg, maar ook dan haal je het einde van de dag wel. Fijn is dat OnePlus de oplaadsnelheid heeft verbeterd ten opzichte van de Nord CE 2 Lite. In het doosje zit een 67 Watt-oplader, die een stuk krachtiger is dan de 33 Watt-stekker van de telefoon van vorig jaar.

In de praktijk betekent dit dat je de Nord CE 3 Lite voor 80 procent oplaadt als je ‘m een half uur aan het stroom laat liggen. Het toestel van 0 naar 100 procent opladen neemt iets meer dan 40 minuten in beslag, en dat is netjes – zeker in deze prijsklasse. Draadloos opladen is niet mogelijk, maar dat hadden we ook niet verwacht.

Conclusie OnePlus Nord CE 3 Lite review

De OnePlus Nord CE 3 Lite is geen spannende smartphone en een bescheiden upgrade ten opzichte van zijn voorganger. De verschillen zijn op één hand te tellen: het scherm is groter, de accu laadt sneller op, de camera heeft een hogere resolutie en de software is nieuwer.

Desondanks kun je de Nord CE 3 Lite prima overwegen als je op zoek bent naar een betaalbare telefoon met veel features. Houd er dan wel rekening mee dat de camera’s tegenvallen en het scherm misschien iets te groot is. Je betaalt ook niet de hoofdprijs (329 euro) en échte dealbreakers heeft de telefoon niet.

OnePlus Nord CE 3 Lite kopen

De OnePlus Nord CE 3 Lite is vanaf 20 april officieel in Nederland te koop voor 329 euro. De telefoon kun je al pre-orderen, zodat je ‘m direct in huis hebt. Het toestel verschijnt in één versie (8GB RAM + 128GB opslag) en twee kleuren: Pastel Lime (groen) en Chromatic Gray (grijs).

